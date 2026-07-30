ಗಂಗಾನದಿ ಒಪ್ಪಂದ ನವೀಕರಣ: ಭಾರತ - ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಸಂಬಂಧ ಮರು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದ ತ್ರಿವೇದಿ ಹೇಳಿಕೆ
ಈ ವರ್ಷದ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಅವಧಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಗಂಗಾ ನದಿ ನೀರು ಹಂಚಿಕೆ ಒಪ್ಪಂದದ ನವೀಕರಣದ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ಸಾಗಿದೆ.
Published : July 30, 2026 at 4:39 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಗಂಗಾ ನದಿ ನೀರು ಹಂಚಿಕೆ ಒಪ್ಪಂದದ ಕುರಿತಾದ ಮಾತುಕತೆಗಳ ನಡುವೆಯೇ ಪ್ರಧಾನಿ ತಾರಿಕ್ ರೆಹಮಾನ್ ಅವರ ಭಾರತ ಭೇಟಿಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಬಂದಿದೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ತಮ್ಮ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಘಟ್ಟವೊಂದರತ್ತ ಸಾಗುವ ಸೂಚನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ
ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ಹೈಕಮಿಷನರ್ ಆಗಿರುವ ದಿನೇಶ್ ತ್ರಿವೇದಿ, ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ಸಂಬಂಧದ ಕುರಿತು ಆಶಾದಾಯಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಬಾಕಿ ಇರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಬಹುದು. ಸಂಕೀರ್ಣ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಚಲನಶೀಲತೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಲು ನವದೆಹಲಿಯು ನವೀಕೃತ ರಾಜಕೀಯ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.
ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಖಲೀಲುರ್ ರೆಹಮಾನ್ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವೆ ಶಾಮಾ ಒಬೈದ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸೌಜನ್ಯದ ಭೇಟಿ ನಡೆಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ, ಹಲವು ವಿಷಯಗಳ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ತ್ರಿವೇದಿ ಹೇಳಿಕೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ವರದಿ ಮಾಡಿರುವ ಢಾಕಾ ಟ್ರಿಬ್ಯೂನ್, ಒಮ್ಮೆ ಪ್ರಧಾನಿ ತಾರಿಕ್ ರೆಹಮಾನ್ ಭಾರತ ಭೇಟಿ ದೃಡವಾದಲ್ಲಿ, ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯಾಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಕುಳಿತು ಅಗತ್ಯವಾದ ಎಲ್ಲ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುಪಡಿಸಲಿದ್ದು, ಎಲ್ಲವೂ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ನಿರ್ದೇಶಕವಾಗಿ ಸಾಗಲಿದೆ ಎಂದರು.
ನದಿ ಹಂಚಿಕೆ ಒಪ್ಪಂದದ ನವೀಕರಣ: ಈ ವರ್ಷದ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಅವಧಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಗಂಗಾ ನದಿ ನೀರು ಹಂಚಿಕೆ ಒಪ್ಪಂದದ ನವೀಕರಣದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದು, ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯಪಡೆಯು ಈಗಾಗಲೇ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅವರು ಸಭೆ ಸೇರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೈಕಮಿಷನರ್ ಹೇಳಿದರು.
ಪರಿಹರಿಸಲಾಗದ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ಜನರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಯಾವುದು ಅಗತ್ಯವೋ, ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದರು. ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ರೆಹಮಾನ್ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಇಸ್ಲಾಂ ಜೊತೆಗೆ ತ್ರಿವೇದಿ ಸಭೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಚರ್ಚೆಗಳು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿದ್ದವು ಎಂಬ ವಿವರಣೆಯು, ಗಮನಾರ್ಹ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯ ಅವಧಿಯ ನಂತರ ನವದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಢಾಕಾ ನಡುವಿನ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾಗುತ್ತಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಆಗಸ್ಟ್ 2024ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಶೇಖ್ ಹಸೀನಾ ಅವರ ಪದಚ್ಯುತಿಯ ನಂತರ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ರಾಜಕೀಯ ಬದಲಾವಣೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ನವದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಢಾಕಾ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವು ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ಅವಧಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿತು.
ಈ ವರ್ಷದ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯ ಕುರಿತು ಭಾರತದ ಕಳವಳಗಳು ಹಾಗೂ ವಲಸೆ ಮತ್ತು ಗಡಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಭಾರತ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ರೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಕಳವಳಗಳು ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿವೆ.
ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಶೃಂಗಸಭೆಗೆ ರೆಹಮಾನ್ಗೆ ಆಹ್ವಾನ: ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ವರ್ಷ ನಡೆದಿರುವ ಹಲವಾರು ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಉಭಯ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ತಾರಿಕ್ ರೆಹಮಾನ್ ಅವರ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಭಾರತ ಭೇಟಿಯು ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ರಾಜಕೀಯ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಗಬಲ್ಲದು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಭಾರತವು ಈಗಾಗಲೇ ರೆಹಮಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಆಹ್ವಾನವು ಉಭಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ನಡುವೆ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೇರ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡಬಲ್ಲದು. ನವದೆಹಲಿಗೆ ಇಂತಹ ಭೇಟಿಯ ಮಹತ್ವವು ಶಿಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ಮೀರಿದ್ದಾಗಿದೆ.
