Photos: ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ದೀಪೋತ್ಸವ ವೈಭವ ; ದೀಪಾವಳಿ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ರಾರಾಜಿಸಿದ ಶ್ರೀ ರಾಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿ
ಶ್ರೀ ರಾಮನ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಅಯೋಧ್ಯೆ ನಗರ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ದೀಪಗಳಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸಿದೆ. ರಾವಣನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುವ ಶ್ರೀ ರಾಮನ ವಿಜಯವನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುವ ದಿನದ ಆಚರಣೆಯ ಸಲುವಾಗಿ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ದೀಪೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ 10ನೇ ದೀಪೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 'ರಾಮ್ ಕಿ ಪೈಡಿ' ಘಾಟ್ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಣ್ಣಿನ ದೀಪಗಳಿಂದ ಬೆಳಗಿತು. ಸರಯೂ ನದಿ ದಡದಲ್ಲಿರುವ 56 ಘಾಟ್ಗಳುದ್ದಕ್ಕೂ 30 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಣ್ಣಿನ ಹಣತೆಗಳನ್ನು ಬೆಳಗಲಾಯಿತು. (IANS)
Published : November 8, 2026 at 3:20 PM IST