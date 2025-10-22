ETV Bharat / spiritual

12 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ 12 ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ!: ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಗೆ ಯಾವ ಶಿವಕ್ಷೇತ್ರ ಶುಭ ತರುವುದು ಗೊತ್ತಾ?

12 Jyotirlingas Zodiac Signs: 12 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ 12 ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗಗಳಿವೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ ಶಿವ ದೇವಾಲಯವು ಅದೃಷ್ಟ ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣಾ ಬನ್ನಿ..

12 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ 12 ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ (Photo Credit: Getty Images)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 22, 2025 at 8:42 AM IST

6 Min Read
12 Jyotirlingas Zodiac Signs: ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಶೈವ ದೇವಾಲಯಗಳು ಹನ್ನೆರಡು ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದೇವಾಲಯಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಹನ್ನೆರಡು ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗಗಳನ್ನು ದೇವರುಗಳೇ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪುರಾಣಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಹಾಗೇ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ನಮಗೆ ಒಟ್ಟು 12 ರಾಶಿಚಕ್ರಗಳಿವೆ. ಹನ್ನೆರಡು ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗಗಳು ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಿಹ್ನೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿವೆ. ಹನ್ನೆರಡು ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗಗಳು ಮತ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧಗಳೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೊಣ ಬನ್ನಿ..

ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ ದರ್ಶನ ಮೋಕ್ಷದಾಯಕ: ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಶೈವ ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದು ಮತ್ತು ಶಿವನನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದು ಮೋಕ್ಷದಾಯಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪುರಾಣಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಹನ್ನೆರಡು ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಚಿಹ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ತಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಆ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಪಠಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಪಾಪಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ಯಾವ ರಾಶಿ ಚಿಹ್ನೆಯಿಂದ ಯಾವ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗವನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಮೇಷ- ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ ರಾಮೇಶ್ವರಂ: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಮೇಷವು ಮಂಗಳನ ಮನೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ರೂಪಾಂತರಗೊಳ್ಳುವ ಚಿಹ್ನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಮನೆಯನ್ನು ಶನಿ ಆಳುತ್ತಾನೆ. ಗ್ರಹ ದೋಷಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಲು ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ರಾಮೇಶ್ವರಂಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬೇಕು. ಶನಿಯ ದುಷ್ಟತನದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಲು ಶ್ರೀರಾಮನು ರಾಮೇಶ್ವರಂನಲ್ಲಿ ಶಿವಲಿಂಗವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದನೆಂದು ಪ್ರತಿತಿ ಇದೆ.

ಪಠಿಸಬೇಕಾದ ಶ್ಲೋಕ: ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಪ್ರತಿದಿನ ‘ಸೂತ್ರಮಾ ಪರಣಿ ಜರಾರಶಿ ಯೋಗೇ, ನಿಬಧ್ಯ ಸೇತುಂ ವಿಶಿಖೈರ ಸಂಖೇ ಶ್ರೀ ರಾಮ ಚಂದ್ರೇಣ ಸಮರ್ಪಿತಂ, ರಾಮೇಶ್ವರರಾಖ್ಯಂ ನಿಯತಂ ನಮಾಮಿ’ ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಪಠಿಸಬೇಕು. ರಾಮೇಶ್ವರಂಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಹ ದೋಷಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಮೃದ್ಧಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.

ವೃಷಭ - ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ ಸೋಮನಾಥ: ವೃಷಭ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಶುಕ್ರ. ಈ ರಾಶಿಯು ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಅತ್ಯುನ್ನತ ರಾಶಿಯಾಗಿದೆ. ಹನ್ನೆರಡು ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಮನಾಥ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗವನ್ನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಪ್ರತಿತಿಯಿದೆ. ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರು ಶನಿ ದೋಷದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಲು ಸೋಮನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದು ಶುಭ.

