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Opinion: ಬಲಪಂಥೀಯ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರ ರಾಜಕಾರಣದ ಮರುಹುಟ್ಟು!

ಪೂರ್ವ ಜರ್ಮನಿಯ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಯುರೋಪ್‌ನ ಉಗ್ರವಾದದ ಭೂತಕಾಲ ಹಾಗೂ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಆತಂಕಕಾರಿ ಬಲಪಂಥೀಯ ರಾಜಕಾರಣದ ಮರುಹುಟ್ಟನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತವೆ.

The Return Of Far-right Extremist Politics
ಎಎಫಡಿ ಪಕ್ಷದ ಸಹ-ನಾಯಕರಾದ ಆಲಿಸ್ ವೈಡೆಲ್ - ಟಿನೊ ಕ್ರುಪಲ್ಲಾ (AP)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 15, 2026 at 6:40 PM IST

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ಜರ್ಮನಿಯ ಪೂರ್ವ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿರುವ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು, ಸರ್ವಾಧಿಕಾರದ ಕಾವಿನ ಮತ್ತು ಉಗ್ರವಾದವು ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದ್ದ 20ನೇ ಶತಮಾನದ ಯುರೋಪ್ ಅನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತಿವೆ.

ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿದ್ದ ಜರ್ಮನಿಯ ನಾಜಿ ಪಕ್ಷದ ಹಿಟ್ಲರ್, ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಜೀನ್ ಜೌರೆಸ್ ಅವರಂತಹ ಯುದ್ಧ-ವಿರೋಧಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತು ನಾಯಕರನ್ನು ಹಗಲಲ್ಲೇ ಕೊಲ್ಲಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.

ಇತಿಹಾಸಕಾರ ಎರಿಕ್ ಹಾಬ್ಸ್‌ಬಾಮ್ ಅವರ 'ದಿ ಏಜ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್‌ಟ್ರೀಮ್ಸ್' (The Age of Extremes) ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ, ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಎರಡು ಪದಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಅಡಾಲ್ಫ್ ಹಿಟ್ಲರ್. ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಯಹೂದಿ ವಿರೋಧಿ ಭಾವನೆ ವೇಗವಾಗಿ ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚಿನಂತೆ ಹರಡುತ್ತಿತ್ತು. ಯಹೂದಿಗಳು ಕ್ರೈಸ್ತ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಲಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಯಹೂದಿ ವಿರೋಧಿ ಅಪಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಆಗಲೂ ಜಗತ್ತಿನ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.

The Return Of Far-right Extremist Politics
ಅಡಾಲ್ಫ್ ಹಿಟ್ಲರ್‌ನ ಮೈನ್ ಕ್ಯಾಂಫ್ ಕೃತಿಯ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಆವೃತ್ತಿ (AFP)

ನಾಜಿ ಜರ್ಮನಿಯ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಸಿಸಂ, ರಾಜಕೀಯ ಹತ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಇದೀಗ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಮಕಾಲೀನ ಸಂಘರ್ಷಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ನೋಡಿದಾಗ, ಇತಿಹಾಸವು ಮತ್ತೆ ಕುಟಿಲ ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮರುಕಳಿಸದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಉಗ್ರಗಾಮಿತ್ವದ ಬೆಂಕಿ ಮತ್ತೆ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅದರ ಹೊಗೆ ಮತ್ತೆ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟುತ್ತಿದೆ. ಬಲಪಂಥೀಯ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರದ ಶಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿವೆ.

ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳು ಅಥವಾ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಜನರನ್ನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುವ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ, ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶಗಳು ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ. ಫ್ಯಾಸಿಸಂ ಅಥವಾ ನಾಜಿಸಂನೊಂದಿಗೆ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಚ್ಛಿಸದ ಪಕ್ಷಗಳು ತಮ್ಮನ್ನು ಕೇವಲ ಬಲಪಂಥೀಯ ಎಂದು ಕರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಸ್ಪೇನ್‌ನ ವಾಕ್ಸ್ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷವು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಫ್ಯಾಸಿಸಂ-ವಿರೋಧಿ, ನಾಜಿ-ವಿರೋಧಿ ಮತ್ತು ಬಲಪಂಥೀಯ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಈ ವಿರೋಧಾಭಾಸವು ಎಲ್ಲೆಡೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ. ಈ ದ್ವಂದ್ವ ನೀತಿಯು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿನೆಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬ ಅಮೆರಿಕದ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಮೇಲ್ನೋಟದ ಮಾತುಗಳಿಗಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಜ್ಞರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸಿದೆ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿ ಬಲಶಾಲಿ ತಾಲಿಬಾನ್​ ಬಂದಿದೆ. ಗಾಜಾ ಪುನರ್​ನಿರ್ಮಾಣದ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿ, ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ನಾಗರಿಕರು ಇನ್ನೂ ಬಂದೂಕು ಹಾಗೂ ಬಾಂಬ್‌ಗಳ ಭೀತಿಯ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿಯೇ ಬದುಕುವಂತೆ ಆಗಿದೆ.

ಸದ್ದಾಂ ಹುಸೇನ್ ಹತ್ಯೆಯು ಇರಾನ್​ನನ್ನು ಹಿಂದೆಂದಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಲಶಾಲಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿತು. ಇಡೀ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಐಸಿಸ್‌ನಂತಹ ಗುಂಪುಗಳು ಬೆಳೆಯುವ ತಾಣವಾಯಿತು.

20ನೇ ಶತಮಾನದ ವಿಶ್ವ ಯುದ್ಧಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನರು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಮರ್ಥನೆಗಳು ಮತ್ತು ಈಗ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಸಮರ್ಥನೆಗಳು ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದು ಚರ್ಚಾಸ್ಪದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಏಕೈಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೆಂದರೆ, ಕೆಲವು ನಡವಳಿಕೆಗಳು ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯೀಕರಣಗೊಂಡಿವೆಯೆಂದರೆ, ಅಸಹಜ ನಡವಳಿಕೆಗಳು ಅಸಹಜವೆಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ.

The Return Of Far-right Extremist Politics
ಇಸ್ರೇಲಿ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿಗಳಿಂದ ನಾಶವಾದ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಅವಶೇಷಗಳ ನಡುವೆ ಚಲನಚಿತ್ರ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ತೇನಿಯನ್​ ಮಕ್ಕಳು (AP)

ಉಕ್ರೇನ್‌ಗೆ ಮಿಲಿಟರಿ ನೆರವು ನೀಡುವುದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವವರು, ನೆರವಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವವರ ವಿರುದ್ಧ ತಾವು ಇತಿಹಾಸದ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ಉಕ್ರೇನ್ ರಷ್ಯಾ ಯುದ್ಧ ಅಥವಾ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿನ ಸಂಘರ್ಷದ ಕುರಿತು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿವೆ. ಕೆಲವರು ತಟಸ್ಥವಾಗಿರುವುದೇ ಸೂಕ್ತವೆಂದು ಭಾವಿಸಿದರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಮೌನ ವಹಿಸುವುದನ್ನು ಅಪರಾಧದ ಭಾಗವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಪಕ್ಷದ ಪರವಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ, ತಮ್ಮ ನಿಲುವೇ ಸರಿಯೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಬಳಿಯೂ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಂದೊಂದು ಕಥೆಯಿರುತ್ತದೆ.

ಹಿಟ್ಲರ್ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ತಿರಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದ ಕಾಲದೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ನೋಡಿದಾಗ, ಆಗ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಒಂದು ಒಮ್ಮತವಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಆ ಭಿನ್ನತೆಯ ಗೆರೆಗಳು ಕ್ಷೀಣಿಸಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವ ಜರ್ಮನಿಯ ಫಲಿತಾಂಶವೇ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.

2002ರಿಂದ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಳುತ್ತಿದ್ದ ಮಧ್ಯ ಬಲಪಂಥೀಯ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ, ಸ್ಯಾಕ್ಸನಿ-ಅನ್ಹಾಲ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ ನಂತರ, ತೀವ್ರ ಬಲಪಂಥೀಯ ಪಕ್ಷವಾದ 'ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಫಾರ್ ಜರ್ಮನಿ' (AFD) ಈಗ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ.

ಎಎಫ್​ಡಿ ರಾಜ್ಯ ಗುಪ್ತಚರ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ತೀವ್ರಗಾಮಿ ಗುಂಪು ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿದ ಪಕ್ಷವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಈ ಪಕ್ಷವನ್ನು ತೀವ್ರಗಾಮಿ ಸಂಘಟನೆ ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲು ತಡೆ ನೀಡಿದ್ದರೂ, ನಾಜಿಗಳು ಯಹೂದಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ ದ್ವೇಷದಂತೆಯೇ, ಈ ಪಕ್ಷವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮುದಾಯಗಳ ವಿರುದ್ಧ ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನ ಮತ್ತು ದ್ವೇಷವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಗುಪ್ತಚರ ಇಲಾಖೆಯು ಗುರುತಿಸಿತ್ತು.

ಸ್ಯಾಕ್ಸನಿ-ಅನ್ಹಾಲ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಲು ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇತರೆ ಪಕ್ಷಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಎಎಫ್‌ಡಿ ಪಕ್ಷವು ಬಹುಮತಕ್ಕೆ ಮೂರು ಸ್ಥಾನಗಳ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ, ಪಕ್ಷವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಜರ್ಮನಿ ಸೇರಿದಂತೆ 12ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಭುಗಿಲೆದ್ದಿವೆ. ವಿವಿಧ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಎಎಫ್‌ಡಿ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಪ್ರತೀ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳನ್ನೂ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದು ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೆ, ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ನಂತರ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವೊಂದನ್ನು ರಚಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಯುರೋಪ್‌ನಲ್ಲಿನ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು 20ನೇ ಶತಮಾನದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನೇ ಹೋಲುವಂತಿದೆ. ಕೇವಲ ಕೆಲವು ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳು ಮಾತ್ರ ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾಜಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದ, ಯಾವುದೇ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಆಶ್ರಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದ ಯಹೂದಿಗಳು, ಈಗ ತಮಗೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರವಿರುವ ಕಾರಣ ಗಾಜಾ ನಿವಾಸಿಗಳನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ನಾಜಿಗಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ದೌರ್ಜನ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ ನಂತರ, ಇದೀಗ ಅವರು ಸ್ವತಃ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗುವವರಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಈ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಸನ್ನಿವೇಶವು ಫ್ರಾಂಟ್ಜ್ ಫ್ಯಾನನ್ ಅವರ 'ದ ರೆಚೆಡ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ಥ್' ಕೃತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ದಮನಿತರು ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗುವವರಾಗಲು ಬಯಸುವ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಯನ್ನು ಇದು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಇಂದು ಯಹೂದಿ-ವಿರೋಧಿ ಭಾವನೆಯು ಝಿಯೋನಿಸಂ-ವಿರೋಧಿ ನಿಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತುಹೋಗಿದೆ. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಅನೇಕ ಯಹೂದಿಗಳನ್ನು ಗಾಜಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಬೆಂಬಲಿಗರೆಂದೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಕುರಿತಾದ ದ್ವೇಷಭಾವನೆಯು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಬದಲಾವಣೆಗೊಂಡಿದೆ. 'ಹೊಲೊಕಾಸ್ಟ್'ನ (ಯಹೂದಿಗಳ ಮಾರಣಹೋಮದ) ನೆನಪುಗಳು ಹಿನ್ನೆಲೆಗೆ ಸರಿದು, ಕ್ರಮೇಣ ತಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತತೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಯಹೂದಿಗಳು ನಿರಾಶ್ರಿತರಾಗಿ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಅಲೆದಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಲಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ, ಇಂದು ಉಂಟಾಗಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಘರ್ಷಗಳು ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯವಾಗಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನೇ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ.

