ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಆಮಿ ಆಕ್ಟನ್ ವಿರುದ್ಧ ವಿವೇಕ್ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಜಾಹೀರಾತು: ಇದು ಸ್ವಯಂ ಹಾನಿಗೆ ಕಾರಣವಾದೀತೇ?
ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಮತ್ತು ಡೆಮಾಕ್ರಟ್ ಪಕ್ಷದವರು ಹಾಗೂ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಈ ಜಾಹೀರಾತು ನೈತಿಕ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಸಾಗಿವೆ ಎಂಬುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ.
Published : October 29, 2026 at 5:54 PM IST
Vivek Ramaswamy: ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಅಮೆರಿಕನ್ ಉದ್ಯಮಿ ಹಾಗೂ ಕೋಟ್ಯಧಿಪತಿಯಾದ ವಿವೇಕ್ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ತಾವೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಂಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2024ರ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಚುನಾವಣೆಯ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಅವರು, ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿದ್ದರು. ಈಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಾವೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಂಡ ವಿವಾದದ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ.
ನವೆಂಬರ್ 3ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಓಹಿಯೋ ರಾಜ್ಯದ ಗವರ್ನರ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿರುವ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಪಕ್ಷದ ಎದುರಾಳಿ ಆಮಿ ಆಕ್ಟನ್ ಅವರ ತಾಯಿ ಡೊನ್ನಾ ಆರ್ಥರ್ ಅವರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಜಾಹೀರಾತೊಂದನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಡೊನ್ನಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಗಳನ್ನು ಸುಳ್ಳುಗಾರ್ತಿ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಆಕೆಗೆ ಮತ ಹಾಕಬಾರದೆಂದು ಓಹಿಯೋ ಜನರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ನವೆಂಬರ್ 3 ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಒಹಿಯೋ (Ohio) ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿರುವ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ, ತಮ್ಮ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಆಮಿ ಆಕ್ಟನ್ (Amy Acton) ಅವರ ತಾಯಿ ಡೊನ್ನಾ ಅರ್ಥರ್ (Donna Arthur) ಅವರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಜಾಹೀರಾತೊಂದನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯು ತನ್ನ ಮಗಳನ್ನು 'ಸುಳ್ಳುಗಾರ್ತಿ' ಎಂದು ಕರೆದು, ಒಹಿಯೋದ ಜನರು ಆಕೆಗೆ ಮತ ನೀಡಬಾರದು ಎಂದು ವಿನಂತಿಸಿದ್ದರು. ಮೂಲತಃ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಬೆಂಬಲಿತ ರಾಜ್ಯವಾಗಿರುವ ಒಹಿಯೋದಾದ್ಯಂತ ಈ ಘಟನೆಯು ಜನರ ಆಕ್ರೋಶ ಮತ್ತು ತೀವ್ರ ಬೇಸರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ನರು, ಡೆಮಾಕ್ರಟರು ಹಾಗೂ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಜಾಹೀರಾತು ರಾಜಕೀಯದ ನೈತಿಕ ಮಿತಿಗಳನ್ನು (Red lines) ಮೀರಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಆಕ್ಟನ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕುತಂದೆಯಿಂದ ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೆ (Child abuse) ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು. ಆ ಸಾಕುತಂದೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಆತ ಓಡಿಹೋಗಿ 2004 ರಲ್ಲಿ ಸಾಯುವವರೆಗೂ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು
ಓಹಿಯೋ ರಾಜ್ಯದ ಹಾಲಿ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಗವರ್ನರ್ ಮೈಕ್ ಡಿವೈನ್ ಈ ಜಾಹೀರಾತನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಆತಂಕಕಾರಿ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಅವರು ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮಾಜಿ ಗವರ್ನರ್ ಹಾಗೂ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ನಾಯಕ ಬಾಬ್ ಟಾಫ್ಟ್ ಅವರು ರಾಮಸ್ವಾಮಿ, ಆಕ್ಟನ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಸಿದ ವಾಗ್ದಾಳಿಗೆ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಈ ಜಾಹೀರಾತು ಮಾನವೀಯ ಸಭ್ಯತೆಯ ಎಲ್ಲ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿದೆ ಎಂದು ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಜಾಹೀರಾತನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ ಇಬ್ಬರೇ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ನಾಯಕರೆಂದರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆ.ಡಿ. ವ್ಯಾನ್ಸ್. ಈ ಜಾಹೀರಾತನ್ನು ಟ್ರಂಪ್ ಬಹಳ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ವ್ಯಾನ್ಸ್ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅವರನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ನಾಯಕರ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರಂಪ್ ಈ ಜಾಹೀರಾತಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದರೂ ಅದು ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಚುನಾವಣಾ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಿಲ್ಲ.
ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ವಿರುದ್ದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅವರ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮಾಲೀಕರು ಈಗ ಆ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ಲೇನ್ ಡೀಲರ್ ಪತ್ರಿಕೆ ವರದಿ ಅನುಸಾರ, ಈ ಹಿಂದೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸದ ನೀತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈಗ ತನ್ನ ತಟಸ್ಥ ನಿಲುವನ್ನು ಬದಲಿಸಿ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅವರನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ, ಆಕ್ಟನ್ ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಘೋಷಿಸಿದೆ.
ಜಾಹೀರಾತು ಮಾತ್ರ ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಲ್ಲ ಎಂದಿರುವ ಪತ್ರಿಕೆ. ಓದುಗರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವ ನೀತಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಓಹಿಯೊ ರಾಜ್ಯವು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನಂಬಿರುವಾಗ, ಮೌನವಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪತ್ರಿಕೆಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಮತ್ತು ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಪಕ್ಷಗಳ ನಡುವಿನ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಚುನಾವಣೆಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಆಕ್ಟನ್ ನಡುವಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವದ ವಿಷಯಗಳು ಪಣಕ್ಕಿವೆ.
ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇವರಿಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಮಬಲದ ಹೋರಾಟವಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಪರವಾಗಿ ಜನರ ಒಲವು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಜಾಹೀರಾತನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಾವು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಮುಗಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂಬ ಹಿಂದಿ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆಕ್ಟನ್ ತಂಡ ರಾಮಸ್ಥಾಮಿ ವಿರುದ್ದ ಆರೋಪದ ಪತ್ರಿಕಾ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ತಮ್ಮ ಔಷಧ ಕಂಪನಿ ಆಕ್ಸಿಯೋವಂಟ್ಗಾಗಿ 1.4 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಆರಂಭಿಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕೊಡುಗೆಗಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ 315 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದರು, ಅವರ ತಾಯಿ, ಡಾ. ಗೀತಾ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅವರನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಆಲ್ಝೈಮರ್ಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಔಷಧವನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತರಲು ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಟ್ರಯಲ್ ಡೇಟಾವನ್ನು ಕುಶಲತೆಯಿಂದ ಬಳಸಿದ್ದು, ಈ ಕುರಿತು ತನಿಖೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ, ಇವು ಸುಳ್ಳು ಎಂದು ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾದ ಕಾರ್ಯ ಎಂದು ಜರಿದಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಜಾಹೀರಾತು ಆಕ್ಟನ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಡಿದ ಆಘಾತಕಾರಿ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದು, ಆಕ್ಟನ್ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಉದ್ಯಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರ ತಾಯಿಯ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಿರುವ ಆರೋಪಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರ ತಾಯಿಯ ಪಾತ್ರದ ಕುರಿತಾದ ಆರೋಪವು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ.
ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅವರು, ಸರಿಯೋ ತಪ್ಪೋ, ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಪಕ್ಷದ ತೀವ್ರ ಬಲಪಂಥೀಯ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಕಡೆಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮಧ್ಯಮ ಮಾರ್ಗದ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದಿ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಆಗಲಿ ಅಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಅವರು ಯಾವುದೇ ಮುಲಾಜಿಲ್ಲದ, ನೇರ ಹಾಗೂ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ನಿಲುವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಆಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಬಿಂಬಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿಯೋ ಅಥವಾ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆಯೋ, ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಮಾದರಿ ಅಂದರೆ ಉದ್ಯಮಿ ಮತ್ತು ತೀವ್ರ ಬಲಪಂಥೀಯ ರಾಜಕಾರಣಿಯ ಸಂಯೋಜನೆ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಹಲವು ಅಪಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಎಡವಿದಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ರಾಜಕೀಯ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಡೆಗಣಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.
ಅವರು ಎಷ್ಟೇ ಉದಾರವಾದಿ ವಿರೋಧಿ ನಿಲುವನ್ನು ಹೊಂದಿರಲಿ, ಕಠಿಣ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞನ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಲಿ. ಆದರೆ, ಅಮೆರಿಕದ ಸಮಾಜದ ಭಾವನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಂವೇದನೆಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಬಲಪಂಥೀಯರು ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಒರಟಾಗಿ ಮತ್ತು ಇತರರ ಭಾವನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂವೇದನಾರಹಿತವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ಅವರು ಕೆಲವು ಮೂಲಭೂತ ಸಭ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಅವುಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ, ಪಾಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದೇ ಒಂದು ಸಮಾಜದ ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಸಾರವಾಗಿದೆ.
ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ತಮ್ಮ ನಿಯಂತ್ರಣವಿಲ್ಲದ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ವರ್ತನೆಯಿಂದ ಈ ಅಲಿಖಿತ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಮಧ್ಯ ಅಮೆರಿಕದ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದಿ, ಬೈಬಲ್ ಓದುವ ಮತ್ತು ಚರ್ಚ್ಗೆ ಹೋಗುವ ಬಿಳಿಯ ಮತದಾರರ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಮುಕ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಪರವಾದ ತಮ್ಮ ವಾದಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿರಬಹುದು. ಆದರೆ, ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದಿ ಅಮೆರಿಕದ ಅಲಿಖಿತ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಮತ್ತು ನಡವಳಿಕೆಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅವರು ಇನ್ನೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. ಟ್ರಂಪ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾರೋ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದನ್ನೇ ತಾನೂ ಮಾತನಾಡಬಹುದು ಎಂದು ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಭಾವಿಸುವುದು ದೊಡ್ಡ ಮೂರ್ಖತನದಂತೆ ಕಂಡಿದೆ.
ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಒಳಗಿನವರೂ ಹೌದು, ಹೊರಗಿನವರೂ ಹೌದು ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿರುವ ಕರಿಯರು, ಕ್ಯಾಧೋಲಿಕರು, ಲ್ಯಾಟಿನ್ನರು, ಭಾರತೀಯರು, ಚೀನಿಯರು ಮತ್ತು ಕೊರಿಯನ್ನರು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗುತ್ತದೆ. ಓಹಿಯೋದಲ್ಲಿ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ಜಾಹೀರಾತನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಒಕ್ಕೊರಲಿನಿಂದ ವಿರೋಧಿಸಿರುವುದರ ಹಿಂದೆ ಇದೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಫಾಕ್ಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ನಡೆಸಿದ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಸೇರಿದಂತೆ, ಚುನಾವಣೆಗೂ ಮುನ್ನ ನಡೆದ ಹಲವಾರು ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟನ್ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಆಕ್ಟನ್ ಶೇ 50 ರಷ್ಟು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಶೇ 48 ರಷ್ಟು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿದ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಜಾಹೀರಾತು ಅವರ ಚುನಾವಣಾ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯುಂಟುಮಾಡಿದಂತಿದೆ. ಅನೇಕ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ನರು ಈ ಜಾಹೀರಾತಿನಿಂದ ಹಾಗೂ ಅದನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಈ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಜಾಹೀರಾತನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲು 4 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದಾಗಿ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರದಂತೆಯೇ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
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