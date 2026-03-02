ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಅಮೆರಿಕ-ಇಸ್ರೇಲ್ ಯುದ್ಧ: ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿರುವ ನೆರೆಯ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಮುಂದಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳೇನು?
ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಖಮೇನಿ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರದ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಇತಿಶ್ರೀ ಹಾಡಿ ತಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುವ ನಾಯಕನಿಗೆ ಅಧಿಕಾರದ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ವಹಿಸಲು ಅಮೆರಿಕ-ಇಸ್ರೇಲ್ ಯುದ್ಧ ಆರಂಭಿಸಿವೆ. ಇದು ನೆರೆಯ ದೇಶಗಳಿಗೆ ನುಂಗಲಾರದ ತುತ್ತಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ.
Published : March 2, 2026 at 9:54 PM IST
- ಬಿಲಾಲ್ ಭಟ್
ಆಡಳಿತ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಅಂತಿಮ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ, ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಇರಾನ್ ಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಲು ಮಿಲಿಟರಿ ದಾಳಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವು. ಆದ್ರೆ, ಯುದ್ಧದ ಕಡೆಗೆ ಈ ದುರಂತ ಬದಲಾವಣೆಯು ಇರಾನ್ನ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಯ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳು ತಲೆಗೆ ಸ್ಕಾರ್ಫ್ ಧರಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದಾಗ ಆಕೆ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಳು. ಈ ಘಟನೆ ಬಳಿಕ ಉಂಟಾದ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳ ನಂತರ ಎಡವಿದ್ದ ಇರಾನ್ ನಾಯಕತ್ವವು ಈಗ ತನ್ನ ನೆಲೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.
ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಯುವತಿಯರು ಮತ್ತು ಪುರುಷರು, ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳು ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ಆಕ್ರಮಣದಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ಅವರು ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡರು. ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕ ಆಯತೊಲ್ಲಾ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ನೇತೃತ್ವದ ಆಡಳಿತವು ಅವರ ಮೇಲೆ ಹೇರಿದ ಕಠಿಣ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಈ ಯುವಕರು ತಿರಸ್ಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇರಾನಿನ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳು ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರಿ ಬಲ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಬಳಸಿದವು. ಇದು ಹಲವಾರು ಸಾವು-ನೋವುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಆಂತರಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದವು, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದೊಳಗೆ, ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಳವಳಿಯಾಗಿಯೂ ವಿಕಸನಗೊಂಡಿತು ಮತ್ತು ನಂತರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಬಳಿಕ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ಗೆ ನಿರಾಯುಧರಾದ ನಾಗರಿಕರ ಮೇಲಿನ ಈ ಬಲಪ್ರಯೋಗದ ವಿರುದ್ಧ ಇರಾನ್ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸಲು ಇದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಿತು.
ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳ ತೀವ್ರತೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜನವರಿ 2025 ರಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಅಮೆರಿಕವು ತನ್ನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಾಕ್ಚಾತುರ್ಯಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿತು. ಇರಾನ್ ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಬಡಾಯಿ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಬೆದರಿಕೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ದೇಶವು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿತು. ಇಲ್ಲಿನ ಆಡಳಿತದ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದರೆ, ಇರಾನಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಬಹುದಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಅವರ ಹಠಾತ್ ಹತ್ಯೆಯು ದಾಳಿಯ ಸಮಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ 'ತಪ್ಪು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ'ದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಆಡಳಿತದ ಕುಸಿತವನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುವ ಬದಲು, ಇರಾನಿನ ನಾಯಕತ್ವದ ಮೇಲಿನ ಈ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಇರಾನ್ನ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವದ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ವಿರೋಧಾಭಾಸ ಎಂಬಂತೆ ಈ ದಾಳಿಗಳು ಹಿಂದೆ ತಿರುಗಿಬಿದ್ದಿದ್ದ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿದೆ. ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳುಗಳ ಹಿಂದೆ, ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ದೇಶಿಯ ಸವಾಲನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಈಗ ಜನ ಬೆಂಬಲ ದೊರೆತಿದೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಇರಾನ್ನ ಮಿಲಿಟರಿ ರಚನೆಯು ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗಿದೆ, ಬದಲಿಗೆ ಅಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ರಚನೆಗಳು ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ. ಅವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬಾಹ್ಯ ಶಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಟೆಹ್ರಾನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನರಿ ಗಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ಪ್ಸ್ನ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕನನ್ನು ಹುಡುಕುವುದು ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡುವುದು ಅವರ ರಚನೆಯ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮವಾಗಿದೆ. ಖಮೇನಿ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಗುಂಪುಗಳ ಇತರ ಮಿಲಿಟರಿ ನಾಯಕರು ಯುಎಸ್ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಹತರಾದರು. ಈ ಜಾಲಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಸಮಾನ ಪಡೆಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಸೇರಿಕೊಂಡಿವೆ. ಈ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಳಗಿನ ಪ್ರಮುಖ ಗುಂಪು ಐಆರ್ಜಿಸಿ, ಇದು ಬಸಿಜ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುವ ವಿಭಾಗವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತದೆ.
ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಗತ್ಯವಿರುವಾಗ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು, ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಲು ದೇಶವು ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಈ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಡೀ ಉಪಕರಣವು ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ, ಪರಸ್ಪರ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ ಜೇಡರ ಬಲೆಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಗುಂಪು ತನ್ನ ಭವಿಷ್ಯದ ಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಗೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಕಷ್ಟಕರವಾಗುತ್ತದೆ.
ಅಲ್ಲಿನ ಆಡಳಿತ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ, ಜನರು ತಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಅವರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ವಾಸ್ತವದಿಂದ ಸೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಇರಾನಿನ ಸಮಾಜವು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಛಿದ್ರಗೊಂಡಿದೆ, ಆದರೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ. ಉದಾರವಾದಿಗಳು ಸಹ "ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ" ಧಾರ್ಮಿಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯನ್ನು ಮುನ್ನಲೆಗೆ ತರುತ್ತಾರೆ, ಅನುಭವಿಸಿದ ವಿದೇಶಿ ಆಕ್ರಮಣದ ವಿರುದ್ಧ ರಾಜ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನು ತೋರಿಸಲು, ಅವರು ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೆ ಮತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ತಾವು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಅನಾಯಾಸವಾಗಿ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಹಿಂಜರಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೆ ನಡೆದ ಸಾಮೂಹಿಕ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ನಂತರದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು "ಪ್ರತಿರೋಧದ ದಾಳ"ದ ಹಿಡಿತದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಚೋದನಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದವು ಮತ್ತು ಆಡಳಿತದ ಪತನಕ್ಕೆ ಇದು ಸೂಕ್ತ ಸಮಯವೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಜನರು ಆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಪತನ ಸಂಭವಿಸಿರಬಹುದು, ಇದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿಯೇ ಇರಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಮೆರಿಕವೂ ಮಿಲಿಟರಿ ಕ್ರಮವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದೆ. ಇರಾನಿನ ಪ್ರಾಕ್ಸಿಗಳಿಂದ ಸನ್ನಿಹಿತವಾದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಭಾವಿಸಿದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ.
2023ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 7 ರಂದು ಹಮಾಸ್ ದಾಳಿಯ ನಂತರ ಇಸ್ರೇಲ್ ಪಡೆಗಳು ಹಮಾಸ್ನ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಕಿತ್ತುಹಾಕಿದ ನಂತರ "ಪ್ರತಿರೋಧದ ಅಕ್ಷ"ವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ನಿಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಗಾಜಾದ ವಿನಾಶ, ಹೆಜ್ಬುಲ್ಲಾದ ಹೈಕಮಾಂಡ್ನ "ಶಿರಚ್ಛೇದ" ಮತ್ತು ಸಿರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಸ್ಸಾದ್ ಆಡಳಿತದ ಪತನವು ಇರಾನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿತ್ತು. ಹಿಂದೆ, ಟೆಹ್ರಾನ್ ಈ ಪ್ರಾಕ್ಸಿಗಳನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುವ ಮತ್ತು ಉಳಿಸುವ ಕೇಂದ್ರ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿತ್ತು. ಈಗ ಆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಾಲವು ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿದೆ. ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವ ಹಮಾಸ್, ಹತಾಶ ಪ್ರತಿರೋಧ ಮತ್ತು ಶರಣಾಗತಿಯ ನಡುವೆ ಹೊಯ್ದಾಡುತ್ತಿರುವ ಹಿಜ್ಬುಲ್ಲಾ, ಅಸ್ಸಾದ್ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ದೊಡ್ಡ ಪಡೆಗಳು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಬರುವವರೆಗೂ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನೇರವಾಗಿ ಈ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ನಂತರ ಅವರ ಆಟ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೂ ಹೌತಿಗಳು ಉಪದ್ರವಕಾರಿ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು.
ಇರಾನ್ನ ಭೌಗೋಳಿಕ ಸ್ಥಳವು ಅದರ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಅದರ ದೊಡ್ಡ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ, ಇರಾನ್ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಾಧ್ಯ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ-ಇಸ್ರೇಲ್ ಆಕ್ರಮಣ: ಇದು ಯುದ್ಧದಾಹ ಮತ್ತು ಉಳಿವಿನ ಹೋರಾಟ