ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ-ಇಸ್ರೇಲ್ ಆಕ್ರಮಣ: ಇದು ಯುದ್ಧದಾಹ ಮತ್ತು ಉಳಿವಿನ ಹೋರಾಟ
ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ಸೇನಾ ಪಡೆಗಳು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಎರಡನೇ ದಿನವೂ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.
Published : March 1, 2026 at 8:38 PM IST
ಅಮೆರಿಕ-ಇಸ್ರೇಲ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಅಪ್ರಚೋದಿತ ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ಆಕ್ರಮಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿವೆ. ಇರಾನ್ನ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕ ಅಯತೊಲ್ಲಾ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ, ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ, ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, 150ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದಂತೆ 200ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಜನರನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬಾಂಬ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಮಿಕೇಜ್ ಡ್ರೋನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಅಮೆರಿಕ-ಇಸ್ರೇಲ್ ಸಂಯೋಜಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ.
ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಇರಾನ್ ಸೇನೆ ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅಮೆರಿಕದ ಸೇನಾ ನೆಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಮೇಲೆ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಂಘರ್ಷ ಮತ್ತಷ್ಟು ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹಲವು ಜೀವಗಳು ಬಲಿಯಾಗುವುದು ಖಂಡಿತ. ಇದರಿಂದ ಜಾಗತಿಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಕದನ ವಿರಾಮ ಘೋಷಿಸಲು ಆಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಪರಮಾಣು ಶಕ್ತಿಗಾಗಿ ಯುರೇನಿಯಂ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ತೀವ್ರವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಣುಶಕ್ತಿ ಹೊಂದದಂತೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಒತ್ತಡ ಹೇರುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕ ಈ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅಯತೊಲ್ಲಾ ಖಮೇನಿ ಆಡಳಿತ ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿ, ಇದೀಗ ಅವರನ್ನು ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ನಿಜವಾದ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದು. ಇದಕ್ಕೆ ಏಕೈಕ ಪ್ರತಿರೋಧವೆಂದರೆ ಇರಾನ್. ತೈಲದ ಮೇಲಿನ ನಿಯಂತ್ರಣವು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಚೀನಾ, ಭಾರತ, ಆಸಿಯಾನ್ ಮತ್ತು ಯುರೋಪ್ನ ತೈಲ ಅವಲಂಬಿತ ದೇಶಗಳನ್ನು ಅಮೆರಿಕದ ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರಾಬಲ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
2025ರ ಜೂನ್ 4ರಿಂದ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ 12 ದಿನ ಯುಎಸ್ ಪಡೆಗಳು ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದವು. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಯುಎಸ್ ಇರಾನಿನ ಪರಮಾಣು ತಾಣಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಇರಾನ್ 400ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಇಸ್ರೇಲಿ ತಾಣಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು.
ಒಮಾನ್ನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪರಮಾಣು ಒಪ್ಪಂದ ಕುರಿತು ಮಾತುಕತೆಗಳು ನಡೆದಿದ್ದವು. ಇರಾನ್ ತನ್ನ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಾಜೀ ಇಲ್ಲ ಎಂದಿತ್ತು. ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಮರ್ವಾನ್ ಬಿಶಾರ ಹೇಳುವಂತೆ, ಅಮೆರಿಕದ ಈ ಆಕ್ರಮಣವು ಮಾತುಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡುಬಂದ ಕಾರಣವಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಮಾತುಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡುಬಂದ ಕಾರಣ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಬಯಸುವ ಯುಎಸ್-ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಆಸೆಗಳಿಗೆ ಅತಿದೊಡ್ಡ ತಡೆ ಇರಾನ್ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಚುನಾಯಿತರಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೊಸದೇಗ್ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಕರಣಗೊಳಿಸಿದಾಗ, 1953 ರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ದಂಗೆಯ ನಂತರ ಅವರನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಯಿತು. ಇರಾನ್ನ ಷಾ ಜೊತೆಗಿನ ಯುಎಸ್ ಪರ ಲಾಬಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ, 1979 ರ ಇರಾನಿನ ಕ್ರಾಂತಿಯ ನಂತರ, ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯ ಮತ್ತು ಯುಎಸ್ ಪರ ಶಾ ಪಹ್ಲವಿಯನ್ನು ಪದಚ್ಯುತಗೊಳಿಸಿ ಅಯತೊಲ್ಲಾ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಕ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಯಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ, ಇರಾನ್ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕವಾಗಿ ಝಿಯೋನಿಸ್ಟ್ ಇಸ್ರೇಲಿ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕನ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಹಿಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿತು.
ಇರಾನ್ ಕೂಡ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಸಂಗತತೆಯಾಗಿದೆ. ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ, ಬಹ್ರೇನ್, ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್, ಕುವೈತ್, ಕತಾರ್, ಓಮನ್ನಂತಹ ಇತರ ತೈಲ ಸಮೃದ್ಧ ಸುನ್ನಿ ನೇತೃತ್ವದ ಗಲ್ಫ್ ರಾಜಪ್ರಭುತ್ವಗಳು ಇರಾನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ನೋಡುವುದರಿಂದ, ಶಿಯಾಗಳು ತಮ್ಮ ಸುನ್ನಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಒಡ್ಡುವುದರಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಏಕೈಕ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪ್ರತಿರೋಧವೆಂದು ನೋಡಲಾಗಿದೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ ಅನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಅಬ್ರಹಾಂ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಅಮೆರಿಕವು ಹಲವಾರು ಜನರನ್ನು ಸಹಿ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ, ಇರಾನ್ ಇದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ಇರಾನ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಿವೆ. ರಕ್ಷಣಾ ಮತ್ತು ಕ್ಷಿಪಣಿ ವಿರೋಧಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿವೆ. ಆದರೆ ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಮಂಜೂರಾದ ದೇಶವು ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಮಿಲಿಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸೂಪರ್ ಪವರ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ರಮುಖ ಮಿತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟ.
ಅಮೆರಿಕವು ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಬಲ್ಯದ ವ್ಯಸನಿಯಾಗಿದೆ. ಮಿಲಿಟರಿ ಮತ್ತು AI ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಅದರ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿವೆ. ಈ ಯುದ್ಧವು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿರೋಧ ಮತ್ತು ಯುದ್ಧ ವಿರೋಧಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನು ಮರಳಲು ಇವು ಇನ್ನೂ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆಡಳಿತ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಯುಎಸ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಪುನರ್ರಚನೆ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಈ ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿರೋಧದ ಕುಣಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ.
