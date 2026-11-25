ಕೃಷಿಗಾಗಿ ISB ಮಾದರಿ: ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶವು ವಿಶ್ವದರ್ಜೆಯ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದು?
ವಿಶ್ವದರ್ಜೆಯ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಉದ್ಯಮದ ಪರಿಣತಿ, ಸುಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೇಶದೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಲು ಐಎಸ್ಎ (ISA) ಜಾಗತಿಕ ಕೃಷಿ-ವ್ಯಾಪಾರ (ಅಗ್ರಿಬಿಸಿನೆಸ್) ಕಂಪನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಹಯೋಗ ಸಾಧಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ರಮೇಶ್ ಕೊಟ್ನಾನ ಅವರ ಲೇಖನ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : November 25, 2026 at 4:44 PM IST
ಅವಿಭಜಿತ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ 'ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಬಿಸಿನೆಸ್' (ISB) ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದ ಎನ್. ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು , ಈಗ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಕೃಷಿ ಕೇಂದ್ರವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಅದೇ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2026ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2ರಂದು ಅವರು ರಾಯಲಸೀಮೆಯಲ್ಲಿ 'ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ISA ಗೆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಐಎಸ್ಬಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮರುವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲು ನೆರವಾದಂತೆ, ಐಎಸ್ಎ (ISA) ಕೂಡ ಭಾರತೀಯ ಕೃಷಿಯ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆಯನ್ನು ಮರುವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಲ್ಲದು.
ಕೃಷಿ ಏಕೆ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ?: ವಿಶ್ವದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು 2030ರಲ್ಲಿ 9 ಶತಕೋಟಿ, 2050ರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 9.8 ಶತಕೋಟಿ ಮತ್ತು 2100ರಲ್ಲಿ 11.2 ಶತಕೋಟಿ ತಲುಪುವ ಅಂದಾಜಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 2023ರಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಚೀನಾವನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಆಹಾರದ ಬೇಡಿಕೆಯೂ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಲಯಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ.
ಕೃಷಿಯು ಭಾರತದ ಸುಮಾರು ಶೇ 46.1ರಷ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ಸುಮಾರು 55% ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಜೀವನಾಧಾರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆಗೆ ಇದರ ಕೊಡುಗೆ ಐದನೇ ಒಂದು ಭಾಗದಷ್ಟಿದ್ದು, ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಲಯವು ಸ್ಥಿರ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಶೇ 4.4ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು, ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದೆ.
ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದ ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕೃಷಿ ಭೂಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಕೃಷಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಗೋಧಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳು, ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳು, ಒಣ ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಕಬ್ಬು, ಹತ್ತಿ ಮತ್ತು ಚಹಾ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲೂ ಭಾರತವು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
ಭಾರತವು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳ ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಉತ್ಪಾದಕ ದೇಶವಾಗಿದೆ. 2025–26ರಲ್ಲಿ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಉತ್ಪಾದನೆಯು 377 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದ್ದು, ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ 376 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆಕಾಳುಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ 43 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ಗಳಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು, ಇದರ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಉದ್ಯಮವು ಜಾಗತಿಕ ಹಾಲಿನ ಬಳಕೆಯ ಶೇ 25ರಷ್ಟನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತೀಯ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ವಲಯವು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ 5ರಷ್ಟು ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, 8 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಅತಿ ಸಣ್ಣ ರೈತರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡಿದೆ. ಭಾರತದ ಕೃಷಿ ರಫ್ತು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದು, 2024–2025ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 51.1 ಬಿಲಿಯನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದೆ.
ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಕೃಷಿ ಆರ್ಥಿಕತೆ: ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಕೃಷಿ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯದ ತೋಟಗಾರಿಕೆ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ವಲಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅತ್ಯಂತ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಹಾಗೂ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. 2025 - 26ರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಕೃಷಿ, ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ವಲಯದ ಮೌಲ್ಯವು 5.39 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಷ್ಟಾಗಿದ್ದು, ಕೃಷಿ, ತೋಟಗಾರಿಕೆ, ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ನಿರಂತರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಇದು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.
ಹಣ್ಣು, ಮೀನು, ಒಳನಾಡು ಮೀನು ಮತ್ತು ಮೊಟ್ಟೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶವು ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಟೊಮೆಟೊ ಮತ್ತು ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ರಾಜ್ಯವು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜೋಳದ ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಭತ್ತ ಮತ್ತು ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳದ ಉತ್ಪಾದಕತೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. 2024-25ರಲ್ಲಿ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶವು ಸುಮಾರು 31.43 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು 19.35 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯದ ಬೆಳೆಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಉತ್ಪಾದಕ ರಾಜ್ಯವಾಗಿದೆ. ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, 2023-24ರಲ್ಲಿ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶವು 51.58 ಟನ್ (ಲಕ್ಷ ಟನ್) ಮೀನುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ 45.58 ಟನ್ ಒಳನಾಡು ಮೀನುಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಮೀನು ಉತ್ಪಾದಕ ರಾಜ್ಯವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.
ಈ ಸಾಧನೆಗಳು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ತರಕಾರಿ, ಬೇಳೆಕಾಳು ಮತ್ತು ಶೇಂಗಾ ಉತ್ಪಾದಕತೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶವು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದಕತೆ, ಬೆಳೆ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕಾ ವಿಶೇಷತೆ ಹಾಗೂ ಪೂರಕ ವಲಯಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಉನ್ನತ-ಮೌಲ್ಯದ ಕೃಷಿ -ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಜಲಕೃಷಿ (ಅಕ್ವಾಕಲ್ಚರ್) ಆರ್ಥಿಕತೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಲು ವಿಶಿಷ್ಟ ಅನುಕೂಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
2023ರಲ್ಲಿ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಆಹಾರ ಉದ್ಯಮದ ಮೌಲ್ಯವು 4.04 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಷ್ಟಿತ್ತು. ಭಾರತದ ಜಾಗತಿಕ ಆಹಾರ ರಫ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ದೇಶದ ಒಟ್ಟು ಆಹಾರ ರಫ್ತಿನಲ್ಲಿ ಶೇ15ರಷ್ಟು ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶವು 180 ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಮಗಳು ಮತ್ತು 150ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ 5,500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ದೇಶದ ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಉದ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯವು ಸುಮಾರು ಶೇ 15ರಷ್ಟು ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮಾವು, ಪಪ್ಪಾಯಿ, ಟೊಮೆಟೊ, ನಿಂಬೆ, ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಅರಿಶಿನ, ಅಕ್ಕಿ, ಶೇಂಗಾ, ಹತ್ತಿ, ಮೀನು ಮತ್ತು ಸೀಗಡಿ ಉತ್ಪಾದಕ ರಾಜ್ಯವೂ ಆಗಿದೆ.
2014 ಮತ್ತು 2024ರ ನಡುವೆ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶವು 428 ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ 9,178 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿದ್ದು, ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣೆ, ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯ-ಸರಪಳಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಎರಡು ಮೆಗಾ ಫುಡ್ ಪಾರ್ಕ್ಗಳು, ಮೂರು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಫುಡ್ ಪಾರ್ಕ್ಗಳು, 14 ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು, 295 ಹೊಸ ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಗಳು, 13 ಶೀತಲ ಸರಪಳಿ (ಕೋಲ್ಡ್ ಚೈನ್) ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ಏಳು ಆಹಾರ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಗಳು, ಐದು ಎನ್ಎಬಿಎಲ್ (NABL) ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಆಹಾರ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಸೀಗಡಿ ಹಾಗೂ ಮೀನು ಸಂಸ್ಕರಣೆಗಾಗಿ 32 ಶೀತಲ ಸರಪಳಿ ಘಟಕಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿವೆ. ರಾಜ್ಯವು ಈಗ ಐದು ಮೆಗಾ ಫುಡ್ ಪಾರ್ಕ್ಗಳು, ಒಂದು ಸ್ಪೈಸ್ ಪಾರ್ಕ್ (ಮಸಾಲೆ ಪಾರ್ಕ್) ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಬೆಂಬಲಿತ ಮೂರು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಫುಡ್ ಪಾರ್ಕ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಂಬತ್ತು ಫುಡ್ ಪಾರ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶವು ವಿಶ್ವದ ಸುಮಾರು 190 ದೇಶಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 2,100 ಬಗೆಯ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಭಾರತದ ಸಮುದ್ರಾಹಾರ ರಫ್ತಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯವು ಶೇ 30ರಷ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. 2022-23ರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯವು ಭಾರತದ ಶೇ 41ರಷ್ಟು ಮೀನು ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯದ ಒಟ್ಟು ಆಂತರಿಕ ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕೆ (GSDP) 7.4% ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದೆ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಒಂಬತ್ತು ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 14.5 ಲಕ್ಷ ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡಿದೆ.
ಸವಾಲುಗಳು ಇನ್ನೂ ಉಳಿದಿವೆ: ಆದರೆ, ಭಾರತೀಯ ಕೃಷಿಯು ಸಣ್ಣ ಹಿಡುವಳಿಗಳು, ಅನಿಶ್ಚಿತ ಹವಾಮಾನ, ಬರಗಾಲ, ಎಲ್ ನಿನೋ (El Nino), ಕೊಯ್ಲಿನ ನಂತರದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಕೊರತೆ, ಸಾಲದ ಲಭ್ಯತೆ, ಕೃಷಿ ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಮತ್ತು ಜೀವನೋಪಾಯದ ಭದ್ರತೆ, ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕೊರತೆ, ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯ ಇಳಿಕೆ, ಸಂಶೋಧಕರ ಕೊರತೆ, ಕೃಷಿ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಮೇಲಿನ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚ, ಲಿಂಗ ಅಸಮಾನತೆ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ನಗರಗಳಿಗೆ ವಲಸೆ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸೀಮಿತ ಅಳವಡಿಕೆ, ಸಲಹಾ ಸೇವೆಗಳ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಗಳಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಅನೇಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತದ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಅತಿ ಸಣ್ಣ ರೈತರು ಈಗಲೂ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ; ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೂ ಐಎಸ್ಎ (ISA) ಗುರಿಗಳೂ ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿರಬೇಕು.
ಐಎಸ್ಎ (ISA) ಕೃಷಿಯ 'ಐಎಸ್ಬಿ' (ISB) ಆಗಬಲ್ಲದು: ಸಂಶೋಧನೆ, ಸಮನ್ವಯ ಮತ್ತು ವಲಯದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಐಎಸ್ಎ (ISA) ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಸಾವಿರಾರು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಜಾಗತಿಕ ಕೃಷಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಸಿಜಿಐಎಆರ್ ಹಾಗೂ ಐಸಿಎಆರ್ , ಇಕ್ರಿಸ್ಯಾಟ್ (ICRISAT), ಅಪೆಡಾ, ಎನ್ಡಿಡಿಬಿ (NDDB) ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಮಂಡಳಿಯಂತಹ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ವಿಶ್ವದರ್ಜೆಯ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಉದ್ಯಮದ ಪರಿಣತಿ, ಸುಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೇಶದೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಲು ಐಎಸ್ಎ, ಬಾಯರ್ ಕ್ರಾಪ್ಸೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಟೆವಾ (Corteva) ನಂತಹ ಜಾಗತಿಕ ಕೃಷಿ - ವ್ಯಾಪಾರ ಕಂಪನಿಗಳು ಹಾಗೂ ಐಟಿಸಿ ಮತ್ತು ಯುಪಿಎಲ್ ನಂತಹ ಭಾರತೀಯ ಕಂಪನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಹಯೋಗ ಹೊಂದಬಹುದು.
ಐಐಎಂ ಅಹಮದಾಬಾದ್, ಐಐಎಂ ಲಕ್ನೋ ಮತ್ತು ಇರ್ಮಾ (IRMA) ದಲ್ಲಿನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕೃಷಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಐಎಸ್ಬಿ ಹೊಂದಿರುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಐಎಸ್ಎ ಉನ್ನತ ಗುಣಮಟ್ಟದ, ಉದ್ಯಮ-ಕೇಂದ್ರಿತ ಪಠ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ರೂಪಿಸಬಹುದು. ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಐಎಸ್ಎ , ಐಎಸ್ಬಿ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಫಾರಿನ್ ಟ್ರೇಡ್ (IIFT) ಜೊತೆ ನಿಕಟವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಾತಿಯು ಜಾಗತಿಕ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರಬೇಕು. ಆನಂದ್ನಲ್ಲಿನ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಕ್ರಾಂತಿ, ದ್ರಾಕ್ಷಿ ರಫ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾಸಿಕ್ನ ಪಾತ್ರ, ಗುಂಟೂರಿನ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿ, ಪೆಪ್ಸಿಕೋದ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಗಳು, ಅರಕು ಕಾಫಿಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾದರಿ, ಆಂಧ್ರದ ಸಮುದ್ರಾಹಾರ ರಫ್ತು ಮತ್ತು ಇತರ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಯಶೋಗಾಥೆಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಭಾರತದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಕಥೆಗಳು ಹಾಗೂ ಜಾಗತಿಕ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುವಂತೆ ಐಎಸ್ಎ ಪಠ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಐಎಸ್ಎ ನೀಡುವ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಭೂರಾಜಕೀಯ (ಜಿಯೋಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್), ರಫ್ತು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ (ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್), ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಹಾಗೂ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ (AI) ಬಳಕೆಯ ಮೇಲೆ ಬಲವಾಗಿ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು.
ವಿಶ್ವದರ್ಜೆಯ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು, ಐಎಸ್ಎ ತನ್ನ ಸಂಶೋಧನಾ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಪ್ರಮುಖ ಜಾಗತಿಕ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು, ಐಎಸ್ಬಿ, ಐಸಿಎಆರ್, ಇಕ್ರಿಸ್ಯಾಟ್, ಐಐಎಂಗಳು ಮತ್ತು ಐಐಟಿಗಳಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹಾಗೂ ಅಮುಲ್, ಐಟಿಸಿ ಇ-ಚೌಪಾಲ್, ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಫಾರ್ಮ್ಸ್, ಕ್ರಾಪಿನ್ (Cropin) ಮತ್ತು ದೇಹಾತ್ ನಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಐಎಸ್ಬಿ ಯಂತೆಯೇ, ಪಠ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಐಎಸ್ಎ ಕೂಡ ನೀತಿ ನಿರೂಪಕರು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನು ಬೋಧನೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಉದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಶನ್ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಐಎಸ್ಎ ಯೋಜಿಸಬಹುದು.
ಐಎಸ್ಬಿ ತನ್ನ ಆರಂಭಿಕ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಕಿನ್ಸೆಯಿಂದ ಬಲವಾದ ಉಚಿತ (ಪ್ರೊ ಬೊನೊ) ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. 2001ರಲ್ಲಿ ಐಎಸ್ಬಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವವರೆಗೆ 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೆಕಿನ್ಸೆ ಸಲಹೆಗಾರರು ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಐಎಸ್ಬಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಮೆಕಿನ್ಸೆಯೊಂದಿಗಿನ ಒಡನಾಟದಿಂದ ಐಎಸ್ಬಿ ಅಪಾರ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಿತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಐಎಸ್ಎ ಐಎಸ್ಬಿ ಮಾದರಿಯ ವಿಶ್ವದರ್ಜೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮೆಕಿನ್ಸೆಯನ್ನು ಕರೆತರುವ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು.
(ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಾದ ಸಂಗತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಲೇಖಕರ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿದ್ದು, ಅವು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ನಿಲುವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)