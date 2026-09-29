ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೌರಶಕ್ತಿಯ ವೇಗದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಡುವೆ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಸವಾಲು- ಮರುಬಳಕೆಯ ಅವಕಾಶ
ಸೌರಶಕ್ತಿ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸವಾಲು ಅಡಗಿದೆ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸೌರ ಫಲಕಗಳು ತಮ್ಮ ಜೀವಿತಾವಧಿಯನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ ನಂತರ ಅವುಗಳ ಗತಿಯೇನು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂಡ ಇದೆ.
Published : September 29, 2026 at 5:34 PM IST
ಸ್ವಚ್ಛ ಇಂಧನ ಪರಿವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಸೌರಶಕ್ತಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಈಗ ಬೃಹತ್ ಸೌರ ವಿದ್ಯುತ್ ಉದ್ಯಾನವನಗಳನ್ನು (ಸೋಲಾರ್ ಪಾರ್ಕ್ಗಳು) ಕಾಣಬಹುದು. ಅದಲ್ಲದೆ, ಕಟ್ಟಡಗಳ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಯ ಮೇಲಿನ ಸೌರಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಫೋಟೊವೊಲ್ಟಾಯಿಕ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಗಳ ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ವೇಗವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಇಂಧನಗಳ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಭಾರತದ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸವಾಲು ಅಡಗಿದೆ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸೌರ ಫಲಕಗಳು ತಮ್ಮ ಜೀವಿತಾವಧಿಯನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ ನಂತರ ಅವುಗಳ ಗತಿಯೇನು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂಡ ಇದೆ.
ಸೌರ ದ್ಯುತಿವಿದ್ಯುಜ್ಜನಕ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸುಮಾರು 25 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಕೆಲವು ಅವನತಿ, ಭೌತಿಕ ಹಾನಿ, ಉತ್ಪಾದನಾ ದೋಷಗಳು, ವಿಪರೀತ ಹವಾಮಾನ ಅಥವಾ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಬಳಕೆಗೆ ಬಾರದೆ ಹೋಗಬಹುದು. ಕಳೆದ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಸೌರ ಸ್ಥಾಪನೆಗಳ ತ್ವರಿತ ವಿಸ್ತರಣೆ ದೇಶದ ಶುದ್ಧ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿರುವುದಲ್ಲದೆ ಭವಿಷ್ಯದ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ. ಸೌರ ಫಲಕಗಳು ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮುಗಿದಾಗ ಅದರ ಜೀವನ ಚಕ್ರ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ.
ಸೌರ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಸವಾಲು: 'ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆನ್ ಎನರ್ಜಿ, ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್' ಪ್ರಕಾರ, 2022-23ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದ ಸೌರಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾದ ಸೌರ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮಾಣವು 100 ಕಿಲೋಟನ್ಗಳಷ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ತ್ಯಾಜ್ಯವೇ 2030ರ ವೇಳೆಗೆ ಸುಮಾರು 340 ಕಿಲೋಟನ್ಗಳಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಬಹುದು. ಪ್ರಸ್ತುತ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುವ ಸೌರಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನೂ ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ, 2030ರ ವೇಳೆಗೆ ಒಟ್ಟು ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮಾಣವು ಸುಮಾರು 600 ಕಿಲೋಟನ್ಗಳನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು.
ರಾಜಸ್ಥಾನ, ಗುಜರಾತ್, ಕರ್ನಾಟಕ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜ್ಯಗಳು ಈ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾಲು ಹೊಂದಲಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನವೊಂದೇ ಸುಮಾರು ಶೇ 24ರಷ್ಟನ್ನು ಹೊಂದಲಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸೌರಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿರುವ ರಾಜಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೌರ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿಯೂ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
2030ರ ಸೌರ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಹೆಚ್ಚಳವು ಇನ್ನಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿರಬಹುದು. ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, 2040ರ ವೇಳೆಗೆ ಸಂಚಿತ ಸೌರ ತ್ಯಾಜ್ಯವು ಸುಮಾರು 4.98 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ಗಳನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು. ಪ್ರಕ್ಷೇಪಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾದ ಊಹೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 2050ರ ವೇಳೆಗೆ ಸುಮಾರು 19 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ಗಳನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು. ಇವು ಸ್ಥಿರ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅಂದಾಜಗಿದೆ. ನಿಜವಾದ ಪ್ರಮಾಣವು ಭವಿಷ್ಯದ ಸೌರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸೇರ್ಪಡೆಗಳು, ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಜೀವಿತಾವಧಿ, ಬದಲಿ ದರಗಳು, ತಾಂತ್ರಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಮರುಬಳಕೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಆರಂಭಿಕ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ದೊಡ್ಡ ಸೌರ ಫ್ಲೀಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಅದು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಸೌರ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸಾಧಾರಣ ಪ್ರಮಾಣವು ಪ್ರಮುಖ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸವಾಲಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದು.
ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆ ಕಡಿತ: ಈ ಸವಾಲು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಅವಕಾಶವನ್ನೂ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಸೌರ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಗಳು ಸಿಲಿಕಾನ್, ತಾಮ್ರ, ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ ವಸ್ತುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಗಾಜು ಮತ್ತು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಮರು ಪಡೆಯುವುದರಿಂದ ಹೊಸ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಸ್ವಚ್ಛ ಇಂಧನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಿಗಾಗಿ ದೇಶೀಯ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಬಹುದು. ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, 2047ರ ವೇಳೆಗೆ ಭಾರತವು ಸುಮಾರು 11.22 ದಶಲಕ್ಷ ಟನ್ ಸೌರ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಬಹುದು. ಇದನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ತಲಾ ವಾರ್ಷಿಕ 3,600 ಟನ್ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ ಸುಮಾರು 299 ಮರುಬಳಕೆ ಘಟಕಗಳ ಅಗತ್ಯವಿರಬಹುದು. ಇಂತಹ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅಂದಾಜು 4,274 ಕೋಟಿ ಬಂಡವಾಳದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಸೌರ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯು ಸ್ವತಃ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬಲ್ಲದು ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ನೀತಿ ಆಯೋಗದ ಕೆಲಸವು ಈ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ತಯಾರಿ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ನಿರ್ಣಾಯಕ ಖನಿಜಗಳ ಇತ್ತೀಚಿನ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವು ಜೀವಿತಾವಧಿಯ ಸೌರ ದ್ಯುತಿವಿದ್ಯುಜ್ಜನಕ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಗಳನ್ನು ಮರುಪಡೆಯಬಹುದಾದ ವಸ್ತುಗಳ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಿಲಿಕಾನ್ನ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಮೂಲವೆಂದು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ಮೀಸಲಾದ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಮಾರ್ಗಗಳು, ರಿವರ್ಸ್ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಅದರ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ನೀತಿ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 70ರಷ್ಟು ಸೌರ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸುವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ, ಸುಧಾರಣಾ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಶೇ. 90ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ನೀತಿ ಆಯೋಗವು ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸೌರ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಆದ್ಯತೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರವೆಂದು ಗುರುತಿಸಿದೆ. ಹೊಸ ಮತ್ತು ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಸಚಿವಾಲಯವು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಚಿವಾಲಯವಾಗಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯದ ಸೌರ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ತ್ಯಜಿಸಿದ ವಸ್ತುಗಳ ಬದಲಿಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಮೂಲವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ವಿಶಾಲ ಸಂದೇಶವಾಗಿದೆ.
ಭಾರತವು ಈಗಾಗಲೇ ಸೌರ ದ್ಯುತಿವಿದ್ಯುಜ್ಜನಕ ಫಲಕಗಳು, ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕೋಶಗಳನ್ನು ಇ-ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ನಿಯಮಗಳು, 2022 ರ ಚೌಕಟ್ಟಿನೊಳಗೆ ತಂದಿದೆ. ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಸೌರ ಯೋಜನೆಗಳು ದೊಡ್ಡ ಭೌಗೋಳಿಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡಿಕೊಂಡಿವೆ. ಆದರೆ ಅವಧಿ ಮೀರಿದ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಗಳು ಬೃಹತ್ ಮತ್ತು ಸಾಗಣೆಗೆ ದುಬಾರಿಯಾಗಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಮುಖ ಸೌರ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ಗಳ ಬಳಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಮರುಬಳಕೆಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು. ಸೌರ ಯೋಜನೆಗಳ ದೊಡ್ಡ ಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ನಂತಹ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮೀಸಲಾದ ಸೌರ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಜಾಲಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವಿಕೆ: ಭಾರತವು ಸೌರ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಗಳ ತಯಾರಕ, ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಸ್ಥಾಪನೆ ದಿನಾಂಕ, ಸ್ಥಳ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನಿವೃತ್ತಿ ದಾಖಲಿಸುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬಹುದು. ಅಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯು ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಮರುಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಎಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಯೋಜಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಉತ್ಪಾದಕರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಅನೌಪಚಾರಿಕ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಸೌರ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಗಳ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಮರುಬಳಕೆಯ ಅಂಶವನ್ನೂ ಕ್ರಮೇಣ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸುವುದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣಕೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಗಾಜು, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ, ಪಾಲಿಮರ್ಗಳು, ಸಿಲಿಕಾನ್ ಮತ್ತು ಲೋಹಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬೇರ್ಪಡಿಸುವಿಕೆಯು ಮರುಬಳಕೆಯ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಲ್ಲದು. ಮಾಡ್ಯೂಲ್ನ ಬಳಕೆಯ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ನಂತರದ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಕರು ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿದಾರರು ಸ್ಪಷ್ಟ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಸೂಕ್ತ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕಗಳು ಮರುಬಳಕೆಯನ್ನು ವಾಣಿಜ್ಯಿಕವಾಗಿ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿಸಲು ನೆರವಾಗಬಲ್ಲವು.
ಮರುಬಳಕೆ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲ: ಉಪಯುಕ್ತತಾ ಪ್ರಮಾಣದ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲದ ಕೆಲವು ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಗಳು ಸರಿಯಾದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣದ ನಂತರವೂ ಕಡಿಮೆ ಬೇಡಿಕೆಯ ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಬಹುದು. ಮರುಬಳಕೆ ಮತ್ತು ನವೀಕರಣವು ಅವುಗಳ ಉಪಯುಕ್ತ ಜೀವಿತಾವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು. ನಂತರ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಸೂಕ್ತವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ವಸ್ತು ಚೇತರಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅನುಭವವು ಉಪಯುಕ್ತ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತದೆ. ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟವು ತನ್ನ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದ್ಯುತಿವಿದ್ಯುಜ್ಜನಕ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಯುಎಸ್ನಂತಹ ದೇಶಗಳು ತಮ್ಮ ಸೌರ ಫ್ಲೀಟ್ಗಳು ಪ್ರಬುದ್ಧವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮೀಸಲಾದ ಮರುಬಳಕೆ ಮತ್ತು ವಸ್ತು ಚೇತರಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿವೆ. ಯಶಸ್ವಿ ಮರುಬಳಕೆಗೆ ನಿಯಂತ್ರಣ, ಉತ್ಪಾದಕರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಸಂಗ್ರಹ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಮರುಪಡೆಯಲಾದ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಅವರ ಅನುಭವ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದು ರಾಜಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಸವಾಲು ಆರ್ಥಿಕ ಅವಕಾಶವಾಗಬಹುದು. ರಾಜ್ಯವು ಈಗಾಗಲೇ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಸೌರ ಉತ್ಪಾದನೆ, ದೊಡ್ಡ ಸೌರ ಉದ್ಯಾನವನಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಪರೀಕ್ಷೆ, ನವೀಕರಣ, ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ಮರುಬಳಕೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದರಿಂದ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು. ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮರುಪಡೆಯಬಹುದು. ಬೃಹತ್ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ದೂರದವರೆಗೆ ಸಾಗಿಸುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಸೌರ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಅಲೆಯು ಕ್ರಮೇಣ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇಂದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ದೇಶವು ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ತ್ಯಾಜ್ಯ ಪ್ರಮಾಣವು ಅಗಾಧವಾದ ನಂತರ ಮಾತ್ರ ಮರುಬಳಕೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ದುಬಾರಿ ಮತ್ತು ಅಸಮರ್ಥವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸೌರ ಉದ್ಯಮವು ಇನ್ನೂ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಸಂಗ್ರಹ ಜಾಲಗಳು, ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ಮರುಬಳಕೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಮತ್ತು ಮರುಪಡೆಯಲಾದ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬೇಕು.
ಭಾರತದ ಸೌರಶಕ್ತಿ ಕ್ರಾಂತಿಯು ಸ್ವಚ್ಛ ಇಂಧನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಈ ಪರಿವರ್ತನೆಯು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜೀವಿತಾವಧಿಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಸುಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಂದಿನ ಹಂತವಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಅಳವಡಿಸಲಾಗುವ ಸೌರ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಭವಿಷ್ಯದ ತ್ಯಾಜ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು. ಬದಲಿಗೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಗಾಜು, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ, ಸಿಲಿಕಾನ್, ತಾಮ್ರ, ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಅಮೂಲ್ಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಮೂಲಗಳೆಂದು ನೋಡಬೇಕು. ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮಾಣವು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಮುನ್ನವೇ ಭಾರತವು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದರೆ, ಸಂಭಾವ್ಯ ಪರಿಸರ ಹೊರೆಯು ಒಂದು ಹೊಸ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಉದ್ಯಮವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳ್ಳಬಲ್ಲದು.
(ಲೇಖಕರು: ಮಿಲಿಂದ್ ಕುಮಾರ್ ಶರ್ಮಾ. ಜೋಧ್ಪುರದ ಎಂ.ಬಿ.ಎಂ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಲೇಖನದ ಸಹಾಯಕರು ಖುಷ್ಬೂ ಶಾ ಮತ್ತು ಲಲಿತ್ ಜ್ಯಾನಿ)
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