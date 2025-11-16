ETV Bharat / spiritual

ಭಾನುವಾರದ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ, ಪಂಚಾಂಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇಂದು ಕನಸಿನ ಸಂಗಾತಿ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ!

ಭಾನುವಾರದ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಂಗ ಹೀಗಿದೆ..

DAILY HOROSCOPE OF SUNDAY PANCHANGAM DAILY ASTROLOGY ಭಾನುವಾರದ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ
ಭಾನುವಾರದ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಂಗ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 16, 2025 at 7:17 AM IST

ಪಂಚಾಂಗ

16-11-2025, ಭಾನುವಾರ

ಸಂವತ್ಸರ: ವಿಶ್ವವಸು

ಆಯನ: ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ

ಮಾಸ: ಅಶ್ವಿನ್

ಪಕ್ಷ: ಕೃಷ್ಣ

ತಿಥಿ: ದ್ವಾದಶಿ

ನಕ್ಷತ್ರ: ಹಸ್ತ

ಸೂರ್ಯೋದಯ: ಬೆಳಗ್ಗೆ 06:17 ಗಂಟೆಗೆ

ಅಮೃತಕಾಲ: ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 02:55 ರಿಂದ 04:21 ಗಂಟೆವರೆಗೆ

ದುರ್ಮುಹೂರ್ತ: ಸಾಯಂಕಾಲ 04:41 ರಿಂದ 05:29 ಗಂಟೆವರೆಗೆ

ರಾಹುಕಾಲ: ಸಾಯಂಕಾಲ 04:21 ರಿಂದ 05:47 ಗಂಟೆವರೆಗೆ

ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ: ಸಂಜೆ 05:47 ಗಂಟೆಗೆ

ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ

ಮೇಷ: ಒಂದು ಮಹತ್ತರ ಸುದ್ದಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇಂದು ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸುದ್ದಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸಿನ ಅನುಕೂಲದ್ದಾಗಿರಬಹುದು. ನೀವು ಬಲವಾದ ಪ್ರಯತ್ನ ಹಾಕುತ್ತೀರಿ, ಮತ್ತು ಇಂದು ನೀವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೀರಿ.

ವೃಷಭ: ನೀವು ಇಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಸಂಘಟಿತ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಿತವಾಗಿರುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿನಯಪೂರ್ವಕರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತಂತ್ರ, ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಯನ್ನು ನೀವು ಗುರುತಿಸಿ ರೂಪಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ಇಂದು, ನೀವು ಪ್ರಭಾವಿ, ನೈಜ ಒಡೆಯನಂತೆ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಏನನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೀರೋ ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಮಿಥುನ: ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಸಾಕಷ್ಟು ಉತ್ಸಾಹ, ಆನಂದ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದರಿಂದ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಅಂದಗೊಳಿಸಲು ನೆರವಾಗುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜಾಣ್ಮೆ ಬಳಸಿ ಪ್ರತಿ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನೂ ನಿವಾರಿಸುವುದರಿಂದ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಚರ್ಚೆಗಳು ಇಂದು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

ಕರ್ಕಾಟಕ: ನೀವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿದ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವಿವೇಕಯುತವಾಗಿರುತ್ತೀರಿ, ಆದರೂ ಇಂದು ಕೊಂಚ ಜಿಪುಣರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ಅಲ್ಲದೆ ನೀವು ಹಾಗೆಯೇ ಇರಬೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರು ಹಾಗೂ ಹತ್ತಿರದವರ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಅನಗತ್ಯ ಹೊರೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಸ್ವರೂಪ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿ(ಅಥವಾ ಎರಡೂ)ಯಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ.

ಸಿಂಹ: ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ರಾಜ ಮರ್ಯಾದೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ಇಂದು ನೀವು ಅಂತಹ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸರಿಸಬೇಕು. ಇಂದು, ನೀವು ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯತ್ನದ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಅಗಿಯುವುದು ಸೂಕ್ತ, ಏಕೆಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಉತ್ಪಾದಕತೆಯ ದಿನ ನಿಮಗಾಗಿ ಕಾದಿದೆ.

ಕನ್ಯಾ: ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ಪ್ರೇರೇಪಣೆಯ ಅಂಶವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಜೀವನ ಕುರಿತಂತೆ ನೀವು ಆಶ್ಚರ್ಯದಲ್ಲಿರಬಹುದು. ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಏನೋ ಮಹತ್ತರವಾದುದು ಕಾಯುತ್ತಿದೆ. ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ಆಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಬಂದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ.

ತುಲಾ: ಇಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಂದರ್ಶನಗಳ ಕುರಿತಂತೆ ಅತ್ಯಂತ ಲಾಭದಾಯಕ ದಿನದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನೀವು ಭರವಸೆಯನ್ನು ಬಿಡಬಾರದು. ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಡಿರಿ. ಪ್ರಯತ್ನ ಮುಂದುವರೆಸಿ, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳೂ ಫಲದಾಯಕವಾಗುತ್ತವೆ.

ವೃಶ್ಚಿಕ:ನಿಮ್ಮ ಕಚೇರಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೊರನೋಟದ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಗಳ ಸಾಧನೆಗೆ ಮಹತ್ತರವಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಹಿಂದಿರುಗಿ ನೋಡುವಂತೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಶಮನ ಪ್ರೀತಿಸುವವರಾಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ತಂಡ ಮತ್ತು ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸೃಜನಶೀಲ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಲಹೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿಸುತ್ತೀರಿ.

ಧನು: ನಿಮ್ಮ ದಿನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾಲುದಾರರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ಜೊತೆ ಸಭೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ತಾಳ್ಮೆ ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾಗುವ ಪ್ರತಿ ಸಲಹೆಯನ್ನೂ ಆಲಿಸುತ್ತೀರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನೀವು ಇಂದು ಅತ್ಯಂತ ದಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಉತ್ಪಾದಕರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ.

ಮಕರ: ನೀವು ಸಂಗಾತಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿ ನೀವು ಭವಿಷ್ಯವನ್ನೂ ಯೋಜಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಗಮನಾರ್ಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮಂತೆಯೇ ಅತ್ಯುತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳು ಪರಸ್ಪರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಷರತ್ತುರಹಿತ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಮಮತೆ ಎರಡೂ ಕಡೆಗಳಿಂದ ಹರಿಯುತ್ತದೆ.

ಕುಂಭ: ನೀವು ಇಂದು ಕೂಗಾಡುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ದೂರುತ್ತೀರಿ, ಆದರೆ ಕೆಲಸವಾಗದೇ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಅಥವಾ ಕಿರಿಯ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಇತರರಿಗೆ ನೆರವಾಗುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಪೂರೈಸುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.

ಮೀನ: ಯುದ್ಧವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ನೈತಿಕ ಬೆಂಬಲ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಫೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹೊಂದಬೇಕು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಬೆಂಬಲಿಸಿದ ಅದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಆಶಾವಾದದ ಅಸಂಖ್ಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದು ನೀವು ಋಣಾತ್ಮಕತೆಯ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಕೆಳಗಿರಿಸಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಶಸ್ಸಿನ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬಹುದು.

