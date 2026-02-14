ETV Bharat / spiritual

ಶನಿವಾರದ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ, ಪಂಚಾಂಗ: ವ್ಯಾಪಾರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೆಲುವು ಸಿಗಲಿದೆ

ಶನಿವಾರದ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ, ಪಂಚಾಂಗ ಹೀಗಿದೆ.

Daily Horoscope of saturday
ಶನಿವಾರದ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 14, 2026 at 5:29 AM IST

ದಿನಾಂಕ : 14-02-2026

ವಾರ : ಶನಿವಾರ

ಸಂವತ್ಸರ : ವಿಶ್ವವಸು

ಆಯನ : ಉತ್ತರಾಯಣ

ಪಕ್ಷ : ಕೃಷ್ಣ

ತಿಥಿ : ದ್ವಾದಶಿ

ನಕ್ಷತ್ರ : ಪೂರ್ವಾಷಾಢ

ಸೂರ್ಯೋದಯ : ಮುಂಜಾನೆ 06:41 ಗಂಟೆಗೆ

ಅಮೃತ ಕಾಲ : ಬೆಳಗ್ಗೆ 06:41 ರಿಂದ 08:09 ರವರೆಗೆ

ದುರ್ಮುಹೂರ್ತ : ಬೆಳಗ್ಗೆ 8:17 ರಿಂದ 09:05ರವರೆಗೆ

ರಾಹುಕಾಲ : ಬೆಳಗ್ಗೆ 09:37 ರಿಂದ 11:04 ರವರೆಗೆ

ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ : ಸಂಜೆ 06:23 ಗಂಟೆಗೆ

ಇಂದಿನ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ :

ಮೇಷ : ಇಂದು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆಂತರಿಕ ಧ್ವನಿಯತ್ತ ಗಮನ ನೀಡುತ್ತೀರಿ. ಇದರ ಫಲಿತಾಂಶದಿಂದ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೂ ನಿಖರವಾಗಿ ಪೂರೈಸಲು ಶಕ್ತರಾಗುತ್ತೀರಿ. ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೆಲ ನಿರಾಸೆಗಳನ್ನೂ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಅಪರೂಪದ ಗುಣದಿಂದ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತೀರಿ.

ವೃಷಭ : ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಲ್ಪನಾಶಕ್ತಿ ಓಡಲು ಬಿಡದೆ ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಬೇಕು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಂದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಮಾಡಲು ಒತ್ತಾಯ ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಆಲೋಚಿಸಿ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ಖಚಿತವಾಗಿರಿ.

ಮಿಥುನ : ವಿರುದ್ಧ ಲಿಂಗದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಿಮಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಇಂದು ತಂದುಕೊಡುತ್ತದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿರುವವರು ತಮ್ಮ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುವ ಉತ್ತೇಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡುವ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನೂ ಪರಿಹರಿಸಲು ಶಕ್ತರಾಗುತ್ತೀರಿ.

ಕರ್ಕಾಟಕ : ಇಂದು, ಇತರರೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವಾಗ ನೀವು ಮುಕ್ತಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಆದರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಇತರರ ಬಗ್ಗೆ ಮೃದುವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದಲ್ಲ. ದಿನದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವಿಧಾನ ಭಿನ್ನ ಹಾಗೂ ಮೊಂಡುತನದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಂಜೆ ನೀವು ಕುಟುಂಬ ಹಾಗೂ ಮಿತ್ರರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದಿಸುತ್ತೀರಿ.

ಸಿಂಹ : ಪ್ರಶಂಸೆಗಳ ಸುರಿಮಳೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿರಿ. ಅಂದರೆ ಅಕ್ಷರಶಃ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಾಕಿರುವ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಬಾಕಿ ಈಗ ದೊರೆತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಅದು ನೀವು ಕೈಗೊಂಡ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಶುಭಾಕಾಂಕ್ಷೆಗಳ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

ಕನ್ಯಾ : ನಿಮ್ಮ ಚಾಲನಾಶಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಹಣೆಬರಹವನ್ನು ನಿಮ್ಮದೇ ಕೈಗಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆನ್ನುವ ಒಂದೇ ಮನಸ್ಸಿನ ಬಯಕೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಘಟನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ದೋಷರಹಿತವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ಇರುವ ತೀವ್ರ ಬಯಕೆ ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಯತ್ತ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ತಾರ್ಕಿಕ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿಸುತ್ತವೆ.

ತುಲಾ : ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸಿನ ಕುರಿತು ಅಸೂಯೆ ಪಡುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ನೋಯಿಸಲು ಅಥವಾ ಕುಂದಿಸಲು ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹೊಡೆದಾಡುವ ಬದಲು ನೀವು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿರಲು ಯತ್ನಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಜಾಣ್ಮೆ ಬಳಸಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಬಹುದು. ಈ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಪ್ರೀತಿ ತರುತ್ತದೆ. ಅದು ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ವೃಶ್ಚಿಕ : ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ `ಹೌ ಟು ವಿನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಪೀಪಲ್’ ಮಹತ್ತರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತಂದಿದೆ. ನೀವು ಹೊಸ ವ್ಯಾಪಾರೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಗೆಲುವು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಎಲ್ಲರೂ ಗಮನಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಧನು : ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಕೋಪ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ನೋಟದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾದಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಕೆಲ ಉಡುಪು, ಆಭರಣ ಮತ್ತು ಸುಗಂಧದ್ರವ್ಯದಿಂದ ಉತ್ತಮಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ನೀವು ಇಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಮತ್ತು ಶ್ಲಾಘಿಸುವ ಅಸಂಖ್ಯ ಜನರು ನಿಮ್ಮ ಮೋಡಿಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ಬಹಳ ಮಂದಿ ನಿಮ್ಮ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಮಕರ : ಹಣ ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಹಲವು ಮೂಲಗಳಿಂದ ಹರಿಯುತ್ತದೆ; ನೀವು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ. ಹಾಗೆ ಮಾಡದೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟು ಉಳಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಸೃಜನಶೀಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನೂ ಮೀರುತ್ತೀರಿ.

ಕುಂಭ : ನೀವಿಂದು ಎಂದಿನಂತೆ ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಓದಿನಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗುವಿರಿ. ಈ ಮೂಲಕ ಲೋಕಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಿರಿ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಉತ್ತಮ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವಿರಿ.

ಮೀನ : ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನ ನಿಮಗಾಗಿ ಕಾದಿದೆ. ನೀವು ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಗಡುವುಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಮುಂಚೆಯೇ ಮೀರುತ್ತೀರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅದೃಷ್ಟ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಗಿದೆ. ಕುಟುಂಬದ ರಜಾದಿನದ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ಅದನ್ನು ದೀರ್ಘ ಸಮಯದಿಂದ ಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ದಿನ ಸಾಧ್ಯವಾಗಬಹುದು.

