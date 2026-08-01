ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ಚೀನಾದ ಪ್ರಭಾವ: ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ - ಭಾರತ ಸಂಯುಕ್ತ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ!
ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಇಂಡೋ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಭದ್ರತೆಗೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.
Published : August 1, 2026 at 3:46 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವು ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಪ್ರಮುಖ ರಂಗಭೂಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಕ್ಕೆ ಭಾರತೀಯ ಹೈಕಮಿಷನರ್ ದಿನೇಶ್ ತ್ರಿವೇದಿ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ಏಷ್ಯಾದ ಅಮೆರಿಕದ ವಿಶೇಷ ರಾಯಭಾರಿ ಸೆರ್ಗಿಯೊ ಗೋರ್ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಢಾಕಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಸಭೆ ಭಾರಿ ಮಹತ್ವ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಚರ್ಚೆಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸದಿದ್ದರೂ, ಚೀನಾದ ಪ್ರಭಾವ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿರುವ ನಡುವೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸ್ಥಿರತೆ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿನ ರಾಜಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಬಂಗಾಳಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶಾಲವಾದ ಅಧಿಕಾರ ಸಮತೋಲನದ ಕುರಿತು ಭಾರತ - ಅಮೆರಿಕ ನಡುವೆ ಮಹತ್ವದ ಸಭೆ ನಡೆದಿರುವುದು ಈಗ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಢಾಕಾ ಟ್ರಿಬ್ಯೂನ್ ಸುದ್ದಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ತ್ರಿವೇದಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಢಾಕಾದ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಗೋರ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದರು. ಸಭೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಗರದ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಇದೊಂದು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಸಭೆ ಎಂದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ ಎಂದು ಯುಎಸ್ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಮೂಲವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಭಾರತವು ತನ್ನ ನೆರೆಹೊರೆಯವರು ಮೊದಲು ಎಂಬ ನೀತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಅಮೆರಿಕವು ತನ್ನ ಇಂಡೋ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ ತನ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಳಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳು, ಕಡಲ ಭದ್ರತಾ ಕಾಳಜಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಹಾನ್ ಶಕ್ತಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ನೆರೆಹೊರೆಯ ಕುರಿತು ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ಸಮಾಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ.
ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವು ಇಂಡೋ - ಪೆಸಿಫಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದು ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ನ ಮೂರು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಗಡಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಅಸ್ಥಿರತೆಯು ಭಾರತದ ಆಂತರಿಕ ಭದ್ರತೆ, ಗಡಿ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಸಂಪರ್ಕ ಯೋಜನೆಗಳು, ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ನಿಗ್ರಹ ಸಹಕಾರದ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ನವದೆಹಲಿಗೆ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವು ಅದರ ಪ್ರಮುಖ ನೆರೆಹೊರೆಯವರಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ರೈಲು ಸಂಪರ್ಕ, ಒಳನಾಡಿನ ಜಲಮಾರ್ಗಗಳು, ರಸ್ತೆ ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳು, ಕರಾವಳಿ ಸಾಗಣೆ, ಬಹುಮಾದರಿ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಈಶಾನ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ನೀಡುವ ಪ್ರಮುಖ ನೆರಯ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದೆ.
ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗಗಳ ನಂತರ ಭದ್ರತೆ ವಿಷಯ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ನಿಗ್ರಹ, ಗುಪ್ತಚರ ಹಂಚಿಕೆ, ದಂಗೆಕೋರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಮತ್ತು ಗಡಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟವಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಿದೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾಲುದಾರ ರಾಷ್ಟ್ರವೂ ಆಗಿದೆ.
ಭಾರತವು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ, ಇಂಧನ ಸಹಕಾರ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನ ಪ್ರಸರಣ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಭಾರಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ, ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ನ ಆದ್ಯತೆಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ. ಅಮೆರಿಕವು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಸ್ಥಿರತೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳು, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸ್ಥಿರತೆ, ಕಡಲ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಗಳನ್ನು ಬಯಸುತ್ತದೆ.
ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಆರ್ಥಿಕತೆ, ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಕಡಲ ಭದ್ರತೆಯಲ್ಲಿನ ಪಾತ್ರದಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಇಂಡೋ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪಾಲುದಾರನಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ವಿಶೇಷ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿ ಗೋರ್ ಅವರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ದಕ್ಷಿಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ಏಷ್ಯಾದ ಕಡೆಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ನವೀಕೃತ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಗಮನವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.
ತ್ರಿವೇದಿ ಮತ್ತು ಗೋರ್ ನಡುವಿನ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥಗಳ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಎಂದರೆ ಚೀನಾದ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಭಾವ. ಚೀನಾ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾಲುದಾರ, ಪ್ರಮುಖ ರಕ್ಷಣಾ ಪೂರೈಕೆದಾರ ಮತ್ತು ಗಮನಾರ್ಹ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಹಣಕಾಸುದಾರ.
ಚೀನಾದ ಹೂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದರುಗಳು, ಸೇತುವೆಗಳು, ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು, ಇಂಧನ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಉದ್ಯಾನವನಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಅತಿಯಾದ ಚೀನಾದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪ್ರಭಾವವು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಭಾರತ ಇನ್ನೂ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿಯಾದ್ಯಂತ ಚೀನಾದ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಕಳವಳಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವು ಕಡಲ ಭದ್ರತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿಯು ಇಂಡೋ - ಪೆಸಿಫಿಕ್ ವ್ಯಾಪಾರ, ಇಂಧನ ಸಾರಿಗೆ, ನೌಕಾ ನಿಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರದೊಳಗಿನ ಸಂವಹನ ಕೇಬಲ್ಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವಾಗಿದೆ.ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಸಮುದ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜಾಗೃತಿ, ನೌಕಾ ವ್ಯಾಯಾಮ, ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೆ, ಮಾನವೀಯ ನೆರವು ಮತ್ತು ವಿಪತ್ತು ಪರಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ.
ಭಾರತವು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಹೊಸ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕತ್ವದೊಂದಿಗೆ ರಚನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ದೇಶೀಯ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದ ಗ್ರಹಿಕೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಧಾನಿ ತಾರಿಕ್ ರೆಹಮಾನ್ ಅವರ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಾಗಿನಿಂದ ನವದೆಹಲಿ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಬಾಂಧವ್ಯಗಳನ್ನು ಪುನರ್ನಿರ್ಮಿಸಲು ಹಲವಾರು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂವಹನವನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು, ಪ್ರವಾಸಿ ವೀಸಾಗಳನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸುವುದು, ಈ ವರ್ಷದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಶೃಂಗಸಭೆಗೆ ರೆಹಮಾನ್ ಅವರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದು ಸೇರಿವೆ. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಕ್ಕೆ ಭೇಟಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ರಾಯಭಾರಿ ಗೋರ್, ಕಾಕ್ಸ್ ಬಜಾರ್ನಲ್ಲಿರುವ ರೋಹಿಂಗ್ಯಾ ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಶಿಬಿರಕ್ಕೂ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡರು.
ನವದೆಹಲಿ ಮೂಲದ ಇಮ್ಯಾಜಿಂಡಿಯಾ ಚಿಂತಕರ ಚಾವಡಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ತಜ್ಞ ರಾಬಿಂದರ್ ಸಚ್ದೇವ್, ಗೋರ್ ಮತ್ತು ತ್ರಿವೇದಿ ನಡುವಿನ ಭೇಟಿಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಮೂವರ ಭೇಟಿಯಲ್ಲಿನ ಚರ್ಚೆ ಭಾರತ-ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಸಚ್ದೇವ್ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಕುರಿತು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಹೆಸರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು ಬಯಸದ ಭಾರತೀಯ ತಜ್ಞರೊಬ್ಬರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಗೋರ್ ಅವರ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಭೇಟಿಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನೋಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಚೀನಾದ ಪ್ರಭಾವ: ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಬಂದರುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಹೆಚ್ಚು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪಾಯ್ರಾ ಡೀಪ್ ಸೀಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಮೊಂಗ್ಲಾ ಬಂದರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಗಳು ಬಂಗಾಳಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಜಿಂಗ್ನ ಆರ್ಥಿಕ ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತು ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತ-ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಗಡಿ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ-ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ ಗಡಿ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಭದ್ರತಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಹ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ಥಿರ, ಸ್ನೇಹಪರ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಂಯೋಜಿತ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ತನ್ನ ಪೂರ್ವ ಗಡಿಯನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಇಂಡೋ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪಾಲುದಾರರಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವು ಕಡಲ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಧಿಕಾರ ಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:
ಭಾರತ-ಅಮೆರಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದ ನಡುವೆ ರಷ್ಯಾ ನಿರ್ಬಂಧ ಮಸೂದೆ ಮಂಡನೆ; ತೈಲ ಖರೀದಿ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಸುಂಕದ ಹೊರೆ