ಸೋಮವಾರದ ರಾಶಿಭವಿಷ್ಯ ಹಾಗೂ ಪಂಚಾಂಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗಿಂದು ಅದೃಷ್ಟದ ದಿನ

ಸೋಮವಾರದ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಂಗ ಹೀಗಿದೆ.

ಸೋಮವಾರದ ರಾಶಿಭವಿಷ್ಯ ಹಾಗೂ ಪಂಚಾಂಗ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 17, 2025 at 5:01 AM IST

ಪಂಚಾಂಗ

17-11-2025, ಸೋಮವಾರ

ಸಂವತ್ಸರ: ವಿಶ್ವವಸು

ಆಯನ: ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ

ಮಾಸ: ಅಶ್ವಿನ್

ಪಕ್ಷ: ಕೃಷ್ಣ

ತಿಥಿ: ತ್ರಯೋದಶಿ

ನಕ್ಷತ್ರ: ಚಿತ್ರ

ಸೂರ್ಯೋದಯ: ಬೆಳಗ್ಗೆ 06:18 ಗಂಟೆಗೆ

ಅಮೃತಕಾಲ: ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:29 ರಿಂದ 2:55 ಗಂಟೆವರೆಗೆ

ದುರ್ಮುಹೂರ್ತ: ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:42 ರಿಂದ 1:30 ಮತ್ತು 3:6 ರಿಂದ 3:54ರವರೆಗೆ

ರಾಹುಕಾಲ: ಬೆಳಗ್ಗೆ 07:44 ರಿಂದ 09:10ರವರೆಗೆ

ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ: ಸಂಜೆ 05:47 ಗಂಟೆಗೆ

ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ:

ಮೇಷ: ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಉದಾರವಾಗಿರುವುದು ಸಂತೃಪ್ತಿಯ ವಿಷಯ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಏನನ್ನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಪಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಹಿಂದಿರುಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಮುಕ್ತ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ವಿವೇಚನೆ ಹೊಂದಿರಲು ಬಯಸಿರುವುದರಿಂದ ಗೌರವದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ಗಳಿಸುತ್ತೀರಿ.

ವೃಷಭ: ಇಡೀ ದಿನ ನೀವು ಅಜೇಯ ಮತ್ತು ಅಪ್ರತಿಮರಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತೀರಿ. ಎಚ್ಚರಿಕೆ.... ಗಮನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೇರೆಡೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಒತ್ತಡ ಎದುರಿಸುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಶಾಂತ ಸಂಜೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ.

ಮಿಥುನ: ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಪ್ರಮುಖ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ನೀವು ಕೆಲ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದೀರಿ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಲವಾರು ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತೀರಿ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿಗೆ ಗೆಲ್ಲುವ ಸಂಯೋಜನೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆಗೆ ಕೊಂಚ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗಬಹುದು.

ಕರ್ಕಾಟಕ: ಇಂದು, ನೀವು ಇತರರಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವುದು ಹೇಗೆಂದು ತೋರಿಸುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವ ಉದಾಹರಣೆ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿಗೆ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಳಸುವುದರ ಬದಲಿಗೆ ನೀವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಸಹಜವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪರಿಚಿತರ ನಡುವೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಬೆರೆಯುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ, ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ಎಂದು ಸಮಾನವಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೂಕ್ತ.

ಸಿಂಹ: ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಹವರ್ತಿಗಳಿಗೂ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಘನತೆ ತಂದುಕೊಡುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಒತ್ತಡದಿಂದ ದಾರಿ ತಪ್ಪಬೇಡಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ದಿನ ಕಳೆದಂತೆ ಮಾಸಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಮಮತೆ ಈ ದಿನದ ಪ್ರಮುಖಾಂಶವಾಗಲಿ.

ಕನ್ಯಾ: ನೀವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಸೂಕ್ತ ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಅದೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಲಭಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಸಾಧ್ಯವಿರುವಷ್ಟು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬ ಸಮಾಧಾನದಲ್ಲಿ ನಿರಾಳವಾಗಬಹುದು.

ತುಲಾ: ಇಂದು ನಿಮಗೆ ವೃತ್ತಿಪರವಾಗಿ ಮಹತ್ತರ ದಿನವೇನೂ ಅಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಛೇರಿಯ ಉನ್ನತಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸಿನ ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಕೊಂಚ ಸಮಯ ಕಳೆಯಬೇಕಾಗಬಹುದು, ಮತ್ತು ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯ ಕಳೆದಂತೆ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ನಿಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಮಾಡಿರುವ ತ್ಯಾಗಗಳನ್ನು ಎಂದೂ ಮರೆಯದಿರಿ.

ವೃಶ್ಚಿಕ: ಜೀವನ ಬಹಳ ನಿಧಾನವೂ ಅಲ್ಲ, ಬಹಳ ವೇಗವೂ ಅಲ್ಲ. ನೀವು ಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ಸದೃಢರಾಗಲಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲು ಕಿರಿದು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದ ದಕ್ಷತೆ ಇಂದು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಂತೃಪ್ತರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶಾಂತವಾಗಿರುತ್ತೀರಿ.

ಧನು: ಇಂದು ಅದೃಷ್ಟಗಳ ಮಿಶ್ರಣದ ಚೀಲ ನಿಮಗಾಗಿ ಕಾದಿದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾದುದನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಬೇಡಿ. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಎಡವಿದರೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ, ಸಂಜೆಯು ಆನಂದದ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗೊಂದಲದ ದಿನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಮಕರ: ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ನೀವು ಗಮನ ಸೆಳೆದರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಡಬೇಡಿ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ದಿನವಾಗಿದೆ, ನಿಮಗೆ ಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಜಾಗವೇ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳು ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಯಿಂದಲೂ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ.

ಕುಂಭ: ಹಣಕಾಸಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇಂದು ನೀವು ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದೀರಿ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಕಠಿಣ ಹೋರಾಟ ನೀಡುತ್ತೀರಿ, ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಓಟದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿಕ್ಕುತ್ತೀರಿ ನಿಮ್ಮದೇ ಆಟದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವ ಅಸೂಯಾಪರರ ಕುರಿತು ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಿ.

ಮೀನ: ನೀವು ಇಟ್ಟಿಗೆಯ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಅದು ಮೃದುವಾದ ಹತ್ತಿಯ ಗೋಡೆಯಾಗಿರಲಿ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ. ಇಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ಯಶಸ್ಸನ್ನೂ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಇದರ ಅರ್ಥ ನೀವು ಕೈ ಬಿಡಬೇಕೆಂದಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ನೀವು ಇಂದು ಹಾಕುವ ಅತ್ಯಂತ ಭೀಮಬಲದ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿಮಗೆ ಹಲವು ಪುರಸ್ಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಶಂಸೆ ತಂದುಕೊಡುತ್ತದೆ.

