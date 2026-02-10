ಮಂಗಳವಾರದ ಪಂಚಾಂಗ, ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ: ನಿಮ್ಮ ದಿನ ಹೇಗಿರಲಿದೆ ನೋಡಿ
ಮಂಗಳವಾರದ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಂಗ ಹೀಗಿದೆ.
Published : February 10, 2026 at 7:13 AM IST
ಈ ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ
ದಿನಾಂಕ : 10-02-2026
ವಾರ : ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂವತ್ಸರ : ವಿಶ್ವವಸು
ಆಯನ : ಉತ್ತರಾಯಣ
ಪಕ್ಷ : ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ : ಅಷ್ಟಮಿ
ನಕ್ಷತ್ರ : ವಿಶಾಖಾ
ಸೂರ್ಯೋದಯ : ಮುಂಜಾನೆ 06:43 ಗಂಟೆಗೆ
ಅಮೃತ ಕಾಲ : ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:31 ರಿಂದ 13:59ರ ವರೆಗೆ
ದುರ್ಮುಹೂರ್ತ : ಮುಂಜಾನೆ 9:07 ರಿಂದ 9:55 ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:19 ರಿಂದ 01:07ರ ವರೆಗೆ
ರಾಹುಕಾಲ : ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 03:26 ರಿಂದ 04:54ರ ವರೆಗೆ
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ : ಸಂಜೆ 06:21 ಗಂಟೆಗೆ
ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ
ಮೇಷ: ಹಾರುವ ಮುನ್ನ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡುವುದು ಅಗತ್ಯ. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸವು ಒಂದು ಆತುರದ ಆಯ್ಕೆಯಿಂದ ದೂರ ತಳ್ಳಬಹುದು. ಆತಂಕದ ಬೆಳಗಿನ ನಂತರ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷದ ಸಂಜೆ ಕಳೆಯುವುದು, ಅವರ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನೆರವಾಗುವುದು ಅಗತ್ಯ.
ವೃಷಭ: ಇಂದು ನೀವು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬುದ್ಧಿವಿಕಲ್ಪದತ್ತ ತಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಹೊರನೋಟ ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ವಭಾವ ಬದಲಾಯಿಸುವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮಾಡದೇ ಇರುವುದು ಸೂಕ್ತ. ನಿಮ್ಮ ಏಕತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಗೆಲುವು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ: ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಹಗಲಿನ ಸಂಕಷ್ಟ, ದಿನದ ಕೆಲಸದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಟೆಂಡರ್ಗಳ ಹರಾಜನ್ನು ಕೆಲ ದಿನಗಳು ತಡ ಮಾಡಿದರೆ ಒಳಿತು.
ಕರ್ಕಾಟಕ: ನೀವು ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ದಿನವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಹರ್ಷಚಿತ್ತತೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಮೂಡ್ ಉತ್ತಮಪಡಿಸುತ್ತೀರಿ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ಸಾಹವು ಅಲ್ಪಕಾಲೀನ ಮತ್ತು ಕೊಂಚ ಕೆಟ್ಟ ಸುದ್ದಿಗಳಿಂದ ಕಂಗೆಡಿಸಿ ತಲ್ಲಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಒತ್ತಡದ ಭಾವನೆ ಹೊಂದಿದರೆ ಕೊಂಚ ಬಿಡುವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ದಿನ ಅಂತ್ಯವಾಗುವಾಗ ವಿಷಯಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಸಿಂಹ: ನೀವು ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರವಾಗಿರುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮುಗಿಸಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳ ಕುರಿತು ಗಮನ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತು ಹೊಂದಿರುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಶೈಲಿ ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಭಾವನೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತೀರಿ.
ಕನ್ಯಾ: ನೀವು ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಉದ್ಯಮಗಳಿಂದ ದೂರ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಒಂಟಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಕಾಲ್ತುಳಿತವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಸೂಕ್ತ. ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ.
ತುಲಾ: ನೀವು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದೇ ತರಂಗಾಂತರ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಇದು ಸಾಕಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಚರ್ಚೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂದು ನೀವು ವಿಶ್ವದ ಕುರಿತು ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ.
ವೃಶ್ಚಿಕ: ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮೆದುಳಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಿಂದ ಚಿಂತಿಸುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದೇ ಇರಬಹುದು ಮತ್ತು ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದೂ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನೀವು ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅದರ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸುವ ಜನರು ಇರುವಾಗ ಅವುಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಾಗ ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿರಬೇಕು.
ಧನು: ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯ ಮಟ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹ ನಿಮ್ಮ ಸಾಧಾರಣ ನೀರಸ ದಿನಚರಿಯಿಂದ ಕಳೆದುಹೋಗಿದೆ. ದುರಾದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ನಿಮ್ಮ ತಾರೆಗಳು ಕೂಡಾ ಇಂದು ಕಾಳಜಿ ಹೊದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನೀವು ಉಜ್ವಲವಾಗಲು ಏನೂ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಈ ದಿನ ಸರಾಗವಾಗಿ ಮುಗಿಯಲಿ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ನಾಳೆಗಾಗಿ ಕಾಯಿರಿ.
ಮಕರ: ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನೀವು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ನೇರವಾಗಿರುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರನ್ನು ಬಹಳ ನೋಯಿಸುತ್ತೀರಿ. ಇಂದು, ಕೆಲ ಹಳೆಯ ಗಾಯಗಳಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಸುತ್ತುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಬಾಂಧವ್ಯಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೀರಿ. ಆದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಯಸಿದಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗದೇ ಇರಬಹುದು.
ಕುಂಭ: ಇಂದು ಮನ್ಮಥ ನಿಮ್ಮತ್ತ ತಿರುಗಿದ್ದಾನೆ! ಒಂಟಿಯಾಗಿರುವವರು ಅರಳುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಣಯ ಕುರಿತು ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹದ ಭಾವನೆ ಹೊಂದುತ್ತೀರಿ. ವಿವಾಹಿತ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಆನಂದದ ದಿನವಾಗಿದ್ದು, ಅವರು ಪರಸ್ಪರ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ನೆನಪುಗಳಲ್ಲಿ ಜಾರಿಕೊಳ್ಳಿ, ಫೋಟೋ ಆಲ್ಬಂಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಮತ್ತು ಕಳೆದುಹೋದ ಅಮೂಲ್ಯ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನೆನೆಯಿರಿ.
ಮೀನ: ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಸಾಧಾರಣ ಜೀವನ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತ ನೀವು ಬಿಡುವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿಗೋ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಬಯಕೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತೀರಿ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತದ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಗಂಟೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ ಈ ಬಿಡುವು ನಿಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.