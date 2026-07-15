ಸ್ವರ್ಗವೇ ಧರೆಗಿಳಿದಂತಿದೆ 'ದೂಧಸಾಗರ' ಸೊಬಗು!: ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಿ..
ಗೋವಾ-ಕರ್ನಾಟಕದ ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ದೂಧಸಾಗರ ಜಲಪಾತ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಸ್ವರ್ಗ. ಹಾಲಿನಂತೆ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಧುಮ್ಮಿಕ್ಕುವ ಈ ಜಲಪಾತದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಅತ್ಯದ್ಭುತ, ಮರೆಯಲಾಗದ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಭಗವಾನ್ ಮಹಾವೀರ್ ಅಭಯಾರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ನಡುವಿರುವ ಮೊಲ್ಲೆಮ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನದ ಮಡಿಲಿನಲ್ಲಿ, ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಿನ ದಟ್ಟ ಕಾಡಿನ ನಡುವೆ, ಕಡಿದಾದ ಬಂಡೆಗಳನ್ನು ಸೀಳಿ ಧುಮ್ಮಿಕ್ಕುವ ನೀರಿನ ಈ ವೈಯಾರವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. (ETV Bharat)
Published : July 15, 2026 at 7:20 PM IST