ಸೋಮವಾರದ ಪಂಚಾಂಗ, ಭವಿಷ್ಯ: ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಬಹುದಿನಗಳ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲ
ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ ಹಾಗೂ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಹೀಗಿದೆ.
Published : December 22, 2025 at 6:00 AM IST
ಪಂಚಾಂಗ:
ದಿನಾಂಕ : 22-12-2025
ವಾರ : ಸೋಮವಾರ
ಸಂವತ್ಸರ : ವಿಶ್ವವಸು
ಆಯನ : ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ
ಮಾಸ : ಮಾರ್ಗಶಿರ
ಪಕ್ಷ : ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ : ದ್ವಿತೀಯ
ನಕ್ಷತ್ರ : ಉತ್ತರಾಷಾಢ
ಸೂರ್ಯೋದಯ : ಮುಂಜಾನೆ 06:36 ಗಂಟೆಗೆ
ಅಮೃತ ಕಾಲ : ಬೆಳಗ್ಗೆ 08:01 ರಿಂದ 09:26 ರವರೆಗೆ
ದುರ್ಮುಹೂರ್ತ : ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 01:00 ರಿಂದ 01:48 ಹಾಗೂ 03:24 ರಿಂದ 04:12 ಗಂಟೆವರೆಗೆ
ರಾಹುಕಾಲ : ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 01:41 ರಿಂದ 03:06 ರವರೆಗೆ
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ : ಸಂಜೆ 05:56 ಗಂಟೆಗೆ
ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ:
ಮೇಷ: ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸಮಯವೇ ಹೊರತು, ಯೋಜಿಸುವುದಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ವಿಶೇಷ ಹುರುಪನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ಬಳಕೆಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೂಕ್ತ.
ವೃಷಭ: ಇಡೀ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಶಕ್ತಿ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹ ಆಳುತ್ತವೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಬೇಸರವೆನಿಸಿದರೆ, ಕೆಲಸದಿಂದ ಕೊಂಚ ಬಿಡುವು ಪಡೆಯಿರಿ.
ಮಿಥುನ: ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಜೀವನ ಕೆಲವು ಏರಿಳಿತ ಕಾಣುವ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎದುರಿಸುತ್ತೀರಿ. ಬುದ್ಧಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ, ವಿಶ್ವಾಸವಿಡಿ.
ಕರ್ಕಾಟಕ: ದುಡುಕಿನ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸುತ್ತದೆ. ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಗಮನ ನೀಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಿಂತ ಕ್ರಿಯೆ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ: ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿಗೂ ನ್ಯಾಯ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಬಹುಕಾಲದ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಪವಿತ್ರ ಕಾರ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸಂಜೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ.
ಕನ್ಯಾ: ಪ್ರಭಾವಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಸಂಜೆಯನ್ನು ವಿಂಡೋ-ಶಾಪಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಮಿತ್ರರು ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆ ಕೊಳ್ಳಲು ಕಳೆಯಬಹುದು.
ತುಲಾ: ಸಂಪೂರ್ಣ ಕುಟುಂಬದ ದಿನ. ಹತ್ತಿರ, ದೂರದ ಬಂಧುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ನಿಮಗೆ ಕಾದಿದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ: ಪ್ರತಿಭೆಯ ಮೂಲಕ ಜಟಿಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸುವಿರಿ. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಧನು: ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ನಿಮ್ಮದೇ. ಹಾಗಾಗಿ, ಆನಂದದ ದಿನ. ಸಂಜೆಯನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರೊಂದಿಗೆ ಕಳೆಯುವಿರಿ.
ಮಕರ: ಹೊಸ ಉತ್ಪನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದ್ದರೆ ಕೊಂಚ ಮುಂದೂಡಿ. ಬಿಡುಗಡೆ ತಡ ಮಾಡುವುದು ನಿಮಗೇ ಅನುಕೂಲಕರ. ಏಕೆಂದರೆ, ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀವಂದುಕೊಂಡಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲದೇ ಇರಬಹುದು.
ಕುಂಭ: ಲೋಕಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಿರಿ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಉತ್ತಮ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವಿರಿ. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಂತಸ ಹೆಚ್ಚುವುದು.
ಮೀನ: ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಒಂದು ಅಥವಾ ಮೂರು ದಿನ ಮುಂದೂಡುವುದು ಮುಖ್ಯ. ರಿಸ್ಕ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ, ಅವು ನಿಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ.