ಬುಧವಾರದ ಪಂಚಾಂಗ, ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗಿಂದು ಅನುಗ್ರಹದ ದಿನ! ದಿನದಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾದಿದೆ ಶುಭಸುದ್ದಿ
ಬುಧವಾರದ ಪಂಚಾಂಗ ಹಾಗೂ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಹೀಗಿದೆ.
Published : February 25, 2026 at 5:00 AM IST
ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ
ದಿನಾಂಕ : 25-02-2026, ಬುಧವಾರ
ಸಂವತ್ಸರ : ವಿಶ್ವವಸು
ಆಯನ : ಉತ್ತರಾಯಣ
ಪಕ್ಷ : ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ : ನವಮಿ
ನಕ್ಷತ್ರ : ರೋಹಿಣಿ
ಸೂರ್ಯೋದಯ : ಮುಂಜಾನೆ 06:36 ಗಂಟೆಗೆ
ಅಮೃತ ಕಾಲ : ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:12 ರಿಂದ 01:00 ರವರೆಗೆ
ದುರ್ಮುಹೂರ್ತ : ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 01:59 ರಿಂದ 03:28ರ ತನಕ
ರಾಹುಕಾಲ : ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:31 ರಿಂದ 01:59 ರವರೆಗೆ
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ : ಸಂಜೆ 06:25 ಗಂಟೆಗೆ
ಇಂದಿನ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಹೀಗಿದೆ :
ಮೇಷ : ಇಂದು ನೀವು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಥವಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಅಲೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಈಜಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ. ಅದು ಅಷ್ಟೇನೂ ಉಪಯುಕ್ತವಾದುದಲ್ಲ. ಯಾವುದೂ ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುವಂತೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಒತ್ತಡದಿಂದ ನಿರಾಳಗೊಳ್ಳಲು ನೀವು ನಿಮಗಾಗಿ ಕೊಂಚ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿರಿ.
ವೃಷಭ : ನಿಮ್ಮ ಚಿಂತನಾಶಕ್ತಿ ಇಂದು ಅತ್ಯಂತ ದುರ್ಬಲವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಾಮ್ಯತೆ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಅನಗತ್ಯ ಸಂಕೀರ್ಣಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಕೋಪವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ. ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ನಿಮ್ಮ ಚಿಂತನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಚಿಂತಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ: ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾಯಕರಾಗಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದಕ್ಕಾಗಿ ತುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸೃಜನಶೀಲ ಮನಸ್ಸು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೆಲ ಕಾಲದಿಂದ ಕಾಡುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಇಂದು ಬರುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ : ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹಗಳ ದಿನವಾಗಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರತಿ ಆಲೋಚನೆಯೂ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮದೇ ಆದ ಶೋತೃಗಳನ್ನು ಸಂಘಟಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂದು, ನಿಮ್ಮ ಸೃಜನಶೀಲ ಗೆರೆ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಒಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳು ಬರುತ್ತವೆ.
ಸಿಂಹ : ನೀವು ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯವನ್ನು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಕಳೆದರೂ, ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯಗೊಳಿಸಲು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಕಾಯುತ್ತಿವೆ. ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಬುದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಗತ್ಯ. ಈ ಪವಿತ್ರ ದಿನದಂದು ವ್ಯಾಪಾರವು ಮಹತ್ತರ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳು ಹಾಗೂ ಲಾಭಗಳನ್ನು ತಂದುಕೊಡಲಿದೆ.
ಕನ್ಯಾ : ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ನಿಮಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂದು, ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಕೂಡಾ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಿಹಾರವಾಗದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಲು ನೀವು ಆವಿಷ್ಕಾರಕ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಆಲೋಚಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ತುಲಾ : ಲೈಟ್ಸ್, ಕ್ಯಾಮರಾ, ಆಕ್ಷನ್! ಈ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತೇಜನದ ಮತ್ತು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯುತ ದಿನದಲ್ಲಿ ಲೈಮ್ ಲೈಟ್ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ತಿರುಗಿರುವುದರಿಂದ ಜನರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿರಿ. ಇಂದು ಆವಿಷ್ಕಾರಕ ಯೋಜನೆಗಳು, ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ತಮಗೆ ತಾವೇ ಬಾಸ್ ಬಯಸುವವರು ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ –ಹಣಕಾಸು ಹೂಡಿಕೆ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಉತ್ತೇಜಕಾರಕ ದಿನವಾಗಿದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ : ಮತ್ತಷ್ಟು ಆಳವಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರಿ. ಕರ್ಮದ ಪರಿಣಾಮವಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚು ಆಲೋಚಿಸಬೇಡಿ. ಜಂಟಿ ಸಹಯೋಗಗಳ ಕುರಿತು ಇಂದು ಕಾದು ನೋಡುವ ವಿಧಾನ ಅನುಸರಿಸಿ.
ಧನು : ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೂಲೆಗೆ ತಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ತಡವಾಗುವುದನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ. ದಿನ ಅಂತ್ಯವಾದಂತೆ ಉಪಯುಕ್ತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ.
ಮಕರ : ನೀವು ಇಂದಿನ ದಿನವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೀರಿ. ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನೂ ಆಶ್ಚರ್ಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಗೇರ್ಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿರುತ್ತೀರಿ. ಇದರಿಂದ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಉತ್ಪಾದಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ಅಂತಹ ಬದಲಾವಣೆ ನಿಮಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಕುಂಭ : ನೀವಿಂದು ಎಂದಿನಂತೆ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯ ಓದಿನಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗುವಿರಿ. ಈ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ಲೋಕಜ್ಞಾನ ಲಭಿಸಲಿದೆ. ಹಾಗೂ ನೀವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವಿರಿ. ಓದಿನಲ್ಲಿ ನಿರಂತರತೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಿ, ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಂತಸ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಲಿದೆ.
ಮೀನ : ಇಂದು ನೀವು ವಿರುದ್ಧ ಲಿಂಗಿಗಳಿಂದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲ್ಪಡುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಇದು ಸದ್ಯದ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಗ್ರಹಗಳ ಅನುಕೂಲಕರ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದರೂ, ನೀವು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ, ಹೊರಗಡೆ ಸುತ್ತಾಡುವ ಮತ್ತು ರಿಸ್ಕ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ.