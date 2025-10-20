ಸೋಮವಾರದ ಭವಿಷ್ಯ, ಪಂಚಾಂಗ: ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಲ್ಲೇನಿದೆ?
ಸೋಮವಾರ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಂಗ ಹೀಗಿದೆ..
Published : October 20, 2025 at 7:25 AM IST
ಪಂಚಾಂಗ:
20-10-2025, ಸೋಮವಾರ
ಸಂವತ್ಸರ : ವಿಶ್ವವಸು
ಆಯನ: ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ
ಮಾಸ : ಭಾದ್ರಪದ
ಪಕ್ಷ : ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ : ಚತುರ್ದಶಿ
ನಕ್ಷತ್ರ : ಹಸ್ತ
ಸೂರ್ಯೋದಯ : ಮುಂಜಾನೆ 06:09 ಗಂಟೆಗೆ
ಅಮೃತಕಾಲ : ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 01:31 ರಿಂದ 02:59 ಗಂಟೆವರೆಗೆ
ದುರ್ಮುಹೂರ್ತ : ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:33 ರಿಂದ 01:21 ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 02:57 ರಿಂದ 03:45 ಗಂಟೆವರೆಗೆ
ರಾಹುಕಾಲ : ಬೆಳಗ್ಗೆ 07:37 ರಿಂದ 09:06 ಗಂಟೆವರೆಗೆ
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ : ಸಂಜೆ 05:56 ಗಂಟೆಗೆ
ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ:
ಮೇಷ: ಕೆಲ ಉತ್ಸಾಹಕರ ಸುದ್ದಿಗಳು ಇಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತೇಜಿತರನ್ನಾಗಿ ಇರಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಸುದ್ದಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ವೃತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಭೆ, ಅಥವಾ ಕೆಲ ಹಣಕಾಸಿನ ಅನುಕೂಲವಾಗಿರಬಹುದು. ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದುದನ್ನು ನೀಡುತ್ತೀರಿ, ಮತ್ತು ಇಂದು ನೀವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ: ನೀವು ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವಾಗ ಅತ್ಯಂತ ಯೋಜಿತ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲಿತ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ, ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥರಾಗುತ್ತೀರಿ. ಈ ದಿನ ನೀವು ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್, ನೈಜ ತಜ್ಞನಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದಿರುವಿರೋ ಅದನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಮಿಥುನ: ಇಂದು ಮನೆಯ ಕಡೆ ಆನಂದ, ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಹಬ್ಬಗಳ ದಿನ. ನೀವು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟು ಕಾಲ ಕಳೆಯಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಮನೆ ಸುಧಾರಣೆ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತೀರಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಕುರಿತು ಜಾಣ್ಮೆಯ ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪರಿಹರಿಸಲು ಶಕ್ತರಾಗುತ್ತೀರಿ.
ಕರ್ಕಾಟಕ: ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಯತಮೆಯೊಂದಿಗೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಹೊರಡುವುದು ಇಂದಿನ ಪ್ರಮುಖಾಂಶವಾಗಲಿದೆ, ನೀವು ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಪಾವತಿಸುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಈ ಧಾರಾಳ ಖರ್ಚನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಿರುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಯತಮೆ ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಯ ರಿಟರ್ನ್ ಗಿಫ್ಟ್ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಸಿಂಹ: ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನೂ ಬೆಳ್ಳಿ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ಇಂದು ನೀವು ಅಂತಹ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸರಿಸಬೇಕು. ಇಂದು, ನೀವು ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯತ್ನದ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಅಗಿಯುವುದು ಸೂಕ್ತ, ಏಕೆಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಉತ್ಪಾದಕತೆಯ ದಿನ ನಿಮಗಾಗಿ ಕಾದಿದೆ.
ಕನ್ಯಾ: ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲನ್ನು ಸುಸೂತ್ರಗೊಳಿಸುವ ನಿಮ್ಮ ಬಯಕೆಯಿಂದ ಜನರನ್ನು ಮೋಡಿ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾದುದು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ವಿಷಯಗಳು ನಿಮ್ಮ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುವುದರಿಂದ ಆತಂಕ ಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತೀರಿ. ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಬಂಧವನ್ನು ಸದೃಢಗೊಳಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ.
ತುಲಾ: “ನೀವು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಅವು ಹಾಗೆ ಕಂಡರೂ ಎಂದೂ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ”. ಇದು ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಧ್ಯೇಯವಾಕ್ಯವಾಗಿರಲಿ. ಇಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಂದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ಪಾದಕ ದಿನವಾಗಿ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಬಿಡದೆ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಿರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಫಲ ನೀಡುತ್ತವೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ: ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬದಲಾವಣೆ ತರಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಕಠಿಣ ಮತ್ತು ದೃಢಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಾಗ ಮಿತಿಗಳೇ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಲು ಮತ್ತು ಆವಿಷ್ಕಾರಕ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೀರಿ.
ಧನು: ಇಂದು ಗ್ರಾಹಕರು ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ಸಭೆಗಳ ಆಯೋಜನೆ ನಿಮ್ಮ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ತಾಳ್ಮೆಯು ಜನರಿಂದ ದೊರೆಯುವ ಸಲಹೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಆಲಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲದರ ಫಲಿತಾಂಶವು ಅತ್ಯಂತ ಅನುಕೂಲಕರ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮಕರ: ಒಂಟಿಯಾಗಿರುವವರು, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಯೋಜಿಸುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ ಆನಂದ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹ ಅನುಭವಿಸುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರ ಬಳಿ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತೀರಿ. ಈ ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಕಡೆಯದಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಯತಮೆ ಕೂಡಾ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಷರತ್ತುರಹಿತ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಮಮತೆಯನ್ನು ಹಂಚುತ್ತಾರೆ.
ಕುಂಭ: ಇಂದು ನಿಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೀವು ಕಾಲ ಕಳೆಯಲು ಬಯಸುವ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದು ನೀವು ಬಯಸಿದ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿ ತರದೇ ಇರಬಹುದು. ಒಂದು ಅಹಿತಕರ ಸನ್ನಿವೇಶ ನಿಮಗೆ ವಾಸ್ತವದೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಬಹುದು. ಈಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವರ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ.
ಮೀನ: ನಿಮ್ಮ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನೈತಿಕ ಬೆಂಬಲ ಅಗತ್ಯವಾದರೂ ನೀವು ಅದನ್ನು ನೀಡಬಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನೀವು ಕೈ ಚೆಲ್ಲದೇ ಇರುವವರೆಗೂ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ನಿಮ್ಮ ದಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಲ್ಪನಾಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲತೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿರಿ.