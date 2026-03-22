ಭಾನುವಾರದ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ : ಅಲೆಯ ಹರಿವಿನೊಂದಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯಿರಿ
ಭಾನುವಾರದ ಪಂಚಾಂಗ ಹಾಗೂ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : March 22, 2026 at 5:00 AM IST
ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ
ದಿನಾಂಕ : 22-03-2026, ಭಾನುವಾರ
ಸಂವತ್ಸರ : ವಿಶ್ವವಸು
ಆಯನ : ಉತ್ತರಾಯಣ
ಪಕ್ಷ : ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ : ಚತುರ್ಥಿ
ನಕ್ಷತ್ರ : ಭರಣಿ
ಸೂರ್ಯೋದಯ : ಬೆಳಗ್ಗೆ 06:21 ಗಂಟೆಗೆ
ಅಮೃತ ಕಾಲ : ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 03:27 ರಿಂದ 04:58 ರವರೆಗೆ
ದುರ್ಮುಹೂರ್ತ : ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 04:45 ರಿಂದ 05:33 ರವರೆಗೆ
ರಾಹುಕಾಲ : ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 04:58 ರಿಂದ 06:29 ರವರೆಗೆ
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ : ಸಂಜೆ 06:29 ಗಂಟೆಗೆ
ಇಂದಿನ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ :
ಮೇಷ : ಇಂದು ಅಲೆಯ ಹರಿವಿನೊಂದಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯಿರಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಬಾಂಧವ್ಯಗಳಿಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಸಲಹೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿಯಮದಂತೆ ನೀವು ನಿಶ್ಚಯಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ನಂತರಕ್ಕೆ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ದಿನ ಉದಾರವಾಗಿರುವ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರ ಬಯಕೆಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ ದಿನ. ನೀವು ಆತ/ಆಕೆಗೆ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ವೃಷಭ : ಈ ದಿನ ಸುದೀರ್ಘ ಶಾಪಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ದಿನದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ನೀವು ಮಾಲ್ಗಳು, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಗಳು, ಡಾಲರ್ ಮಳಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಬಾರ್ಗೇನ್ ಕೌಂಟರ್ಗಳಿಗೆ ಸುತ್ತು ಹಾಕುತ್ತೀರಿ. ಬೆಲೆಗಳ ಕುರಿತು ಚೌಕಾಸಿ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಡೀಲ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಮುಗಿಸುವ ಮುನ್ನ ನೀವು ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೊಂಡಿರುತ್ತೀರಿ.
ಮಿಥುನ : ನೀವು ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ಈ ತತ್ವವನ್ನು ನೀವು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಕೂಡಾ. ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾದುದು ಇಷ್ಟೇ. ನೀವು ವ್ಯಯಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಕುರಿತು ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿರುವುದು ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಜೀವನದ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮನ ನೀಡುವುದು.
ಕರ್ಕಾಟಕ : ಇಂದು ಅದೃಷ್ಟದೇವತೆ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಗಿರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅಪಾರ ಪ್ರತಿಫಲ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕೆಲಸದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೂ ಪ್ರತಿಫಲ ಪಡೆಯುವ ದಿನವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಸಿಂಹ : ಜೀವನವಿಡೀ ನೀವು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಇಂದು ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಗೆ ಸುಂದರ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನೀವು ಕಲೆಯ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ನೀಡುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿರುವ ಶ್ಲಾಘನೆಯನ್ನು ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಸಮರ್ಥರಾಗುತ್ತೀರಿ.
ಕನ್ಯಾ : ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಲ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಕುರಿತು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುವಾಗ, ನೀವು ಏನು ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ತಿಳಿದಿರಿ. ಏಕೆಂದರೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸುದೀರ್ಘ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು.
ತುಲಾ : ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರೊಂದಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಲು ಇಂದು ಸೂಕ್ತವಾದ ದಿನವಾಗಿದೆ. ನೀವಿಬ್ಬರೂ ನಿಮ್ಮ ಒತ್ತಡದ ಕಾರ್ಯಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕಾಲ ಕಳೆಯಲು ಶಕ್ತರಾಗುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರೊಂದಿಗೆ ಸಂಜೆ ಕಾಲ ಕಳೆಯುತ್ತೀರಿ. ಇಂದು ನೀವು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿಯೂ ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ಈ ದಿನವನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ.
ವೃಶ್ಚಿಕ : ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ರಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಮತ್ತು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಯಾರಿಗೋ ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ ದಾಳಿಯೊಂದು ನಿಮ್ಮ ದಾರಿಯತ್ತ ತಿರುಗಬಹುದು. ಆದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಎಚ್ಚರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂಕಷ್ಟದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ನೀತಿಕಥೆಗಳಂತೆ ಈ ಅನುಭವಗಳು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಠವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ.
ಧನು : ನಿಮ್ಮ ದಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭರವಸೆ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಶೀಲನೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದ್ದ ಕೆಲಸವೂ ಬಹಳ ಬೇಗನೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನೀವು ದೀರ್ಘಾವಧಿ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಕೂಡಾ ತಾರ್ಕಿಕ ವಿವರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಪರಿಹರಿಸಲು ನೆರವಾಗುತ್ತೀರಿ.
ಮಕರ : ಕಳೆದ ಕೆಲ ತಿಂಗಳು ಕಠಿಣವಾಗಿದ್ದು, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬಂಧುಮಿತ್ರರೊಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷಪಡುವುದನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಬದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಶ್ರಮ ನಿಮಗೆ ನೀವು ಬಯಸಿದ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಂದಿದೆ. ನೀವು ಈಗ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು, ಅದರ ಪ್ರತಿಫಲ ಪಡೆಯುವುದು ಮತ್ತು ವೈಭವ ಅನುಭವಿಸುವ ಕಾಲ.
ಕುಂಭ : ನೀವಿಂದು ಎಂದಿನಂತೆ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯ ಓದಿನಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳುವಿರಿ. ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಲೋಕಜ್ಞಾನ ಲಭಿಸಲಿದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಉತ್ತಮ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವಿರಿ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಓದುತ್ತಿರಿ. ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಂತಸ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ.
ಮೀನ : ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ತಾರೆಗಳು ಪೂರಕವಾಗಿಲ್ಲದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಕುರಿತು ಒಂದು ಕಣ್ಣಿಡಿ. ಹಣಕಾಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ನೀವು ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಇರುವುದು ಉತ್ತಮ.