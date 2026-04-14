ಇರಾನ್ - ಅಮೆರಿಕ ಯುದ್ದದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯ ರಾಜಕೀಯ; ಪಾಕ್ ಮಧ್ಯಸ್ಥಗಾರನಾಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ?
Published : April 14, 2026 at 4:43 PM IST
ಫೆಬ್ರವರಿ 28ರಂದು ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಯುದ್ದ ಆರಂಭಿಸಿದವು. ಇದು ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಬೀರಿತು. ಇರಾನ್ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸಾಗುವ ಸರಕು ಮತ್ತು ತೈಲಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು. ಪರಿಣಾಮ ಜಗತ್ತಿನ ಹಲವು ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳು ಇಂಧನದ ಆಘಾತ ಅನುಭವಿಸಿದವು. ಯುದ್ದದಿಂದಾಗಿ ಇರಾನ್ನಲ್ಲೂ ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದ ಜನ- ಜೀವನ , ಆಸ್ತಿ-ಪಾಸ್ತಿಗಳ ಹಾನಿಯಾಯಿತು. ಅನೇಕ ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ತಮ್ಮ ನಾಗರಿಕ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಇತರ ಆರ್ಥಿಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಗಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗಬೇಕಾಯಿತು.
ಏಪ್ರಿಲ್ 7ರಂದು ಘೋಷಣೆಯಾದ ಕದನ ವಿರಾಮ, ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಪರ್ಷಿಯನ್ ಗಲ್ಫ್ನಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆಯ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸಿತು. ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ನಡುವೆ ಮಾತುಕತೆ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವೇದಿಕೆ ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದು, ಜಾಗತಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚರ್ಚೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿತು. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಸಹಾಯಕನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು.
ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡ ಯುರೋಪ್ ದೇಶಗಳು: ಇರಾನಿನ ಪರಮಾಣು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕುರಿತಾದ ಚರ್ಚೆಗಳಲ್ಲಿ (ಜಂಟಿ ಸಮಗ್ರ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ - JCPOA - 2015) ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೈನ್ ನಡುವಿನ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ (ಓಸ್ಲೋ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದಗಳು 1993/1995) ಯುರೋಪಿಯನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭಗಳಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕಳೆದ ವರ್ಷದಿಂದ ಅಮೆರಿಕ - ಯುರೋಪ್ ಸಂಬಂಧಗಳು ಗಣನೀಯ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿವೆ. ಉತ್ತರ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಒಪ್ಪಂದ ಸಂಸ್ಥೆ (ನ್ಯಾಟೋ) ನಂತಹ ಸಾಮೂಹಿಕ ಭದ್ರತಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳಿಗೆ ತನ್ನ ಆರ್ಥಿಕ, ವಸ್ತು ಮತ್ತು ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಪಾಲನ್ನು ನೀಡದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಯುಎಸ್ ನಾಯಕತ್ವವು ಯುರೋಪ್ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದೆ. ರಷ್ಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಾಳಜಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಯುರೋಪಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಯೂ ಇದೆ.
ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ಯುದ್ಧ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತೀವ್ರ ನಿರಾಶೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಇರಾನ್ನೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಅಮೆರಿಕ ನಿರ್ಧಾರ ಏಕಪಕ್ಷೀಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಯುರೋಪಿಯನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ತಿಳಿಸಿದವು. ಇದಲ್ಲದೇ, ಫ್ರೆಂಚ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮ್ಯಾಕ್ರನ್ ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಬದಲಾವಣೆಯ ಅಮೆರಿಕದ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ನಡುವೆ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಯುರೋಪಿಯನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಬಹಳ ಸೀಮಿತವಾಗಿತ್ತು.
ಗಲ್ಫ್ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ: ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದವು. 2022ರಲ್ಲಿ ಕತಾರ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟದ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಯುಎಸ್ ನಡುವೆ ಪರೋಕ್ಷ ಮಾತುಕತೆಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿತು. 2023 ರಲ್ಲಿ ಕತಾರ್, ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವೆ ಕೈದಿಗಳ ವಿನಿಮಯಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸಿತು. ಈ ವರ್ಷದ ಫೆಬ್ರವರಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಕತಾರ್, ಈಜಿಪ್ಟ್ ಮತ್ತು ಟರ್ಕಿಯೊಂದಿಗೆ ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಯುಎಸ್ ನಡುವೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿತು ಎಂಬ ವರದಿಗಳಾಗಿವೆ.
ಓಮನ್ ಬಳಿಕ ಮಸ್ಕತ್ನಲ್ಲಿ ಇರಾನಿನ ಮತ್ತು ಯುಎಸ್ ನಿಯೋಗಗಳ ನಡುವೆ ಮಾತುಕತೆಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿತು. ಈ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಯುಎಸ್ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್, ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವು. ಇರಾನ್ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಯುಎಸ್ ನೆಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತೀಕಾರ ತೀರಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಕುವೈತ್, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ, ಬಹ್ರೇನ್, ಕತಾರ್, ಯುಎಇ ಮತ್ತು ಒಮಾನ್ನಲ್ಲಿರುವ ನಾಗರಿಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿತು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಈ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಯುದ್ಧವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಮಧ್ಯವರ್ತಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ.
ಅಮೆರಿಕವು ಚೀನಾವನ್ನು ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ನೋಡುವುದರಿಂದ, ಬೀಜಿಂಗ್ಗೆ ಔಪಚಾರಿಕ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಲು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತದೆ. ಚೀನಾ ಇರಾನ್ಗೆ ಸುಧಾರಿತ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಆತಂಕ ಅಮೆರಿಕದ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿದೆ. ಉಕ್ರೇನ್ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ರಷ್ಯಾ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿಯೂ ಗಣನೀಯ ಒತ್ತಡವಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಕೋಗೆ ಔಪಚಾರಿಕ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಪಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಭಾರತ ಏಕೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸಲಿಲ್ಲ?: ಭಾರತವು ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿವೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತದ ಕೆಲವು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಬಳಸಿದ ಭಾಷೆಯು ಸಂಬಂಧಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಭಾರತ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸಿದರೂ ಸಹ, ಅದು ವಿಧೇಯ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅನೇಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುವ ಮುಕ್ತ ಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗಗಳಿಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಭಾರತ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಯಾಗುವುದು ಅಸಂಭವವಾಗಿತ್ತು.
ಅಮೆರಿಕವು ಹಲವಾರು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅದರಂತೆ, ಅಮೆರಿಕದ ನಾಯಕತ್ವವು ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಕುರಿತ ಹಲವಾರು ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿತು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಭಾರತ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ಐದು ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜೆಟ್ಗಳು ಭಾರತದ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದವೇ ಅಥವಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅಸಿಮ್ ಮುನೀರ್ ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದರು.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಧ್ಯಸ್ಥಗಾರನಾಗಲು ಕಾರಣ ಏನು?: ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕನಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲಲ್ಲ. ಶೀತಲ ಸಮರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ನಡುವೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿತು. 1971 ಜುಲೈ ಹೆನ್ರಿ ಕಿಸ್ಸಿಂಜರ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮೂಲಕ ಬೀಜಿಂಗ್ಗೆ ರಹಸ್ಯ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಇದು ಏಷ್ಯಾದ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿತು. ಸೋವಿಯತ್ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಆಕ್ರಮಣದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಕಮ್ಯುನಿಸಂ ವಿರುದ್ಧದ ಯುಎಸ್ ನೇತೃತ್ವದ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿತು. ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ತಾಲಿಬಾನ್ ನಡುವಿನ ದೋಹಾ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ.
ಟ್ರಾನ್ಸ್ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿನ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳು, ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಮತ್ತು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ದೀರ್ಘ ಇತಿಹಾಸವು ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿತು. ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಚೀನಾ ಇರಾನ್ ಅನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಊಹಾಪೋಹವೂ ಇದೆ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಇರಾನ್ ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವುದು ಅಮೆರಿಕವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಮಹತ್ವದ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿತ್ತು. ಜಾರ್ಜ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಬುಷ್ 2006ರಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಕೊನೆಯ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು. 2011ರಲ್ಲಿ ಜೋ ಬೈಡನ್ ಭೇಟಿಯ ನಂತರ ಅಮೆರಿಕದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಜೆ.ಡಿ. ವ್ಯಾನ್ಸ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು. ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ ಇತ್ತೀಚಿನ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಶಾಂತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪಾತ್ರವು ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸುಗಮಕಾರನದ್ದಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಕೆಲವರು ವಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಧ್ಯವರ್ತಿಯು ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿರುವ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಪರಿಹರಿಸಲು ಹೊಸ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ನೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಸಂದೇಶವಾಹಕನಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿರುವ ಪಕ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಸುಗಮಕಾರ ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಎಂದು ಕರೆಯುವುದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಭಾರತೀಯರ ಅಭದ್ರತೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಹಲವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅದು ಏನೇ ಇದ್ದರೂ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ತುಂಬಾ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನೀತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆಯುವಂತಿಲ್ಲ.
ಭಾರತದ ಜೊತೆಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದೊಂದಿಗೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಕಾಬೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮೇಲೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡೆಸಿದ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು‘ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಆರಂಭಿಕ ವರದಿಗಳು ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ 143 ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರೂ ತಾಲಿಬಾನ್ ಈ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ 400 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯುದ್ಧದಿಂದಾಗಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮುದಾಯವು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಿಲ್ಲ. ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆಯ ನಂತರದ ಹೊಳಪು ನೆರೆಹೊರೆಯಲ್ಲಿನ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮರೆಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಕಳವಳಗಳಿವೆ.
ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಮಾತುಕತೆಗಳು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡದಿದ್ದರೂ, ಶಾಂತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ತಳ್ಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಮತ್ತು ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಶಕ್ತಿಗಳು ಪರ್ಷಿಯನ್ ಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಸುಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಯುತ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪರ್ಯಾಯ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ತಂತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಬೇಕಿದೆ.
