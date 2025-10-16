ಗುರುವಾರದ ಭವಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಂಗ: ಇಂದು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ದಿನ
ಗುರವಾರದ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಂಗ ಹೀಗಿದೆ...
Published : October 16, 2025 at 7:12 AM IST
ಪಂಚಾಂಗ:
16-10-2025, ಗುರುವಾರ
ಸಂವತ್ಸರ : ವಿಶ್ವವಸು
ಆಯನ: ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ
ಮಾಸ : ಭಾದ್ರಪದ
ಪಕ್ಷ : ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ : ದಶಮಿ
ನಕ್ಷತ್ರ : ಆಶ್ಲೇಷ
ಸೂರ್ಯೋದಯ : ಮುಂಜಾನೆ 06:08 ಗಂಟೆಗೆ
ಅಮೃತಕಾಲ : ಬೆಳಗ್ಗೆ 09:06 ರಿಂದ 10:34 ಗಂಟೆವರೆಗೆ
ದುರ್ಮುಹೂರ್ತ : ಬೆಳಗ್ಗೆ 10:08 ರಿಂದ 10:56 ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 02:56 ರಿಂದ 03:44 ಗಂಟೆವರೆಗೆ
ರಾಹುಕಾಲ : ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 01:32 ರಿಂದ 03:01 ಗಂಟೆವರೆಗೆ
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ : ಸಂಜೆ 05:58 ಗಂಟೆಗೆ
ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ:
ಮೇಷ: ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹಾಕುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೂ ಖಂಡಿತಾ ಪೂರೈಸುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ದಿನವಾಗುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ: ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಸೃಜನಶೀಲ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕತೆಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ದಕ್ಷತೆ ಗುರುತಿಸದೇ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನೂ ಆಶ್ಚರ್ಯಗೊಳಿಸುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಖಂಡಿತಾ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವಿತಗೊಳಿಸುತ್ತೀರಿ.
ಮಿಥುನ: ಇಂದು, ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರೊಂದಿಗೆ ಬಲವಾದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಪರ್ಕ ಏರ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ದಿನದ ಬಹುತೇಕ ಸಮಯ ಸಂತೃಪ್ತ ಹಾಗೂ ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿರುತ್ತೀರಿ. ಆದರೂ, ಕೆಲ ಸಣ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಸಂತೋಷದ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ದಿನದ ನಂತರ ಹಾಳು ಮಾಡಬಹುದು. ಹಗುರ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಆತಂಕ ನಿವಾರಿಸಿ.
ಕರ್ಕಾಟಕ: ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಉತ್ಪಾದಕ ದಿನವಾಗಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಬಗೆಯ ಪ್ರಮುಖ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ನೀವು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಭಾವನೆ ಹೊಂದಬಹುದು ಮತ್ತು ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಇರಲು ಬಯಸಬಹುದು. ನಿಮಗೆ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲದೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಶೂನ್ಯತೆಯ ಭಾವನೆ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು.
ಸಿಂಹ: ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಸರಿಯಾಗಿರುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ದೃಢ ಮತ್ತು ಅಚಲವಾಗಿರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವಿಷಯಗಳು ಎಂದಿನಂತೆ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನೀವು ಇಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ನೀಡುತ್ತೀರಿ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬಾಂಧವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಕೆಲ ಸಣ್ಣ ವಾದ ವಿವಾದಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಅವು ದೊಡ್ಡ ಸಂಘರ್ಷಗಳಾಗದೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಕನ್ಯಾ: ನೀವು ಇಂದು ಕೌಟುಂಬಿಕ ವಿಷಯಗಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಅರಿಯುತ್ತೀರಿ. ಸಂಧಾನ ಮಾತುಕತೆಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಮಹತ್ತರ ಕೌಶಲ್ಯಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಅದನ್ನು ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಲು ಬಳಸುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಜೀವನದ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಕಲಿತಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ವಿರೋಧ ಪ್ರಗತಿಗೆ ದಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ದೃಢವಾಗಿ ನಂಬುತ್ತೀರಿ.
ತುಲಾ: ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ ಅನುಭವಿಸುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಆನಂದ ಹೊಂದುತ್ತಿರಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಪಿಕ್ ನಿಕ್ ಅಥವಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಮೂಲಕ ಅವರೊಂದಿಗೆ ದಿನ ಕಳೆಯುತ್ತೀರಿ. ಧಾರ್ಮಿಕ ತಾಣ ಅಥವಾ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾಸ ಹೋಗಬಹುದು, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಹಾಗೂ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಉನ್ನತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ: ನೀವು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಬಹಳ ಕಾಲದಿಂದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ಇಂದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹೊರಹಾಕುವ ಕಾಲ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಅಪಾರ ಒತ್ತಡ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರೊಂದಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಮಯ ಕಳೆದರೆ ಅದು ಕೊಂಚ ನಿರಾಳತೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಧನು: ದಿಢೀರನೆ ನೀವು ಉಭಯ ಹಸ್ತಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಲ್ಲವರಾಗಿದ್ದರೂ ಮತ್ತು ಇಂದು ಬಹುಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಯೋಜಿಸುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಇಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತವೆ; ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವಿರಿಸಿ ಮತ್ತು ಮುನ್ನಡೆಯಿರಿ. ನೀವು ಕೆಲವು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು.
ಮಕರ: ನೀವು 'ಆರೋಗ್ಯವೇ ಭಾಗ್ಯ' ಎಂಬ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇರಿಸಿದ್ದೀರಿ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು ದೂರದ ವಿಷಯ ಎನ್ನಿಸುತ್ತದೆ; ಆದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತೀರಿ. ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬಾಸ್ ನಿಮ್ಮ ಕುರಿತು ಅಸಮಾಧಾನ ಪಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ.
ಕುಂಭ: ಇಂದು ಕುಟುಂಬದ ಸಮಯ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರು ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಅವರನ್ನು ಖುಷಿಯಿಂದ ಇರಿಸುತ್ತೀರಿ. ಅವರು ನಗುವಂತೆ ಮಾಡಲು ತಮಾಷೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಮಮತೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಪ್ರತಿಫಲ ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿರುಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಮುಡಿಪಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟಲೇಬೇಕು.
ಮೀನ: ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ತೇಲುವುದಕ್ಕೆ ಈಜಾಡುವಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಗತ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಗೊಂದಲ ಎನಿಸಬಹುದು, ಅಂದರೆ ಸತತವಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಯಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಮರು ಅನ್ವೇಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೆಳೆಯಬೇಕಾದರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಯೂ ಇರಬೇಕು.