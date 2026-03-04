ETV Bharat / spiritual

ಬುಧವಾರದ ಪಂಚಾಂಗ, ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ : ನೀವಿಂದು ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಭೋಜನಕೂಟ ಆಯೋಜಿಸುವಿರಿ

ಬುಧವಾರದ ಪಂಚಾಂಗ ಹಾಗೂ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಬುಧವಾರದ ಪಂಚಾಂಗ
ETV Bharat Karnataka Team

March 4, 2026

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ

ದಿನಾಂಕ : 04-03-2026

ವಾರ : ಬುಧವಾರ

ಸಂವತ್ಸರ : ವಿಶ್ವವಸು

ಆಯನ : ಉತ್ತರಾಯಣ

ಪಕ್ಷ : ಕೃಷ್ಣ

ತಿಥಿ : ಪ್ರತಿಪದಾ

ನಕ್ಷತ್ರ : ಪೂರ್ವಾಫಾಲ್ಗುಣಿ

ಸೂರ್ಯೋದಯ : ಮುಂಜಾನೆ 06:33 ಗಂಟೆಗೆ

ಅಮೃತ ಕಾಲ : ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:09 ರಿಂದ 12:57ರವರೆಗೆ

ರಾಹುಕಾಲ : ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:30 ರಿಂದ 01:59ರವರೆಗೆ

ದುರ್ಮುಹೂರ್ತ : ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 01:59 ರಿಂದ 03:28ರತನಕ

ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ : ಸಂಜೆ 06:27 ಗಂಟೆಗೆ

ಇಂದಿನ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ :

ಮೇಷ : ನೀವು ಮೈದಾಸನಂತೆ ಭಾವಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಆದರೆ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಹೊಳೆಯುವುದೆಲ್ಲ ಚಿನ್ನವಲ್ಲ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರೊಂದಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸಲು ಕೊಂಚ ಕಾಲ ಕಳೆಯಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೇ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದರೆ ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಸಾಂಟಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗುವ ಸಮಯ.

ವೃಷಭ : ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಪುರಸ್ಕಾರದ ಮತ್ತು ಆಲೋಚನೆಯ ದಿನವಾಗುವ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ವಿಷಯಗಳು ನಿಮಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಿರಾಸೆಗೊಳ್ಳದಿರಿ; ಇಂದು ವಿಶ್ವವಿನಾಶದ ದಿನವಲ್ಲ ಎಂದು ಗಮನದಲ್ಲಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕಾಗಿ ಗ್ರಹದ ಚಲನೆಗಳು ಬದಲಾಗುವ ಬಲವಾದ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ.

ಮಿಥುನ : ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ಬಿಡುವು ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಒಂದೇ ಸಲಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೂ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತೀರಿ. ಮತ್ತು ಇದು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ದಿನದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಗಮನ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿರುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಯ ಗುರಿಸಾಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಕರ್ಕಾಟಕ : ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆಯುವ ನಿಮ್ಮ ಕನಸು ನನಸಾಗಲಿದೆ. ನೀವು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗಳಿಸುತ್ತೀರಿ. ಸರ್ವಶಕ್ತನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲೂ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕರುಣಿಸಿದ್ದಾನೆ.

ಸಿಂಹ : ನೀವು ಅತ್ಯಂತ ಆನಂದದ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ. ನೀವು ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೂ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತೀರಿ. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಇಂದು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ದಿನಚರಿಯ ಕೆಲಸಗಳು ಕೂಡಾ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯುತ್ತವೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೂ ಬೇಗನೆ ಮುಗಿಸುತ್ತೀರಿ. ಆದರೆ, ದಿನದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ವಿವೇಚನೆಯ ವಿಧಾನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ.

ಕನ್ಯಾ : ಮಹಿಳೆಯರು ಅಡುಗೆಮನೆ ಹಾಗೂ ಭೋಜನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡಾ ಆನಂದ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರು ಹಾಗೂ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಭೋಜನಕೂಟ ಮತ್ತು ಪಾನಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನೂ ಆಯೋಜಿಸಬಹುದು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಸಿದವರೊಂದಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಣಯದ ಭಾವನೆ ಹೊಂದುತ್ತೀರಿ. ಮತ್ತು ಆತ/ಆಕೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.

ತುಲಾ : ನೀವು ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಹೋಗುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಗಮನ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಜಾಹೀರಾತು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ. ಈ ದಿನ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನವಾಗಿದ್ದು, ಕನಿಷ್ಠ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ ಸಾಧಿಸಿ.

ವೃಶ್ಚಿಕ : ನೀವು ನೋಡುವುದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಂಬಿರಿ ಮತ್ತು ಗೊಂದಲಗಳು ಮತ್ತು ತಿಕ್ಕಾಟಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳು ಹಾಗೂ ಕಿವಿಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿಡಿ. ಇದರಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ನಡೆಯುವ ಪ್ರಮುಖ ಆಗುಹೋಗುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.

ಧನು : ಇದು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಲಾಭದಾಯಕ ದಿನ. ನೀವು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಸಾಲ ಈಗ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕನಸನ್ನು ಜೀವಿಸಲು ಇದು ಸಕಾಲ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರೊಂದಿಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಯರನ್ನೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಲ ಕಳೆದ ಸ್ಮರಣೆಗಳು ಎಂದಿಗೂ ಉಳಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಮಕರ : ನೀವು ಫೈಲುಗಳ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಹೋಗಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ ಹಾಗೂ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಸೂತ್ರ-ಧ್ಯಾನ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಒತ್ತಡ ಹೊರಹಾಕಲು ಹಾಗೂ ದಾರಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡಾ ಮಂದ ಹಾಗೂ ಶುಷ್ಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಾರು ಅಥವಾ ಮನೆ ಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ಅನುಕೂಲಕರ ದಿನವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಹೊಸ ಮನೆಗೆ ಬದಲಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ.

ಕುಂಭ : ನೀವಿಂದು ಎಂದಿನಂತೆ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯ ಓದಿನಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳುವಿರಿ. ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಲೋಕಜ್ಞಾನ ಲಭಿಸಲಿದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಉತ್ತಮ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳುವಿರಿ. ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಂತಸ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಲಿದೆ.

ಮೀನ : ದಿನದ ಮೊದಲರ್ಧ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿರುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಯಾರಿಗೋ ನೆರವಾಗಲು ಆಹ್ವಾನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನ ಒಲಿಸುವ ವರ್ತನೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಹೃದಯವನ್ನೂ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೀರಿ. ಇಂದು ಯಾವುದೇ ಆಶ್ಚರ್ಯಗಳಿಲ್ಲದ ಗಮನಾರ್ಹವಲ್ಲದ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

