ಯುದ್ದವೋ, ನಿರ್ಬಂಧವೋ: ಮಧ್ಯಂತರ ಚುನಾವಣೆಗಳ ನಂತರ ಟ್ರಂಪ್ ಇರಾನ್ ನೀತಿ ಏನು?
ಮಧ್ಯಂತರ ಚುನಾವಣೆಗಳ ಫಲಿತಾಂಶ ಏನೇ ಇರಲಿ, ಇರಾನ್ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಗೆ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ಉದ್ಭವಿಸಿದೆ.
Published : November 4, 2026 at 5:17 PM IST
ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಂತರ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಇರಾನ್ನೊಂದಿಗಿನ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸುತ್ತಾರಾ ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡ ಹಾಗೂ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆಯಂತಹ ಹೆಚ್ಚು ವಿವೇಚನಾಯುಕ್ತ ಮಾರ್ಗ ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರಾ ಎಂಬುದು ಸದ್ಯ ಕಾಡುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆ.
ಮಧ್ಯಂತರ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮತದಾನ ಆರಂಭವಾಗಲು ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಿರುವಾಗ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆಗಳ ನಡುವೆ ಅಮೆರಿಕ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿರುವ ಇರಾನ್ನ ಖೆಶ್ಮ್ ದ್ವೀಪದ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಯು ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಇರಾನ್ ಸಂಘರ್ಷವು ಮಧ್ಯಂತರ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ವಿಚಾರವಾಗಿದ್ದು, ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಪಕ್ಷ ಇದನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಸಂಘರ್ಷದಿಂದ ಅಮೆರಿಕ ಸೈನಿಕರ ಸಾವು, ಹಣದುಬ್ಬರ ಹಾಗು ಜೀವನ ವೆಚ್ಚ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿತ್ತು.
ತೈಲ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ, ಇರಾನ್ ಯುದ್ದ ಟ್ರಂಪ್ಗೆ ದುಬಾರಿಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹಗಳು ಡೆಮೋಕ್ರಾಟ್ಗಳಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿದವು. ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಮಿಲಿಟರಿ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಬಳಸುವುದಾಗಿ ಡೆಮೋಕ್ರಾಟ್ ಗಳು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರು.
ಮಧ್ಯಂತರ ಚುನಾವಣೆಗಳ ಫಲಿತಾಂಶ ಏನೇ ಇರಲಿ, ಇರಾನ್ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಗೆ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗಿನದ್ದು. ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೆತನ್ಯಾಹು ಅವರ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಎಂಟು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಆರಂಭವಾದ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಅವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ.
ಪ್ರಚಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಿಸಲು ಬಯಸಿದ್ದ ಟ್ರಂಪ್ಗೆ ಈಗ ಸಂಯಮ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದು ಸಂಘರ್ಷ ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ತೈಲ ಹಾಗೂ ಅನಿಲ ಸಾಗಾಟಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಹಾಗಾದರೆ, ಮುಂದಿನ ನಡೆ ಏನು?: ಅಮೆರಿಕ ಸೀಮಿತ ದಾಳಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿದರೂ ಇರಾನ್ನೊಂದಿಗಿನ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಮುಂದುವರಿದಿವೆ. ಆದರೆ, ಎರಡನೇ ಹಂತದ ದಾಳಿಗಳು ಆರಂಭವಾಗುವವರೆಗಿನ ವಿವಿಧ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಊಹಾಪೋಹಗಳೆದ್ದಿವೆ.
ಮಂಗಳವಾರ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಟ್ರಂಪ್, ಟೆಹ್ರಾನ್ನೊಂದಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗಬಹುದು. ಇರಾನ್ ಕೂಡ ಇಂತಹ ಒಪ್ಪಂದ ಬಯಸಿದೆ ಎಂದಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರ ಟಕರ್ ಕಾರ್ಲ್ಸನ್, ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ ಪಿಕ್ಆಕ್ಸ್ ಮೌಂಟೇನ್ ಎಂಬ ಪರಮಾಣು ತಾಣದ ಮೇಲೆ ಪರಮಾಣು ದಾಳಿ ನಡೆಸಬೇಕೇ ಅಥವಾ ಬೇಡವೇ ಎಂಬ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಮತ ಕಳೆದುಕೊಂಡು, ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವ ನೆತನ್ಯಾಹು, ಮಧ್ಯಂತರ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಮುಗಿದ ನಂತರ ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೊಸ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಅಮೆರಿಕದ ಇತರ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಈ ಯುದ್ದ ಭೀತಿ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯ ನಡುವೆ ಇರಾನ್ ಕೂಡ ಈ ಕುರಿತು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. ಇರಾನ್ನ ತಸ್ನಿಮ್ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಇರಾನ್ ಸಂಸತ್ತಿನ ಸ್ಪೀಕರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಘೇರ್ ಘಲಿಬಾಫ್, ಟ್ರಿಗರ್ ಮೇಲೆ ಬೆರಳಿಟ್ಟಿದ್ದು, ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಿಟ್ಟರೆ ಅದು ಹೊಸ ಸುತ್ತಿನ ಸಂಘರ್ಷದ ನಾಂದಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದರಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಆಯಾಮವೂ ಇದೆ. ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಪ್ರೆಸ್(ಎಪಿ) ಸಂಸ್ಥೆಯು ಅಮೆರಿಕದ ಹೆಸರಿಸದ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಮಾಡಿದ ವರದಿಯಂತೆ, ನೆತನ್ಯಾಹು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇಸ್ರೇಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಂಸತ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಹುಮತ ಸಿಗದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಇಂತಹ ಯುದ್ಧವು ತುರ್ತು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ರಚಿಸಲು ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಟ್ರಂಪ್ ಅವರನ್ನು ಊಹಿಸಲಾಗದ ಸ್ವಭಾವ: ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಅಸ್ಥಿರ ಆಡಳಿತ ಶೈಲಿಯಿಂದಾಗಿ ಮುಂದೇನಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮಧ್ಯಂತರ ಚುನಾವಣೆಯ ಫಲಿತಾಂಶದ ಹೊರತಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಡೆಮೋಕ್ರಾಟ್ಗಳಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಟ್ಟರೆ, ಟ್ರಂಪ್ ಅವರನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡಿದೆ.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಪಕ್ಷದ ಹಿಡಿತವಿದ್ದಾಗಲೂ ತಮ್ಮ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ನಿಲುವಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ರೂಪಿಸಬಲ್ಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಟ್ರಂಪ್ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಹಲವು ಅಡೆತಡೆಗಳು ಎದುರಾದಾಗಲೂ ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಶಸ್ವಿಯೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾದ ತೈಲ ಖರೀದಿದಾರರ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಬಂಧಕ್ಕೆ ಉಭಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಬೆಂಬಲವಿದ್ದರೂ, ಮತದಾನಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಡೀಸೆಲ್ ಆಮದು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸ್ವಪಕ್ಷದ ಕೆಲವು ಸದಸ್ಯರೂ ಕೂಡ ಟೀಕೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಅಮೆರಿಕದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸುಂಕ ನೀತಿ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದಾಗ ಬೇರೊಂದು ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಸುಂಕ ಜಾರಿಗೆ ತರುವಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು.
ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ನರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೋತರೂ ಸಹ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗೆ ನೀಡುವ ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯುವ ಅಧಿಕಾರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗಿದೆ. ಇದುವರೆಗೂ ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ಅಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿದ್ದ ಟ್ರಂಪ್ ಮೇಲೆ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಪಕ್ಷದ ಸೋಲು ಕೆಲವು ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೇರಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಕೆಲವು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಟ್ರಂಪ್ ಸುಂಕ ನೀತಿಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದಾಗಲೂ ಅನ್ಯ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ಟ್ರಂಪ್ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದರು. ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಪಕ್ಷವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿದರೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾಂಗದ ಅಧಿಕಾರ ಉಳಿಯಲಿದೆ. ಆದರೆ, ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಹಣಕಾಸು ನೆರವನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯುವ ಅಧಿಕಾರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಲ್ಲದೆ ಅಧಿಕಾರ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿರುವ ಟ್ರಂಪ್ಗೆ, ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಪಕ್ಷದ ಸೋಲು ಕೆಲವು ಮಿತಿಗಳನ್ನು ತಂದೊಡ್ಡಬಹುದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು.
ಫಲಿತಾಂಶ ಮುಂದೇನಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈಗಲೇ ಹೇಳುವುದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಹುಮತ ಕಳೆದುಕೊಂಡರೆ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ಆಡಳಿತದ ವಿಧಾನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟವಾಗಲಿದೆ. ಅವರ ಅಧಿಕಾರದ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಎದುರಾಗಲಿವೆ ಎಂದು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಹಾಗೂ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ತಜ್ಞ ತಲ್ಮಿಜ್ ಅಹ್ಮದ್ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.
ಮಧ್ಯಂತರ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಹೊರಬಂದ ನಂತರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಈ ದೇಶಗಳು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿವೆ. ಎರಡನೇ ಸುತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ವಿನಾಶಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ದೃಢ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ. ನಾವು ತೀವ್ರ ಕಳವಳಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಈಜಿಪ್ಟ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಬದ್ರ್ ಅಬ್ದೆಲಾಟ್ಟಿ ಬಹ್ರೇನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭದ್ರತಾ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮವೇನು?: ಯುದ್ಧದ ಮೂಲಕ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯುವುದರಿಂದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಲಾಭ ದೊರೆಯದು ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂದೇಶ. ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆಯ ಮೂಲಕವೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕು. ವಿವಿಧ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಬೇಕು. ಆದರೆ, ಟ್ರಂಪ್ ತಮ್ಮ ಷರತ್ತುಗಳಂತೆ ಹೋರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ತೆರೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಈ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದ ಕಪ್ಪು ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಹೋರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ, ಪರ್ಷಿಯನ್ ಕೊಲ್ಲಿ, ಓಮನ್ ಕೊಲ್ಲಿ, ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರ ಮತ್ತು ಏಡನ್ ಕೊಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ಹಡಗುಗಳ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಧಾನ್ಯಗಳು, ರಸಗೊಬ್ಬರ, ತೈಲ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಸಾಗಣೆಯ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ.
ಗಲ್ಫ್ ಸಹಕಾರ ಮಂಡಳಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಕೋಟಿ ಭಾರತೀಯರು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಭಾರತದ ಪಾಲಿಗೆ ಇರುವ ಅಪಾಯದ ಗಂಭೀರತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಮಂಗಳವಾರ ಓಮನ್ ಕರಾವಳಿಯ ಬಳಿ ಭಾರತೀಯ ಧ್ವಜ ಹೊಂದಿದ್ದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಹಡಗಿನ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇರಾನ್ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ನಾವಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ 15ಕ್ಕೇರಿದೆ ಎಂದು ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯದ ವಕ್ತಾರ ರಣಧೀರ್ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ಘಟನೆಯ ಬಳಿಕ ಓಮನ್ ಕರಾವಳಿ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆ 13 ಭಾರತೀಯರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ತನ್ನ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.
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