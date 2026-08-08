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ಟರ್ಕಿ, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಡುವೆ ರಕ್ಷಣಾ ಒಪ್ಪಂದ: ಭಾರತ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು?

ಟರ್ಕಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಸೇನಾ ರಕ್ಷಣಾ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಭಾರತ ಹೇಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿದೆ.

TURKEY SAUDI PAKISTAN TREATY
ಟರ್ಕಿ, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಡುವೆ ರಕ್ಷಣಾ ಒಪ್ಪಂದ (AP)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 8, 2026 at 5:01 PM IST

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ನವದೆಹಲಿ: ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ, ಟರ್ಕಿ ಜೊತೆಗಿನ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ರಕ್ಷಣಾ ಒಪ್ಪಂದವು ಗಲ್ಫ್‌ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅದರ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡೇ ಉಪಟಳ ಕೊಡುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಭಾರತವು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕಾರಣ, ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ದೇಶವಾಗಿದೆ.

ಸೌದಿಯ ನಗರವಾದ ಮೆಕ್ಕಾದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಸೌದಿ ರಾಜಕುಮಾರ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ಸಲ್ಮಾನ್, ಟರ್ಕಿಶ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರೆಸೆಪ್ ತಯ್ಯಿಪ್ ಎರ್ಡೋಗನ್ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪ್ರಧಾನಿ ಶೆಹಬಾಜ್ ಷರೀಫ್ ಅವರ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ 'ಮೆಕ್ಕಾ ಜಂಟಿ ರಕ್ಷಣಾ ಒಪ್ಪಂದ'ಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಯಿತು. ಅಂದರೆ, ಈ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮೇಲೆ ಸಶಸ್ತ್ರ ದಾಳಿ ನಡೆದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಧಾವಿಸುತ್ತವೆ.

ಈ ಒಪ್ಪಂದವು ಯಾವುದೇ ಬಾಹ್ಯ ಆಕ್ರಮಣದ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಮೂಹಿಕ ಬಲಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮೂರು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ದೇಶದ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದೇ ಸಶಸ್ತ್ರ ದಾಳಿ ನಡೆದಲ್ಲಿ ಅದು ಎಲ್ಲರ ವಿರುದ್ಧದ ದಾಳಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜಂಟಿ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೂರು ದೇಶಗಳು ಸಂಘಟಿತ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆಯೇ ಅಥವಾ ಇದು ಔಪಚಾರಿಕ ಮಿಲಿಟರಿ ಬಣವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಒಪ್ಪಂದದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.

ಸೌದಿ, ಪಾಕ್​ ಜೊತೆ ಸೇರಿದ ಟರ್ಕಿ: ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ಜೊತೆಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಈಗಾಗಲೇ ರಕ್ಷಣಾ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿದೆ. ಈಗ ಟರ್ಕಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ಸೇರಿದೆ. ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಂಧನ ಸರಬರಾಜು, ವಲಸೆ, ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಮೂರು ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕುವುದನ್ನು ಭಾರತ ನಿಕಟವಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯದ ವಕ್ತಾರ ರಣಧೀರ್ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಬಹು ಸಂಘರ್ಷಗಳು ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾವನ್ನು ಬಾಧಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇರಾನ್ ಸಂಘರ್ಷವು ಯುಎಸ್ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲಿ ದಾಳಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಯುಎಸ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಸ್ವತ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅರಬ್ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಟೆಹ್ರಾನ್ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.

ಇರಾನ್​, ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್​​ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾವನ್ನು ಎಳೆದು ತರಲಾಗಿದೆ. ಯೆಮೆನ್‌ನ ಹೌತಿಗಳು ಮತ್ತು ಇರಾಕ್ ಮೂಲದ ಮಿಲಿಥಿಯಾಗಳು ದಾಳಿ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ಇವು ಇರಾನ್‌ ಜೊತೆ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವ ಗುಂಪುಗಳಾಗಿವೆ. ಸೌದಿ ತೈಲ ಟ್ಯಾಂಕರ್‌ಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹೌತಿಗಳು ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಅಮೆರಿಕವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಂತಹ ದೇಶಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ರಕ್ಷಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ವೈವಿಧ್ಯಗೊಳಿಸಲು ಈ ಒಪ್ಪಂದ ನೆರವಾಗಲಿದೆ.

ಸ್ವರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಈ ಒಪ್ಪಂದ: ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಜೊತೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ. ಅದು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಮಿಲಿಟರಿ ಸಹಕಾರ ಹೊಂದಿದೆ. ಟರ್ಕಿಯು ರಕ್ಷಣಾ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೆಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಮಿಲಿಟರಿ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು, ನ್ಯಾಟೋದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಈ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಿಲಿಟರಿ ಶಕ್ತಿ ವೃದ್ಧಿಗಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ದೇಶವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಎಂದು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಗಲ್ಫ್, ಅರಬ್ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ಸಂಬಂಧಗಳ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸೌದಿ ಹೇಳಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.

"ಈ ಒಪ್ಪಂದವು ಮಿಲಿಟರಿ ಅಕ್ಷ ಅಥವಾ ಪಂಥೀಯ/ಧಾರ್ಮಿಕ ಬಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಡೆಗೆ ಯಾವುದೇ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಪರಮಾಣು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಅಥವಾ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಸುಸ್ಥಿರ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಅದೇ ರೀತಿ, ಟರ್ಕಿಶ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಕಚೇರಿಯ ಸಂವಹನ ನಿರ್ದೇಶಕ ಬುರ್ಹಾನೆಟಿನ್ ಡುರಾನ್, ಈ ಒಪ್ಪಂದವು ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದೇಶವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಟರ್ಕಿಯ ಹಂಚಿಕೆಯ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸಾಮೂಹಿಕ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಕ್ಸ್​ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್​ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಒಪ್ಪಂದವು ಗಲ್ಫ್​ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಸಂಘರ್ಷ ಮತ್ತು ದೇಶಗಳು ಭದ್ರತಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕೈಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ತಜ್ಞ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ತಲ್ಮಿಜ್ ಅಹ್ಮದ್ ಅವರು, ಇಸ್ಲಾಂನ ಪವಿತ್ರ ನಗರವಾದ ಮೆಕ್ಕಾದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿರುವುದು ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

"ಇದು ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳು. ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಘರ್ಷಣೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಮೆಕ್ಕಾದಲ್ಲಿ ಸಹಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಅಂಶವು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಒಪ್ಪಂದವು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ. ಇದು ಅದರ ಸದಸ್ಯತ್ವದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ನ್ಯಾಟೋ ಮಾದರಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ: ಮೂರು ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ರಕ್ಷಣಾ ಸಹಕಾರವು ಹೇಗೆ ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ರಕ್ಷಣಾ ಸಹಕಾರದ ಔಪಚಾರಿಕೀಕರಣವನ್ನು ಮೀರಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಇನ್ನೂ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಈ ಒಪ್ಪಂದದಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವೆ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.

ಕಳೆದ ವರ್ಷ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪರಸ್ಪರ ರಕ್ಷಣಾ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದವು. ಇದು ಒಂದು ದೇಶದ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಯನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶದ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತದೆ.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದೊಂದಿಗೆ ಜಂಟಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ರಕ್ಷಣಾ ಸಹಕಾರ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕುವೈತ್, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

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TURKEY SAUDI PAKISTAN TREATY

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