ರಾಷ್ಟ್ರ, ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ತಾಯ್ನಾಡನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಸಹ, ತೀವ್ರವಾದ ವಂಚನೆ ಮತ್ತು ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ ನಂತರ ಇದೀಗ ಸ್ವತಃ ದಮನಕಾರನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಅನೇಕ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡುತ್ತಿವೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹೊರತಾದ ಪ್ರಕರಣವೇನಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ, ಉಗ್ರಗಾಮಿತ್ವವು ಒಂದು ಸ್ವೀಕೃತ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದೆ.

ಉಗ್ರವಾದಿಗಳ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಬೆಂಬಲಿಸುವುದು ಅಥವಾ ತೀವ್ರ ಬಲಪಂಥೀಯ ಗುಂಪುಗಳ ಪರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವುದು ಈಗ ನಿಷಿದ್ಧ ವಿಷಯವಾಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಜನರು ಆಮೂಲಾಗ್ರ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿಭಜನಾ ರೇಖೆಗಳು ಮಸುಕಾಗಿವೆ. ರಾಜಕೀಯ ಒಲವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಮಾಯವಾಗಿದೆ. ವಲಸಿಗ ವಿರೋಧಿ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ವಿರೋಧಿ ಅಥವಾ ಉಕ್ರೇನ್-ವಿರೋಧಿ ನಿಲುವುಗಳಂತಹ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ನಿರೂಪಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ಎಎಫ್​ಡಿಯಂತಹ ಬಲಪಂಥೀಯ ಗುಂಪುಗಳು ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ.

ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಈ ನಿರೂಪಣೆ ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆಯಾಗಲಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ನ ತೀವ್ರ ಬಲಪಂಥೀಯ ಮರೀನ್ ಲೆ ಪೆನ್ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ವಾಕ್ಚಾತುರ್ಯದಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಶಕಗಳ ವೈಫಲ್ಯಗಳು, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮತ್ತು ಈಡೇರದ ಭರವಸೆಗಳ ನಂತರ, ಜನರಿಗೆ ಬೇರೆ ಆಯ್ಕೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಉದಾರವಾದಿಗಳು ನೆಲೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಅತಿ ಬಲಪಂಥೀಯರನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅವರೇ ಏಕೈಕ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇಟಲಿಯ ಜಾರ್ಜಿಯಾ ಮೆಲೋನಿ ಅವರಂತಹ ಅತಿ ಬಲಪಂಥೀಯ ನಾಯಕರಿಗೂ ಇದು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ತೀವ್ರಗಾಮಿ ಬಲಪಂಥೀಯ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಸವಾಲಿಗೆ ಒಡ್ಡುತ್ತಿದ್ದು, ಇವರು ಮೆಲೋನಿ ಅವರನ್ನು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಎದುರಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಅವರ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದಿ ನಿಲುವುಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ತೀವ್ರಗಾಮಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದು ಈಗ ನಿಷಿದ್ಧ ವಿಷಯವಾಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಅವುಗಳು ಕೂಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಇದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಭಾರತವು ಇದಕ್ಕೆ ಹೊರತಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿರಸ್ಕಾರದಿಂದ ನೋಡಿ, ಜಗತ್ತನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸುಸ್ಥಿತಿಗೆ ತರುವ ಮೂಲಕ ಜನರಿಗೆ ಈ ಎಲ್ಲದರಿಂದ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬ ಆಶಾವಾದವಿದೆ.

ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯಿಂದ ಭರವಸೆ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ, ಜಗತ್ತಿಗೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ತರಲು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಅರ್ಪಿಸಿದ 1914ರ ಆಕ್ಸ್‌ಫರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್‌ನ ಶೇ. 25ರಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಂತಹವರಿಂದ ಅವರು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

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