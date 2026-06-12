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ಫಿಫಾ ಮಹಾಕುಂಭಕ್ಕೆ ವೈಭವಯುತ ಚಾಲನೆ..! ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆದ ಉದ್ಘಾಟನ ಸಮಾರಂಭ

ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಉದ್ಘಾಟನ ಸಂಭ್ರಮ
ವಿಶ್ವದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್​ 2026ರ ಟೂರ್ನಿಗೆ ಅದ್ಧೂರಿ ಚಾಲನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸಂಗೀತ, ನೃತ್ಯ, ಬೆಳಕುಗಳೊಂದಿಗೆ ವೈಭವಯುತವಾಗಿ ನಡೆದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭವು ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ, ಆತಿಥೇಯ ಮೆಕ್ರಿಕೊ ರಾಷ್ಟ್ರ ತನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಜಗತ್ತಿನ ಮುಂದೆ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿತು. ವಿಶ್ವ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಹಬ್ಬದ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಈ ಸಮಾರಂಭವು ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಮೇಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 12, 2026 at 11:28 AM IST

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TAGGED:

FIFA 2026
FIFA OPENING CEREMONY
FIFA WORLD CUP 2026 HIGHLIGHTS
ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್​ 2026
FIFA WORLD CUP 2026

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