ಪಠಿಸಬೇಕಾದ ಶ್ಲೋಕ: ‘ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ದೇಶೇ ವಿದೇಶೇತಿರಮ್ಯೇ ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯಂ ಚಂದ್ರಕಾಲವಸಂತಂ, ಭಕ್ತಿ ಪ್ರದಾನಾಯ ಕೃಪಾವತಿರಾಣಾಂ ತಂ ಸೋಮನಾಥಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ’ ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಈ ರಾಶಿಯವರು ದಿನವೂ ಪಠಿಸುವುದು ಮಂಗಳಕರ. ಈ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಜನ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೋಮನಾಥದಲ್ಲಿ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದರೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಮಿಥುನ ರಾಶಿ - ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ ನಾಗೇಶ್ವರಂ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಬುಧ. ಗ್ರಹದೋಷಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಹೊಂದಲು ಈ ರಾಶಿಯವರು ಗುಜರಾತಿನ ನಾಗೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಶಿವನು ಸ್ವಯಂಭೂ ಆಗಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.

ಪಠಿಸಬೇಕಾದ ಶ್ಲೋಕ: ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರು ‘ಯಾಮ್ಯೇ ಸದಂಗೆ ನಗರೇ ತಿರಮ್ಯೇ ವಿಭೀಷಿತಂಗಂ ವಿಧೈಶ್ಚ ಭೋಗೈ, ಸದ್ಭಕ್ತಿ ಮುಕ್ತಿ ಪ್ರದಮೇಕಂ, ಶ್ರೀನಾಗನಾಥಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ’ ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಪಠಿಸಬೇಕು. ಶನಿಯು ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಕೈಲಾಸ ಯಂತ್ರ ಪ್ರಸ್ತಾರ ಮಹಾಲಿಂಗವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ವಿಶೇಷ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ - ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ ಓಂಕಾರೇಶ್ವರಂ
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಚಂದ್ರ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಓಂಕಾರೇಶ್ವರ ಲಿಂಗದ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಶುಭವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಓಂಕಾರೇಶ್ವರಂ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯದ ಖಾಂಡ್ವಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪವಿತ್ರ ನರ್ಮದಾ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗವಾಗಿದೆ.

ಪಠಿಸಬೇಕಾದ ಶ್ಲೋಕ: ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಪ್ರತಿದಿನ ‘ಕಾವೇರಿಕಾ ನರ್ಮದಯೋ ಪವಿತ್ರ ಸಮಾಗಮೇ ಸಜ್ಜನ ತರ್ಣಾಯ, ಸದೈವಮಂದಾತೃ ಪುರೇ ವಸಂತಂ, ಓಂಕಾರ ಮೀಷಂ ಶಿವಮೇ ಮಿಧ್ಯೇ’ ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಪಠಿಸಬೇಕು. ಇದಲ್ಲದೆ ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರು ತಮ್ಮ ಜನ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರದ ದಿನದಂದು ಓಂಕಾರ ಬಿಜಾಕ್ಷರಂ ಜಪಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಎಂದು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಸಿಂಹ - ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗಂ ಘೃಷ್ಣೇಶ್ವರಂ
ಸೂರ್ಯನು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ. ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಔರಂಗಾಬಾದ್ ಬಳಿ ಇರುವ ಘೃಷ್ಣೇಶ್ವರಂ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.

ಪಠಿಸಬೇಕಾದ ಶ್ಲೋಕ: ‘ಇಲಾಪುರೇ ರಮ್ಯ ವಿಶಾಲಕೇಸ್ಮಿನ್ ಸಮುಲ್ಲಶಾಂತಂ ಚ ಜಗದ್ವ ರೇಣ್ಯಂ, ವಂದೇ ಮಹಾದಾರಾತರ ಸಹಾತರ, ಘೃಷ್ಣೇಶ್ವರಾಖ್ಯಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ’ ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪಠಿಸುವುದರಿಂದ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಎಲ್ಲಾ ದುರ್ಗುಣಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಕನ್ಯಾ - ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ ಶ್ರೀಶೈಲ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಬುಧ. ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಗ್ರಹ ದೋಷಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಲು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಕರ್ನೂಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶ್ರೀಶೈಲದಲ್ಲಿರುವ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಭ್ರಮರಾಂಬಗೆ ಕುಂಕುಮ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು. ತಮ್ಮ ಜನ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರದ ದಿನದಂದು ಚಂಡಿ ಹೋಮ ಮಾಡಿಸುವುದು ಸಹ ಶುಭ.

