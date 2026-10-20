ಇಸ್ರೇಲಿ ವಸಾಹತುಗಾರರ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕ- ಯುರೋಪ್ ಟೀಕೆ
ಅಮೆರಿಕ ಪತ್ರಕರ್ತ ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿಯನ್ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕರ ದಾಳಿ ಘಟನೆ ಸಂಬಂದ ಇಸ್ರೇಲ್ 10 ಶಂಕಿತರ ಬಂಧಿಸಿದೆ.
Published : October 20, 2026 at 4:40 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ವೆಸ್ಟ್ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಪತ್ರಕರ್ತ ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿಯನ್ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕರ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ದಾಳಿ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೇನಿಯರ ವಿರುದ್ದ ಇಸ್ರೇಲಿ ಹಿಂಸಾಚಾರ ಯಾಕೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಎಂಬ ಕುರಿತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಯುರೋಪ್ ನಡುವೆ ಇದು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಕಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣವಾದರೂ ಇಸ್ರೇಲ್ ವಿರುದ್ದ ಅಮೆರಿಕ ಖಂಡನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 16ರಂದು ದಿ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಪೋಸ್ಟ್ನ ಫೋಟೋ ಪತ್ರಕರ್ತ, ಅಮೆರಿಕದ ಪತ್ರಕರ್ತ ಹೈದಿ ಲೆವಿನ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ದಾಳಿಯ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅಬು ಫಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಲೆವಿನ್ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಆತನ ಸುತ್ತಲೂ ಮೂವರು ವಸಾಹತುಗಾರರು ನಿಂತಿರುವ ದೃಶ್ಯವಿದ್ದ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಿದಾಡಿತು.
ಗಾಯಗೊಂಡ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ಪತ್ರಕರ್ತ ಕೂಡ ಇದ್ದು, ದಾಳಿಕೋರರು ಅವರನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡಿದ್ದು, ಇದು ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಖಂಡನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ ಆಕ್ರಮಿತ ವೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ವಸಾಹತುಗಾರರ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಇನ್ನಷ್ಟು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಅಮೆರಿಕದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾರ್ಕೊ ರೂಬಿಯೊ ಅವರು ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮೆರಿಕ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ರುಬಿಯೊ, ಈ ದಾಳಿಯುನ್ನು ಹೇಡಿಗಳ ಕೃತ್ಯ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಇಸ್ರೇಲ್ ರಾಯಭಾರಿ ಮೈಕ್ ಹಕಬೀ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಮಲ್ಲಾ ಬಳಿಯ ಕ್ರೈಸ್ತ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತ ಗ್ರಾಮವಾದ ತೈಬೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ, ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಪೋಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಚರ್ಚ್ನ ಯುರೋಪಿಯನ್ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕರ ನಿಯೋಗವೊಂದನ್ನು ಇಸ್ರೇಲಿ ವಸಾಹತುಗಾರರು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈ ಸಂಘರ್ಷದ ವೇಳೆ ಫ್ರೆಂಚ್ ಮೇಯರ್ ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕರು ಮತ್ತು ಇತರರ ಮೇಲಿನ ಈ ಹಲ್ಲೆಯನ್ನು ಯುರೋಪಿಯನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಸಹ ಖಂಡಿಸಿವೆ.
ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮುದಾಯದ ತೀವ್ರ ನಿಗಾದ ನಡುವೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಈ ಎರಡು ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹತ್ತು ಜನ ಶಂಕಿತರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ವೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳತ್ತ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಮನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ಒಂದು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ.
ಯಾರಿದು ಇಸ್ರೇಲಿ ವಸಾಹತುಗಾರರು? ಪೂರ್ವ ಜೇರುಸಲೇಂ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವವರು ಇಸ್ರೇಲಿ ವಸಾಹತುಗಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಸಾಹತುಗಳನ್ನು, ಈಜಿಪ್ಟ್, ಜೋರ್ಡಾನ್ ಮತ್ತು ಸಿರಿಯಾಗಳ ನೇತೃತ್ವದ ಅರಬ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ಹಾಗೂ ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡುವೆ 1967ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಆರು ದಿನಗಳ ಯುದ್ಧದ ವೇಳೆ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಜೋರ್ಡಾನ್ ನದಿಯ ವೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು.
ಅನೇಕ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮುದಾಯಗಳು ಈ ವಸಾಹತುಗಳನ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನು ಅಡಿ ಅಕ್ರಮ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ ಈ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದು, ತನ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಆಕ್ರಮಣವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ವೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿರುವ ಈ ವಸಾಹತು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದೀಗ 737,332 ಇದ್ದು, ಇದು ಇಸ್ರೇಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಶೇ 10ರಷ್ಟಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಂಕಿ - ಅಂಶ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇಸ್ರೇಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಸದಸ್ಯರು ವೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಅರೆಸೇನಾ ಬಾರ್ಡರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಭಾವಿ ಸಚಿವ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಸಚಿವ ಇಟಮಾರ್ ಬೆನ್-ಗ್ವಿರ್ ಮತ್ತು ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ವಿಭಾಗದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವ ಬೆಜಾಲಲ್ ಸ್ಮೋಟ್ರಿಚ್ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ವೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿರುವ ವಸಾಹತುಗಾರ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ವಸಾಹತುಗಾರರ ಹಿಂಸಾಚಾರ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದರೂ, 2023ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 7 ರಂದು ಹಮಾಸ್ ದಾಳಿ ಮತ್ತು ನಂತರದ ಗಾಜಾದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ನಂತರ ವಿವಿಧ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿವೆ.
ವಸಾಹತುಗಾರರ ಈ ಕ್ರಮದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಹಿಂಸಾಚಾರದಿಂದಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅನೇಕ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೇನಿಯನ್ನರು ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೂನ್ ತಿಂಗಳ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ವೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಸಾವುನೋವುಗಳು ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿ ಹಾನಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಘಟನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಈಗ 1,000 ದಾಟಿದೆ. ಅಂದರೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ ಆರು ಘಟನೆಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇವು ವೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಾದ್ಯಂತ 230ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಮುದಾಯಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿವೆ. 'ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್' ವರದಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ಇಸ್ರೇಲ್ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಗಳ (IDF) ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ, ವಸಾಹತುಗಾರರ ಹಿಂಸಾಚಾರದ ಘಟನೆಗಳು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ 495 ರಿಂದ ಏರಿಕೆಯಾಗಿ, 2025 ರಲ್ಲಿ 870ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿವೆ.
ವಸಾಹಾತುಗಾರರ ಹಿಂಸಾಚಾರ ಕುರಿತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ: ಇಸ್ರೇಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ವಸಾಹತುಗಾರರ ಹಿಂಸಾಚಾರವನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿರುವ ನೆತನ್ಯಾಹು ಈ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಗಲಭೆಕೋರರ ಕೃತ್ಯ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಗುಂಪುಗಳು ಇಸ್ರೇಲ್ ವಸಾಹತುಗಾರರಿಗೆ ಪರೋಕ್ಷ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಹಿಂಸಾಚಾರವು ವೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ತನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತವೆ. ವಸಾಹತುಗಾರರ ಈ ಕ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶವು, ಇಸ್ರೇಲಿ ವಸಾಹತುಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಣೆ, ಆ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಾಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತಂತ್ರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೇನಿಯನ್ನರನ್ನು ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಇರಿಸುತ್ತದೆ. ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಜಟಿಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಮರ್ಶಕರು ಇದನ್ನು ಗ್ರೇಟರ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ಕಲ್ಪನೆಯೊಂದಿಗೆ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇಸ್ರೇಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಸಚಿವ ಇಟಮಾರ್ ಬೆನ್-ಗ್ವಿರ್ ವೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾಧೀನ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲಿ ವಸಾಹತುಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಪರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇಸ್ರೇಲಿ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವ ಬೆಜಲೆಲ್ ಸ್ಮೋಟ್ರಿಚ್ 2023 ರಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಜೋರ್ಡಾನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡ ಗ್ರೇಟರ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದರು. ಈಜಿಪ್ಟ್ನ ನೈಲ್ ನದಿ ಮತ್ತು ಇರಾಕ್ನ ಯೂಫ್ರಟಿಸ್ ನದಿಯ ನಡುವಿನ ಎಲ್ಲಾ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಇಸ್ರೇಲ್ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದನ್ನು ಅವರು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ಹಕಬೀ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಇಡೀ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಸರಿ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕನ್ ಟಾಕ್ ಶೋ ನಿರೂಪಕ ಟಕರ್ ಕಾರ್ಲ್ಸನ್ಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಭಿನ್ನ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಗುರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿವೆ. ವಸಾಹತುಗಾರರ ಹಿಂಸಾಚಾರವನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕುವಲ್ಲಿ ಅದರ ಗಂಭೀರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿವೆ.
ಇಸ್ರೇಲಿ ವಸಾಹತುಗಾರರ ವಿರುದ್ಧದ ಶಿಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಕೂಡ ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಟಿ ನೀಡಿವೆ. ಇಸ್ರೇಲಿ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಯೆಶ್ ದಿನ್ ನಡೆಸಿದ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, 2005 ಮತ್ತು 2024ರ ನಡುವೆ ನಡೆದ 1,701 ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖೆಗಳ ಪೈಕಿ 93.8% ಪ್ರಕರಣಗಳು ಯಾವುದೇ ದೋಷಾರೋಪಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿವೆ. ಕೇವಲ 3ರಷ್ಟು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಥವಾ ಭಾಗಶಃ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವಸಾಹತುಗಾರರ ಹಿಂಸಾಚಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ: ಇಸ್ರೇಲ್ 10 ಜನರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದರೂ, ಅಮೆರಿಕದ ಪತ್ರಕರ್ತನ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ದಾಳಿ ಇಸ್ರೇಲ್ನ ವರ್ಚಸ್ಸನ್ನು ಕುಂದಿಸುವ ಅಭಿಯಾನದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೆತನ್ಯಾಹು ಅವರ ಕಚೇರಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಯಾವುದೇ ತರಾತುರಿಯ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರುವ ಮೊದಲು ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
ಇಸ್ರೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ವಸಾಹತುಗಾರರ ಹಿಂಸಾಚಾರವು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಟೀಕೆಗಳಿಗೆ ಎಡೆಮಾಡಿಕೊಡುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ವಸಾಹತುಗಾರರು ಹೇಗೆ ಆಲಿವ್ ಕೊಯ್ಲಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೇನಿಯನ್ನರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವಿಷಯದತ್ತ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಮನವನ್ನೂ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ವೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬಂದ ಸಂದರ್ಶಕರು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅವರು ಈ ಸಂಘರ್ಷದ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬಲಿಪಶುಗಳಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ವೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸುವುದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವವರು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅನುಮಾನಕ್ಕೂ ಇದು ಎಡೆಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವವರು ನಡೆಸುವ ಹಿಂಸಾಚಾರವನ್ನು ತಡೆಯಲು ವಿಫಲವಾದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲೇ, ಹೊರಗಿನವರು ಈ ಹಿಂಸಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ.
11 ಯುರೋಪಿಯನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಕೆನಡಾ, ವೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿನ ಅಕ್ರಮ ವಸಾಹತುಗಳಿಂದ ಬರುವ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಪಾರ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಆಮದು ನಿಷೇಧಗಳನ್ನು ಹೇರುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿವೆ. ವೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿನ ಅಕ್ರಮ ಇಸ್ರೇಲಿ ವಸಾಹತುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಲಂಡನ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿರುವುದರಿಂದ, ಯುಕೆ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡುವೆ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವಾದ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಪೂರ್ವ ಜೆರುಸಲೆಮ್ನಲ್ಲಿರುವ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಾನ್ಸುಲೇಟ್ ಜನರಲ್ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚುವುದಾಗಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈ ಕಚೇರಿಯು ಮುಚ್ಚಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ರಾಜಿ ಒಪ್ಪಂದದ ಭಾಗವಾಗಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಯುಕೆ ಮಿಷನ್, ಜೆರುಸಲೆಮ್ ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ಮುಂದೇನು? ವಸಾಹತುಗಾರರು ತಮ್ಮ ವಿಸ್ತರಣಾವಾದಿ ಗುರಿಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರೆ, ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನಿಯನ್ನರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸತತ ಭೂಪ್ರದೇಶ ಉಳಿಯದಿರುವ ಅಪಾಯವಿದೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ವಸಾಹತುಗಾರರ ಹಿಂಸಾಚಾರವು ಶಾಂತಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಜಟಿಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳು, ಎರಡು-ರಾಷ್ಟ್ರ ಪರಿಹಾರವೇ ಮುಂದಿರುವ ಏಕೈಕ ಮಾರ್ಗ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತವೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೈನ್ ದೇಶಗಳು ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಗಡಿಗಳ ಒಳಗೆ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಯಿಂದ ಪರಸ್ಪರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬದುಕುವಂತಹ, ಮಾತುಕತೆಯ ಮೂಲಕ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಎರಡು-ರಾಷ್ಟ್ರ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ತನ್ನ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಭಾರತ ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದೆ.
ವಸಾಹತುಗಾರರ ಹಿಂಸಾಚಾರ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರ ಪರಿಹಾರದ ಕಡೆಗಿನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ದೂರ ಸರಿದಂತೆ ತೋರುತ್ತಿವೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಶಾಂತಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಜೆರುಸಲೆಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಲ್ಲ. ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಾಜಾದ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದವೊಂದು ರೂಪುಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಜೆರುಸಲೆಮ್ಗಳನ್ನೂ ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಆದರೆ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಹಾಗೂ ವೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಜೆರುಸಲೆಮ್ಗಳಲ್ಲಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಭಾಗವು ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರ ಪರಿಹಾರದ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ಸೂಚಿಸಿವೆ.
ಇಸ್ರೇಲ್ ಸಂಸತ್ತು ಎಲ್ಲಾ 120 ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 27ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಇಸ್ರೇಲ್ ಚುನಾವಣೆಗಳ ನಡುವೆಯೂ, ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವ ವಸಾಹತುಗಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದೇ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಅಥವಾ ನಿರಂತರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ. ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಶೇಕಡಾ 10ರಷ್ಟು ಮಂದಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿರುವುದು, ಇಸ್ರೇಲ್ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆಯಾದರೂ, ಇದು ವಸಾಹತುಗಾರರ ಹಿಂಸಾಚಾರವನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆಯೇ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.
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