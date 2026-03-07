ಇರಾನ್ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ದೂಡಿದ ಅಮೆರಿಕ - ಇಸ್ರೇಲ್ ದಾಳಿ; ಆಡಳಿತ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಮಾಡಿದ ಯತ್ನ ತಂದ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ
ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಈಗ ಅಡಕತ್ತರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿವೆ. ಬೃಹತ್ ಆಂತರಿಕ ದಂಗೆ ಅಥವಾ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಭೂ ದಾಳಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವುದು ಅಸಂಭವ ಎಂಬಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ.
March 7, 2026
ಇರಾನ್ ಆಡಳಿತದ ವಿರುದ್ಧ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಕಾದಾಡುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಉರುಳಿಸಲು ಸರಿಯಾದ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ವಿವಿಧ ಜನಾಂಗೀಯ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಇರಾನ್ ಅನ್ನು ವಿಭಜಿಸಲು ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಯೋಜಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮತ್ತು ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಮತ್ತು ಸಿರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಐಸಿಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ಅಮೆರಿಕನ್ ಸೈನ್ಯದಿಂದ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಇರಾನಿನ ಕುರ್ದಿಗಳು ಇರಾನ್ ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ಆಡಳಿತದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಇರಾನ್ನ ಸುಪ್ರೀಂ ನಾಯಕ ಖಮೇನಿ ಹತ್ಯೆಯು ನಾಯಕತ್ವದ ನಿರ್ವಾತವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಭಾವಿಸಿತ್ತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನಾಯಕತ್ವ ಇಲ್ಲದ ಇರಾನ್ ದುರ್ಬಲವಾಗಿದ್ದು, ವಿವಿಧ ಜನಾಂಗೀಯ ಗುಂಪುಗಳ ಪರವಾಗಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ದಂಗೆಗೆ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಂದು ಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅದು ಸಂಭವಿಸಲಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯುದ್ಧವು, ಜನಪ್ರಿಯವಲ್ಲದ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಜನಪ್ರಿಯ ಆಡಳಿತವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿತು. ಈಗ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಭೂ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಯೋಚಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಇರಾನ್ನ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಶೇಕಡಾ 10 ರಷ್ಟಿರುವ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿನ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಉರುಳಿಸಲು ಹಾತೊರೆಯುವ ಅತೃಪ್ತ ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕುರ್ದಿಗಳು, ಇರಾನ್ ಒಳಗೆ ನುಗ್ಗಿ ದಾಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಇಸ್ರೇಲ್ ಭಾವಿಸಿವೆ. ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ ಸಿರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಐಸಿಸ್ ಓಡಿಸುವಾಗ ಅಲ್ಲಿನ ಆಡಳಿತದ ವಿರುದ್ಧ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಐಆರ್ಜಿಸಿ ಸೈನಿಕರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿದ್ದರು. ಕುರ್ದಿಶ್ ಪೆಶ್ಮೆರ್ಗಾ (ಡೆತ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್) ಇರಾನಿನ ಪಡೆಗಳ ವಿರುದ್ಧದ ಭೂ ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಉತ್ತಮವಾದದ್ದನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರಾಕ್ಸಿ ಯುದ್ಧವನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಸಾದ್ ಆಡಳಿತದ ಪತನದ ನಂತರ, ಕುರ್ದಿಗಳು, ಟರ್ಕಿ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವೆ ಸಿಲುಕಿಸಿಕೊಂಡರು. ಕುರ್ದಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಬಲೂಚ್ಗಳು ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಬಳಸಬೇಕಾದ ಮುಂದಿನ ದಾಳವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಬಲೂಚ್ ಜನರು ಭಾರತದ ಬಲವಾದ ನೈತಿಕ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧ ಬಲೂಚ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಲೂಚ್ಗಳು ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದೇ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುವ ಮೊದಲು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಕೇವಲ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆಯಷ್ಟೇ ಡ್ರೋನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಬಳಸದಂತೆ ಇರಾನ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ನಡುವೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾದ ಪರಸ್ಪರ ಭದ್ರತಾ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಇರಾನ್ಗೆ ಈ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ.
ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಬಲೂಚ್ಗಳು ಅಥವಾ ಕುರ್ದಿಗಳ ಮೂಲಕ ನಡೆಯುವ ಭೂ ಸೇನಾ ದಾಳಿಯು ಇಡೀ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಸಂಭಾವ್ಯವಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ- ಆಫ್ಘನ್ ಯುದ್ಧದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಬಹುದು. ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ, ಅಮೆರಿಕವು ಎರಡನೇ ಪ್ರಮುಖ ಜನಾಂಗೀಯ ಗುಂಪು ಹಜಾರಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ತಾಲಿಬಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ನಿಲ್ಲಿಸಿತು. ಅವರು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಪರಸ್ಪರ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಅಮೆರಿಕವು ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಬೇಕಾದ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ ಇವರು ಸುಮ್ಮನಾಗಬೇಕಾಯಿತು. ಮಾರಕ ಮತ್ತು ದುಬಾರಿ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಇವರು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಬೇಕಾಯಿತು.
ತಾಲಿಬಾನ್ ಅನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಗುಂಪು ಎಂದು ಬ್ರಾಂಡ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಮತ್ತು ಅದರ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರು ಅಮೆರಿಕದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಅದೇ ಗುಂಪಿನೊಂದಿಗೆ, ಅಮೆರಿಕವು ದೋಹಾದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಂದವೊಂದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು. ಮತ್ತು ದೇಶವನ್ನು ಹಿಂದೆ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಗುಂಪು ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದ ಅದೇ ಗುಂಪಿನಿಂದ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾವನ್ನು ಆಳಲು ಬಿಟ್ಟಿತು. ತಾಲಿಬಾನ್ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ಜನಾಂಗೀಯ ಗುಂಪು ಪಶ್ತೂನ್ನಿಂದ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಿನ ಮದರಸಾ ಮತ್ತು ಶಾಲೆಗಳಿಂದಲೇ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು ಎನ್ನುವುದು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶ
ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಾನಿನ ಆಡಳಿತವು ತನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಇರಾನ್ನ ಎರಡು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರಗಳಾದ ಹೌಸ್-ಎ-ಕೋಮ್ ಮತ್ತು ಹೌಸ್-ಎ-ಮಶಾದ್ನಿಂದ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಆಡಳಿತವು ವ್ಯಾಪಾರ ಸಮುದಾಯದ ನಡುವೆ ಬಲವಾದ ನೆಲೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಇರಾನ್ನ ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಇರಾನಿನ ಕುರ್ದಿಶ್ ಪ್ರಾಕ್ಸಿಗಳು ಸ್ಥಳೀಯ ಭೂಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. IRGC ಮತ್ತು ಇತರ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿಭಾಯಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಭವ ಕೂಡಾ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ , ಈ ಹೋರಾಟವು ಸುಲಭದ ತುತ್ತು ('ಕೇಕ್ವಾಕ್') ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಯತೊಲ್ಲಾ ಖಮೇನಿಯವರ ಮರಣದ ನಂತರ. ಕುರ್ದಿಗಳು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುವುದು ಇರಾನಿನ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕನ ಹತ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನೇರ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವಂತೆ ಅರ್ಥೈಸುತ್ತದೆ.
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಬಲೂಚ್ಗಳು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತ್ಯೇಕತಾವಾದಿ ಚಳವಳಿಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅವರು ಅಮೆರಿಕದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಾತರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಚೀನಾದ CPEC (ಚೀನಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರಿಡಾರ್) ಅನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚೀನಾದ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ದಾಳಿಯನ್ನೂ ಕೂಡಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ವೈರತ್ವವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಬಲೂಚ್ ಜನರು ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತವಾಗಿ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿವೆ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಇಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಲುಕುವುದಂತೂ ನಿಜ: ಆದರೆ, ಈ ಕ್ರಮವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಇಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಲುಕಿಸುವುದಂತೂ ದಿಟ. ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಬಲೂಚ್ ಹೋರಾಟಗಾರರನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಬಲೂಚ್ಗಳಿಗೆ ಕೆಲವು ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ಭರವಸೆ ನೀಡುವುದು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಎರಡು ಅಲಗಿನ ಕತ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಬಲೂಚ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಭರವಸೆಯು ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ದೂರವಿಡುತ್ತದೆ. ಅದರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧದ ಭೂ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಲೂಚ್ ಹೋರಾಟಗಾರರನ್ನು ಬಳಸುವುದರಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಯಾವುದೇ ಹಿಂಜರಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಹುಸಿಯಾಯ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ನಿರೀಕ್ಷೆ: ಖಮೇನಿಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಯೋಜಿಸಿದಾಗ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ವಿಘಟನೆ, ವಿಭಜನೆ ಮತ್ತು ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದೇ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಅತೃಪ್ತ ಜನಾಂಗೀಯ ಗುಂಪುಗಳು ಬೀದಿಗಿಳಿದು ಆಡಳಿತದ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಮೂಹಿಕ ಆಂದೋಲನವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅವರು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಆಗಿದ್ದೇ ಬೇರೆ.
ಅವರು ಈಗ ಇರಾನ್ನಿಂದ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಬಲ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನುಅವರು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೇ , ಅಸಾದ್ ಆಡಳಿತದ ಪತನದ ನಂತರ ಕುರ್ದಿಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಭೂದಾಳಿ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಅಮೆರಿಕಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಅರ್ಪಿಸಿದ ಆಫ್ಘನ್ನರು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ತಾಲಿಬಾನ್ಗೆ ಬಿದ್ದಾಗ ದೇಶವನ್ನು ತೊರೆಯಲು ವಿಮಾನಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡರು ಎಂಬುದನ್ನು ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ನೋಡಿದೆ.
