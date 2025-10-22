ಬುಧವಾರದ ಪಂಚಾಂಗ, ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ: ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಿಂದು ಅಪರೂಪದ ಅತಿಥಿಯ ಭೇಟಿ!
ಬುಧವಾರದ ಪಂಚಾಂಗ ಹಾಗೂ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಹೀಗಿದೆ.
Published : October 22, 2025 at 5:00 AM IST
22-10-2025, ಬುಧವಾರದ
ಸಂವತ್ಸರ : ವಿಶ್ವವಸು
ಆಯನ: ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ
ಮಾಸ : ಅಶ್ವಿನ್
ಪಕ್ಷ : ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ : ಪ್ರತಿಪದಾ
ನಕ್ಷತ್ರ : ಸ್ವಾತಿ
ಸೂರ್ಯೋದಯ : ಮುಂಜಾನೆ 06:09 ಗಂಟೆಗೆ
ಅಮೃತಕಾಲ : ಬೆಳಗ್ಗೆ 11:45 ರಿಂದ 12:33 ಗಂಟೆವರೆಗೆ
ರಾಹುಕಾಲ : ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:02 ರಿಂದ 01:30 ಗಂಟೆವರೆಗೆ
ದುರ್ಮುಹೂರ್ತ : ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 01:30 ರಿಂದ 02:58 ಗಂಟೆವರೆಗೆ
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ : ಸಂಜೆ 05:55 ಗಂಟೆಗೆ
ಮೇಷ : ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರನ್ನು ಪ್ರಭಾವಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಿತ್ರರು ಹಾಗೂ ಬಂಧುಗಳ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚೇನೂ ಸಂತೋಷ ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ; ಏನೇ ಆದರೂ ನೀವು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಯುವ ಮತ್ತು ಹೊಸಮಿತ್ರರನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಭರವಸೆ ಹೊಂದಬಹುದು.
ವೃಷಭ : ಈ ದಿನ ನಿಮಗೆ ನಿರಾಸೆಗೊಳಿಸುವ ಆಶ್ಚರ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೂ ಯೋಜಿಸಿದಂತೆ ಮತ್ತು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ತಿರುವುಗಳಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಇಡೀ ದಿನ ಕಷ್ಟಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಶಾಂತವಾಗಿದ್ದು, ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತೀರಿ.
ಮಿಥುನ : ನೀವು ನಿಜಕ್ಕೂ ಇಷ್ಟಪಡುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ದಿನವನ್ನು ಕಳೆಯುವ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತೀರಿ. ಜನರ ಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ನೆರವಾಗುವುದನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಉದಾರ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಸೇವಾಸಕ್ತಿ ಎತ್ತರಿಸಿದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಮತ್ತು ಆತ್ಮಗೌರವ ತರುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ : ನೀವು ಅನಗತ್ಯ ಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಇದರ ಫಲಿತಾಂಶದಿಂದ, ನೀವು ದುಃಖಿತರಾಗುತ್ತೀರಿ. ಆದರೂ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ಅದರಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತೀರಿ. ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಹಾಕಿರಿ. ಯಶಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವಿಧಿಯ ಪಾತ್ರ ಶೇಕಡಾ ಒಂದರಷ್ಟು ಮತ್ತು ಪ್ರಯತ್ನ ಶೇ.99ರಷ್ಟು ಎಂದು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ.
ಸಿಂಹ : ಹಳೆಯ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮೀಕರಣಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನ. ನಿಮ್ಮ ಬಂಧುಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಸಂಭವನೀಯತೆ ಇದೆ. ಆನಂದದಾಯಕ ಒಲವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹರಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸುತ್ತೀರಿ.
ಕನ್ಯಾ : ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಮತೋಲನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಇಂದು ಕೊನೆಯಿಲ್ಲದಂತೆ ಕಾಣುವ ಪಾರ್ಟಿ ಆನಂದಿಸುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ಹೊರಹರಿವು ನೀವು ಸುತ್ತಾಡುವ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನೇರವಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ನೀವು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದರ ಕುರಿತು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬಾರದು.
ತುಲಾ : ನಾಟಕೀಯವಾದ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೀವು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬದ್ಧತೆಯಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನಿಷ್ಠೆಯಾಗಿರಲಿ ಕಾರ್ಯಸಾಧನೆ ತೋರುವುದನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೀರಿ. ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲೂ ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ, ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಓಡುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ.
ವೃಶ್ಚಿಕ : ಬಾಂಧವ್ಯಗಳು ಜೀವನದ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದು. ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರು ನೀವು ಸುತ್ತಲಿರುವಾಗ ಹೇಗೆ ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನೀವು ತಿಳಿಯುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಇಂದು ವಿಶೇಷ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿ. ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪು ತಿಳಿವಳಿಕೆಗಳಿದ್ದರೆ ಬಗೆಹರಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಿತ್ರರು ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಪ್ರಭಾವಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಡಿ.
ಧನು : ನೀವು ನಿರಾತಂಕದ ಎಳೆಯ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗುವ ಭಾವನೆ ಹೊಂದುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಯೋಜಿಸದ ನಗರದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ಲೆಷರ್ ಟ್ರಿಪ್ ಕೂಡಾ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ಅಲ್ಲದೆ ಹಳೆಯ ಗೆಳೆಯನ ಭೇಟಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನೆಯುವುದು ಸಂತೋಷ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಮಕರ : ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ಸನ್ನಿವೇಶದಂತೆ ಅಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹ-ಕೆಲಸಗಾರರು ನಿಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತಿನ ಕುರಿತು ಅಸೂಯೆ ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ನಿಮಗೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಬದಲಿಸುವ ಬಯಕೆಯುಳ್ಳವರು, ಕೊಂಚಕಾಲ ಆ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯಿರಿ, ಇದು ಸೂಕ್ತ ಸಮಯವಲ್ಲ.
ಕುಂಭ : ಸರ್ವಶಕ್ತ ನಿಮಗೆ ಸಂತಸವನ್ನೇ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಇಂದು ನೀವು ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಓದಿನಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗುವಿರಿ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನೀವು ಪುಸ್ತಕಗಳ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಲ್ಲಿಯೂ ತೊಡಗುವಿರಿ. ಆ ಮೂಲಕ ನೀವು ಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗುವಿರಿ.
ಮೀನ : ನೀವು ಸ್ವಭಾವತಃ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅಥವಾ ಅಸೂಯೆ ಉಳ್ಳವರಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಇಂದು ಈ ಎರಡರ ಕುರಿತು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಘನತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆಯುಂಟು ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಕೆಡಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ಪ್ರಚೋದನೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿಧಾನವೆಂದರೆ ತಾಳ್ಮೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಸಹಜವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುವುದು.