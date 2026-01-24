ಶನಿವಾರದ ಪಂಚಾಂಗ, ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇಂದು ಅತ್ಯಂತ ಲಾಭದಾಯಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಶೀಲ ದಿನ!
ಶನಿವಾರದ ಪಂಚಾಂಗ, ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಹೀಗಿದೆ.
Published : January 24, 2026 at 5:33 AM IST
ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ
ದಿನಾಂಕ : 24-01-2026
ವಾರ : ಶನಿವಾರ
ಸಂವತ್ಸರ : ವಿಶ್ವವಸು
ಆಯನ : ಉತ್ತರಾಯಣ
ಪಕ್ಷ : ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ : ಷಷ್ಠಿ
ನಕ್ಷತ್ರ : ಉತ್ತರಾಭಾದ್ರಪದ
ಸೂರ್ಯೋದಯ : ಮುಂಜಾನೆ 06:45 ಗಂಟೆಗೆ
ಅಮೃತ ಕಾಲ : ಬೆಳಗ್ಗೆ 06:45 ರಿಂದ 08:11 ರವರೆಗೆ
ದುರ್ಮುಹೂರ್ತ : ಬೆಳಗ್ಗೆ 8:21 ರಿಂದ 09:09ರ ತನಕ
ರಾಹುಕಾಲ : ಬೆಳಗ್ಗೆ 09:38 ರಿಂದ 11:04ರವರೆಗೆ
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ : ಸಂಜೆ 06:14 ಗಂಟೆಗೆ
ಮೇಷ : ಇಂದು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನೋಟಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮಪಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಹೊಸ ನೋಟಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೀರಿ. ಅತ್ಯಂತ ಬಯಸಿದ ಡೇಟ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸೀಟಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೊರಗಿನ ಭಾವನೆಗಳು ನೈಜ ಬಾಂಧವ್ಯಗಳನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಅದನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ.
ವೃಷಭ : ನೀವು ಇಂದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಣಯದ ಮೂಡ್ನಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳು, ನವಿರು ಮತ್ತು ಕನಸಿನವಾಗಿದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿಯತ್ತ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಸಂಜೆಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಿಯತಮೆಯ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ತೋಳಿಗೆ ತೋಳು ಬಳಸಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಮಿಥುನ: ಅತ್ಯಂತ ಲಾಭದಾಯಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಶೀಲ ದಿನ ಕಾದಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಪೂರ್ವಿಕರ ಸಂಪತ್ತು ದೊರೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿನ ಸಂಭವನೀಯ ಬಡ್ತಿಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸು ತಲೆಗೇರದಿರಲಿ.
ಕರ್ಕಾಟಕ: ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರೊಂದಿಗೆ ಬಂಧಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಬದ್ಧತೆ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿರುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ : ಬೂರ್ಜ್ವಾಗಳು ಕೇಕ್ ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಜನರು ಬ್ರೆಡ್ ದೊರೆಯದೆ ಹಸಿವಿನಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಇಂದು ನೀವು ಅನಗತ್ಯ ವೆಚ್ಚಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡರೆ ಅಂತಹುದೇ ಸನ್ನಿವೇಶ ನಿಮಗೆ ಎದುರಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಮಿಡತೆ ಮತ್ತು ಇರುವೆಯ ಕಥೆ ನೆನಪಿದೆಯೇ? ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.
ಕನ್ಯಾ : ನೀವು ಶಾಂತ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮನಃಶಾಂತಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವುದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಮಿತ್ರರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಮೀರಲು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ಇತರರಿಗೆ ಮಾಡಲು ಕಷ್ಟವಾದ ಕೆಲಸವನ್ನೂ ನೀವು ಕೇಳುತ್ತೀರಿ.
ತುಲಾ : ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿನ ಅನುಭವದಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಲಿತಿರುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಹೊಂದಿರುವ ದುಬಾರಿ ವಸ್ತುವಿನ ಕುರಿತು ನೀವು ಕೊಂಚ ಪೊಸೆಸಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೀರಿ. ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದು, ಅವು ನಿಮಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ತರುತ್ತವೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ : ಆರೋಗ್ಯಕರ ತಿನ್ನುವ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಯಾಮ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡರೆ ಬೊಜ್ಜಿನಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡುತ್ತದೆ. ಅನಿಯಮಿತ ತಿನ್ನುವ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿ ಹಲವು ಇತರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ತಿನ್ನಿರಿ, ಸಂತೋಷವಾಗಿರಿ.
ಧನು : ನೀವು ಇಂದು ನಿಮ್ಮದೇ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಆಗುತ್ತೀರಿ. ಪ್ರತಿಫಲನದಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೀರಿ. ಅದು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೂ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೀರಿ.
ಮಕರ : ನೀವು ನಿಮಗೆ ವಹಿಸಲಾದ ಕೆಲಸದ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ದಿನ ಅತ್ಯಂತ ಒತ್ತಡದ್ದಾಗಿ ಭಾವಿಸುತ್ತೀರಿ. ಆದರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ದಿನದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅತ್ಯಂತ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಚಲನೆಗಳನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದರೆ ಯಶಸ್ಸು ನಿಮ್ಮದಾಗುತ್ತದೆ.
ಕುಂಭ : ನೀವು ಇಂದು ಎಂದಿನಂತೆ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯ ಓದಿನಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗುವಿರಿ. ಈ ಮೂಲಕ ನೀವು ಲೋಕಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಿರಿ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವಿರಿ. ಓದಿನಲ್ಲಿ ನಿರಂತರತೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಿ.
ಮೀನ : ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಗಮನ ನೀಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಕುರಿತು ಆಲೋಚಿಸಬೇಕು. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಆದರೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸುವರ್ಣ ಕಾಲವಾದ್ದರಿಂದ ಚಿಂತಿಸಲು ಕಾರಣವಿಲ್ಲ.