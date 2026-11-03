ಅಮೆರಿಕ ಮಧ್ಯಂತರ ಚುನಾವಣೆ: ಟ್ರಂಪ್ ಕುರಿತ ಜನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಹೇಗಿದೆ?, ನೀವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ 6 ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು
ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಂತರ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಚುನಾವಣೆಯ ಮಹತ್ವ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷತೆಗಳು, ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
Published : November 3, 2026 at 4:34 PM IST
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್(ಅಮೆರಿಕ): ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಇಂದು (ಮಂಗಳವಾರ) ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಧ್ಯಂತರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ತಾವೇ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ಭಾವಿಸಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸುವಂತೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಮತದಾರರಿಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಣದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಿದ್ದೂ, ಈ ಚುನಾವಣೆಯು ತಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ವೈಖರಿಗೆ ದಿಕ್ಸೂಚಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲು ಹಲವು ಬಲವಾದ ಕಾರಣಗಳಿವೆ.
ಚುನಾವಣಾ ಇತಿಹಾಸ, ಚುನಾವಣಾ ಪೂರ್ವ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಆರಂಭಿಕ ಮತದಾನದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಇದು ಟ್ರಂಪ್ ನೇತೃತ್ವದ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕಠಿಣ ಸವಾಲು ಎಂಬ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಚುನಾವಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಮರುವಿಂಗಡಣೆ ಡೆಮೋಕ್ರಾಟ್ಗಳ ಮುನ್ನಡೆಗೆ ತುಸು ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ.
ಸದ್ಯ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿರುವ ಯುಎಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸದ ಟ್ರಂಪ್ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಮೂಗುದಾರ ಹಾಕಲು ಡೆಮೋಕ್ರಾಟ್ಗಳು ಈ ಬಾರಿ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್ (ಕೆಳಮನೆ) ಮತ್ತು ಸೆನೆಟ್ (ಮೇಲ್ಮನೆ) ಎರಡರಲ್ಲೂ ಬಹುಮತ ಸಾಧಿಸಲು ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ರಾಜ್ಯಗಳ ಗವರ್ನರ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೂ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದೆ.
ಈಗಾಗಲೇ 5 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಮೆರಿಕನ್ನರು ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಳವಾರ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ನಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಚುನಾವಣಾ ದಿನದಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಮತದಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಣ್ಗಾವಲು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಎಚ್ಚರಿಸಿವೆ. ಯಾವುದೇ ಅಹಿತಕರ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಡೆಮೋಕ್ರಾಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ತಟಸ್ಥ ಕಾವಲು ಪಡೆಗಳು ಮತದಾನದ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಸಾವಿರಾರು ಸ್ವಯಂಸೇವಕರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಂಗಳವಾರದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳು:
1. 'ನಾನೇ ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಮತ ಹಾಕಿ' ಎಂದಿದ್ದ ಟ್ರಂಪ್; ಮತದಾರರ ನಿಲುವೇನು?
ಮಧ್ಯಂತರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಿರುವುದು ಅಮೆರಿಕದ ಚುನಾವಣಾ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದನ್ನು ಟ್ರಂಪ್ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವ ಟ್ರಂಪ್ ಜನಮನ್ನಣೆ, ಇರಾನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಯುದ್ಧ ಸಂದಿಗ್ಧತೆ ಹಾಗು ಇಂಧನ ಸೇರಿದಂತೆ ದಿನಬಳಕೆ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಜನಾಕ್ರೋಶವನ್ನು ತಮಗೆ ವರದಾನವಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಡೆಮೋಕ್ರಾಟ್ಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆ.
2016 ಮತ್ತು 2024ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಬಿಳಿ ಜನಾಂಗದ ಕಾರ್ಮಿಕ ವರ್ಗದ ಮತದಾರರು ಈ ಬಾರಿಯೂ ತಮ್ಮ ಕೈಹಿಡಿಯಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ನಂಬಿಕೆ. ಆದರೆ, ಟ್ರಂಪ್ ವಿರುದ್ಧ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಲು ಡೆಮೋಕ್ರಾಟ್ ಮತದಾರರು ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿವೆ. ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ ಈ ರಾಜಕೀಯ ಹಿಡಿತವನ್ನು ತಡೆಯುವಷ್ಟು ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ತಿಳಿಯಲಿದೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಟ್ರಂಪ್ ಕಡೆ ವಾಲಿದ್ದ ಹಿಸ್ಪಾನಿಕ್, ಕಪ್ಪು ಜನಾಂಗದವರು ಮತ್ತು ಯುವ ಮತದಾರರು ಈ ಬಾರಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧವೇ ತಿರುಗಿಬೀಳುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂಬುದು ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಲಿದೆ.
2. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಎರಡೂ ಸದನಗಳಲ್ಲಿ ಡೆಮಾಕ್ರಟ್ಗಳು ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಬಲ್ಲರೇ?
ಇತಿಹಾಸದ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ನಡೆಯುವ ಘಟನೆ. ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ನಂತರ ಒಂದೇ ಮಧ್ಯಂತರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸೆನೆಟ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಅಧಿಕಾರವು ಒಂದು ಪಕ್ಷದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿರುವುದು ಕೇವಲ ಮೂರು ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ. 1946, 1994 ಮತ್ತು 2006ರಲ್ಲಿ ಹೀಗಾಗಿತ್ತು. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ಅಂಶವೆಂದರೆ, ಮತದಾರರು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಬಯಸುವುದು ಅಥವಾ ಹಾಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊಂದಿರುವುದನ್ನು ಇದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಬಾರಿ ಈ ಎರಡೂ ಅಂಶಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಡೆಮಾಕ್ರಟ್ಗಳು ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ಡೆಮೋಕ್ರಾಟ್ಗಳು ಬಹುಮತ ಪಡೆಯುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ನರು 220-215 ಅಂತರದೊಂದಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಬಹುಮತ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಚುನಾವಣೆಯ ಬಳಿಕ ಈ ಅಂತರ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ.
ಡೆಮಾಕ್ರಟ್ಗಳು 60ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದಿದ್ದ ಹಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳೂ ಸೇರಿವೆ. ಆದರೆ, ಕ್ಷೇತ್ರ ಮರುವಿಂಗಡಣೆ ಮತ್ತು ನಗರ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಮೆರಿಕದ ನಡುವಿನ ತೀವ್ರ ರಾಜಕೀಯ ವಿಭಜನೆಯಿಂದಾಗಿ, ಹಿಂದೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಬದಲಾದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ (2018, ಆಗ ಡೆಮಾಕ್ರಟ್ಗಳು 40 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದರು) ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ ಇರುವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಿದೆ.
ಪೆನ್ಸಿಲ್ವೇನಿಯಾ, ಫ್ಲೋರಿಡಾ, ವರ್ಜೀನಿಯಾದ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಆರಂಭಿಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಇಡೀ ದೇಶದ ಒಲವು ಯಾರ ಕಡೆಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ದಿಕ್ಸೂಚಿಯಾಗಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಸೆನೆಟ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಯಾರಿಗೆ ಜಯ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸ್ತುತ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ನರು 53-47 ಅಂತರದ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸೆನೆಟ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪಡೆಯಲು ಡೆಮಾಕ್ರಟ್ಗಳಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸ್ಥಾನಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಟ್ರಂಪ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರ ಗುರಿಯಲ್ಲಿರುವ ರಾಜ್ಯಗಳೆಂದರೆ ಓಹಿಯೋ, ಅಯೋವಾ, ಕಾನ್ಸಾಸ್, ಟೆಕ್ಸಾಸ್ ಮತ್ತು ಅಲಾಸ್ಕಾ.
ಪೂರ್ವ ಕರಾವಳಿಯಿಂದ ಮೊದಲು ಹೊರಬೀಳುವ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಕೆಲವು ಸುಳಿವುಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ನಾರ್ತ್ ಕರೊಲಿನಾದಲ್ಲಿ ತೆರವಾಗಿರುವ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಪಕ್ಷದ ರಾಯ್ ಕೂಪರ್ ಗೆಲ್ಲುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಜಾರ್ಜಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಸೆನೆಟರ್ ಜಾನ್ ಓಸಾಫ್ ಅವರು ಮರು ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಹೀಗೆಯೇ ಬರದಿದ್ದರೆ, ಅಥವಾ ಗೆಲುವಿನ ಅಂತರವು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೆ, ಅದು ಇತರ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಪಕ್ಷವು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯಾಗಬಹುದು.
3. ಟ್ರಂಪ್ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾರೆಯೇ?
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಜಗತ್ತು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳು, ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ತಾವು ಸೋತ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಮತದಾರರ ಮೋಸ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು 'ಆಧಾರರಹಿತ ಆರೋಪ'ಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಅವರ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಈ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲು ಕಾರಣಗಳಿವೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಸೆನೆಟರ್ ಡ್ಯಾನ್ ಸುಲ್ಲಿವನ್ ಅವರು ಅಲಾಸ್ಕಾದಲ್ಲಿ ಸೋತ ಬಳಿಕ ಸೆನೆಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನೇ ರದ್ದು ಮಾಡಲು ಕೋರಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇದನ್ನು ಕೋರ್ಟ್ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿತ್ತು. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಿದ ಸುಳಿವು ನೀಡಿತ್ತು. ಈ ಸೋಲನ್ನು ಟ್ರಂಪ್ ಮತ ವಂಚನೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು.
ಮತದಾನದ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಡಲು, ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನ್ಯಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ಸುಮಾರು 1,000 ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಚುನಾವಣಾ ಬೂತ್ಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಪ್ರಾಬಲ್ಯದ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮತದಾರರನ್ನು ಬೆದರಿಸಲು ಟ್ರಂಪ್ ಫೆಡರಲ್ ವಲಸೆ ಏಜೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಕಳುಹಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಚುನಾವಣಾ ವೀಕ್ಷಕರು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಆರೋಪವನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆದಿರುವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್, ಹಾಗೆ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ, ನೂರಾರು ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಗುಂಪುಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾವಲುಗಾರರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ತಂಡಗಳು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ ಮಾಲ್ ನಡೆಯದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿವೆ.
4. ಡೆಮಾಕ್ರಾಟ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಕೈ ಮೇಲಾಗಲಿದೆ?
2026 ರಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಕುಸಿದಿದ್ದರೂ, ಡೆಮೋಕ್ರಾಟ್ ಪಕ್ಷದ ವರ್ಚಸ್ಸೇನೂ ಅಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿಲ್ಲ. ಚುನಾವಣೆ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಗತಿಪರ ಎಡಪಂಥೀಯ ಮತ್ತು ಉದಾರವಾದಿ ಮಧ್ಯಮ ಮಾರ್ಗಿಗಳ ನಡುವೆ ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸುತ್ತಿನ ಹಗ್ಗಜಗ್ಗಾಟ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮಿಚಿಗನ್ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಸೆನೆಟ್ ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತ ಅಬ್ದುಲ್ ಎಲ್-ಸಯೀದ್ ಪ್ರಗತಿಪರರ ಬಣದ ಹೈ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಮೈಕ್ ರೋಜರ್ಸ್ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದರೆ ತಾವು ಪ್ರಬಲ ನಾಯಕರಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದು ಎಂದು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಿಚಿಗನ್ ಮತ್ತು ಮಿನ್ನೇಸೋಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೋತರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಗತಿಪರರೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಪಕ್ಷದೊಳಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಕೆಸರೆರಚಾಟ ಶುರುವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
5. ಚುನಾವಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಮರುವಿಂಗಡಣೆ ಪರಿಣಾಮವೇನು?
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಒತ್ತಡದ ಮೇರೆಗೆ ಟೆಕ್ಸಾಸ್ನಲ್ಲಿ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಸರ್ಕಾರವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಮರುವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ದೊಡ್ಡ ರಾಜಕೀಯ ಬಿರುಗಾಳಿಯೇ ಎದ್ದಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದ ಡೆಮೋಕ್ರಾಟ್ ಗವರ್ನರ್ ನ್ಯೂಸಮ್ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಮರುವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕುಗಳ ಕಾಯ್ದೆಯ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ದಕ್ಷಿಣದ ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ವರ್ಣೀಯರು ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಮರುರೂಪಿಸಲು ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ನರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗಿತ್ತು.
6. ಕಪ್ಪುವರ್ಣೀಯ ಗವರ್ನರ್ ಆಯ್ಕೆಯಾಗ್ತಾರಾ?
ಅಮೆರಿಕದ ರಾಜ್ಯಗಳು ಕಳೆದ 250 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 2 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಗವರ್ನರ್ಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಶ್ವೇತವರ್ಣದ ಪುರುಷರೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೇರಿಲ್ಯಾಂಡ್ನ ವೆಸ್ ಮೂರ್ ಅವರು ಮಾತ್ರ ಕಪ್ಪು ವರ್ಣದ ಗವರ್ನರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಪ್ಪು ಮಹಿಳೆ ಅಥವಾ ಅಮೆರಿಕನ್ ಮಹಿಳೆ ಎಂದಿಗೂ ಗವರ್ನರ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಕಪ್ಪು ವರ್ಣೀಯರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಟೆಕ್ಸಾಸ್ ಕೂಡ ಮಹಿಳಾ ಗವರ್ನರ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಈ ಮಧ್ಯಂತರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ಸೇರಿ ಏಳು ಕಪ್ಪುವರ್ಣೀಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಗೆದ್ದರೂ ಮೊದಲ ಇತಿಹಾಸ ರಚನೆಯಾಗಲಿದೆ.
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