ಅಮೆರಿಕ ಮಧ್ಯಂತರ ಚುನಾವಣೆ: ಡೆಮಾಕ್ರಾಟ್ಗಳತ್ತ ಜನರ ಒಲವು, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ಗೆ ಹಿನ್ನಡೆಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆ
ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ 3 ರಂದು ನಡೆಯುವ ಮಧ್ಯಂತರ ಚುನಾವಣೆ ಭಾರಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಡೆಮಾಕ್ರಾಟ್ ಪಕ್ಷವು ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಹಿನ್ನಡೆಯ ಭೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
By Vivek Mishra
Published : October 29, 2026 at 7:47 PM IST
ಅಮೆರಿಕದ ಮಧ್ಯಂತರ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಕೇವಲ 5 ದಿನ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಆಡಳಿತಾರೂಢ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಡವಡವ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ, ಚುನಾವಣೆಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಡೆಮಾಕ್ರಾಟಿಕ್ ಪಕ್ಷ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದೆ. 2024ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ ಎರಡು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಿರುವು ಮುರುವಾಗಿದೆ.
ನವೆಂಬರ್ 3 ರಂದು ಅಮೆರಿಕನ್ನರು ಮಧ್ಯಂತರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವತಂತ್ರ ದತ್ತಾಂಶ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಡಿಸಿಷನ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಹೆಚ್ಕ್ಯೂ ಪ್ರಕಾರ, ಡೆಮೋಕ್ರಾಟ್ಗಳು 238 ಸ್ಥಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಳಮನೆಯನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಶೇಕಡಾ 79 ರಷ್ಟು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮೇಲ್ಮನೆಯಾದ ಸೆನೆಟ್ ಗೆಲ್ಲಲು ಶೇಕಡಾ 57 ರಷ್ಟು ಅವಕಾಶವಿದೆ.
ಈ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ ಮೂರು ಸಾಧ್ಯಾಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಅಂದಾಜಿಸಬಹುದು.
- ಡೆಮಾಕ್ರಾಟ್ಗಳಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಜಯ: ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಎದುರಾಳಿ ಪಕ್ಷ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡಬಹುದು.
- ಅತಂತ್ರ ಸ್ಥಿತಿ: ಎರಡನೇ ಸಾಧ್ಯತೆ ಎಂದರೆ, ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ನರು ಸೆನೆಟ್ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು, ಹೌಸ್ ಆಫ್ ರೆಪ್ರೆಂಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
- ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ: ಮೂರನೇ ಸಾಧ್ಯತೆಯಾಗಿ, ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ನರು ಎರಡೂ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ತನ್ನಲ್ಲೇ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ, ಇದು ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದೆ.
ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಜನರ ಮನಸ್ಥಿತಿ: ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಜನರ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ತೆರೆದುಕೊಂಡಂತಿದೆ. ರಾಯಿಟರ್ಸ್/ಇಪ್ಸೋಸ್ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯ ರೇಟಿಂಗ್ ಶೇಕಡಾ 31ಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ಇದು ಅವರ ಎರಡು ಅವಧಿಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಜನಪ್ರೀಯತೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಡೆಮೋಕ್ರಾಟ್ಗಳು ಶೇಕಡಾ 47 ರಷ್ಟು ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ನರು ಶೇಕಡಾ 35 ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಬೆಂಬಲ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಆದಾಗ್ಯೂ ಸೆನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ನರು 53 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಡೆಮೋಕ್ರಾಟ್ಗಳು ಬಹುಮತ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ನಾಲ್ಕು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವುದು ಅಗತ್ಯವಿದೆ. 2024 ರಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ ಸುಲಭವಾಗಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದ ಅಯೋವಾ, ಓಹಿಯೋ ಮತ್ತು ಟೆಕ್ಸಾಸ್ನಂತಹ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಸೆನೆಟ್ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗಾಗಿ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದೆ.
ಅಲ್ಲದೇ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪರ್ಪಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ (ಯಾವ ಪಕ್ಷಕ್ಕೂ ನಿಶ್ಚಿತ ಬೆಂಬಲವಿಲ್ಲದ ರಾಜ್ಯಗಳು) ಈಗ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ನರಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯುತ್ತಿವೆ. ಉತ್ತರ ಕೆರೊಲಿನಾ, ಜಾರ್ಜಿಯಾ ಮತ್ತು ಮಿಚಿಗನ್ನಂತಹ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಡೆಮಾಕ್ರಾಟ್ಗಳು ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ನರಿಗಿಂತ ಮುಂದಿದ್ದಾರೆ.
ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅಂಶ ಎನ್ನಬಹುದಾದ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯವೆಂದರೆ, ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಮರುವಿಂಗಡಣೆ. ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಒತ್ತಾಯದ ಮೇರೆಗೆ, ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ನರು ದಶಕದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸಾಸ್ (ಐದು ಸ್ಥಾನಗಳು), ಫ್ಲೋರಿಡಾ (ನಾಲ್ಕು), ಓಹಿಯೋ (ಎರಡು) ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಕೆರೊಲಿನಾ, ಟೆನ್ನೆಸ್ಸೀ, ಲೂಸಿಯಾನ ಮತ್ತು ಅಲಬಾಮಾದಲ್ಲಿ ನಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮರುರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಡೆಮಾಕ್ರಟ್ಗಳು ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದಲ್ಲಿ (ಐದು ಸ್ಥಾನಗಳು) ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಜಯ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ವರ್ಜೀನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಜನಾಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನೇ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಮಿಸೌರಿಯ ಹೊಸ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಈ ವರ್ಷ ಬಳಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಅಂಶಗಳಿವು: ಮಧ್ಯಂತರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಹೇಗೆ ಮತ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವನ ವೆಚ್ಚದ ಏರಿಕೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಗ್ಯಾಲನ್ ಡೀಸೆಲ್ 3.48 ಡಾಲರ್ನಿಂದ 6 ಡಾಲರ್ಗ ಏರಿದೆ. ಬ್ರೆಂಟ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಈ ವರ್ಷ ಶೇಕಡಾ 80ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ವಾರ್ಷಿಕ ಹಣದುಬ್ಬರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ 3.7% ತಲುಪಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯೂ ದುರ್ಬಲಗೊಂಡಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 29,000 ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಸೇಷ್ಟಿಯಾಗಿವೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗವು ಶೇಕಡಾ 4.2ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಚುನಾವಣೆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ವಿಭಿನ್ನವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿರುವುದು ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿ. ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧದ ಯುದ್ಧವು 8ನೇ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ. ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾಗುವ ಮೂಲಕ ಇಂಧನ ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಟ್ರಂಪ್ರ ಯುದ್ಧ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ದೇಶದ ಮೂರನೇ ಎರಡರಷ್ಟು ಜನರು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ರಷ್ಯಾದೊಂದಿಗೆ ಡೀಸೆಲ್ ಖರೀದಿ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆ ಮಾಡುವ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನವು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಹಿನ್ನಡೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಕಾಲಿನ್ಸ್, ಲಿಸಾ ಮುರ್ಕೋವ್ಸ್ಕಿ ಮತ್ತು ಥಾಮ್ ಟಿಲ್ಲಿಸ್ರಂತಹ ಸ್ವಪಕ್ಷೀಯರಿಂದಲೇ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಯುದ್ಧವು ಹಣದ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಪರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ.
ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು
ಟೆಕ್ಸಾಸ್: ಹೂಸ್ಟನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಡೆಮಾಕ್ರಟ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಜೇಮ್ಸ್ ಟಾಲರಿಕೊ ಅವರು ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್ ಕೆನ್ ಪ್ಯಾಕ್ಸ್ಟನ್ ವಿರುದ್ಧ 48% ರಿಂದ 46% ರಷ್ಟು ಮುನ್ನಡೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪಕ್ಷೇತರ ಮತದಾರರಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 60- ಶೇಕಡಾ 32 ರಷ್ಟು ಮುಂದಿದ್ದಾರೆ. ಟಾಲರಿಕೊ ಗೆದ್ದರೆ, ಇದು 1994 ರ ನಂತರ ಟೆಕ್ಸಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಗಳಿಸಿದ ಮೊದಲ ಗೆಲುವಾಗಲಿದೆ.
ಮಿಚಿಗನ್: ಇಲ್ಲಿನ ಮುಕ್ತ ಸೆನೆಟ್ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಗತಿಪರ ನಾಯಕ ಅಬ್ದುಲ್ ಎಲ್ - ಸಯೀದ್ ಅವರು ಮಾಜಿ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸದಸ್ಯ ಮೈಕ್ ರೋಜರ್ಸ್ಗಿಂತ ಶೇ 50 ರಿಂದ ಶೇ 48ರಷ್ಟು ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 2024 ರಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಎಡಪಂಥೀಯ ಜನಪರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂದೇಶವು ಗೆಲ್ಲಬಹುದೇ ಎಂದು ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯು ಸಾಬೀತು ಮಾಡಲಿದೆ.
