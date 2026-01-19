ETV Bharat / spiritual

ಸೋಮವಾರದ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ, ಪಂಚಾಂಗ: ಹೊಸ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸುದಿನ

ಸೋಮವಾರದ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಂಗ ಹೀಗಿದೆ.

DAILY HOROSCOPE ZODIAC SIGN PANCHANGAM ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ MONDAY HOROSCOPE
ಸೋಮವಾರದ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 19, 2026 at 7:37 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ

ದಿನಾಂಕ : 19-01-2026

ವಾರ : ಸೋಮವಾರ

ಸಂವತ್ಸರ : ವಿಶ್ವವಸು

ಆಯನ : ಉತ್ತರಾಯಣ

ತಿಥಿ : ಶುಕ್ಲ

ಮಾಸ : ಪ್ರತಿಪದಾ

ನಕ್ಷತ್ರ : ಉತ್ತರಾಷಾಢ

ಸೂರ್ಯೋದಯ : ಮುಂಜಾನೆ 6:45

ಅಮೃತ ಕಾಲ : ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 01:54 ರಿಂದ 03:20ರ ವರೆಗೆ

ದುರ್ಮೂಹೂರ್ತ : ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 01:09 ರಿಂದ 01:57 ಮತ್ತು 03:33 ರಿಂದ 16:21ರ ವರೆಗೆ

ರಾಹುಕಾಲ : ಮುಂಜಾನೆ 08:11 ರಿಂದ 09:37ರ ವರೆಗೆ

ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ : ಸಂಜೆ 06:11ಕ್ಕೆ

ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ

ಮೇಷ: ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನೀವು ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊರತರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನೂ ಮೀರುತ್ತೀರಿ. ಆದರೆ, ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ನಿಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ತಡವಾಗುವುದರಿಂದ ನೀವು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು.

ವೃಷಭ: ನಿಮ್ಮದೇ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಯೋಜಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಮಿತ್ರರ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವುದು ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿ. ವ್ಯಾಪಾರ ಅಥವಾ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಚಲನಶೀಲವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಸದೃಢ ತಳಹದಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತವೆ.

ಮಿಥುನ: ಇಂದು ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ದಿನವಾಗಿದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರೊಂದಿಗೆ ಬಂಧ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಜಂಟಿ ಖಾತೆ ತೆರೆಯಲು, ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಮತ್ತು ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಬಹುದಾದ ದಿನ. ನೀವು ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುತ್ತೀರಿ. ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಧ್ಯಯನಗಳಿಗೆ ಹೋಗಲು ಬಯಸುವ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು, ಮಾಹಿತಿಪೂರ್ಣ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಇಂದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಕರ್ಕಾಟಕ: ಜನರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸುತ್ತುವರಿಯುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನರಂಜನೆಯಿಂದ ಅವರನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ನಿಮಗೆ ಲಾಭ ತರುತ್ತವೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೀರುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಗಮನ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನವಾಗಿದೆ.

ಸಿಂಹ: ಕೆಲ ಭರವಸೆಗಳು ಖಾಸಗಿ ಮಾತುಗಳಂತೆ. ಎಂದಿಗೂ ವಾಸ್ತವಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂದು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ, ನೀವು ಏನನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೀರೋ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಹತ್ತಿರ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ದೂರವಿದ್ದೀರಿ. ನೀವು ಉದಾರ ವಿಜೇತ ಮತ್ತು ವಿನಯಶೀಲ ಸೋತವರು. ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಭಾನುವಾರವಲ್ಲ; ಅಲ್ಲದೆ ನೀವು ಪ್ರತಿ ಸಲವೂ ಗೆಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಿರಾಸೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಬದಲಾವಣೆಯ ಗಾಳಿಗೆ ಕಾಯಿರಿ- ಅದು ಹೆಚ್ಚೇನೂ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.

ಕನ್ಯಾ: ಇಂದು, ನಿಮ್ಮ ದಕ್ಷತೆ ನಿಮಗೆ ಮೊಲಗಳಂತೆ ಐಡಿಯಾಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ವೈದ್ಯರ ಕೈಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಹಲವು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬಲ್ಲಿರಿ. ನೀವು ಬಹಳ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲವರು ಮತ್ತು ಜನರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಓದುವುದು ನಿಮಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರಿಗೆ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಲ್ಲದು.

ತುಲಾ: ಈ ದಿನ ಬಹಳ ಹಂಬಲದ ದಿನ. ನೀವು ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹಂಬಲಿಸುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ವಿಶ್ವದ ಕುರಿತು ನಿಮ್ಮ ಹೊರನೋಟ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತೀರಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರು ಮತ್ತು ಅವರ ಆರೈಕೆಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಕಾರಣ. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಉತ್ತಮಪಡಿಸಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.

ವೃಶ್ಚಿಕ: ನಿಮ್ಮ ತಾರೆಗಳ ಜೋಡಣೆ ಇಂದು ನಿಮಗೆ ರಚನಾತ್ಮಕ ಅನುಕೂಲಕರ ದಿನವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವಂತಿದೆ. ನೀವು ಹಿರಿಯರು ಮತ್ತು ಕಿರಿಯರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನೂ ಸಮಾನರಂತೆ ಕಾಣುವ ತಂಡದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಅರಿತಿದ್ದೀರಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಪರಿಸರವನ್ನು ಸಾಮರಸ್ಯಕರವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಧನು: ನಿಮ್ಮ ಕೋಪ ಬೆಂಕಿಯುಂಡೆಯಷ್ಟು ಬಿಸಿಯಾಗಿದೆ. ಕೋಪ ವಿಶ್ವವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜನರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ವರ್ತನೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮದೇ ಕಾಲಿಗೆ ಏಟು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ಶಾಂತವಾಗಿರಿ ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಚಿಂತಿಸಿ. ನೀವು ಹಣಕಾಸಿನ ಕೊರತೆ ಎದುರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ, ಅದನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನಿಭಾಯಿಸಿ.

ಮಕರ: ನಿಮ್ಮ ಅಸಾಧಾರಣ ಬೌದ್ಧಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಿಮಗೆ ಉತ್ಸಾಹಕರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದೇ ಅಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಸಹವರ್ತಿಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೌಲಿಕ ಸಲಹೆಯಿಂದ ಅವರ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರವಾಗಿ ಪ್ರಗತಿ ಕಾಣಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಸಂಖ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ದಾರಿಯಲ್ಲಿವೆ, ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಆತಂಕಪಡಲು ಕಾರಣವಿಲ್ಲ. ನೀವು ಅವುಗಳ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿವಾರಿಸುತ್ತೀರಿ. ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿದೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನಿಸ್ಟ್ ಎಂಬ ಗೌರವ ತಂದುಕೊಡಲಿದೆ.

ಕುಂಭ: ನೀವು ನಿಮ್ಮದೇ ಆದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಇಂದು, ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದಿನ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೀರಿ. ಆದರೆ, ವ್ಯಾಪಾರದ ವಿರೋಧಿಗಳು ನೋವು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವೂ ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ನೀವು ನಗುನಗುತ್ತಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೀರಿ.

ಮೀನ: ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಇದು ಪವಿತ್ರವಾದ ಸಮಯ, ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ನಿಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ತಳಹದಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಒಳನೋಟಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ನಗು ಇಂದು ಹಲವು ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುತ್ತದೆ.

TAGGED:

DAILY HOROSCOPE
ZODIAC SIGN
PANCHANGAM
ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ
MONDAY HOROSCOPE

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.