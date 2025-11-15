ಶನಿವಾರದ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ, ಪಂಚಾಂಗ: ಇಂದು ಸೂಕ್ತ ದಿನವಲ್ಲ, ಆದರೂ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಫಲ ಇದೆ!
ಶನಿವಾರದ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಂಗ ಹೀಗಿದೆ...
Published : November 15, 2025 at 7:57 AM IST
ಪಂಚಾಂಗ
ದಿನಾಂಕ : 15-11-2025
ವಾರ : ಶನಿವಾರ
ಸಂವತ್ಸರ : ವಿಶ್ವವಸು
ಆಯನ : ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ
ಮಾಸ : ಅಶ್ವಿನ್
ಪಕ್ಷ : ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ : ಏಕಾದಶಿ
ನಕ್ಷತ್ರ : ಉತ್ತರಾಫಾಲ್ಗುಣಿ
ಸೂರ್ಯೋದಯ : ಬೆಳಗ್ಗೆ 06:17
ಅಮೃತ ಕಾಲ : ಬೆಳಗ್ಗೆ 06:17 ರಿಂದ 07:43ರವರೆಗೆ
ದುರ್ಮುಹೂರ್ತ : ಬೆಳಗ್ಗೆ 07:53 ರಿಂದ 08:41ರವರೆಗೆ
ರಾಹುಕಾಲ : ಬೆಳಗ್ಗೆ 09:09 ರಿಂದ 10:36ರವರೆಗೆ
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ : ಸಂಜೆ 05:47
ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ
ಮೇಷ: ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಗೂಡಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತೀರಿ. ಇತರರ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀವು ಗುರುತಿಸುತ್ತೀರಿ ಎನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನವಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನೀವು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು; ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸಹವರ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ವೆಚ್ಚವನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು.
ವೃಷಭ: ನೀವು ಇಡೀ ದಿನ ಅನ್ಯಗ್ರಹ ಜೀವಿಗಳ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಕುರಿತು ತಾರೆಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಕಳೆಯುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕಲ್ಪನಾಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀವು ಅನುಭವ ಪಡೆಯಿರಿ. ನೀವು ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಆವಿಷ್ಕಾರದಂತೆ ರೂಪಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಅಷ್ಟೇ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ. ಈ ಸಮೀಕರಣಕ್ಕೆ ಸೌಜನ್ಯಪೂರಿತ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಿರಿ, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಭೆಯನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರು ಬೆರಗಿನಿಂದ ನೋಡುತ್ತಾರೆ.
ಮಿಥುನ: ಇಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ, ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಹಬ್ಬಗಳ ದಿನವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟು ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಗೃಹ ಸುಧಾರಣೆ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತೀರಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಕುರಿತು ಜಾಣ್ಮೆ ವಹಿಸುವುದರಿಂದ ಪರಿಹರಿಸುತ್ತೀರಿ.
ಕರ್ಕಾಟಕ: ನೀವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿದ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ನೀವು ಅತ್ಯಂತ ವಿವೇಕಯುತವಾಗಿರುತ್ತೀರಿ, ಆದರೂ ಇಂದು ಕೊಂಚ ಜಿಪುಣರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ಅಲ್ಲದೆ ನೀವು ಹಾಗೆಯೇ ಇರಬೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರು ಹಾಗೂ ಹತ್ತಿರದವರ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಅನಗತ್ಯ ಹೊರೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಸ್ವರೂಪ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿ(ಅಥವಾ ಎರಡೂ)ಯಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ.
ಸಿಂಹ: ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ದಿನವಲ್ಲ. ಇಂದು ವಿಷಯಗಳು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮೀರಿ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಿಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದುದನ್ನು ನೀಡಿರಿ, ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಎಂದಿಗೂ ಫಲ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈ ದಿನ ಸಂತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಕನ್ಯಾ: ನಿಮ್ಮ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಲ್ಲೂ ಸುಸೂತ್ರಗೊಳಿಸುವ ಬಯಕೆಯಿಂದ ಜನರನ್ನು ಮೋಡಿ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾದುದು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಆತಂಕಗೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ, ಸಂಜೆಯ ವೇಳೆಗೆ ವಿಷಯಗಳು ನಿಮ್ಮ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತೀರಿ.
ತುಲಾ: ನೀವು ಇಂದು ಪ್ರಖರ ದಿನವನ್ನು ಬಯಸಿದರೂ ಮಂದವಾದ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಶಾಂತವಾಗಿರಿ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಋಣಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳದಿರಿ. ಒಳ್ಳೆಯ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದರೆ ವಿಷಯಗಳು ನಿಮಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇದು ತೀವ್ರವೆನಿಸಿದರೂ ಶಾಂತ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದ ಸಂಜೆ ನಿಮಗೆ ಕಾದಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರೊಂದಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಚರ್ಚೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ: ಜೀವನ ಎನ್ನುವುದು ರೋಲರ್-ಕೋಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಏರಿಳಿತಗಳಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತದೆ. ಇಂದು ಅಂತಹ ಒಂದು ದಿನ. ನೀವು ದೈನಂದಿನ ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿವಿನ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ತೀವ್ರ ಆಸಕ್ತಿ ಈರ್ಷ್ಯೆಯನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಬಹುದು ಆದರೆ ಯಾವುದೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಾಧಿಸಬಾರದು. ನೀವು ಇಂದು ತಪ್ಪಾದ ಕುದುರೆಯ ಮೇಲೆ ಬಾಜಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯರು ಮಾತ್ರ ಕೆಲ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಧನು: ಹೊಸ ಮತ್ತು ನವೀಕರಿಸಿದ ನೀವು, ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಗಮನ ನಿಮ್ಮ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರ ಮೇಲಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರೊಂದಿಗೆ ಕೊಂಚ ಕಾಲ ಕಳೆಯುವುದೂ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ! ನೀವಿಬ್ಬರೂ ಕೆಲ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಸಂವಹನಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಧ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ಕುಟುಂಬದ ನಂತರ ಮಿತ್ರರೂ ತಮ್ಮ ಪಾಲು ಪಡೆಯಲು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಉತ್ಸಾಹದ ಸಂಜೆ ನಿಮಗಾಗಿ ಕಾದಿದೆ.
ಮಕರ: ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಸೂಕ್ತವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನೀವು ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಮಮತೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಕುಟುಂಬ ಹೊಂದುವ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ, ಅದನ್ನು ಇಂದು ಹೆಚ್ಚು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಸುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಹತ್ತುಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.
ಕುಂಭ: ನೀವು ಇಂದು ಕೂಗಾಡುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ದೂರುತ್ತೀರಿ, ಆದರೆ ಕೆಲಸವಾಗದೇ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಅಥವಾ ಕಿರಿಯ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಇತರರಿಗೆ ನೆರವಾಗುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಪೂರೈಸುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಕೋಪವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರು ತಣ್ಣಗಾಗಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಾರೆಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿವೆ.
ಮೀನ: ನಿಮಗೆ ತಂಡವೊಂದರ ಭಾಗವಾಗಲು ಮತ್ತು ಎರಡು ತಂಡಗಳ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟ, ಆದರೆ, ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಏನೆನ್ನಿಸುತ್ತದೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪರಿಣಿತಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಇಂದು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಸಮರ್ಥರಾಗುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಂದ ಪ್ರಶಂಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಮಹಿಳೆಯರು ಇಂದು ಲಾಭ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತೇಜನದ ಭಾವನೆ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ.