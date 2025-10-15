ಅಂದು, ಇಂದು ಮತ್ತು ಮುಂದೆ..: ಕಲಾಂ ಅವರು ಕಂಡಂತೆ ಭಾರತ ರಕ್ಷಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೆಳವಣಿಗೆ
ದೇಶೀಯವಾಗಿಯೇ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇಂದು ಭಾರತ ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಭದ್ರ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿದವರು 'ಮಿಸೈಲ್ ಮ್ಯಾನ್' ಖ್ಯಾತಿಯ ಎಪಿಜೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು.
Published : October 15, 2025 at 5:51 PM IST
ಡಾ.ಜಿ.ಸತೀಶ್ ರೆಡ್ಡಿ
ಭಾರತದ ಮಿಸೈಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದವರು ಅವುಲ್ ಪಕೀರ್ ಜೈನುಲಬ್ದೀನ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ. 1931ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15ರಂದು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ರಾಮೇಶ್ವರಂನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಇವರು ದೇಶದ 11ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ (2002-2007)ಯಾದರು. ಭಾರತದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಗತಿ, ಅವಿಷ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಲಾಂ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರ.
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ದೇಶವನ್ನು ಕ್ಷಿಪಣಿ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದರು ಇವರು. ಡಾ.ಕಲಾಂ ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಯು ದೇಶಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ವಿದೇಶಿ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದುದನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದಾಗಿತ್ತು. ಅವರ ಈ ನೀತಿಗಳು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಇಂದಿನ ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹಾಗೂ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್ ಭಾರತ್ ನಂತಹ ಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಅಡಿಪಾಯವಾಗಿದೆ. ಇವು ರಕ್ಷಣಾ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ರಫ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊಸ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿವೆ.
ಕಲಾಂ ಅವರ ಆರಂಭಿಕ ಜೀವನ ಸರಳವಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ಜ್ಞಾನದಾಹಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಡಿಆರ್ಡಿಒ ಅಡಿಯಲ್ಲಿನ ಏರೋನಾಟಿಯಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ವಿಜ್ಞಾನ ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರಯಾಣ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ನಂದಿ ಎಂದು ಕರೆಯುವ ಓವರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಪ್ರೊಟೋಟೈಪ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದೊಂದು ಕಠಿಣ ಯೋಜನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಲಾಂ ಅವರ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಅನಾವರಣದ ಜೊತೆಗೆ ಭವಿಷ್ಯದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಜಾಗ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ನಲ್ಲಿನ ಅವರ ಆಸಕ್ತಿಯೇ 1969ರಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೋ ಅವರು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಅವರು, INCOSPARಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿ ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದರು.
ಹಿರಿಯರಾದ ವಿಕ್ರಂ ಸಾರಾಬಾಯಿ ಅವರಿಂದ ಪ್ರೇರಣೆಗೊಂಡು ರಾಕೆಟ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಕೌಶಲಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. ಆರಂಭಿಕ ಪ್ರಯತ್ನವಾದ 1979ರ ಎಸ್ಎಲ್ವಿ ಉಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ವೈಫಲ್ಯ ಕಂಡರೂ ಅವರಿಗದು ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತೆಯನ್ನು ಕಲಿಸಿತು. ಇದು ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯ ನಂಬಿಕೆಗೂ ಆಕಾರ ನೀಡಿತು. ಇದು ಕಲಾಂ ಅವರಿಗೆ ದೇಶದ ರಕ್ಷಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅಪಾರ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಲು ಪ್ರೇರಣೆಯಾಯಿತು. ಅವರ ಬಹುತೇಕ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಿನಂಥ ಸಾಧನೆಗಳು 1982ರಲ್ಲಿ ಡಿಆರ್ಡಿಒ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಬಳಿಕ ನಡೆದವು. ಕಲಾಂ ಅವರು ಕ್ಷಿಪಣಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಂದಾಳತ್ವ ವಹಿಸಿ 1983ರಲ್ಲಿ ದೇಶಿಯವಾಗಿ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ತಮ್ಮದೇ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಪೃಥ್ವಿ, ಅಗ್ನಿ, ತ್ರಿಶೂಲ್ ಮತ್ತು ಆಕಾಶ್ನಂತಹ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಡೆಯಿತು. ಪರಮಾಣು ಸಿಡಿತಲೆಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ ಅಗ್ನಿ ಸರಣಿಯು ಭಾರತದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆಯನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು. 1998ರಲ್ಲಿ ಅವರದೇ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪೋಖ್ರಾನ್-2 ಪರಮಾಣು ಪರೀಕ್ಷೆ ಭಾರತವನ್ನು ಪರಮಾಣು ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ರೂಪಿಸಿತು. ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಗಾಗಿ ಕಲಾಂ ಅವರ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಯು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ರಕ್ಷಣಾ ಉಪಕರಣಗಳ ಮೇಲಿನ ಭಾರತದ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿತು. ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಮಿಲಿಟರಿಯ ನಡುವಿನ ಸಹಯೋಗವನ್ನೂ ಬೆಳೆಸಿತು.
ಕಲಾಂ ನಾಯಕತ್ವ ಶೈಲಿಯು ದೂರದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು. ಡಿಆರ್ಡಿಒವನ್ನು ನಾವೀನ್ಯತೆಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದರು. ಭಾರತದ ರಕ್ಷಣಾ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ 1997ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಪುರಸ್ಕರಿಸಿತು. ಕಲಾಂ ಅವರ ಮೂಲಮಂತ್ರ ಒಂದೇ ಆಗಿತ್ತು. ಅದು "ಕನಸು, ಕನಸು, ಕನಸು. ಕನಸುಗಳು ಆಲೋಚನೆಗಳಾಗಿ ರೂಪಾಂತರಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತವೆ" ಎಂಬುದು.
ಇಂದು ಭಾರತದ ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯ ವೇಗವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿದೆ. 1.5 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯದ ದೇಶಿಯ ಉತ್ಪಾದನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. 2029ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಈ ಉತ್ಪಾದನೆ 3 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ ತಲುಪುವ ಅಂದಾಜು ಇದೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (ಡಿಆರ್ಡಿಒ) ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ಇಸ್ರೋ) ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಡಾ.ಕಲಾಂ ಅವರ ದುಡಿಮೆಯ ಕೊಡುಗೆಗಳಿವೆ. ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ, ವಿದೇಶಿ ನೇರ ಹೂಡಿಕೆ (ಎಫ್ಡಿಐ) ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಕುರಿತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನೀತಿ ಹೊಂದಿದೆ. ರಷ್ಯಾದೊಂದಿಗಿನ ಜಂಟಿ ಉದ್ಯಮವಾದ ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಸೂಪರ್ಸಾನಿಕ್ ಕ್ರೂಸ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಮತ್ತು ಹೈಪರ್ಸಾನಿಕ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಳಂತಹ ಮುಂದುವರಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಾಂ ಪ್ರಭಾವವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಶಾಂತಿಯುತ ಬಳಕೆಗೆ ಕಲಾಂ ನೀಡಿರುವ ಒತ್ತು ಭಾರತದ ರಕ್ಷಣಾ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನೇ ರೂಪಿಸಿತು.
