ಭಾನುವಾರದ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗಿಂದು ಪ್ರಭಾವಿ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ!
ಭಾನುವಾರದ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಹೀಗಿದೆ.
Published : January 18, 2026 at 8:19 AM IST
ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ
ದಿನಾಂಕ : 18-01-2026
ವಾರ : ಭಾನುವಾರ
ಸಂವತ್ಸರ : ವಿಶ್ವವಸು
ಆಯನ : ಉತ್ತರಾಯಣ
ತಿಥಿ : ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ
ಮಾಸ : ಮಕರ
ನಕ್ಷತ್ರ : ಪೂರ್ವಾಷಾಢ
ಸೂರ್ಯೋದಯ : ಮುಂಜಾನೆ 6:45ಕ್ಕೆ
ಅಮೃತ ಕಾಲ : ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 03:19 ರಿಂದ 04:45ರ ವರೆಗೆ
ದುರ್ಮೂಹೂರ್ತ : ಸಾಯಂಕಾಲ 05:09 ರಿಂದ 05:57ರ ವರೆಗೆ
ರಾಹುಕಾಲ : ಸಾಯಂಕಾಲ 04:45 ರಿಂದ 06:11ರ ವರೆಗೆ
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ : ಸಂಜೆ 06:11ಕ್ಕೆ
ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ:
ಮೇಷ: ಇಂದು, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಮಹತ್ತರ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸೂಕ್ತ ಅವಕಾಶ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಯೋಜಿಸುವುದಲ್ಲ. ಇದು ಪರ್ವತಗಳನ್ನು ಎತ್ತುವ ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರಗಳನ್ನು ದಾಟುವ ದಿನ.
ವೃಷಭ: ಉಳಿದ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮೂರು ಆಳುತ್ತವೆ. ಶಕ್ತಿ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹ. ಅಂತಹ ಉತ್ಸಾಹ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕವಾಗಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರು ಅದರಿಂದ ಮೋಡಿಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ದಿನ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿದಂತೆ ವಿಷಯಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ನೀವು ಆಯಾಸದ ಭಾವನೆ ಹೊಂದಿದರೆ ಕೆಲಸದಿಂದ ಬಿಡುವು ಪಡೆದು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ.
ಮಿಥುನ: ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಜೀವನ ಕೆಲ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಕಾಣುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿ ನೀವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಪದಗಳು. ನೀವು ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ, ವಿಶ್ವಾಸವಿಡಿ.
ಕರ್ಕಾಟಕ: ನಿಮ್ಮ ದುಡುಕಿನ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸುತ್ತದೆ. ದಿನದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಋಣಾತ್ಮಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿರಿ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಗಮನ ನೀಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಿಂತ ಕ್ರಿಯೆ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಲಘು ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿ.
ಸಿಂಹ: ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿಗೂ ನ್ಯಾಯ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಪವಿತ್ರ ಕಾರ್ಯ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸಂಜೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಉದಾರತೆ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾ: ನೀವು ಪ್ರಭಾವಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ನೀವು ಸಂಜೆಯನ್ನು ವಿಂಡೋ-ಶಾಪಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಿತ್ರರು ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆ ಕೊಳ್ಳಲು ಕಳೆಯಬಹುದು. ನೀವು ರಾತ್ರಿಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಗುರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹತ್ತಿರದ ಮಿತ್ರರು ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಕಳೆಯುತ್ತೀರಿ.
ತುಲಾ: ಇಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕುಟುಂಬದ ದಿನ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮವಾದುದು. ಹತ್ತಿರದ ಮತ್ತು ದೂರದ ಬಂಧುಗಳು ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ಗೆಲುವಿನಿಂದ ತುಂಬುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ನಿಮಗಾಗಿ ಕಾದಿದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ: ಇಂದು, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತೀರಿ. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಇಷ್ಟವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ದಿನದ ನಂತರದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಬಾಕಿ ಇರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಧನು: ನಿಮ್ಮ ವಿರೋಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಚಿಂತೆಗೆ ಕಾರಣವಿದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಕುತ್ತಿಗೆ ಕೊಯ್ಯುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿರುವುದು ಆನಂದಿಸುವ ಸಮಯ. ಸಂಜೆಯನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರೊಂದಿಗೆ ಕಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಕರ: ನೀವು ಹೊಸ ಉತ್ಪನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದ್ದರೆ ಕೊಂಚ ಮುಂದೂಡಿರಿ. ಬಿಡುಗಡೆ ತಡ ಮಾಡುವುದು ನಿಮಗೇ ಅನುಕೂಲಕರ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕೆಂಬ ನಿರ್ಧಾರದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನಿರಾಸೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿರಿ ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀವು ಅಂದುಕೊಂಡಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲದೇ ಇರಬಹುದು.
ಕುಂಭ: ನಿಮ್ಮ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ ನಿಮಗೆ ಅಸಹನೀಯವಾಗುತ್ತಿದೆ, ಮತ್ತು ಬಾಯಿಗೆ ಕಾಲಿಡುವುದು ಇಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿ. ನೀವು ಅತ್ಯಂತ ಪಟ್ಟು ಅಥವಾ ಒತ್ತಡ ಮಾಡಿದರೆ ನಾಳೆ ನೀವು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಷಾದಪಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ತೀವ್ರವಾದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಒತ್ತಾಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ಮೀನ: ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನೇ ತ್ಯಜಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ನಾಟಕೀಯವಾದುದು ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ನಿಮಗೆ ಹತ್ತಿರವಾದ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸೌಖ್ಯವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಒಂದು ಅಥವಾ ಮೂರು ದಿನ ಮುಂದೂಡುವುದು ಮುಖ್ಯ. ದಯವಿಟ್ಟು ರಿಸ್ಕ್ ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ, ಅವು ನಿಮಗೆ ಫಲ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ.