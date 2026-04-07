ಇರಾನ್​ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರ ಪಾತ್ರ ಮುಂದುವರಿಕೆ; ಪರ್ಷಿಯನ್ ವೈಭವ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಪ್ರತಿರೋಧ

1979ರ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಕ್ರಾಂತಿಯ ನಂತರದ ವರ್ಷಗಳಂತೆಯೇ ಇಂದಿಗೂ ಇರಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಬದಲಾವಣೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ರಾಯಭಾರಿ (ನಿವೃತ್ತ) ಟಿ.ವಿ.ನರೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಲೇಖನ.

why-irans-clerical-regime-has-not-fallen-a-diplomats-view
ಇರಾನ್‌ನ​ ನಗರ (AP)
Published : April 7, 2026 at 5:41 PM IST

ಸುಮಾರು 4,000 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಾಚೀನ ಪರ್ಷಿಯನ್ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾದ ಇರಾನ್, ಜಾಗತಿಕ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ಥಾನ ಹೊಂದಿದೆ. ವಿಶಾಲ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು, ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ, ಮಧ್ಯ ಏಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಕಾಕಸಸ್‌ಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಭೌಗೋಳಿಕತೆ ಮತ್ತು ಆಳವಾಗಿ ಬೇರೂರಿರುವ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಗುರುತು ಹೊಂದಿರುವ ಇರಾನ್, ತನ್ನ ಗಡಿ ಮೀರಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.

90 ಮಿಲಿಯನ್​ಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಸುಂದರ ದೇಶ ಪರ್ಷಿಯನ್​ ಗಲ್ಫ್​, ಕ್ಯಾಸ್ಪಿಯನ್​ ಸಮುದ್ರ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ಅಲ್ಬ್ರೊಜ್​ ಪರ್ವತಗಳಿಂದ ಸುತ್ತುವರೆದಿದೆ. ಟೆಹ್ರಾನ್​ನಂತಹ ನಗರ ಸುಸಜ್ಜಿತ ರಸ್ತೆ, ಹಚ್ಚ ಹಸಿರ ಉದ್ಯಾನವನ, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಂದ ಯೋಜಿತ ನಗರವಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ ತೈಲ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಶ್ರೀಮಂತವಾಗಿರದ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೀರು ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಸಂಪತ್ತೂ ಕೂಡಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿದೆ.

ಶಿರಾಜ್ ಸೌಂದರ್ಯವು ಹಫೀಜ್ ಶಿರಾಜಿಯಂತಹ ಕವಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡಿದೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏಷ್ಯಾದ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಎಂದೇ ಜನಪ್ರಿಯವಾದ ಟೆಹ್ರಾನ್, 1979ರ ಅಯತೊಲ್ಲಾ ರುಹೊಲ್ಲಾ ಖಮೇನಿ ನೇತೃತ್ವದ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಕ್ರಾಂತಿಯ ನಂತರ ಇರಾನ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಗಣರಾಜ್ಯವಾಗಿ ರೂಪಾಂತರಗೊಂಡಿತು. ಈ ಕ್ರಾಂತಿಯು ಧರ್ಮಗುರುವಿನ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಬುನಾದಿ ಹಾಕಿತು. ಇರಾನ್‌ನ ರಾಜಕೀಯ ಭೂದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿತು.

why-irans-clerical-regime-has-not-fallen-a-diplomats-view
ಇರಾನ್​ ನಗರದ ಚಿತ್ರ (AP)

ಶಾ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಹಿ ಗಣರಾಜ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಶಾ ತಮ್ಮ ಸಿಂಹಾಸನಾರೋಹಣದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಆಚರಿಸಲು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮತಿ ಕೋರಿಕೆಯು ಅವರ ಆಡಂಬರದ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಬಿಂಬಿಸಿತು. ಆದರೆ, ಇದನ್ನು ಭಾರತ ನಯವಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸಿತು.

ಭಾರತ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ನಾಗರಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿವೆ. ಮಹಾರಾಜ ರಂಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ತಮ್ಮ ಅಭಿಯಾನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಮೂಲಕ ಟೆಹ್ರಾನ್ ತಲುಪಿದ್ದು, ಆಡಳಿತಗಾರರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಪರ್ಷಿಯನ್ ಭಾಷೆಯ ಪ್ರಭಾವವು ಎಲ್ಲಾ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳಿಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಿತು. ಪರಿಣಾಮ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಮೊಘಲ್ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಭಾಷೆಯಾಗಿತ್ತು. ತುರ್ಕಿಕ್ ಮೂಲದ ಮಧ್ಯ ಏಷ್ಯಾದ ದೇಶಗಳೂ ಸಹ ಪಕ್ಕದ ಭೌಗೋಳಿಕತೆ ಮತ್ತು ಭಾಷೆಯ ವಿಶಿಷ್ಟತೆಯಿಂದಾಗಿ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿವೆ. ನಾದಿರ್ ಶಾ ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನವಿಲು ಸಿಂಹಾಸನ (ತಖ್ತ್-ಎ-ತಾವಸ್) ಟೆಹ್ರಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಿಡಲಾಗಿದೆ.

ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಕ್ರಾಂತಿಯ ನಂತರ ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಇರಾನ್, ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಉಂಟಾಯಿತು. ಟೆಹ್ರಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಂಕ್ವಿಲಾಬ್ ಚೌಕ ಇದ್ದು, ಇರಾನಿನ ರ್ಯಾಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಉಗ್ರ ಭಾಷಣಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಷಯವಾಗಿವೆ. ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್​ ಕ್ರಾಂತಿಯ ನಂತರವೂ ಅನೇಕ ಇರಾನಿಯನ್ನರು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ವಲಸೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದರು. ಕಾರಣ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಯುವಕರಿಗೆ ಅಮೆರಿಕ ನೆಚ್ಚಿನ ತಾಣವಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ.

ನಗರದಲ್ಲಿ 'ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಸಾವು' ಮತ್ತು 'ಇಸ್ರೇಲ್‌ಗೆ ಸಾವು' ಎಂಬ ಬೃಹತ್ ಹೋರ್ಡಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸುತ್ತವೆ. ಅಮೆರಿಕನ್​ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಗೂಢಚಾರರ ಗುಹೆ ಎಂಬ ಸಾಲನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಕ್ರಾಂತಿಯ ನಂತರ ಅವರು 444 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿ, 66 ಅಮೆರಿಕನ್ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಒತ್ತೆಯಾಳುಗಳಾಗಿ ಇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಸಾವಿರಾರು ಜನರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಕ್ರಾಂತಿ ಅಥವಾ ಶುಕ್ರವಾರದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳ ಮೆರವಣಿಗೆಗಳು, ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಮತ್ತು ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಜನರ ಮೇಲೆ ಹೇರಲಾಗಿದೆ. ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜನರ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿರಳವಾಗಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಉಡುಗೆ ತೊಡುಗೆ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಯುವಕರು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ಆಡಳಿತವು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿತು. ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ತತ್ವಗಳ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಪೋಷಣೆ ಮತ್ತು ಮುಲ್ಲಾ ನಿಯಮವು ಶಾಲೆಗಳು, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಷರಿಯಾವನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಅರಿತುಕೊಂಡಿತು.

why-irans-clerical-regime-has-not-fallen-a-diplomats-view
ಇರಾನ್​ ನಗರದ ಚಿತ್ರ (AP)

ಕೂದಲು ಮುಚ್ಚುವುದು, ಗಡ್ಡ ತೆಗೆಯದಿರುವುದು, ಪೂರ್ಣ ತೋಳಿನ ಶರ್ಟ್‌ಗಳು, ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡದಿರುವುದು, ನಿಯಮಿತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಮತ್ತು ಧರ್ಮಗುರುಗಳಿಗೆ ಗೌರವ, ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ ಯುವಕರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ದುಃಸ್ವಪ್ನವಾಗಿದ್ದ ಬಸಿಜ್ ಬೆಂಬಲಿತ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಆಡಳಿತ ಪರಿಚಯಿಸಿತು. ಕೋಮ್‌ನ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ನಗರದಲ್ಲಿ, ಹಳೆಯ ಮುಲ್ಲಾಗಳೊಂದಿಗೆ ಉದ್ಯಾನವನಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಯುವತಿಯರನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ತೋಳಿನ ಶರ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದ ಪುರುಷರ ಮುಖಗಳನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸುವಂತಹ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಆ ಆಡಳಿತವು ತನ್ನನ್ನು ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಉಮ್ಮಾದ ರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಇರಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ (ಮೆಕ್ಕಾ ಮತ್ತು ಮದೀನಾದ ರಕ್ಷಕ) ಮತ್ತು ಟರ್ಕಿಯನ್ನು ಕೆರಳಿಸಿತು. ಸುನ್ನಿ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತ ಗಲ್ಫ್ ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಯಾ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತ ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳು ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಬಹಿರಂಗ ಘರ್ಷಣೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಇರಾನ್‌ನ 90 ಮಿಲಿಯನ್‌ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯವು ಶಿಯಾಗಳಿಂದ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ.

ಖಮೇನಿ ಮತ್ತು ನಂತರ ಖಮೇನಿ ಅವರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಇರಾನ್ ಬಸಿಜ್, ಪಾಸ್ದಾರನ್ (ಐಆರ್​ಜಿಸಿ), ಗಾರ್ಡಿಯನ್ಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್‌ಪೆಡಿಯೆನ್ಸಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್‌ನಂತಹ ರಚನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಶರಿಯಾವನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿತು. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಚೆಕ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಮಧ್ಯಮ ನಾಯಕರನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕಿತು. ರಹ್ಬರ್ (ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕ)ದ ವಿಚಲನ ಅಥವಾ ಟೀಕೆಗೆ ಶೂನ್ಯ ಸಹಿಷ್ಣುತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿತು. ಮಜ್ಲಿಸ್ (ಸಂಸತ್ತು) ಸ್ಪೀಕರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾರ್ಯಾಂಗವನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಕಟ್ಟಾ ನಿಷ್ಠಾವಂತರಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಹಿರಿಯ ಧರ್ಮಗುರು ಶರಿಯಾವನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಇರಾನಿಯನ್ನರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಅರಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠರೆಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದು, ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಘೋಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಡ್ಡಾಯ ಶುಕ್ರವಾರದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಬಲವಂತವಾಗಿ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮದೊಂದಿಗೆ ನಿರಂತರ ಮುಖಾಮುಖಿ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಅಸಮಾಧಾನ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿತು. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಪಗೊಂಡರು. ಧಾರ್ಮಿಕ ಬಿಗಿತವನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿ ನೋಡಿದರು.

ಸರ್ಕಾರವು ಉಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹರಿವು, ಹಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮತ್ತು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಸಂಗೀತವನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿತು. ಪುರುಷರು ಟೈ ಕಟ್ಟುವುದು ತಪ್ಪೆಂದು ನಿಯಮ ಹೇರಲಾಯಿತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಇರಾನಿನ ಅಧಿಕಾರಿ ಇಂದಿಗೂ ಟೈ ಧರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಪ್ರತಿಗಾಮಿ ಎಂದು ಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯ ದೂರದರ್ಶನ (ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫ್ ಇರಾನ್ ಬ್ರಾಡ್‌ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್, ಐಆರ್​ಐಬಿ) ಸರ್ಕಾರಿ ಮುಖವಾಣಿಯಾಗಿದೆ.

ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಸೀಮಿತ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರಿತು. ಗಾಸಿಪ್, ಆಂತರಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಪೈಪೋಟಿಗಳು ರಹಸ್ಯ ರೇಡಿಯೋ, ಆನ್‌ಲೈನ್ ಆವೃತ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಇರಾನ್‌ನ ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ಬರುವ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹರಡಿತು. 1990ರ ದಶಕದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಫ್ಸಂಜಾನಿ ಪ್ರಭಾವಿ ಮಧ್ಯಮ ಆಡಳಿತಗಾರರಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಲೀಡರ್ ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಕಾರ ತಮ್ಮ ಎರಡು ಅವಧಿಗಳನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದರು. ಅಯತೊಲ್ಲಾ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನ ವಿಫಲವಾಯಿತು. ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಎಕ್ಸ್‌ಪೆಡಿಯೆನ್ಸಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್‌ನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೂ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ.

why-irans-clerical-regime-has-not-fallen-a-diplomats-view
ಇರಾನ್​ ನಗರದ ಚಿತ್ರ (AP)

ನಾಯಕನ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಮತ್ತು ಪಾದ್ರಿಗಳ ಆಡಳಿತವು ದೇಶದ ಮೂಲಾಧಾರವಾಗಿತ್ತು. ಸುಧಾರಣೆಗಳಿಗೆ ಯುವ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಖತಾಮಿಯಂತಹವರು ಮಧ್ಯಮವಾದಿಗಳು ಸಹ ವಿಫಲರಾದರು. ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳಿಂದ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯ ವಿರುದ್ಧ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಕಠಿಣ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು. ಟೆಹ್ರಾನ್‌ನ ಕುಖ್ಯಾತ ಎವಿನ್ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಸಾವುಗಳು ಮತ್ತು ಸೆರೆವಾಸವೂ ಸೇರಿತ್ತು.

ಆಂತರಿಕ ದುರುಪಯೋಗ ಮತ್ತು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಂದಾಗಿ ಕಳಪೆ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಿಂದ ದಶಕಗಳಿಂದ ಆಡಳಿತದ ವಿರುದ್ಧ ರಕ್ತಸಿಕ್ತವಲ್ಲದ ಕ್ರಾಂತಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಸ್ಥಾಪನಾ ವಿರೋಧಿ ಧ್ವನಿಗಳು ನಿಷೇಧಿತ ರೇಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ಬಳಸಿದವು. ಆದರೆ, ವರದಿಯಾದ ದಂಗೆಗಳು ಅಲ್ಪಕಾಲಿಕವಾಗಿದ್ದು, ವಿಫಲವಾದವು. ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಖಮೇನಿಯವರ ಹತ್ಯೆ ಯಾವುದೇ ಬೀದಿ ದಂಗೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಲಿಲ್ಲ.

ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ಲೇಷಕರಂತೆ, ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತವು ಪಾದ್ರಿಗಳ ಆಡಳಿತದ ಆಂತರಿಕ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವವನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದೆ. ಕೇವಲ ಧಾರ್ಮಿಕತೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಇರಾನ್‌ನ ದೊಡ್ಡ ಜನಸಂಖ್ಯೆ, ಮಿಲಿಟರಿ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ದಶಕಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ಯುಎಸ್ ವಿರೋಧಿ, ಇಸ್ರೇಲ್ ವಿರೋಧಿ ಭಾವನೆಗಳು, ಸುಪ್ರೀಂ ಲೀಡರ್ ಮತ್ತು ಮಿಲಿಟರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಉನ್ನತ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಿದರೂ, ಬಾಹ್ಯ ಶಕ್ತಿಗಳು ಅದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಿತ್ತೊಗೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಈ ಯುದ್ಧವು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಇರಾನ್​ಗೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೊಸದೇನಲ್ಲ. ತನ್ನ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಗಾಗಿ ಇರಾಕ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ದಶಕದ ಕಾಲ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಎದುರಿಸಿತು. ಇರಾನ್ ತನ್ನ ಪರಮ ಶತ್ರುವಿನ ವಿರುದ್ಧ ದೀರ್ಘ ಶ್ರೇಣಿಯ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳಿಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಇರಾನ್, ಇಸ್ರೇಲ್ ಅನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿತು. ಇರಾನ್ ಅನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಅಬ್ರಹಾಂ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಮೂಲಕ ಇಸ್ರೇಲ್‌ಗೆ ಹತ್ತಿರವಾದವು. ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಬೆದರಿಕೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಇರಾನ್ ಚೀನಾ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾದೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧಗಳ ಮೂಲಕ ತೈಲ ಮತ್ತು ಅನಿಲ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿತು.

ಮೊಸಾದ್‌ ಒಳನುಸುಳುವಿಕೆ ಕೂಡ ಐಆರ್​ಜಿಸಿ ಹಿರಿಯರನ್ನು ಓಲೈಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಯುದ್ಧದ ಮಧ್ಯೆ, ಐಆರ್​ಜಿಸಿ ಮತ್ತು ಪಾಸ್ದರನ್ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್‌ನಿಂದ ಮುಗ್ಧ ನಾಗರಿಕರ ಹತ್ಯೆಯು ಹಿನ್ನಡೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಡಳಿತ ಬದಲಾವಣೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

why-irans-clerical-regime-has-not-fallen-a-diplomats-view
ಇರಾನ್​ ನಗರದ ಚಿತ್ರ (AP)

ಭಾರತ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಾಗರಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರೂ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳನ್ನೂ ನಿವಾರಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಕ್ರಾಂತಿಯ ನಂತರ ಇರಾನ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿತು. 1990ರ ದಶಕದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಾಬರಿ ಮಸೀದಿ ಧ್ವಂಸವನ್ನು ಟೀಕಿಸಿತು. ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿನ ಭಾರತ ವಿರೋಧಿ ಅಂಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿತು. ಅಲ್ಲಿನ ಶಿಯಾ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಖಮೇನಿ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳು ಕಾಣಿಸಿದವು. 1995ರಲ್ಲಿ ಒಐಸಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಫ್ಸಂಜಾನಿ ಅವರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ನಿಗದಿತ ಭೇಟಿಯನ್ನು ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದರು.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದೊಂದಿಗಿನ ಶಿಯಾ ಸುನ್ನಿ ಘರ್ಷಣೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಹಿಂದಿನ ಭಾರತದ ಘರ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಇರಾನ್ ಬೆಂಬಲಿಸಿತು. ಇರಾನಿಯನ್ನರು ಚಾಣಾಕ್ಷ ಉದ್ಯಮಿಗಳೆಂದು ಸಾಬೀತಾಯಿತು. ಧರ್ಮಗುರುಗಳ ಆಡಳಿತದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇಂಧನ ಅಥವಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿಲ್ಲ. ಭಾರತವು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಇಂಧನ, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ, ಮಧ್ಯ ಏಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ಸಾಗಣೆಗೆ ಇರಾನ್ ಪ್ರಮುಖವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ 1947ರವರೆಗೆ ನೆರೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ, ಯುಎಇ, ಯುಎಸ್ಎ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜೊತೆಗಿನ ಭಾರತದ ಸಂಬಂಧಗಳಿಂದ ಸಂಬಂಧಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹದಗೆಟ್ಟವು.

ಭಾರತವು ಚಾಬಹಾರ್ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉತ್ತರ ದಕ್ಷಿಣ ಸಾರಿಗೆ ಕಾರಿಡಾರ್ ಮತ್ತು ತೈಲ, ಅನಿಲ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿತು. 2018ರಲ್ಲಿ ಆಮದು 9 ಬಿಲಿಯನ್‌ ಡಾಲರ್​ ತಲುಪಿತು. ಆದರೆ, ಯುಎಸ್​ ದ್ವಿತೀಯ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಂದಾಗಿ ಕುಸಿಯಿತು. ಇರಾನ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದಿದೆ. ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಇರಾನ್-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ-ಭಾರತ ಅನಿಲ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿತು. ಇರಾನ್‌ನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಪೂರ್ಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇನ್ನೂ ಸಾಕಾರಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ವ್ಯಾಪಾರವು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ.

ಇರಾನ್‌ನ ಮೊಂಡುತನವು ನೆರೆಹೊರೆಯವರ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ನಾಗರಿಕ ಸಂಪರ್ಕಗಳಿದ್ದರೂ ಅದು ಮಧ್ಯ ಏಷ್ಯಾದ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಗಾಢವಾಗಿಸಲು ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಮತ್ತು ಯುಎಇ ಜೊತೆ ದ್ವೇಷವನ್ನು ಶಾಶ್ವತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ, ಯುಎಇ, ಕುವೈತ್, ಕತಾರ್ ಮತ್ತು ಬಹ್ರೇನ್‌ನಂತಹ ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅಮೆರಿಕದ ನೆಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊಂದಿದೆ.

ಸುನ್ನಿ ರಾಜಮನೆತನಕ್ಕಿಂತ ಶಿಯಾಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಬಹ್ರೇನ್‌ನಲ್ಲಿ, ಇರಾನ್ ಅಶಾಂತಿ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿತು. ಸೌದಿ ತೈಲ ಮತ್ತು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳನ್ನು ಡ್ರೋನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳಿಂದ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಹೌತಿಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಾ, ಇರಾನ್‌ನ ಯೆಮೆನ್ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಸೌದಿಗಳು ದ್ವೇಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಾಯಕತ್ವದ ಹತ್ಯೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಇರಾನ್ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುವ ಮೂಲಕ ಯುಎಸ್​ ಮುಂದೆ ಶರಣಾಗಲು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕಿದೆ.

why-irans-clerical-regime-has-not-fallen-a-diplomats-view
ಇರಾನ್​ ನಗರದ ಚಿತ್ರ (AP)

ಆಡಳಿತ ಬದಲಾವಣೆಯೇ ಅಮೆರಿಕದ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಅದು ವಿಫಲ. ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಮೆರಿಕದ ಚಿಂತನೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದೆ. ಆದರೆ ಜಗತ್ತು ಈಗ ಇರಾನ್‌ನ ಮಿಲಿಟರಿ ಆಳವನ್ನು ನೋಡುತ್ತದೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಕೊಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ದುರ್ಬಲ ಇರಾನ್ ಅನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿವೆ ಆದರೆ, ಅದು ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯವೇ? ಬೃಹತ್ ತೈಲ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದ ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಅನಿಲ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅಸ್ಥಿರ ಇರಾನ್ ಜಾಗತಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 2019ರಲ್ಲಿ ಸುಲೈಮಾನಿಯಿಂದ ಸುಪ್ರೀಂ ಲೀಡರ್‌ವರೆಗಿನ ಹತ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮೇಲೆ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಐಆರ್​ಜಿಸಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಕೈಬಿಡುತ್ತದೆಯೇ?

ಶಾಂತಿಯುತ, ಪ್ರಗತಿಪರ ಇರಾನ್-ಹೆಜ್ಬುಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಹಮಾಸ್‌ಗೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವುದು ಈ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕದ ದಾಳಿ ಪರಿಹಾರವಲ್ಲ. ಇದು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಹಿಂಜರಿತದ ಅಪಾಯ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇರಾಕ್, ಲಿಬಿಯಾ ಮತ್ತು ಸಿರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಂತೆ, ಆಡಳಿತ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಇರಾನ್ ಪ್ರತಿರೋಧ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಆಡಳಿತ ಬದಲಾವಣೆಯು ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ, ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಂತರಿಕ ಬೆಂಬಲು ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿಲ್ಲ.

(ಈ ಲೇಖನದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಲೇಖಕರದ್ದು.)

