ಭಾರತದ ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಕಟು ನುಡಿಗಳ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶ, ಗುರಿ ಏನು? ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಇದು ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಾ?
ಭಾರತದ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೊಂಡ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ.
Published : October 16, 2025 at 2:25 PM IST
- ಸರ್ ಕ್ರೀಕ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೇನಾ ಜಮಾವಣೆ ಮಾಡಿ ದುಸ್ಸಾಹ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರೆ, ಅದರ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಭೂಪಟವೇ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ - ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್
- ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಭೂಗೋಳದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಅದು ತಾನು ಪ್ರಾಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು - ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಜನರಲ್ ಉಪೇಂದ್ರ ದ್ವಿವೇದಿ
- ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ತನ್ನ ಉಗ್ರವಾದವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿರುವ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂದೂರ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಭೀಕರತೆಯೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು- ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯ ಏರ್ ಚೀಫ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಎ.ಪಿ.ಸಿಂಗ್
- ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಬಾಲ ಬಿಚ್ಚಿದರೆ ಮುಂದಿನ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ನೌಕಾಪಡೆಯು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತದೆ- ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅಡ್ಮಿರಲ್ ದಿನೇಶ್ ತ್ರಿಪಾಠಿ
ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ. ರಾಜಕೀಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ನೇಮಕವಾದ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಕಟು ನುಡಿಗಳು ಬರುವುದು ಸಹಜ. ಆದರೆ, ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಕಠಿಣ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವುದು ವಿರಳಾತೀವಿರಳ.
ಭಾರತೀಯ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳ ಮೂವರು ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬಲವಾದ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ರಾಜಕೀಯ ತಂತ್ರಗಳಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಬಲವಾದ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಯುದ್ಧವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಾಚಣೆಗಳು ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಗುರಿಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಸರ್ಕಾರದ ಘೋಷಿತ ನೀತಿಯನ್ನು ಅವು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಜೊತೆಗೆ, ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ವಿಶ್ವದ ಯಾವುದೇ ಶಕ್ತಿಯು ಭಾರತದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನೂ ಹೊಂದಿವೆ. ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವೇಳೆ ಅನುಸರಿಸಿದ ಸ್ವಯಂ ಹೇರಿಕೊಂಡ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಭವಿಷ್ಯದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂದೇಶವನ್ನು ರವಾನಿಸಿದೆ.
ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ಸೇನಾ ಪಡೆಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ತಾಳೆ ಹಾಕಿ ನೋಡಿದಾಗ, ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಮಿಳಿತವಾಗಿವೆ. ಇವು ಯಾರಿಗೆ (ಪಾಕಿಸ್ತಾನ) ಸಂದೇಶ ನೀಡಬೇಕೋ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ತಲುಪಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಪುಲ್ವಾಮಾದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ದಾಳಿಯವರೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯು ಉಗ್ರರು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಬಲವಾದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದೆ. ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನ ಉರಿಗೆ ತೆರಳಿ ಬಾಂಬ್ ಹಾಕಿ ಬಂದರೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದು ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂದೂರ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬೆಲೆ ತೆತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಅದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವ ಮತ್ತು ಆದ ನಷ್ಟವನ್ನು ಮರೆಮಾಚಿ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಂಬಂತೆ ನಟಿಸುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಗಳು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಉಗ್ರ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಗೂ ತೀವ್ರ ಹಾನಿ ಮಾಡಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ಪಿಒಕೆಯಿಂದ ಖೈಬರ್ ಪಖ್ತುಂಖ್ವಾಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿರುವುದು ಉಗ್ರ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಗೆ ನಡುಕ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ.
ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂದೂರ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ಪರಾಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಎಳೆ ಎಳೆಯಾಗಿ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟರು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಡಜನ್ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳು, 11 ವಾಯುನೆಲೆಗಳು, 9 ಉಗ್ರ ನೆಲೆಗಳು, 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸೈನಿಕರು, ಹಲವಾರು ಭಯೋತ್ಪಾದಕರನ್ನು ಬಲಿಪಡೆದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಸಮೇತ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.
300 ಕಿಮೀ ದೂರದಿಂದಲೇ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿಮಾನವನ್ನು ಹೊಡೆದು ಹಾಕಿದ ಬಗ್ಗೆ ವಾಯುಪಡೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತವು ತಾನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಹಾನಿಗಳ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅವುಗಳ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ವಾಯುನೆಲೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಅಮೆರಿಕದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಇನ್ನೂ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಪಾಕ್ನ ಮಾನ ಕಳೆದ ಅದರದ್ದೇ ಮಾಧ್ಯಮ: 100 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪಾಕ್ ಯೋಧರನ್ನು ಹೊಡೆದು ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಭಾರತ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇದನ್ನು ಮೊಂಡು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊದಲು ಅಂದರೆ, ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ಸಮಾ ಟಿವಿ 'ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪ್ರತಿದಾಳಿ' ಎಂಬ ಲೇಖನವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿತು. ಅದರಲ್ಲಿ 145 ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಮರಣೋತ್ತರ ಶೌರ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿತು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಶೌರ್ಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜೀವ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಲ್ಲ.
ಈ ಲೇಖನದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ, ನಿಜವಾದ ಸಾವು ನೋವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚೇ ಇರಬೇಕು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 13 ಸೈನಿಕರ ಸಾವಾಗಿದೆ ಎಂದಿತು. ನಂತರ 50 ಎಂದಿತು. ಆದರೆ, ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಬೇರೆಯದ್ದೇ ನಿಜ ಸಂಗತಿ ಬಿತ್ತರಿಸುತ್ತವೆ. ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಮುಜುಗರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬಾರದು ಎಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೇನೆಯ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ವರದಿಯನ್ನು ಅಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನವೇ ಕದನ ವಿರಾಮಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತವನ್ನು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಂಡಿತು ಎಂಬುದು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೊರ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಅದು ಇತರ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಆ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿವೆ. ಇದನ್ನು ಸ್ವತಃ ಪಾಕ್ನ ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅಸಿಮ್ ಮುನೀರ್ ಅವರು ಆಯ್ದ ಪತ್ರಕರ್ತರೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸಿದ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ. ಸಂಘರ್ಷದ ವೇಳೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಹಲವು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಾಯಕರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಕೋರಿಕೊಂಡಾಗ, ಭಾರತದ ನೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದವು. ಬಳಿಕ, ತಾವೇ ನೇರವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಡಿಜಿಎಂಒ (ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶಕ ಜನರಲ್) ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದೆವು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ, ಭಾರತೀಯ ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ನಿಖರವಾಗಿವೆ ಎಂಬುದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಅಪರೂಪದ ಖನಿಜಗಳು ಮತ್ತು ಬಂದರನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಸಾಮೀಪ್ಯ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ತನ್ನ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಬೆಂಬಲ ನೀತಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಅಮೆರಿಕ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಭಾರತವನ್ನು ದೂರವಿಡುತ್ತಿದೆ. ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ತನ್ನ ರಕ್ಷಣಾ ಒಪ್ಪಂದದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಯಾವುದೇ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದೂ ಅದು ಭಾವಿಸಿದೆ.
ಭಾರತವು ಒತ್ತಡ ಹೇರಿದರೆ, ಸೌದಿ ಎಂದಿಗೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಬಹುದು. ಇತ್ತ, ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ನೊಬೆಲ್ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೋರಿದರೂ, ಕಾಶ್ಮೀರದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದಾಗಿ ಅವರು ಒಮ್ಮೆಯೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ.
ಈ ಎಲ್ಲ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ನಡುವೆ, ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೌನವು ದೌರ್ಬಲ್ಯದ ಸಂಕೇತ. ಸೇನಾ ಪಡೆಗಳ ಮಾನವೂ ಹರಾಜಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ಮರೆಮಾಚಲು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ಖವಾಜಾ ಆಸಿಫ್ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, "ಭಾರತದ ಸೇನೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ತಮಗಾದ ನಷ್ಟವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಕಲು ವಿಫಲ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬಯಸಿದರೆ, ಭಾರತವನ್ನು ಅದರ ಯುದ್ಧವಿಮಾನಗಳ ಅವಶೇಷಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೂತುಹಾಕುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಗುಡುಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಅದು ಆರು ಭಾರತೀಯ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದು ಹಾಕಿದ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದೆ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ DGISPR (ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಜನರಲ್ ಇಂಟರ್-ಸರ್ವೀಸಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ರಿಲೇಶನ್ಸ್) ಹೇಳಿಕೆಯೊಂದನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು. " ಭಾರತದ ಇಂತಹ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಆಕ್ರಮಣಕ್ಕಾಗಿ ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ನೆಪಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಬೆದರಿಕೆಯು ಬರೀ ಗಿಮಿಕ್ ಎಂಬುದು ಭಾರತ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ತಿಳಿದ ಸಂಗತಿ. ಭಾರತದ ಈಶಾನ್ಯವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಲು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಈ ಹಿಂದೆ ಸುಳಿವು ನೀಡಿತ್ತು. ಭಾರತವೂ ಈ ಅಂಶವನ್ನು ಅರಿತಿದೆ. ಇತ್ತ, ಚೀನಾ ಯುದ್ಧ ಸಾಮಗ್ರಿ, ಗುಪ್ತಚರ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಅದು ಎಂದಿಗೂ ಉಭಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದೆ.
ಉಗ್ರ ಕೃತ್ಯ ನಡೆಸಿದರೆ ಮುಂದೆ ತಾನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಭಾರತ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೂ ತನ್ನ ನ್ಯೂನತೆ ಏನೆಂಬುದು ಗೊತ್ತಿದೆ. ತನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಪರಮಾಣು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರೂ, ಅದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಸತ್ಯ ಅದು.