ನೀರು ಹಂಚಿಕೆ, ಗಡಿ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಭದ್ರತಾ ಸಹಕಾರ, ವ್ಯಾಪಾರ, ಸಂಪರ್ಕ, ಇಂಧನ, ವೀಸಾಗಳು ಮತ್ತು ಜನರಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಗಳು ಹಲವಾರು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ರಾಜಕೀಯ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಇದು ಒದಗಿಸಬಹುದು. ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿವಾದಗಳು ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ಬದಲು, ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ಸಹಕಾರದ ವಿಶಾಲ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಪುನರ್ನಿರ್ಮಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ತ್ರಿವೇದಿ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಅಂಶ ಏನೆಂದರೆ, ಗಂಗಾ ನದಿ ನೀರು ಹಂಚಿಕೆ ಒಪ್ಪಂದದ ನವೀಕರಣ ಕುರಿತ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿದೆ.
1996ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 12ರಂದು ಸಹಿ ಹಾಕಲಾದ ಈ ಒಪ್ಪಂದವು, ಜನವರಿ 1ರಿಂದ ಮೇ 31 ರವರೆಗಿನ ನೀರಿನ ಲಭ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆಯಿರುವ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಫರಕ್ಕಾ ಬಳಿ ಗಂಗಾ ನದಿಯ ನೀರನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು 30 ವರ್ಷಗಳ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಡಿಸೆಂಬರ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಇದರ ಅವಧಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಂದದ ನವೀಕರಣವು ಕೇವಲ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಷಯವಾಗಿರದೇ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ನಡುವಿನ ರಾಜಕೀಯ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ.
ಎರಡು ದೇಶಗಳ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ: ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಕ್ಕೆ ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಭವಿಷ್ಯವು ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕಾರಣ ನೈಋತ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಸಮುದಾಯಗಳ ಕೃಷಿ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ, ಜಲಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕೆ ಗಂಗಾ ನದಿಯು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಭಾರತದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಈ ವಿಷಯವು ಕೇವಲ ಬಾಂಗ್ಲಾ ದೇಶದೊಂದಿಗಿನ ತನ್ನ ಬದ್ಧತೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಈ ನದಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳಿಗೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಈ ಮಾತುಕತೆಗಳನ್ನು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ಜಲವಿಜ್ಞಾನದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗಿದೆ.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಪರಿಹರಿಸಲಾಗದ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ತ್ರಿವೇದಿ ಹೇಳಿಕೆ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ. ಇದು ಗಂಗಾ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಘರ್ಷಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬದಲು ಮಾತುಕತೆಯ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಇದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ಜನರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿ ದೇಶೀಯವಾಗಿ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನೀರು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಎರಡೂ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಮನೋಹರ್ ಪರಿಕ್ಕರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಂಡ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ನ ಹಿರಿಯ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತು ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರ ಉತ್ತಮ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿನ್ಹಾ ಅವರು, ಗಂಗಾ ಜಲ ಒಪ್ಪಂದದ ನವೀಕರಣದ ಕುರಿತು ಹೈಕಮಿಷನರ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯು ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸೂಚನೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಲ್ಲ, ಅವಕಾಶ: ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಿನ್ಹಾ, ತ್ರಿವೇದಿ ಅವರು ವೃತ್ತಿಪರ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕರಲ್ಲ. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಕ್ಕೆ ಹೈಕಮಿಷನರ್ ಆಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಸಂಪುಟ ದರ್ಜೆಯ ಸಚಿವರ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ಗಂಗಾ ನದಿ ನೀರು ಹಂಚಿಕೆ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಂತೆ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಒಂದು ಅವಕಾಶದಂತೆ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಿತಿಯು ಈ ವರ್ಷದ ಮಾರ್ಚ್ ಮತ್ತು ಮೇ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಸೇರಿತ್ತು. ನಿಯಮಿತ ಸಭೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಕೇಂದ್ರ ಜಲ ಆಯೋಗದ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಜಲವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳಂತಹ ತಾಂತ್ರಿಕ ತಜ್ಞರು ಇದರಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.
ಇದು ಕೇವಲ ಒಪ್ಪಂದದ ನವೀಕರಣದ ವಿಷಯವಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಹೊಸ ಚೌಕಟ್ಟಿನಡಿ ಅದನ್ನು ನವೀಕರಿಸುವ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. 1996ರಲ್ಲಿ ಈ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು. ಕಳೆದ 30 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನದಿಯ ಸ್ವರೂಪ ಹಾಗೂ ಹರಿವಿನ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿವೆ.
ಎರಡೂ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇವು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅನೇಕ ಕಳವಳಗಳೂ ಉದ್ಭವಿಸಿವೆ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ, ಮುಂದಿನ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ಸವಾಲೆಂದರೆ, 1996ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಜಲವಿಜ್ಞಾನದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು 2026ರಲ್ಲೂ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಂಶವಾಗಿದೆ.
ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ಸವಾಲು ಎಂದರೆ, 1996ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಜಲವಿಜ್ಞಾನದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು 2026ರಲ್ಲೂ ಹಾಗೆಯೇ ಇರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಇದರರ್ಥ, ಮಾತುಕತೆಗಳು ಕೇವಲ ಫರಾಕ್ಕಾದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ನೀರನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಸೀಮಿತ ವಿಷಯವನ್ನೂ ಮೀರಿ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು. ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿನ ನಿರ್ವಹಣೆ, ದತ್ತಾಂಶ ಹಂಚಿಕೆ, ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಪ್ರವಾಹ ನಿರ್ವಹಣೆ, ನದಿ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಮತ್ತು ಒಣ ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಹರಿವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ವಿಶಾಲವಾದ ವಿಧಾನವನ್ನು ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು.
ಹೊಸ ವಿಶ್ವಾಸ ಮೂಡಿಸಿದೆ ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಂಬಂಧ: ಗಂಗಾ ನದಿ ನೀರು ಒಪ್ಪಂದದ ನವೀಕರಣದ ಕುರಿತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ, ತ್ರಿವೇದಿ ಅವರು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ನಡುವಿನ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಢಾಕಾದಲ್ಲಿನ ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ಗಂಗಾ ನದಿ ಒಪ್ಪಂದವು ನವದೆಹಲಿಯೊಂದಿಗಿನ ಅದರ ಸಂಬಂಧದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಮಾನದಂಡವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದರು.
ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತಾವಾದಿ ಪಕ್ಷ (ಬಿಎನ್ಪಿ) ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರವು ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ರಚನಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಈ ವಿಷಯವು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಒಪ್ಪಂದವು ವಿಶ್ವಾಸ ವೃದ್ಧಿ ಸಾಧನವಾಗಬಹುದು.
ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಒಪ್ಪಂದದ ಅವಧಿ ಮುಗಿಯುವ ಮೊದಲು ನವದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಢಾಕಾ ಪರಸ್ಪರ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯನ್ನು ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ, ರಾಜಕೀಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ಮಾತುಕತೆಯ ಮೂಲಕ ಕಷ್ಟಕರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ.
ಯಶಸ್ವಿ ಗಂಗಾ ಒಪ್ಪಂದ ನವೀಕರಣವು ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಮೀರಿದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ಇದು ಭಾರತದ ನೆರೆಹೊರೆಯವರು ಮೊದಲು ನೀತಿಯ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ನವದೆಹಲಿಯು ನಿರಂತರ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಸಂವಾದದ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ನೆರೆಹೊರೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ.
ಇಲ್ಲಿಯೇ ತ್ರಿವೇದಿ, ತಾರಿಕ್ ರೆಹಮಾನ್ ಅವರ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಭಾರತ ಭೇಟಿಯ ಕುರಿತು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿರುವುದು ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಗಂಗಾ ನದಿ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾತುಕತೆಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ವಿಶಾಲ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ರಾಜಕೀಯ ಸಭೆಯೊಂದು ಒದಗಿಸಬಲ್ಲದು.
ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿರಲಿವೆ. ಗಂಗಾ ನದಿ ಒಪ್ಪಂದವು ಗಡುವಿನ ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗಿ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ತಕ್ಷಣದ ಗುರಿಯಾಗಬೇಕು. ಉಭಯ ದೇಶಗಳು ಮಾತುಕತೆಗಳನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸುವುದು, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಜಲವಿಜ್ಞಾನದ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಆಧುನೀಕರಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ತ್ರಿವೇದಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆಯ ಮಹತ್ವವು ಅದರ ಸಮಯೋಚಿತತೆಯಲ್ಲಿದೆ. 2026ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ನದಿ ಒಪ್ಪಂದದ ಅವಧಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ಹಾಗೂ ಢಾಕಾದಲ್ಲಿನ ಹೊಸ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕತ್ವವು ನವದೆಹಲಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಭಾರತವು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಮಾತುಕತೆಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಸಂಕೇತವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:
ಭಾರತ - ಬಾಂಗ್ಲಾ ಗಡಿ ಕಾಯಲು ಹಾವು, ಮೊಸಳೆಗಳ ನಿಯೋಜನೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಚಿಂತನೆ: ಪರಿಸರವಾದಿಗಳಿಂದ ಆಕ್ಷೇಪ
ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಪ್ರಧಾನಿಯ ಸಲಹೆಗಾರನಿಗೆ ತಡೆ; ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರಿಗೆ ಸಮನ್ಸ್