ಭಾರತದ ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯ ಇಂದು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ವಿಕಸನಗೊಂಡಿದೆ. ಡಾ.ಕಲಾಂ ಅವರ ದೂರದೃಷ್ಟಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಉಪಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದಿದ್ದು, ಶತಮಾನದ ತಿರುವಿನಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನಾತ್ಮಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಬಂದವು. 2001ರಲ್ಲಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯವನ್ನು ಶೇ26ರಷ್ಟು ಎಫ್ಡಿಐನೊಂದಿಗೆ ಶೇ 100ರಷ್ಟು ಖಾಸಗಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಗೆ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿತು. 2014ರಲ್ಲಿ ಶೇ.49ರಷ್ಟು ಮತ್ತು 2020ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಮಾರ್ಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ.74ರಷ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿತು. ರಕ್ಷಣಾ ಖರೀದಿ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ, ಹಲವು ಬಾರಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ದೇಶಿಯ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
2020ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಪರಂಪರೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಲವಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದೊಂದು ದಶಕದಿಂದ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್ ಭಾರತ್ ಮೂಲಕ ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ರಕ್ಷಣಾ ರಫ್ತು ಹಿಂದಿಗಿಂತ ಇಂದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ರಕ್ಷಣಾ ರಫ್ತು 2014ರಲ್ಲಿ 690 ಕೋಟಿ ರೂ.ಯಿಂದ ಇಂದು 23,600 ಕೋಟಿಗೆ ಏರಿದೆ. 2029ರ ವೇಳೆಗೆ 50,000 ಕೋಟಿ ರೂ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ. 2025ರ ರಕ್ಷಣಾ ನೀಲನಕ್ಷೆ 2047 ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ, ಸೈಬರ್ ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ಹೈಪರ್ಸಾನಿಕ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಾಗತಿಕ ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.
ದೇಶದಲ್ಲಿನ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಆಗಿರುವ ಶ್ರೀಜನ್ ದೀಪ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕ್ರಮಗಳು, ಉದ್ಯಮವು ಭವಿಷ್ಯ ಆಧಾರಿತ ರಚನೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳು ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಲುದಾರರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಸರಣವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರವು ಪಿಎಸ್ಯುಗಳು ಮತ್ತು ಒಎಫ್ಬಿಗಳ ರಚನೆಯತ್ತ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಒಎಫ್ಬಿಗಳನ್ನು ಡಿಪಿಎಸ್ಯುಗಳಾಗಿ ಪುನರ್ರಚಿಸುವುದು, ಡಿಪಿಎಸ್ಯುಗಳು ಸ್ವತಃ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು, ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ತಂಡಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಉತ್ತಮ ಕಡೆಗೆ ಬದಲಾವಣೆಯ ಸಂಕೇತಗಳಾಗಿವೆ.
ಜಾಗತಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗಿನ ಸಹಯೋಗಗಳು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಹೊಂದಿವೆ. ಭಾರತವನ್ನು ಈಗ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಮತ್ತು ಕಡಿದಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಪಥದತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಸ್ವಾಧೀನಗಳು ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯಕ್ಕೆ ಬಂಡವಾಳ ಬಜೆಟ್ ಹಂಚಿಕೆಯ ಸುಮಾರು 75%ರಷ್ಟಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಅದಿತಿ (ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನವೀನಗೊಳಿಸುವುದು) ನಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಎಂಎಸ್ಎಂಇಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿ ಮತ್ತು ದೇಶೀಯ ಹೂಡಿಕೆ ಹಣಕಾಸು ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಅಡೆತಡೆಗಳು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಒಡ್ಡುತ್ತಲೇ ಇವೆ, ಆದರೆ ಪರಿಹಾರಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಬಹುದಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಮತೋಲನಗಳು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿವೆ.
ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆ ಹಂಚುವುದರಿಂದ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಪ್ರವರ್ತಕರಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಕಲಾಂ ಅವರ ಜೀವನ ಭಾರತದ ರಕ್ಷಣಾ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಉಪಕ್ರಮಗಳು ಅವರ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಸಾಂಸ್ಥಿಕಗೊಳಿಸಿವೆ. ಕಲಾಂ ಭಾರತವನ್ನು ರಕ್ಷಣಾ ರಫ್ತುದಾರ ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯಕಾರನಾಗಿ ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2047ರ ವೇಳೆಗೆ ದೇಶ ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದು, ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಗಮನಿಸಿದಂತೆ, ರಕ್ಷಣೆಯು ಸಾಮೂಹಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಕಲಾಂ ಅವರ ಕನಸುಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ.