ಅಲಾಸ್ಕಾ: ಇಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಹಿಳೆ ಮೇರಿ ಪೆಲ್ಟೋಲಾ ಅವರು ಸೆನೆಟರ್ ಡಾನ್ ಸುಲ್ಲಿವನ್ ವಿರುದ್ಧ ಅಲ್ಪ ಮುಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲಾಸ್ಕಾ ರ್ಯಾಂಕ್ಡ್ ಚಾಯ್ಸ್ ವೋಟಿಂಗ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಫಲಿತಾಂಶ ಎರಡು ವಾರಗಳು ಹಿಡಿಯಬಹುದು.
ಓಹಿಯೋ: ಇಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಟ್ರಂಪ್ ಬೆಂಬಲಿತ ಮತ್ತು ಈ ಹಿಂದೆ ಸರ್ಕಾರಿ ದಕ್ಷತೆ ಇಲಾಖೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿದ್ದ ವಿವೇಕ್ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಗವರ್ನರ್ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಡೆಮಾಕ್ರಟ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಮಿ ಆಕ್ಟನ್ಗಿಂತ 8 ಅಂಕಗಳಿಂದ ಹಿಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಇನ್ನೊಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತುಸು ಮುನ್ನಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ.
ಹಣ ಬಲ ಮತ್ತು ತಳಮಟ್ಟದ ಸಿದ್ಧತೆ: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಮಿಟಿ ಅಮೆರಿಕದ ರಾಜಕೀಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಮಧ್ಯಂತರ ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ಡಲ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿತು. ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಯಾವುದೇ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಇದು ಟ್ರಂಪ್ ಕೇಂದ್ರಿತ ರ್ಯಾಲಿ ಮತ್ತು ದಾನಿಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನವಾಗಿತ್ತು. ಹಲವಾರು ದುರ್ಬಲ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ನರು ಇದರಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದರು. ಟ್ರಂಪ್ ಸುತ್ತಲೂ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಕರಣಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಅವರ ನೆಲೆಯನ್ನು ಶಕ್ತಿಯುತಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆಡಳಿತ ವಿರೋಧಿ ಅಲೆಯನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಲು ಒಂದು ಪಕ್ಷವು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಈ ಕ್ರಮವು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಶೇಕಡಾ 30 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದರೊಂದಿಗೆ, ಇದು ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ವಿರೋಧಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಶಕ್ತಿಯುತಗೊಳಿಸುವ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಉಳಿದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳು..
ಚುನಾವಣೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಏನೇ ಆದರೂ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ನೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುವ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಲ್ಲ. ನವೆಂಬರ್ 3ರ ನಂತರ ಇರಾನ್ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಗಳು ಪುನರಾರಂಭಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಪದೇ ಪದೆ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಗಲ್ಫ್ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ 10 ಸಾವಿರ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೈನಿಕರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಇರಾನ್ ಕೂಡ ಪ್ರತಿದಾಳಿ ನಡೆಸಲು ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದೆ. ಯುದ್ಧವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ಅಥವಾ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳದ ಟ್ರಂಪ್, ಯುದ್ಧ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಮುಂದೂಡಿದ್ದಾರೆಯೇ ಹೊರತು ಅದನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ.
ಒಂದು ವೇಳೆ ಡೆಮಾಕ್ರಟ್ಗಳು ಕೆಳಮನೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದರೆ ಅವರು ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಗೆ ತನಿಖೆಗಳು, ಸಬ್ಸೀನಾಗಳು ಮತ್ತು ವಾರ್ ಪವರ್ಸ್ ವೋಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಬಹುದು. ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಅವರನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಮಹಾಭಿಯೋಗಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ, ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ನರು ಸೆನೆಟ್ ಗೆದ್ದರೆ, ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಟ್ರಂಪ್ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇದು ವಿಭಜನೆಯ ತೀರ್ಪನ್ನು ಅವರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಾಸ್ತವಿಕ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಭಾರತಕ್ಕೆ ಏನು ಸೂಚನೆ?: ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಾಗತಿಕ ಪಾಲುದಾರ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಈ ಚುನಾವಣೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಸಂದೇಶ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. 2028ರ ವರೆಗೆ ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಮತ್ತು ಊಹಿಸಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಬೇಕಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಇಂಧನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತಗಳು ಮುಂದುವರಿಯಲಿವೆ. ಯುದ್ಧಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈ ಮಧ್ಯಂತರ ಚುನಾವಣೆ ಟ್ರಂಪ್ ಪಾಲಿಗೆ ಜನಮತಗಣನೆಯಾದರೂ ಇದು ಅವರ ಹಠಮಾರಿತನ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
(ಸೂಚನೆ: ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಲೇಖಕರ ಸ್ವತಃದ್ದಾಗಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಸಂಗತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅನಿಸಿಕೆಗಳು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಲ್ಲ.)
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: