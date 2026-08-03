ಸೋಮವಾರದ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ, ಪಂಚಾಂಗ: ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆ ಇರಿಸುವ ಮುನ್ನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ
ಆಗಸ್ಟ್ 3, 2026: ಸೋಮವಾರದ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಂಗ ಹೀಗಿದೆ..
Published : August 3, 2026 at 7:17 AM IST
ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ
ದಿನಾಂಕ : 03-08-2026
ವಾರ : ಸೋಮವಾರ
ಸಂವತ್ಸರ : ಶ್ರೀ ಪರಾಭವ ನಾಮ
ಆಯನ : ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ
ಪಕ್ಷ : ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ : ಪಂಚಮಿ
ನಕ್ಷತ್ರ : ಉತ್ತರಾಭಾದ್ರಪದ
ಸೂರ್ಯೋದಯ : ಮುಂಜಾನೆ 06:02 ಗಂಟೆಗೆ
ಅಮೃತಕಾಲ : ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 01:59 ರಿಂದ 03:34ರ ವರೆಗೆ
ದುರ್ಮುಹೂರ್ತ : ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:26 ರಿಂದ 01:14 & 02:50 ರಿಂದ 03:38ರ ವರೆಗೆ
ರಾಹುಕಾಲ : ಬೆಳಗ್ಗೆ 07:38 ರಿಂದ 09:13ರ ವರೆಗೆ
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ : ಸಂಜೆ 06:45 ಗಂಟೆಗೆ
ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ
ಮೇಷ: ನೀವು ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿರಬಹುದು ಆದರೆ ಒಂಟಿಯಲ್ಲ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆಂತರಿಕ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಲು ಬಯಸಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ನೈಜ ಸ್ವಯಂ ಅನ್ನು ಸೃಜನಶೀಲವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಬಯಸಿದ್ದೀರಿ. ಸಂಜೆಯನ್ನು ಮೌನದಲ್ಲೂ ಸಂಗೀತ ಆಲಿಸುವ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರೊಂದಿಗೆ ಕಳೆಯಿರಿ.
ವೃಷಭ: ಇಂದು ನೀವು ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ನೋವು ಎರಡನ್ನೂ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವೇಳೆಗೆ ಮನೆಕೆಲಸಗಳು ನಿಮಗೆ ಭಾರವಾಗಬಹುದು. ದಿನದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ನೀವು ಬಯಸಿದ್ದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಶಕ್ತರಾಗುತ್ತೀರಿ. ಸಂತೋಷ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದೆ.
ಮಿಥುನ: ಇಂದು ನೀವು ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಮಯ ನೀಡಿ ಅದ್ಭುತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನೀವು ವ್ಯಸ್ತರಾಗಿದ್ದರೂ, ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಕೂಡಾ ಸಮಯ ನೀಡುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಸುತ್ತಾಟ ಆಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆಶ್ಚರ್ಯಗೊಳಿಸುತ್ತೀರಿ. ಅಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಕನಸು ನನಸಾಗಲಿದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ: ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರೊಂದಿಗೆ ಬಂಧಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಬದ್ಧತೆ ಪ್ರಶಂಸೆ ತರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತುಂಬಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಈ ಹಂತ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ: ನಾವು ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೊತೆ ಇರುತ್ತೇವೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೇಳಬಹುದು. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗುವ ನಿಮ್ಮ ಸಹಜ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ, ನೀವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಿತ್ರರ ಜಾಲ ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಯಾವುದೇ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವಿಡಬಹುದು.
ಕನ್ಯಾ: ಇಂದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಕಲಾವಿದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜೃಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ. ನಿಮಗೆ ಶೋಮ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ಕಾಮಿಡಿಯನ್ ಆಗಿ ಮಹತ್ತರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ಜನರು ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೋಕ್ ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಥ್ರಿಲ್ ಆಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಇತರೆ ತುರ್ತು ವಿಷಯಗಳು ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯಗಳಿಗೂ ಕೊಂಚ ಶಕ್ತಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ತುಲಾ: ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ಉತ್ತರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತು ಚಿಂತಿಸುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ವಿವಿಧ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಗಳಿಸಲು ಶಕ್ತರಾಗುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.
ವೃಶ್ಚಿಕ: ನಿಮ್ಮ ಕಲ್ಪನಾಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಸಂಚರಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಭೌಗೋಳಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸದೇ ಇದ್ದರೂ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಗಡಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟದಂತೆ ಚಿಂತಿಸಿ ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. ಆದರೆ, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆ ಇರಿಸುವ ಮೊದಲು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ.
ಧನು: ನೀವು ತಡವಾಗಿ ಒತ್ತಡದ ಜೀವನದ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಮಹತ್ವ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಒಳ್ಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳದ ಶುಭಸುದ್ದಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಂತೃಪ್ತರನ್ನಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಮಕರ: ಭಾವನೆಗಳಿಂದ ಹೊರಬನ್ನಿ, ನೀವು ಮಾಡುವ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಯಶಸ್ಸಿನ ದಾರಿಯಲ್ಲ ಬರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತವೆ ಏಕೆಂದರೆ ಹಾನಿಯಾದ ನಂತರ ರಿಪೇರಿ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇಂದು, ನಿಮ್ಮ ವಿನಯಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಭಾವ ಮತ್ತು ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಹಲವರ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬಹುದು.
ಕುಂಭ: ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಲು ಬಿಡಬೇಡಿ. ನೀವು ತಾರ್ಕಿಕವಾಗಿ ಇರಬೇಕಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿರುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ತಪ್ಪಿಸಲು ಕಲಿಯಿರಿ; ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಭಾರೀ ಬೆಲೆ ತೆರಬೇಕಾದೀತು.
ಮೀನ: ಇಂದು ನೀವು ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸದಿಂದ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ. ಪ್ರಣಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ತಿರುವಿನ ಅಂಶ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ, ಸಂಜೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರೂ ನೀವು ಅದನ್ನು ತುಂಬು ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು.