ಭಾನುವಾರದ ಪಂಚಾಂಗ, ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ: ನೀವಿಂದು ಏನೇ ಕೈಗೊಂಡರೂ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೀರಿ ಫಲಿತಾಂಶ
ಭಾನುವಾರದ ಪಂಚಾಂಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಹೀಗಿದೆ.
Published : November 2, 2025 at 5:00 AM IST
ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ
ದಿನಾಂಕ : 02-11-2025
ವಾರ : ಭಾನುವಾರ
ಸಂವತ್ಸರ : ವಿಶ್ವವಸು
ಆಯನ: ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ
ಮಾಸ : ಕಾರ್ತಿಕ
ಪಕ್ಷ : ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ : ಏಕಾದಶಿ
ನಕ್ಷತ್ರ : ಪೂರ್ವಾಭಾದ್ರಪದ
ಸೂರ್ಯೋದಯ : ಬೆಳಗ್ಗೆ 06:12ಕ್ಕೆ
ಅಮೃತಕಾಲ : ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 14:56 ರಿಂದ 16:23ರ ವರೆಗೆ
ದುರ್ಮುಹೂರ್ತ : ಸಂಜೆ 16:36ರಿಂದ 17:24ರ ವರೆಗೆ
ರಾಹುಕಾಲ : ಸಂಜೆ 16:23 ರಿಂದ 17:50ರ ವರೆಗೆ
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ : ಸಂಜೆ 06:12ಕ್ಕೆ
ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ
ಮೇಷ : ನೀವಿಂದು ದೈವಿಕ ಬೆಂಬಲವಿಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮದೇ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಯಶಸ್ಸು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ವಿಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ಕಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ವಿಷಯದ ಆಳ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾಗುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ನಂತರ ಓದಲು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.
ವೃಷಭ : ನೀವು ಇತರರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲು ಅಥವಾ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಲು ಕಷ್ಟ ಎಂದು ಕಾಣುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಯಾವುದನ್ನೋ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಿನ್ನಡೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ನೀವು ನಂತರ ಅದನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ತೊಡಗಿಕೊಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ : ಧಾರ್ಮಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಬೌದ್ಧಿಕ ಅನ್ವೇಷಣೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇಡೀ ದಿನ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಇರಿಸುತ್ತವೆ. ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಕೆಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬೇಕು. ನೀವು ಸೇವೆ ಮತ್ತು ದತ್ತಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತೀರಿ. ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ.
ಕರ್ಕಾಟಕ : ನೀವು ಕೆಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಅಸಾಮಾನ್ಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಭಾಯಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಬೇಕು. ನೀವು ಈ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಬಹುದು. ಆದರೆ, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹಗಳಿಲ್ಲದೆ ಸರಿತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಅಳೆಯಿರಿ.
ಸಿಂಹ : ನೀವು ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಕೋಪವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಮೂಡ್ ಏರಿಳಿತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇಂದು ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ವ್ಯಸ್ತರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ಮತ್ತು ಇದು ನಿಮ್ಮ ಒತ್ತಡಗಳಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ.
ಕನ್ಯಾ : ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಿಡಿಯಬೇಡಿ, ಅದು ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಂಧವ್ಯಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆಯುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಹೊರಗಿನ ಇತ್ಯರ್ಥ ಎಲ್ಲ ಕಾನೂನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಜೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡಿರಿ ಮತ್ತು ಆನಂದಿಸಿರಿ.
ತುಲಾ : ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮಂದ, ಪ್ರತಿನಿತ್ಯದ ದಿನಚರಿಯಿಂದ ಓಡಿಹೋಗಲು ಮತ್ತು ಬಿಡುವು ಪಡೆದು ರಜಾ ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಈ ಭಾವನೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ನೀವು ಬಯಸಿದ ಪ್ರವಾಸ ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಅನುಭವ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ : ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಾಗೂ ಮತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಸಾಧಾರಣ ಜೀವನವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ಬೆರೆತರೆ ಇಡೀ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಪ್ರಣಯದ ಸ್ಪರ್ಶ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಜನರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಪತ್ತು ಎಂದು ಶ್ಲಾಘಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಧನು : ನೀವು ಇಂದು ಏನೇ ಕೈಗೊಂಡರೂ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಫಲಿತಾಂಶ ಗಳಿಸುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಇತರರನ್ನು ಅವರ ಕೊಡುಗೆಗೆ ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡಲು ಒಂದು ಕ್ಷಣವೂ ಯೋಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರು ನಿಮ್ಮ ಗಮನದ ಕೇಂದ್ರವಾಗುತ್ತಾರೆ.
ಮಕರ : ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿ, ಪರಿಶ್ರಮ, ಹಿತೈಷಿಗಳು ಅಥವಾ ಸಮಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಜೀವನವನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವ ಎಲ್ಲವೂ ನಿಮಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಿತ್ರರು ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದು ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತೋರುತ್ತದೆ.
ಕುಂಭ : ನೀವು ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿ ಬದುಕುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತವದಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯುತ್ತೀರಿ. ಅವಾಸ್ತವಿಕ ಇಚ್ಛೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ; ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀವು ವಿಷಯಗಳು ಹೇಗಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಾಗ ಅತ್ಯಂತ ನಿರಾಸೆಗೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅದರ ಕುರಿತು ಸಂತೋಷವಾಗಿರಿ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವುದರಿಂದ ನೀವು ಸರಾಗವಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತೀರಿ.
ಮೀನ : ನೀವು ಸಣ್ಣ ಸಂಘರ್ಷಗಳನ್ನು ಇಡೀ ದಿನ ಪರಿಹರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅವು ಪರಿಹಾರವಾದ ನಂತರವೂ ಈ ಸಂಘರ್ಷಗಳಿಂದ ಹೊರಬರಲು ನಿಮಗೆ ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಬೇಕಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೂಡ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಕುರಿತು ನೀವು ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಬೇಕು.