ಇರಾನ್ ಅಮೆರಿಕ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು: ಟ್ರಂಪ್ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಈಡೇರುವ ಮೊದಲು ಯುದ್ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆಯೇ ಅಥವಾ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾರೋ?
5 ಉದ್ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಟ್ರಂಪ್ರ ಇರಾನ್ ಮೇಲಿನ ಯುದ್ಧ - 30 ದಿನಗಳ ನಂತರವೂ ಈಡೇರದ ಗುರಿಗಳು - ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಅಮೆರಿಕ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ - ನಿಖರವಾಗಿ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ?
Published : March 28, 2026 at 8:34 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್: ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಅಮೆರಿಕ-ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಕಳೆದಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 28 ರಂದು ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಇರಾನ್ನ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕ ಅಯತೊಲ್ಲಾ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಅವರ ಹತ್ಯೆಯಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಈ ಮಿಲಿಟರಿ ಸಂಘರ್ಷ, ಬರೋಬ್ಬರಿ 30ದಿನಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.
ಆದರೆ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಸಫಲವಾಗಿಲ್ಲ. ಇರಾನ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ, ಮಾರ್ಚ್ 25 ರಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಘೋಷಿಸಿದ ಐದು ಯುದ್ಧ ಉದ್ದೇಶಗಳು ನಿಖರವಾಗಿ ಯಾವುವು? ಮಾರ್ಚ್ 28 ರಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯುದ್ಧವನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದು ಏಕೆ?. ಕಳೆದ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾದರೂ ಏನು? ಅಮೆರಿಕವು ತನ್ನ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಾಧಿಸದೆಯೇ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಏಕೆ ಆತುರಪಡುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ಈಗ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕದ ಉದ್ದೇಶಗಳು: 3, 4, ಮತ್ತು 5: ಯುದ್ಧವನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವಾಗ ಒಬ್ಬರ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಸ್ಫಟಿಕದಂತೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರಬೇಕು. ಆದರೆ, ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತದೊಳಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರಾನ್ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿರುವ ಅಮೆರಿಕದ ನಿಜವಾಗಿ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂಬುದೇ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಈ ಹಿಂದೆ ಪೆಂಟಗನ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾರ್ಕೊ ರುಬಿಯೊ ಅವರು ಕೇವಲ ಮೂರು ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆಂದು ಪದೇ ಪದೇ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತದೊಳಗಿನ ಹಲವಾರು ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಮಗೆ ನಾಲ್ಕು ಯುದ್ಧ ಉದ್ದೇಶಗಳಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಟ್ರಂಪ್ ಮಾರ್ಚ್ 25 ರಂದು ಅಮೆರಿಕವು ಐದು ಯುದ್ಧ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಹಾಗಾದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸರಿ.
1.ಇರಾನ್ನ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸುವುದು, 2. ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುವುದು, 3. ಇರಾನ್ ನೌಕಾಪಡೆ ಮತ್ತು ವಾಯುಪಡೆಯನ್ನು ತಟಸ್ಥಗೊಳಿಸುವುದು, 4. ಪರಮಾಣು ತಾಣಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ತಮ್ಮ ಗುರಿಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಯೋಜನೆಯಿಲ್ಲದೇ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ?: ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತವು ತನ್ನ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈ ಸಂಘರ್ಷವು ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿನ ತನ್ನ ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಇದು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ತನ್ನ ನಿಲುವನ್ನು ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಈ ಸಂಘರ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಈಗ ತನ್ನ ಆದ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಸರಿಹೊಂದಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದೇ ಈಗ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟಿ ಹಾಕುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಯಾವುದೇ ಪೂರ್ವ ಯೋಜನೆ ಇಲ್ಲದೇ ಮತ್ತು ಯುದ್ಧದ ಸಂಭಾವ್ಯ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸದೇ ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿವೆಯೇ?
ಅಮೆರಿಕ - ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ಮಣಿಯದ ಇರಾನ್: ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ತಮ್ಮ ದಾಳಿಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಇರಾನ್ನ ಮಿಲಿಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಗಮನಾರ್ಹ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಇರಾನಿನ ಮಿಲಿಟರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ನಾಯಕರನ್ನು ಕೊಂದು ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಅವರು ಇರಾನ್ನ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿವೆ.
ಆದರೂ, ಇದೆಲ್ಲದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಇರಾನ್ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಇರಾನ್ ಅರಬ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅಮೆರಿಕದ ಮಿಲಿಟರಿ ನೆಲೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹಾಗೂ ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಮತ್ತು ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಇರಾನ್ ಸೇನೆಯು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತನ್ನ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಡ್ರೋನ್ಗಳು ನೆಲದ ಕೆಳಗಿನಿಂದ ಸಿಡಿಯುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸುವ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಇರಾನ್ ತನ್ನ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಡ್ರೋನ್ಗಳ ಉಡಾವಣೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಭೂಗತ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಇರಾನ್ ಸೇನೆಯು ತನ್ನ ಭೂಗತ ಕ್ಷಿಪಣಿ ನಗರಗಳು ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು, ಡ್ರೋನ್ಗಳು ಮತ್ತು ನೌಕಾ ಹಡಗುಗಳ ವಿಶಾಲ ಶಸ್ತ್ರಾಗಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಮೂಲಕ, ಇರಾನ್ ಇನ್ನೂ ಪ್ರತಿದಾಳಿ ನಡೆಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇರಾನ್ನೊಳಗೆ, ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನರಿ ಗಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ಪ್ಸ್ (IRGC) ಮತ್ತು ಸುಪ್ರೀಂ ಲೀಡರ್ ಮೊಜ್ತಾಬಾ ಖಮೇನಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಯುದ್ಧ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಮಂಜಸವಾಗಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಟ್ರಂಪ್ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಉದ್ದೇಶಗಳು - ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ವಾಸ್ತವ!
ಉದ್ದೇಶ 1. - ಇರಾನ್ನ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸುವುದು:- ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಇರಾನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಅದರ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನೆಲಕ್ಕೆ ಕೆಡವಲು ಅಮೆರಿಕ ಗುರಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ. ಇರಾನ್ನೊಳಗೆ ಇರುವ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಮತ್ತು ಡ್ರೋನ್ ಉಡಾವಣಾ ಪ್ಯಾಡ್ಗಳಲ್ಲಿ 90 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ನಾಶಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನೆಲಸಮಗೊಳಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಅವರು ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಅಮೆರಿಕ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರಾನ್ನೊಂದಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದೆ ಎಂದು ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಇರಾನ್ ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಾದ್ಯಂತದ ಅಮೆರಿಕದ ಮಿಲಿಟರಿ ನೆಲೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹಾಗೂ ಇಸ್ರೇಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಮತ್ತು ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಅದು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ.
ಉದ್ದೇಶ 2. - ಇರಾನ್ನ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುವುದು:- ಇರಾನ್ ಮಿಲಿಟರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಕ್ತಿ ಅದರ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಡ್ರೋನ್ಗಳಲ್ಲಿದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನಾಶಮಾಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಹೊಂದಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಇದನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಉದ್ದೇಶ ಎಂದು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಇರಾನ್ನ ಒಟ್ಟಾರೆ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಟಸ್ಥಗೊಳಿಸುವುದು ಅಮೆರಿಕದ ಮೊದಲ ಗುರಿ. ಆದರೆ ಈ ನಿರ್ಧಾರದ ಹಿಂದಿನ ತಾರ್ಕಿಕತೆಯನ್ನು ಯುಎಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಮೂಲಗಳು ಮಾತ್ರ ವಿವರಿಸಬಲ್ಲವು. ಸಂಘರ್ಷದ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ, ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಇರಾನ್ನ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಮತ್ತು ಡ್ರೋನ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿವೆ. ಆದರೆ ಅತ್ತ ಇರಾನ್ನ ದಾಳಿಯ ತೀವ್ರತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಯಾವುದೇ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇರಾನ್ ಸೇನೆಯು ತನ್ನ ಭೂಗತ ಕ್ಷಿಪಣಿ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಡ್ರೋನ್ಗಳನ್ನು ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಲು ಅದು ವಿಡಿಯೋ ತುಣುಕನ್ನು ಸಹ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇರಾನ್ ಯುಎಇ, ಬಹ್ರೇನ್, ಕುವೈತ್ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಉಗ್ರ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಮತ್ತು ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಲೇ ಇದೆ.
ಉದ್ದೇಶ 3. - ಇರಾನ್ನ ನೌಕಾಪಡೆ ಮತ್ತು ವಾಯುಪಡೆ ನಾಶ ಮಾಡುವುದು: ಇರಾನ್ ನೌಕಾಪಡೆ ಮತ್ತು ವಾಯುಪಡೆ ಎರಡನ್ನೂ ತಟಸ್ಥಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಭಾಗವಾಗಿ, ಇರಾನ್ನೊಳಗಿನ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಾಯುನೆಲೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಈಗಾಗಲೇ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ದಾಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಇರಾನಿನ ಯುದ್ಧವಿಮಾನಗಳು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿವೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಇರಾನಿನ ಹಡಗುಗಳು ಮತ್ತು ನೌಕಾ ನೆಲೆಗಳ ವಿರುದ್ಧವೂ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕದ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪೀಟ್ ಹೆಗ್ಸೆತ್ ಅವರು ಇರಾನಿನ ಹಡಗುಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರ್ಚ್ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ, ಭಾರತದಿಂದ ಇರಾನ್ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅಮೆರಿಕದ ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿ ನೌಕೆಯು ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧನೌಕೆಯನ್ನು ತೆರೆದ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿತು. ಈ ಘಟನೆಯ ನಂತರ, ಇತರ ಎರಡು ಇರಾನಿನ ಯುದ್ಧನೌಕೆಗಳು - IRIS ಬುಶೆಹ್ರ್ ಮತ್ತು IRIS ಲವನ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದವು.
IRIS ಬುಶೆಹ್ರ್ ಮತ್ತು IRIS ಲವನ್ ಮುಳುಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆಯೇ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಅಮೆರಿಕ ಯಾವುದೇ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ನೌಕಾಪಡೆಯು ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ. ಇರಾನ್ನಿಂದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದ ಹಡಗುಗಳು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನೀರಿನೊಳಗೆ ಅವರು ಗಣಿಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಇರಾನಿನ ಸೇನೆಯು ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ.
ಉದ್ದೇಶ 4 - ಇರಾನ್ ಪರಮಾಣು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವುದು:- ಜೂನ್ 2025 ರಲ್ಲಿ, ಇರಾನ್ ಕೆಲವೇ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಪರಮಾಣು ಬಾಂಬ್ ತಯಾರಿಸುವ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬ ಗುಪ್ತಚರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, ಅಮೆರಿಕವು ಇರಾನ್ನೊಳಗಿನ ಪರಮಾಣು ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಇರಾನಿನ ಪರಮಾಣು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಿತ್ತುಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಅಮೆರಿಕವು ಈಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇರಾನ್ ಪರಮಾಣು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂಬ ಅಂಶವು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವಿಸಿದೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ, 2025 ರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕವು ಇರಾನ್ನ ಪರಮಾಣು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶಪಡಿಸಿದ್ದರೆ, ಈಗ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾಶಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವೇನು? ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಮಾರ್ಚ್ 27 ರಂದು, ಇಸ್ರೇಲ್ ಕೂಡ ಇರಾನ್ ಪರಮಾಣು ಸೌಲಭ್ಯದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿತು. ಇರಾನ್ ತನ್ನ ಉನ್ನತ ಪರಮಾಣು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಇರಾನ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಸುಮಾರು 970 ಪೌಂಡ್ಗಳ ಪುಷ್ಟೀಕರಿಸಿದ ಯುರೇನಿಯಂ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? ಅಮೆರಿಕವು ಅದನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 23 ರಂದು, ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಅಮೆರಿಕವು ಇರಾನ್ನ ಪರ್ವತ ಪ್ರದೇಶದ ಭೂಗತ ಸೌಲಭ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಪುಷ್ಟೀಕರಿಸಿದ ಯುರೇನಿಯಂ ಅನ್ನು ಮರುಪಡೆಯುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟಾದರೂ ಅಮೆರಿಕವು ಅದನ್ನು ಯಾವ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇಲ್ಲ - ಅದು ಇರಾನ್ನೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ನೆಲದ ಆಕ್ರಮಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆಯೇ. ಅಮೆರಿಕವು ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ನೆಲದ ಆಕ್ರಮಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರೆ, ಅದು ಬೃಹತ್ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಮೆರಿಕನ್ ಪಡೆಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಉದ್ದೇಶ 5- ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಒದಗಿಸುವುದು:- ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, ಟ್ರಂಪ್ ಅಮೆರಿಕದ ಐದನೇ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಸ್ರೇಲ್, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ, ಕತಾರ್, ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್, ಬಹ್ರೇನ್ ಮತ್ತು ಕುವೈತ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಅವರ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ . ಆದರೆ, ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಟ್ರಂಪ್ ಯು-ಟರ್ನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಹತ್ವದ ವ್ಯವಹಾರ ಅಥವಾ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ನಿಜವಾಗಿ ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಅದನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕವು ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. ಅದೇನೇ ಇದ್ದರೂ, ಸಾವಿರಾರು ಅಮೆರಿಕನ್ ಸೈನಿಕರು ಈಗಾಗಲೇ ಅರಬ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಾದ್ಯಂತ ಮತ್ತು ಪರ್ಷಿಯನ್ ಕೊಲ್ಲಿಯ ನೀರಿನೊಳಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ಮಿಲಿಟರಿ ನೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇನೇ ಇದ್ದರೂ, ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್ನ ಡ್ರೋನ್ ಮತ್ತು ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದಿವೆ. ಇರಾನ್ ಕೂಡ ಪದೇ ಪದೇ ಅಮೆರಿಕದ ಮಿಲಿಟರಿ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾಪಾಡಬಹುದು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ, ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್ ತನ್ನ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಈ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ ತೈಲ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳ ಚಲನೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಅರಬ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳು ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧತೆಗೆ ಸಿಲುಕುತ್ತಿವೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಇರಾನ್ಗೆ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪುನಃ ತೆರೆಯಲು ನೀಡಲಾದ ಗಡುವನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್ 6 ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿವೆ. ಇರಾನ್ನೊಳಗಿನ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳವಾದ ಖಾರ್ಗ್ ದ್ವೀಪದ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳು ಸಹ ಹರಡುತ್ತಿವೆ.
ಖಮೇನಿ ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಇರಾನ್
ಫೆಬ್ರವರಿ 28 ರಂದು ಅಮೆರಿಕ-ಇಸ್ರೇಲಿ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟ ಇರಾನ್ನ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕ ಅಯತೊಲ್ಲಾ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಅವರ ಮರಣದ ನಂತರ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಮಹತ್ವದ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದರು. ಅವರು ಇರಾನಿನ ಜನರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸುವಂತೆ ಕರೆ ನೀಡಿದರು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಇರಾನ್ನೊಳಗೆ ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ. ದೇಶದ ಆಡಳಿತವು ಮೂಲತಃ ಖಮೇನಿ ರೂಪಿಸಿದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಖಮೇನಿ ಅವರ ಮಗ ಮೊಜ್ತಬಾ ಅವರನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ನಾಯಕನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಇರಾನ್ ಬೆಂಬಲಿತ ಉಗ್ರಗಾಮಿಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕುವುದು
ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಇರಾನ್ ಬೆಂಬಲಿತ ಉಗ್ರಗಾಮಿ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಇರಾನ್ ಬೆಂಬಲಿತ ಉಗ್ರಗಾಮಿ ಗುಂಪುಗಳು ಇರಾಕ್, ಲೆಬನಾನ್ ಮತ್ತು ಯೆಮೆನ್ನಲ್ಲಿವೆ. ಲೆಬನಾನ್ನಲ್ಲಿ, ಹಿಜ್ಬುಲ್ಲಾ ಉಗ್ರಗಾಮಿಗಳು ಇಸ್ರೇಲ್ ವಿರುದ್ಧ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಕಟೈಬ್ ಹಿಜ್ಬುಲ್ಲಾ ಉಗ್ರಗಾಮಿಗಳು ಇರಾಕ್ನಲ್ಲಿರುವ ಅಮೆರಿಕದ ಸೇನಾ ನೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದ ಪಡೆಗಳು ಉಗ್ರಗಾಮಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತೀಕಾರದ ದಾಳಿ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ, ಯೆಮೆನ್ನ ಹೌತಿ ಉಗ್ರಗಾಮಿಗಳು ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರ ಮತ್ತು ಬಾಬ್ ಎಲ್-ಮಂಡೇಬ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ದಿಗ್ಬಂಧನ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತವು ಬದಲಾಗದೇ ಇರುವವರೆಗೆ, ಈ ಉಗ್ರಗಾಮಿ ಗುಂಪುಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಮಿಲಿಟರಿ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಅಮೆರಿಕವು ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಬದಲಾವಣೆಯ ಗುರಿಯ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ವೀಕ್ಷಕರು ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
