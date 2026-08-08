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Photos: ಲಾಲ್​ಬಾಗ್​ನಲ್ಲಿ 220ನೇ ಫಲಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನ : ಆಕರ್ಷಕ ಫೋಟೋಗಳನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೋಡಿ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಿ!

20ನೇ ಫಲಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನ-ಲಾಲ್​ಬಾಗ್​
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ನಿಮಿತ್ತ ಲಾಲ್​ಬಾಗ್​ನಲ್ಲಿ 220ನೇ ಫಲಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಾಚೀನ ರಾಜಮನೆತನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ 'ಗಂಗ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ'ದ ವೈಭವ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ. ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ 12 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುವ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಶುಕ್ರವಾರ ಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ ಅವರು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ 220ನೇ ಫಲಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಸುಮಾರು 2.75 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬಜೆಟ್ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ. ರಾಜಮನೆತನದ ಸುಂದರ ವೈಭವವನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಇದೊಂದು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 8, 2026 at 11:05 AM IST

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Updated : August 8, 2026 at 11:33 AM IST

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Last Updated : August 8, 2026 at 11:33 AM IST

TAGGED:

INDEPENDENCE DAY FLOWER SHOW
BENGALURU
ಫಲಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನ
ಗಂಗ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ
LALBAGH FLOWER SHOW

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