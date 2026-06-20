ಜಿ7 ಶೃಂಗಸಭೆ: ಜಾಗತಿಕ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಳ
ಫ್ರಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜಿ7 ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಆಹ್ವಾನಿತ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿತ್ತು. ಈ ಮೂಲಕ ಜಾಗತಿಕ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ವಿವೇಕ್ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : June 20, 2026 at 8:32 PM IST
ಎವಿಯನ್ (ಫ್ರಾನ್ಸ್): ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜಿ7 ಒಕ್ಕೂಟವು ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಇತರ ದೇಶಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಚೀನಾ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾದಂತಹ ದೈತ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಶೃಂಗಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾದ 10 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪೈಕಿ ಭಾರತವು ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಾಗಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಕಾರಣ, ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ನಡುವಿನ ಕದನ ವಿರಾಮದ ಮಾತುಕತೆಗಳು. ಜೊತೆಗೆ, ಉಕ್ರೇನ್ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಕುರಿತಾದ ಚರ್ಚೆಗಳು ಈ ಬಾರಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಸೆಳೆದವು. ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಉಕ್ರೇನ್ ನಡುವೆ ದಾಳಿಗಳು ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಉಕ್ರೇನ್ಗೆ ಬಲವಾದ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲು ಜಿ7 ನಾಯಕರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುರೋಪ್ ದೇಶಗಳು ಉಕ್ರೇನ್ಗೆ ವಾಯು ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ದೀರ್ಘ ಶ್ರೇಣಿಯ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಹಾಗೂ ಉಕ್ರೇನ್ನ ಮಿಲಿಟರಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಪರವಾನಗಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಎರಡನೇ ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತವು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಪಾಲುದಾರರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊರಬೇಕೆಂದು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿರುವುದು ಯುರೋಪ್ ದೇಶಗಳ ಈ ಕಠಿಣ ನಿಲುವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವು ಯುರೋಪ್ ದೇಶಗಳು ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ರಕ್ಷಣಾ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಅದನ್ನು ಉಕ್ರೇನ್ಗೆ ಪೂರೈಸುವಂತೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರುತ್ತಿದೆಯೇ ಹೊರತು, ನೇರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯವನ್ನಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೇ, ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಉಂಟಾದ ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಉಕ್ರೇನ್ಗೆ ನೀಡುವ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ಷರತ್ತನ್ನು ವಿಧಿಸಿದ್ದರು. ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಮರಳಿ ತೆರೆಯಲು ಅಮೆರಿಕ ನೇತೃತ್ವದ ಜಾಗತಿಕ ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ಯುರೋಪ್ ದೇಶಗಳು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧದ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಕೈಜೋಡಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ಅವರ ಷರತ್ತಾಗಿತ್ತು.
ಈ ಯುದ್ಧದ ವಾತಾವರಣದ ನಡುವೆ, ಜಿ7 ಒಕ್ಕೂಟವು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ದೇಶಗಳ ಹೊರತಾಗಿ ಇತರ ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆನಡಾದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮಾರ್ಕ್ ಕಾರ್ನಿ ಅವರ ನಿಲುವು ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಭಾರತದ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ ಅವರು, ಭಾರತವನ್ನು ಕೇವಲ ‘ಮಧ್ಯಮ ಶಕ್ತಿ’ ಎನ್ನದೆ, ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸೌತ್ ದೇಶಗಳ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಧ್ವನಿ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು. ಈ ವರ್ಷದ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಆರ್ಥಿಕ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಧ್ಯಮ ಶಕ್ತಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಇದು ಪೂರಕವಾಗಿತ್ತು.
ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ಕದನ ವಿರಾಮ ಘೋಷಣೆಯು ಯುರೋಪಿಯನ್ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಯುರೋಪ್ ದೇಶಗಳು ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ತೆರೆಯುವ ಅಥವಾ ಸಾಮೂಹಿಕ ದಿಗ್ಬಂಧನ ವಿಧಿಸುವ ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟನ್ ನೇತೃತ್ವದ ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ, ಸ್ವತಂತ್ರ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಉಪಕ್ರಮವು ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಹಡಗುಗಳ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಮೈನ್ಗಳನ್ನು (ಜಲ ಬಾಂಬ್) ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಲಿವೆ ಎಂದು ಜಿ7 ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಎವಿಯನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜಿ7 ಸಭೆಯು ಇಂಡೋ - ಪೆಸಿಫಿಕ್ ವಲಯದ ಕುರಿತಾದ ಬದ್ಧತೆಗೂ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿತ್ತು. ಟ್ರಂಪ್ ನೇತೃತ್ವದ ಅಮೆರಿಕವು ಇಂಡೋ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮೇಲಿನ ತನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುತ್ತಿರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಈ ಜಂಟಿ ಬದ್ಧತೆಯು ಏಷ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ನಿರಾಳತೆ ತಂದಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿಯಿಂದ ಅಮೆರಿಕ-ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಏಷ್ಯಾ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯು ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಚೀನಾ ಸಮುದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ತೈವಾನ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಲಪ್ರಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸಲು ಜಿ7 ದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಯಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಚೀನಾದೊಂದಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತವು, ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಬೇಸರ ತರಿಸುವ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸದೇ ಜಾಣತನದ ಮೌನ ವಹಿಸಿರುವುದು ಇಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು.
ಜಿ7 ಸಭೆಗೆ ಮುನ್ನ ಜೂನ್ 11 ರಂದು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಮಾನ್ಯುಯೆಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ರಾನ್ ಕರೆದಿದ್ದ ಜಾಗತಿಕ ಒಕ್ಕೂಟದ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಭಾಗವಹಿಸಿತ್ತಾದರೂ, ಈ ಗುಂಪಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಅಮೆರಿಕವು ತನ್ನ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಪಾಲುದಾರರಿಂದ ದೂರ ಸರಿದಿರುವುದು ಮಧ್ಯಮ ಶಕ್ತಿಯ ದೇಶಗಳು ಜಾಗತಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ.
ಭಾರತಕ್ಕೆ ಜಿ7 ಸಭೆಯು ಅದರ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ನವದೆಹಲಿಯ ಜಾಗತಿಕ ಮತ್ತು ದೇಶೀಯ ಆದ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳು ಎವಿಯನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸಿದವು. ಗ್ಲೋಬಲ್ ನಾರ್ತ್ (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ದೇಶಗಳು) ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸೌತ್ (ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ದೇಶಗಳು) ದೇಶಗಳ ಆದ್ಯತೆಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿರುವಾಗ, ಭಾರತವು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸೌತ್ನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ದೇಶವಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಆದ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
ಯಾವುದೇ ಯುದ್ಧನಿರತ ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಘರ್ಷ ಹೊಂದಿರದ ಭಾರತದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ಥಾನವು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ನೆಲೆಗೊಳಿಸಲು ಪೂರಕವಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ, ಜಾಗತಿಕ ಸಂಪರ್ಕದ ಮೇಲಿನ ಭಾರತದ ಹೂಡಿಕೆಯು ಅತ್ಯಂತ ಸಮಯೋಚಿತವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯುದ್ಧಗಳಿಂದಾಗಿ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುವ ಭಾರತದ ಸಂಪರ್ಕ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದವು. ಈಗ ಇರಾನ್-ಅಮೆರಿಕ ಸಂಘರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದೊಂದಿಗೆ, I2U2 ಮತ್ತು IMEEC ನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಪರ್ಕ ಯೋಜನೆಗಳು ವೇಗವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
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