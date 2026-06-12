ಫಿಫಾ ಮಹಾಕುಂಭಕ್ಕೆ ವೈಭವಯುತ ಚಾಲನೆ..! ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆದ ಉದ್ಘಾಟನ ಸಮಾರಂಭ
ವಿಶ್ವದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026ರ ಟೂರ್ನಿಗೆ ಅದ್ಧೂರಿ ಚಾಲನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸಂಗೀತ, ನೃತ್ಯ, ಬೆಳಕುಗಳೊಂದಿಗೆ ವೈಭವಯುತವಾಗಿ ನಡೆದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭವು ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ, ಆತಿಥೇಯ ಮೆಕ್ರಿಕೊ ರಾಷ್ಟ್ರ ತನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಜಗತ್ತಿನ ಮುಂದೆ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿತು. ವಿಶ್ವ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಹಬ್ಬದ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಈ ಸಮಾರಂಭವು ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಮೇಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. (AP)
Published : June 12, 2026 at 11:28 AM IST