ಮಂಗಳವಾರದ ಪಂಚಾಂಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ದಿನದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅದೃಷ್ಟ! ನೀವು ನೀಡುವ ಪ್ರೀತಿ ಹತ್ತು ಪಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬರಲಿದೆ

ಮಂಗಳವಾರದ ಪಂಚಾಂಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಹೀಗಿದೆ...

DAILY HOROSCOPE
ಪಂಚಾಂಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 3, 2026 at 7:10 AM IST

4 Min Read
ಈದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ

ದಿನಾಂಕ : 03-02-2026

ವಾರ : ಮಂಗಳವಾರ

ಸಂವತ್ಸರ : ವಿಶ್ವವಸು

ಆಯನ : ಉತ್ತರಾಯಣ

ಪಕ್ಷ : ಕೃಷ್ಣ

ತಿಥಿ : ದ್ವಿತೀಯಾ

ನಕ್ಷತ್ರ : ಮಾಘ

ಸೂರ್ಯೋದಯ : ಮುಂಜಾನೆ 06:44 ಗಂಟೆಗೆ

ಅಮೃತ ಕಾಲ : ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:31 ರಿಂದ 13:58ರ ವರೆಗೆ

ದುರ್ಮುಹೂರ್ತ : ಮುಂಜಾನೆ 9:8 ರಿಂದ 9:56 ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:20 ರಿಂದ 13:8ರ ವರೆಗೆ

ರಾಹುಕಾಲ : ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 15:25 ರಿಂದ 16:52ರ ವರೆಗೆ

ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ : ಸಂಜೆ 06:19 ಗಂಟೆಗೆ

ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ

ಮೇಷ : ಈ ದಿನ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯ ಅಥವಾ ವೈದ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಪಡುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ದಿನದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ನೀವು ಬಾಕಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತೀರಿ. ಇಂದು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲದೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತೀರಿ.

ವೃಷಭ : ನಿಮ್ಮ ಸೃಜನಶೀಲ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಭಾವನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿನ ದಕ್ಷತೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳುನ್ನು ಮೂಕರನ್ನಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವರನ್ನು ಪ್ರಭಾವಿಸುತ್ತೀರಿ.

ಮಿಥುನ : ನೀವು ಇಂದು ನಿಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾದವರೊಂದಿಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಂಧ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಈ ದಿನ ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಆನಂದಪರವಶ ಮತ್ತು ಜೀವಂತಿಕೆಯಿಂದ ನಳನಳಿಸುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ದಿನದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಅಥವಾ ಒತ್ತಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಶಾಂತ ಮತ್ತು ಸಮಚಿತ್ತತೆಯ ಮನಸ್ಸು ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನು ಮೀರಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.

ಕರ್ಕಾಟಕ : ಕೆಲಸದ ಕುರಿತಾಗಿ ಇದು ನಿಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ದಿನವಲ್ಲ. ನೀವು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಹೋದ ಭಾವನೆಗೆ ಜಾರುತ್ತೀರಿ. ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ರಂಗು ತುಂಬಿದ ಭಾವನೆ ಹೊಂದುತ್ತೀರಿ. ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಇರುವವರು, ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದ ಮನೆಯ ಎಂಪ್ಟಿ ನೆಸ್ಟ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಎದುರಿಸುತ್ತೀರಿ.

ಸಿಂಹ : ಇಂದು ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ತ್ವರಿತ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಲೋಚಿಸಿದ್ದವಾಗಿವೆ. ನೀವು ಆರೋಗ್ಯಕರ, ಶಕ್ತಿಯುತ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹದ ಭಾವನೆ ಹೊಂದುತ್ತೀರಿ. ಕೆಲಸ ಬಹುತೇಕ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಗಮನ ಬೇಡುತ್ತದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ, ನೀವು ಒಂದೆರಡು ವಾದವಿವಾದಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆಕ್ರಮಣಶೀಲತೆಯಿಂದ ದೂರವಿರಿ ಮತ್ತು ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ.

ಕನ್ಯಾ : ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳು ಇಂದು ಬೆಳಕು ಕಾಣುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಸಂಧಾನ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಯಾವುದೇ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ನೀವು ತಾಳ್ಮೆಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಶಾಂತ ಮತ್ತು ಸಮಚಿತ್ತತೆಯಿಂದ ಯಶಸ್ಸಿನತ್ತ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತೀರಿ.

ತುಲಾ : ಇಂದು ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಅವರೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಆನಂದ ಹೊಂದುತ್ತೀರಿ ಹಾಗೂ ಕಿರಿದಾದ ಟ್ರಿಪ್ ಅಥವಾ ಪಿಕ್ ನಿಕ್ ಹೋಗುತ್ತೀರಿ. ಈ ದಿನ ಹಗುರ ಮತ್ತು ಆನಂದ ತುಂಬಿದೆ. ನೀವು ಮನಃಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳ ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು.

ವೃಶ್ಚಿಕ : ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಿರುವ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಇಂದು ಹೊರಕ್ಕೆ ಚಿಮ್ಮುತ್ತದೆ. ಈ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ವಿದ್ಯಮಾನ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಬಹುದು. ಒತ್ತಡ ನಿವಾರಿಸಲು, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರೊಂದಿಗೆ ಸಮು ಕಳೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.

ಧನು : ನೀವು ಎರಡೂ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಲ್ಲಿರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಂಘಟಿತ ವಿಭಾಗವು ಇಂದು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸದೃಢ ಗಟ್ಟಿತನದ ಭಾವನೆ ಇದೆ. ಅದು ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಲಿ. ಸವಾಲುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತಟ್ಟಲಿವೆ.

ಮಕರ : ಒಳ್ಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿದೆ. ಪೂರ್ವ ನಿರ್ಧಾರಿತ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು ದೂರದ ಆಲೋಚನೆಯಾಗಲಿದೆ. ಆದರೆ, ನೀವು ಅವುಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಾಧಿಸುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಗಡುವು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಕಣ್ಣು ಕೆಂಪಗಾಗಿಸಬಹುದು. ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇಂದು ಕಾಳಜಿಯ ವಿಷಯವಲ್ಲ.

ಕುಂಭ : ಒಂದು ಕುಟುಂಬವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುತ್ತದೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜೀವಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಕೊಂಚ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತೀರಿ. ಮತ್ತು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಖುಷಿ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ನೀಡುವ ಪ್ರೀತಿ ಹತ್ತು ಪಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕೌಟುಂಬಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಶ್ಲಾಘನೆ ಮತ್ತು ಪುರಸ್ಕಾರ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ.

ಮೀನ : ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಂದು ಕೊಂಚ ಬದಲಾವಣೆ ತರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ರೋಮ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆಯೇ ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಕೊಂಚ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಬಯಕೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಯಾಗಿಸುವುದು ದೀರ್ಘ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

