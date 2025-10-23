ಗುರುವಾರದ ಭವಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಂಗ: ಇಂದು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂತೋಷ, ನೋವಿನ ದಿನ!
ಗುರುವಾರದ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಂಗ ಹೀಗಿದೆ...
Published : October 23, 2025 at 7:26 AM IST
ಪಂಚಾಂಗ
23-10-2025, ಗುರುವಾರ
ಸಂವತ್ಸರ : ವಿಶ್ವವಸು
ಆಯನ: ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ
ಮಾಸ : ಅಶ್ವಿನ್
ಪಕ್ಷ : ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ : ದ್ವಿತೀಯಾ
ನಕ್ಷತ್ರ : ವಿಶಾಖಾ
ಸೂರ್ಯೋದಯ : ಮುಂಜಾನೆ 06:10 ಗಂಟೆಗೆ
ಅಮೃತಕಾಲ : ಬೆಳಗ್ಗೆ 09:06 ರಿಂದ 10:34 ಗಂಟೆವರೆಗೆ
ದುರ್ಮುಹೂರ್ತ : ಬೆಳಗ್ಗೆ 10:10 ರಿಂದ 10:58 ಮತ್ತು 02:58 ರಿಂದ 03:46 ಗಂಟೆವರೆಗೆ
ರಾಹುಕಾಲ : ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 01:30 ರಿಂದ 02:58 ಗಂಟೆವರೆಗೆ
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ : ಸಂಜೆ 05:54 ಗಂಟೆಗೆ
ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ:
ಮೇಷ: ಇಂದು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರನ್ನು ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹದು ಮತ್ತು ಹೊಸ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಮನ ಒಲಿಸಲೂ ಬಯಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮಿತ್ರರು ಮತ್ತು ಬಂಧುಗಳಿಂದ ನೀವು ಸಂತೋಷಗೊಳ್ಳದೇ ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ನೀವು ಸಂಜೆ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಮಿತ್ರರನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ.
ವೃಷಭ: ಇಂದು, ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ನಿಮಗೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವವರೊಂದಿಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಭೇಟಿಯ ಬಲವಾದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನೀವು ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇತರರಿಂದ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಬಗೆಯ ವಿವಾದ ಅಥವಾ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ಮಿಥುನ: ಅದೃಷ್ಟದೇವತೆ ನಿಮ್ಮತ್ತ ಕೃಪೆ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನೀವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಂಕೋಚದವರು, ಆದರೆ ಇದು ಮತ್ತೊಂದು ದಿನದಂತಲ್ಲ. ನೀವು ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಶಕ್ತರಾಗುತ್ತೀರಿ. ಈ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ನಿಮ್ಮ ಅಹಂಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ: ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗದ ಜೀವನ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಷಣ ತಲುಪಲಿದೆ. ನೀವು ವರ್ಗಾವಣೆ, ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳೂ ಹೆಚ್ಚಲಿವೆ. ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನೀವು ಆಕರ್ಷಕ ಉದ್ಯೋಗದ ಆಫರ್ ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತೀರಿ.
ಸಿಂಹ: ಮರುಅನ್ವೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಈ ಎರಡು ಪದಗಳು ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ವಿಚಾರಪರತೆಯನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತವೆ. ಒಬ್ಬರ ರಿಪೇರಿ ಎಂದರೆ ಸದಾ ಹೊಸದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದೇನೂ ಅಲ್ಲ; ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೊರಳುನೋಟ ಕೂಡಾ ಸಮಾನವಾಗಿ ಜ್ಞಾನ ನೀಡುವಂತಹುದು.
ಕನ್ಯಾ: ಇಂದು, ನೀವು ಸಮಾನವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆಯನ್ನು ಸಮತೋಲನ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ಈ ದಿನ ಕೊನೆಯಿರದ ಜನಸಂದಣಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಜೇಬು ಖಾಲಿಯಾಗುವುದು ನೀವು ಏನನ್ನೂ ಮಾಡದೆ ಕಳೆಯುವ ಕಾಲದ ಪ್ರಮಾಣ ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ನೀವು ವಿವೇಚನೆಯಿಂದ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದು ಸೂಕ್ತ ಮತ್ತು ಅದು ನಿಮಗೆ ಚಿಂತೆ ಉಂಟು ಮಾಡದೇ ಇರಲಿ.
ತುಲಾ: ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ - ಇವು ನೀವು ಇಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎರಡು ಅಂಶಗಳು. ನೀವು ಎರಡೂ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಮಾಡಬಲ್ಲಿರಿ, ಅದು ಟೆಲಿಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರದ ಮಾತುಕತೆ, ಬರಹ ಅಥವಾ ಸಭೆಗಳಾಗಿರಲಿ. ಇಂದು ಜನರನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಸಮಸ್ಯೆಯೇ ಅಲ್ಲ.
ವೃಶ್ಚಿಕ: ಬಾಂಧವ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡುವ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೊಸ ಆಯಾಮ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಲು ಇಂದು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದವರ ಬಾಂಧವ್ಯಗಳಲ್ಲಿನ ಸುಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನಯ ಮಾಡಬಲ್ಲದು. ಆದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ.
ಧನು: ಸೊಗಸಾದ, ಸುಲಭದ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದ ದಿನ ನಿಮಗಾಗಿ ಕಾದಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಪರ ನಡವಳಿಕೆ ಅದರಲ್ಲೂ ನೀವು ಸಂಕೀರ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ನಿಭಾಯಿಸುವುದರ ಕುರಿತು ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಶ್ಲಾಘನೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಜನರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಸಮತೋಲನ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ ನಿಮಗೆ ಹಲವು ಮಿತ್ರರನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಕರ: ಗತಕಾಲದ ನೆನಪುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹಳೆಯದರ ಹಂಬಲದ ತರುತ್ತವೆ. ಹಳೆಯ ಗೆಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರಲು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತವೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರು ನೀವು ಕೊಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಸಂಜೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲ ಹಗುರ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸುವುದು ನಿಮ್ಮ ಭಾರ ಇಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ದಿನಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬುತ್ತದೆ.
ಕುಂಭ: ಇಂದು ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ನೋವಿನ ದಿನ! ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು, ಆಹಾರ ಕೊಳ್ಳುವುದು, ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಆದರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿರಿಸುತ್ತದೆ. ನಂತರ, ನೀವು ಶಾಂತಗೊಳಿಸುವ ಮಸಾಜ್ ಮೂಲಕ ನೆಮ್ಮದಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ನೋವಿನ ನಂತರ ಆನಂದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ.
ಮೀನ: ನೀವು ಸ್ವಭಾವತಃ ಮುಂಗೋಪಿ ಅಥವಾ ಅಸೂಯೆ ಉಳ್ಳವರಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಇಂದು ಈ ಎರಡನ್ನೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಘನತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆಯುಂಟು ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಕೆಡಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ಪ್ರಚೋದನೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿಧಾನವೆಂದರೆ ತಾಳ್ಮೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಮುಂದುವರೆಯುವುದು.