ಮಂಗಳವಾರದ ಪಂಚಾಂಗ, ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ: ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ!
ಮಂಗಳವಾರದ ಪಂಚಾಂಗ, ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಹೀಗಿದೆ.
Published : April 21, 2026 at 5:00 AM IST
ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ
ದಿನಾಂಕ : 21-04-2026
ವಾರ : ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂವತ್ಸರ : ಶ್ರೀ ಪರಾಭವ ನಾಮ
ಆಯನ : ಉತ್ತರಾಯಣ
ಪಕ್ಷ : ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ : ಪಂಚಮಿ
ನಕ್ಷತ್ರ : ಮೃಗಶಿರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ : ಮುಂಜಾನೆ 6:01 ಗಂಟೆಗೆ
ದುರ್ಮುಹೂರ್ತ : ಬೆಳಗ್ಗೆ 8:25 ರಿಂದ 9:13 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಹಾಗೂ 11:37 ರಿಂದ 12:25 ರತನಕ
ಅಮೃತ ಕಾಲ : ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:16 ರಿಂದ 01:50 ರವರೆಗೆ
ರಾಹುಕಾಲ : ಸಂಜೆ 03:24 ರಿಂದ 04:58 ರವರೆಗೆ
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ : ಸಂಜೆ 06:32 ಗಂಟೆಗೆ
ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ
ಮೇಷ : ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶವು ಬಡಿಯುತ್ತದೆ. ನೀವು ಉತ್ತಮ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಉಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲೂಬಹುದು. ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹೆಚ್ಚು ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಶಕ್ತರಾಗುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಹಾಕುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.
ವೃಷಭ : ಇಂದು ನೀವು ಕೆಲ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಅಗತ್ಯವಾಗಬಹುದು. ನೀವು ವಿಷಯಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲೂಬಹುದು. ನಿಮಗೆ ಹೊಡೆತ ನೀಡುವ ಯಾವುದೇ ಕಹಿ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಂದ ನೀವು ದೂರ ಉಳಿಯಲು ಬಯಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ದಿನದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ, ನೀವು ಕುಳಿತು ನಿಮ್ಮ ಬಹುತೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ.
ಮಿಥುನ: ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರ ಭಾವನೆಗಳ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರ ಅಹಂ ಅಡ್ಡಿಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂದು, ನೀವು ಸಣ್ಣ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡುವ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತೀರಿ. ಅದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಾಗಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಆಗಿರಬಹುದು. ಕೆಲಸದ ನಡುವೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿಗೆ ನೀವು ಗಮನ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮಂತೆಯೇ ಆಲೋಚಿಸುವ ಜನರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬೆರೆಯುತ್ತೀರಿ.
ಕರ್ಕಾಟಕ : ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರ ಕುರಿತು ಬಹಳ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಅವರ ಕುರಿತು ಏನು ಭಾವಿಸುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಹೇಳದೆ ಅವರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೀರಿ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಣ್ಣ ಪ್ರವಾಸದ ಮೇಲೆ ನಗರವನ್ನು ಬಿಡಲಿದ್ದೀರಿ. ಲೋಲುಪತೆಗೆ ನೀವು ಗಮನ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಲು ಒಳ್ಳೆಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತೀರಿ.
ಸಿಂಹ : ಈ ದಿನ ಮತ್ತಾವುದೇ ದಿನದಂತಲ್ಲ. ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟ ಎರಡೂ ನಿಮಗೆ ಇಂದು ಜೊತೆಯಾಗಿರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಹಣ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರ ಅನಿವಾರ್ಯವಾದವು. ದಿನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಾಗಿದಂತೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಗಮನಾರ್ಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಭರಣ ಕೊಡಿಸಲು ದುಬಾರಿಯಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ. ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಹಣ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದರ ಕುರಿತು ಕೊಂಚ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಕುರಿತು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡುವುದು ಅಗತ್ಯ.
ಕನ್ಯಾ : ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಸಂತೋಷದ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ನೀವು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕಾಲ ಕಳೆಯಲು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ದುಬಾರಿ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಿಸಿ ಸಂತೋಷಪಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೀರಿ. ದಿನದ ನಂತರದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಪ್ರಣಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ತುಲಾ : ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ರಸಗ್ರಂಥಿಗಳು ರೋಲರ್ ಕೋಸ್ಟರ್ ರೈಡ್ ನಡೆಸುವ ದಿನವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ಪ್ರತಿ ತಿನಿಸನ್ನೂ ಸವಿಯುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಕವಲುದಾರಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತೀರಿ. ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಹಲವು ಅವಕಾಶಗಳಿರುವುದರಿಂದ ನೀವು ನಿರಾಶೆಗೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ದಿನ ಮುಂದುವರಿದಂತೆ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಅನುಕೂಲಗಳು ನಿಮ್ಮ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ಉತ್ತಮಪಡಿಸಲು ನೆರವಾಗುವ ಯಾವುದೋ ಒಂದರ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿರುತ್ತೀರಿ. ಅದು ನಿಮಗೆ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಬಯಕೆಗಳೂ ಈಡೇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ : ನಿಮ್ಮ ಈ ದಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕುಣಿ ಕುಣಿದಾಡುವ ದಿನವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಇಡೀ ದಿನ ನಾಗಾಲೋಟದಲ್ಲಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಹುತೇಕ ಆಲೋಚನೆಗಳು ವ್ಯಾಪಾರ ಸಭೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಪೂರ್ಣ ವಿಷಯಗಳ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ದಿನದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಒಂದು ರೂಪ ಪಡೆಯುವ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಫಲ ನೀಡುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.
ಧನು : ಅನಾವರಣ ಮಾಡುವ ಕಾಲ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಹಲವು ಮಹತ್ತರ ವಿಸ್ಮಯಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಲಿವೆ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಗಮನ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುವ ವಿಷಯಗಳ ನೇರ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ. ಇಂದು ನೀವು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಯಾವುದೇ ಬಾಂಧವ್ಯ, ಜೀವನಪೂರ್ತಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರೊಂದಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಶಕ್ತರಾಗುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಭಾವಿಸುವ ಪ್ರೀತಿ ಭೌತಿಕ ಪ್ರೀತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿದೆ.
ಮಕರ : ನಿಮ್ಮ ಭುಜಗಳ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಕೆಲಸದ ಭಾರದಿಂದ ನೀವು ಬಹಳ ಒತ್ತಡದ ಭಾವನೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತೀರಿ. ಆದರೆ ವೃತ್ತಿಪರರಾಗಿ ನೀವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕೈ ಬಿಡುವವರಲ್ಲ. ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಕುಂಭ : ನೀವಿಂದು ಎಂದಿನಂತೆ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯ ಓದಿನಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗುವಿರಿ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಉತ್ತಮ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವಿರಿ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸಂತಸ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯ ಓದಿನಿಂದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಲೋಕಜ್ಞಾನ ಲಭಿಸಲಿದೆ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಓದುತ್ತಿರಿ.
ಮೀನ : ಇಂದು ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಹುರುಪು ತುಂಬಿದ ಉಜ್ವಲ ದಿನ. ನೀವು ಹೊಸ ಜನರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ವೃತ್ತವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಾಲ ಕಳೆಯಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ನವೋತ್ಸಾಹ ತುಂಬುವ ವಸ್ತುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ, ಡೈನಮಿಸಂ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನೀವು ಭಯಪಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.