ಪಠಿಸಬೇಕಾದ ಶ್ಲೋಕ: ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರು ಪ್ರತಿದಿನ ‘ಶ್ರೀಶೈಲ ಶೃಂಗೇ ವಿಭುಧಾತಿ ಸಂಗೇ ತುಲಾದ್ರಿ ತುಂಗೇಪಿ ಮುದವಸಂತಂ, ತಮರ್ಜುನಂ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಪೂರ್ವಮೇಕಂ, ನಮಾಮಿ ಸಂಸಾರ ಸಮುದ್ರ ಸೇತುಂ’ ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಪಠಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ.

ತುಲಾ - ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ ಮಹಾಕಾಳೇಶ್ವರಂ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಶುಕ್ರ. ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಉಜ್ಜಯಿನಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ ಮಹಾಕಾಳೇಶ್ವರಂಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಗ್ರಹಗಳ ದೋಷಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಶುಭ ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಪಠಿಸಬೇಕಾದ ಮಂತ್ರ: ಶುಕ್ರವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಪಠಿಸುವುದರಿಂದ ಶುಭವಾಗಲಿದೆ. ‘ಅವಂತಿಕಾಯಂ ವಿಹಿತವರಂ, ಮುಕ್ತಿ ಪ್ರಧಾನ್ಯ ಚ ಸಜ್ಜನನಂ, ಅಕಲ್ ಮೃತ್ಯೋಃ ಪರಿರಕ್ಷಣಾರ್ಥಂ ವಂದೇ ಮಹಾಕಲಾ ಮಹಾಸುರೇಶಂ’ ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕ ಪಠಿಸಬೇಕೆಂದು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಹ ದೋಷಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ.

ವೃಶ್ಚಿಕ - ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗಂ ವೈದ್ಯನಾಥೇಶ್ವರ
ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪಾರ್ಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ವೈದ್ಯನಾಥೇಶ್ವರ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗವನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುವುದು ಶುಭ. ಈ ಜನರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠರು. ವೈದ್ಯನಾಥೇಶ್ವರನನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ರೋಗಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುವುದಲ್ಲದೇ ರೋಗಗಳನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುವ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಜೋತಿಷ್ಯಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಪಠಿಸಬೇಕಾದ ಶ್ಲೋಕ: ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಪ್ರತಿ ಮಂಗಳವಾರ ‘ಪೂರ್ವೋತ್ತರೇ ಪ್ರಜ್ವಲಿಕಾನಿ ಧನೇ, ಸದಾವಸಂತಂ ಗಿರಿಜಸಮೇತಮ್, ನುರಾಸುರಾರಾದಿದ ಪಾದಪದ್ಮಮ್, ಶ್ರೀ ವೈದ್ಯನಾಥಂ ತಮಹಂ ನಮಾಮಿ’ ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಪಠಿಸಿದರೆ ಅದು ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.

ಧನು - ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗಂ ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ
ಧನು ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಗುರು. ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ವಾರಣಾಸಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರನನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಹ ದೋಷಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.

ಪಠಿಸಬೇಕಾದ ಶ್ಲೋಕ: ಧನು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ‘ಸಾನಂದವನೇ ವಸಂತಂ.. ಆನಂದಕಂದಂ ಹತಪಾಪ ತುಮ್ವ ವಾರಣಾಸಿನಾಥ ಮನಾಥನಾಥಂ, ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವನಾಥಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ’ ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಪಠಿಸಬೇಕು. ಗುರುವಾರದಂದು ವಾರಣಾಸಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಕಡಲೆಕಾಯಿಯನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಶನಿ ಮತ್ತು ಗುರುವಿನ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಮಕರ - ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ ಭೀಮ ಶಂಕರ
ಮಕರ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಶನಿ. ಇದು ಗುರುವಿಗೆ ಕೆಳ ಹಂತ ಮತ್ತು ಮಂಗಳನಿಗೆ ಉಚ್ಚ ಹಂತವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪುಣೆ ಬಳಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಭೀಮಾ ಶಂಕರನನ್ನು ನೋಡುವ ಮೂಲಕ ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರು ತಿಳಿದೋ ತಿಳಿಯದೆಯೋ ಮಾಡಿದ ದುಷ್ಟತನಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.

ಪಠಿಸಬೇಕಾದ ಶ್ಲೋಕ: ಮಕರ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಪ್ರತಿದಿನ ‘ಯಂ ಧಾಕಿನಿ ಸಾಕಿನಿ ಕಸಮಜೈಃ ನಿಷೇಮ್ಯಮಾನಾಂ ಪಿಸಿತಾಶನೈಶ್ಚ, ಸದೈವ ಭೀಮಾದಿಪದ ಪರಿಧಿಮ್, ತಂ ಶಂಕರಂ ಭೂತಹಿತಂ ನಮಾಮಿ’ ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಪಠಿಸುವುದು ಶುಭ ಎಂದು ಪಂಡಿತರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರು ಶನಿವಾರ ಕಪ್ಪು ಎಳ್ಳು, ಕಪ್ಪು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಅಂಗವಿಕಲರು ಮತ್ತು ವೃದ್ಧರಿಗೆ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಕುಂಭ - ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗಂ ಕೇದಾರೇಶ್ವರಂ
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ವರುಣ. ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಹಿಮಾಲಯದ ತಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಕೇದಾರೇಶ್ವರನನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಗ್ರಹಬಾಧೆಗಳು, ಶತ್ರುಬಾಧೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ದೋಷಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ.

ಪಠಿಸಬೇಕಾದ ಶ್ಲೋಕ: ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರು ಪ್ರತಿದಿನ ‘ನಿತ್ಯಂ ಮಹಾದ್ರಿ ಪಾರ್ಶ್ವೇಚ ಮುನೀಂದ್ರೈಃ ಸುರಾಸುರೈ ರ್ಯಕ್ಷ ಮಹೋರಗದ್ಯಃ ಕೇದಾರಮೀಶಂ ಶಿವಮೇಕ ಮೀದೇ’ ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಪಠಿಸಬೇಕು. ಶನಿವಾರ ಶಿವನಿಗೆ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.

ಮೀನ - ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗಂ ತ್ರಯಂಬಕೇಶ್ವರಂ
ಮೀನ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಇಂದ್ರ. ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ನಾಸಿಕ್ ಬಳಿಯ ಗೋದಾವರಿ ನದಿಯ ಜನ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿರುವ ತ್ರಯಂಬಕೇಶ್ವರವನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುವುದು ಶುಭ. ತ್ರಯಂಬಕೇಶ್ವರ ಲಿಂಗವು ಯಾವಾಗಲೂ ನೀರಿನಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ತ್ರಯಂಬಕೇಶ್ವರನನ್ನು ನೋಡುವುದು ಮತ್ತು ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಇಡುವುದು ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.

ಪಠಿಸಬೇಕಾದ ಶ್ಲೋಕ: ಮೀನ ರಾಶಿಯವರು ಪ್ರತಿದಿನ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಪಠಿಸುವುದರಿಂದ, ‘ನಿತ್ಯಂ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಶಿರ್ಷೇ ವಿಮಲೇ ವಸಂತಂ, ಗೋದಾವರಿ ತಿರ ಪವಿತ್ರ ದೇಶೇ, ಯದ್ದರ್ಶನಾತ್ ಪಾತಕಮಸುನಾಶಂ, ಪ್ರಯಾತಿ ತಂ ತ್ರ್ಯಂಬಕ ಮೀಶ ಮೀದೇ’ ಎಲ್ಲಾ ಶುಭವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಜನ್ಮ ರಾಶಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಹ ದೋಷಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಶುಭವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ!

ಪ್ರಮುಖ ಟಿಪ್ಪಣಿ: ಮೇಲಿನ ಮಾಹಿತಿಯು ಕೆಲವು ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಧ್ಯಯನಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಆಧುನಿಕ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಓದುಗರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ನಂಬುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಷಯ.

