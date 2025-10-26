ETV Bharat / spiritual

ಭಾನುವಾರದ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ, ಪಂಚಾಂಗ: ನೀವಿಂದು ಹಳೆಯ ಗೆಳೆಯ, ಗೆಳತಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವಿರಿ

ಭಾನುವಾರದ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಂಗ ಹೀಗಿದೆ.

Sunday Horoscope
ಭಾನುವಾರದ ಪಂಚಾಂಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 26, 2025 at 7:20 AM IST

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ

26-10-2025, ಭಾನುವಾರ

ಸಂವತ್ಸರ: ವಿಶ್ವವಸು

ಆಯನ: ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ

ಮಾಸ: ಕಾರ್ತಿಕ

ಪಕ್ಷ: ಶುಕ್ಲ

ತಿಥಿ: ಪಂಚಮಿ

ನಕ್ಷತ್ರ: ಜ್ಯೇಷ್ಠ

ಸೂರ್ಯೋದಯ: ಮುಂಜಾನೆ 6:10 ಗಂಟೆಗೆ

ಅಮೃತಕಾಲ: ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:57 ರಿಂದ 4:25 ಗಂಟೆವರೆಗೆ

ರಾಹುಕಾಲ: ಬೆಳಗ್ಗೆ 4:25 ರಿಂದ 5:53 ಗಂಟೆವರೆಗೆ

ದುರ್ಮುಹೂರ್ತ: ಬೆಳಗ್ಗೆ 4:34 ರಿಂದ 5:22 ಗಂಟೆವರೆಗೆ

ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ: ಸಂಜೆ 5:53 ಗಂಟೆಗೆ

ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ

ಮೇಷ: ನೀವು ಇಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಆಲೋಚನೆಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ತಪ್ಪುಗಳಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಬಹುದು, ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನೆರೆಹೊರೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿರುವ ಕಹಿ ಸಂಬಂಧಗಳೂ ಸೇರಿವೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ತಳಹದಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.

ವೃಷಭ: ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ದಿನ ಅಸಾಧಾರಣ ಸಂಜೆಯಾಗಿ ಅರಳುವ ಬಲವಾದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಆತಂಕದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸಂಜೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಮಮತೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಹೋಗುವುದರಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮಿಥುನ: ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ನೀಡಬೇಕಾದ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ. ನೀವು ಸಭೆಗೆ ಹೋಗಬಹುದು ಅಥವಾ ದಿನದ ನಂತರ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಹಿರಿಯರಿಂದ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಉತ್ತೇಜನ ಎರಡನ್ನೂ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.

ಕರ್ಕಾಟಕ: ದಿನದ ಮೊದಲ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೋಪ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ. ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡಿರಿ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಪರಿಣಾಮಗಳು ನೀವು ಅನುಮಾನಿಸಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ತೀವ್ರವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ಸಿಂಹ: ನೀವು ಕಲಾತ್ಮಕತೆಯ ಕೃಪೆ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ಇಂದು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಬೀಗುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಟೀಕಾಕಾರರನ್ನು ಸುಮ್ಮನಾಗಿಸಲು ನೀವು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕೆಲಸವನ್ನೇ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮಾಡಿ.

ಕನ್ಯಾ: ಸಾಧಾರಣ, ದಣಿವಿನ ಬೆಳಗಿನಿಂದ, ಈ ದಿನ ಕ್ರಮೇಣ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ಸಾಹದ ಸಂಜೆಯಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಜೆಯ ವೇಳೆಗೆ ನೀವು ಅಡ್ಡಿ ಎದುರಿಸಿದರೂ ನೀವು ಒತ್ತಡದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾದ ಭಾವನೆ ಹೊಂದುತ್ತೀರಿ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಎಲ್ಲ ಒತ್ತಡ ಸಂಜೆಯ ವೇಳೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಕರಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ.

ತುಲಾ: ಮುಖ್ಯವಲ್ಲದ ವಿಷಯಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇಂದು ಕಾಡುತ್ತವೆ. ಏನೇ ಆದರೂ, ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೆ ಮಾತನಾಡಿ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ನಂತರ ಎಲ್ಲವೂ ಸುಸೂತ್ರವಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಹಣದ ಹರಿವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ.

ವೃಶ್ಚಿಕ: ಅತ್ಯಂತ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುವ ದಿನ ನಿಮಗಾಗಿ ಕಾದಿದೆ. ದಿನದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಭಾಗವು ದೈನಂದಿನ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತೀವ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಪೈಪೋಟಿ ಎದುರಿಸುತ್ತೀರಿ. ಆದರೆ, ನೀವು ದಿನದ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಷನಿಸ್ತಾ ಆಗಿ ನೀವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಮತ್ತು ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ.

ಧನು: ನೀವು ಮುಂದೆ ಹೋದಾಗ ಮುಖ ಊದಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಜನರನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಗೆಲ್ಲುವ ನಗುವಿನಿಂದ ಮುಂದುವರೆಯಿರಿ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಹ-ಕೆಲಸಗಾರರು ನಿಮ್ಮ ಪರಿಣಿತಿ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯಗಳಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ದಿನದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಯತಮೆಯೊಂದಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಜೋರಾಗುತ್ತದೆ.

ಮಕರ: ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು ನಿಮ್ಮ ಬಹುತೇಕ ಸಮಯ ಕಬಳಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಮತ್ತೊಂದು ಯೋಜನೆ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪಾರೋದ್ಯಮ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ತಕ್ಕಷ್ಟು ಹಣಕಾಸಿನ ಬೆಂಬಲ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ; ಈಗಿನ ಉದ್ಯಮವೂ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೀರಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.

ಕುಂಭ: ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಇಂದಿನ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ ಪದ! ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಗಲ್ಲ. ಮಹತ್ತರ ಕ್ಷಣಗಳೇನೂ ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮುಂದುವರಿಸಿ. ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಅಳಬಹುದು, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ಕೂಗಾಡಬಹುದು, ಆದರೆ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಕಾಲು ನಿಡಿದಾಗಿಸಿ ನಿರಾಳವಾಗಿ.

ಮೀನ: ಉತ್ಪಾದಕ ಮತ್ತು ಫಲಪ್ರದ ದಿನ ನಿಮಗಾಗಿ ಕಾದಿದೆ. ನೀವು ಹಳೆಯ ಮಿತ್ರರು ಹಾಗೂ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿ ಹಳೆಯ ಗೆಳತಿ ಅಥವಾ ಗೆಳೆಯನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಪಾರ್ಟಿಗಳ ಜೀವನ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿರಿ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಹಾಗೂ ಆನಂದಿಸಿ.

