Deepfake: ನಕಲಿಸುವ ಮಾಧ್ಯಮ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದೇಗೆ? ಐದು ಸಂತ್ರಸ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದೇಕೆ?
ಡೀಪ್ಫೇಕ್ಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ, ವಂಚನೆ ಮತ್ತು ಲಿಂಗ ಆಧಾರಿತ ನಿಂದನೆಯಂತಹ ಗಂಭೀರ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಅದು ತಂದೊಡ್ಡುತ್ತಿದೆ.
Published : November 1, 2025 at 8:37 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಇಂದಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಂಡಿದ್ದನ್ನು ನಂಬುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯು (ಎಐ) ಜನರು ಮಾಡದ, ಹೇಳದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಅದು ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸುಳ್ಳೆಂದು ಸಾಬೀತುಮಾಡಲು ಹೆಣಗಾಡಬೇಕು. ಸತ್ಯದ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದಂತೆ ಅದು ನಕಲಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಅದರ ಮತ್ತೊಂದು ರೂಪವೇ ಡೀಪ್ಫೇಕ್.
ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು (ಡೀಪ್ಫೇಕ್) ಎಐನ ಸೃಜನಶೀಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರದರ್ಶನವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದವು. ಆದರೂ, ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಇದೇ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಬೆದರಿಕೆಯ ಆಯುಧವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದನ್ನು ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ, ವಂಚನೆಗಳು, ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಚಾರ ಮತ್ತು ಒಮ್ಮತವಿಲ್ಲದ ಲೈಂಗಿಕ ವಿಷಯಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ.
"ಇಂದು ಡೀಪ್ಫೇಕ್ಗಳ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ, ಅವುಗಳು ಸುಮಾರು 95% ದುರುದ್ದೇಶಪೂರಿತ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಲು, ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ದೂಷಿಸಲು ಅಥವಾ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲು ಅವುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಕೆಯಾಗಿವೆ" ಎಂದು AI & Beyond ನ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬಿಂದ್ರಾ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಡೀಪ್ಫೇಕ್ನ ಅಧ್ಯಯನ: "ಡೀಪ್ಫೇಕ್ಗಳನ್ನು ಜನರೇಟಿವ್ ಅಡ್ವರ್ಸರಿಯಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ (GAN) ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಬಿಂದ್ರಾ ತಿಳಿಸಿದರು. ನಕಲಿ ವಿಷಯ ರೂಪಿಸುವ ಮತ್ತು ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನದ ಮೇಲೆ ಇದು ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಇದು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳು ಸತ್ಯವೇ? ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದೇ ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ.
ಡೀಪ್ಫೇಕ್ಗಳು AI ಗಿಂತ ಮೊದಲೇ ಬಳಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಆದರೆ, ಹೊಸ ಮಾದರಿಗಳು ತೀವ್ರ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಿವೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, AI ಚಾತುರ್ಯಗಳು ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಇಂದು, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮುಖವನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಂತೆ ರೂಪಿಸಿ, ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ಮಾಡದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವ ಅಥವಾ ಧ್ವನಿಸಿದಂತಹ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೀವು ರಚಿಸಬಹುದು" ಎಂದು ಬಿಂದ್ರಾ ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಡೀಪ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ಗಳು ಈಗ ತುಂಬಾ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದು, ಅವು ಮುಖದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ದೇಹ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಮಾತಿನ ಕ್ಯಾಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅನುಕರಿಸಬಲ್ಲವು. ಇದು ಡೀಪ್ಫೇಕ್ಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು AI ವಿರುದ್ಧ AI ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧವಾಗಿದ್ದು ಅದು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ.
ಡೀಪ್ಫೇಕ್ಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದೇಗೆ? 1990 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಶೋಧಕರು ಯಂತ್ರ ಕಲಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಕುಶಲತೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪ್ರಯೋಗ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಈ ಡೀಪ್ಫೇಕ್ ಎಂಬ ಪದವು 2017 ರ ನಂತರವೇ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು.
ಇಂಟರ್ವಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫ್ ಬ್ರೆಗ್ಲರ್, ಮೈಕೆಲ್ ಕೋವೆಲ್ ಮತ್ತು ಮಾಲ್ಕಮ್ ಸ್ಲೇನಿ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಮಾನವನ ಮುಖವನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮೊದಲು ರಚಿಸಿದರು. ಅವರ "ವಿಡಿಯೋ ರಿರೈಟ್" ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಯಾರೋ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವ ವೀಡಿಯೊ ತುಣುಕನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರದಲ್ಲದ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರು. ಇದು ಥೇಟ್ ಆ ಮನುಷ್ಯನೇ ಮಾತನಾಡಿದಂತೆಯೇ ರೂಪಿತವಾದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವಾಗಿತ್ತು.
ಎಐನ ಸುವರ್ಣಯುಗ (2014): ಇಯಾನ್ ಗುಡ್ಫೆಲೋ ಅವರು ಜನರೇಟಿವ್ ಅಡ್ವರ್ಸರಿಯಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ (GAN) ಅನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ 2014 ರಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಹೊಸ ರೂಪ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಗ್ಯಾನ್ಗಳು ಪರಸ್ಪರ ತದ್ವಿರುದ್ಧ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟವು. ಒಂದು "ಜನರೇಟರ್" ಡೀಪ್ಫೇಕ್ಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು "ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಟರ್" ಡೀಪ್ಫೇಕ್ಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಡೀಪ್ಫೇಕ್ನ ರಚನೆಕಾರ "ಜನರೇಟರ್", ಹೆಚ್ಚು ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಡೀಪ್ಫೇಕ್ ಅನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ.
ಡೀಪ್ಫೇಕ್ ಪದದ ಹುಟ್ಟು (2017): 2017 ರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಕೆದಾರರು "ಡೀಪ್ಫೇಕ್" ಎಂಬ ಪದ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಚಾಲ್ತಿಗೆ ತಂದರು. ಬಳಕೆದಾರರು, ಇತರರು AI ರಚಿಸಿದ ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳುಳ್ಳ ಅನುಮತಿರಹಿತ ಅಶ್ಲೀಲ ವಿಷಯವನ್ನು ರಚಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಓಪನ್-ಸೋರ್ಸ್ ಫೇಸ್-ಸ್ವಾಪಿಂಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿವೆ. ನಂತರದ ವಿಷಯಗಳು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ತರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು.
ಮೊದಲ ಅಧಿಕೃತ ಡೀಪ್ಫೇಕ್ (2023): 2023 ರಲ್ಲಿ, ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಅಧಿಕೃತ ಡೀಪ್ಫೇಕ್ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ AI ವಿದ್ವಾಂಸ ನೀನಾ ಶಿಕ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಅವರು ವೀಡಿಯೊವನ್ನು AI ಕುಶಲತೆಯಿಂದ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸೂಚಿಸುವ ಉದ್ಯಮದ ವಾಟರ್ಮಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ವೀಡಿಯೊಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಇದು ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವ ಮತ್ತು AI ಮಾಧ್ಯಮದ ಸ್ಪಷ್ಟ ಲೇಬಲ್ ಅನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ದೊಡ್ಡ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ" ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.
AI vs AI ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧ: ಡೀಪ್ಫೇಕ್ಗಳು ಎಷ್ಟು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕವಾಗುತ್ತಿವೆ ಎಂದರೆ ತಜ್ಞರು ಸಹ ಅವುಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು AI vs AI ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧ ಎಂದು ಬಿಂದ್ರಾ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. "ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಸಂಗತತೆಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಪತ್ತೆ ಪರಿಕರಗಳು ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿವೆ. ಆದರೆ, ಉತ್ಪಾದಕ ಮಾದರಿಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಈ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ: ಡೀಪ್ಫೇಕ್ಗಳನ್ನು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರಗಳು ಡೀಪ್ಫೇಕ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ವಿತರಣೆಗಾಗಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಬೇಕು. ಅನುಸರಣೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆದರೆ, ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಅರಿವು. ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕೆಂದು ನಾವು ಜನರಿಗೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಹ ಕಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಫಿನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ನಂತಹ ದೇಶಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ನಾವೂ ಅದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ನಾಗರಿಕರು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ದೃಢೀಕರಣವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಲು ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಕಲಿಯಬೇಕು ಎಂದು ಬಿಂದ್ರಾ ಅವರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.
ಡೀಪ್ಫೇಕ್ಗಳನ್ನು "ಆಸಿಡ್ ದಾಳಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಡಿಜಿಟಲ್ ದಾಳಿ" ಎಂದು ಬಿಂದ್ರಾ ಅವರು ಹೋಲಿಸಿದರು. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮೀರಿದ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಅವಮಾನಿಸುವುದು, ಮಾನಹಾನಿ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ನಾಶಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಲು ಸರ್ಕಾರಗಳು, ಸಂಶೋಧಕರು, ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ನಡುವೆ ಸಂಯೋಜಿತ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಅವರ ಅಭಿಮತ.
ಭಾರತವನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದ ಡೀಪ್ಫೇಕ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು: ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಡೀಪ್ಫೇಕ್ಗಳ ನರ್ತನ ನಡೆಸಿವೆ. ಪತ್ರಕರ್ತರು, ನಟರು, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನೂ ಸಹ ಅವುಗಳು ವ್ಯಾಪಿಸಿವೆ.
1. ರಾಣಾ ಅಯ್ಯೂಬ್ ಘಟನೆ: 2018 ರಲ್ಲಿ, ಪತ್ರಕರ್ತೆ ರಾಣಾ ಅಯ್ಯೂಬ್ ಅವರ ಡೀಪ್ಫೇಕ್ ಅಶ್ಲೀಲ ವಿಡಿಯೋ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿತ್ತು. ಅದು ವೈರಲ್ ಕೂಡ ಆಗಿತ್ತು. ಕಥುವಾ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದ ನಂತರ ಅಯ್ಯೂಬ್ ಅವರನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ ನಕಲಿ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಆಘಾತದ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ಡೀಪ್ಫೇಕ್ ನಿಂದನೆಯ ಮೊದಲ ಪ್ರಕರಣ.
2. ಅಂಕುರ್ ವಾರಿಕೂ ಪ್ರಕರಣ: 2024 ರಲ್ಲಿ, ಉದ್ಯಮಿ ಅಂಕುರ್ ವಾರಿಕೂ ಅವರ ಡೀಪ್ಫೇಕ್ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಸರಣಿಯನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಯಿತು. AI ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ವಿವಿಧ ಡೀಪ್ಫೇಕ್ ವೀಡಿಯೊಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಕುರ್ ಅವರು ಇವರು ಮತ್ತು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವಂತೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಜನರಿಂದ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ವಂಚಿಸಲಾಯಿತು.
3. ಎನ್ಎಸ್ಇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹಗರಣ: 2025 ರಲ್ಲಿ, ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಷೇರು ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರದ ವಿವಿಧ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಹಲವಾರು ಅನುಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಹಾಯವನ್ನು ಕೋರುವ ಡೀಪ್ಫೇಕ್ ವೀಡಿಯೊಗಳಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಯಿತು. ಡೀಪ್ಫೇಕ್ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಎಷ್ಟು ಅಚ್ಚಕಟ್ಟಾಗಿದ್ದವು ಎಂದರೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರು.
4. ಗೌರವ್ ಭಾಟಿಯಾ ಪ್ರಕರಣ: 2024 ರಲ್ಲಿ, ವಕೀಲ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ವಕ್ತಾರ ಗೌರವ್ ಭಾಟಿಯಾ ಅವರ ವಿವಿಧ ಡೀಪ್ಫೇಕ್ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಅದು ಸುಳ್ಳು ಮಾಹಿತಿಯುಳ್ಳ ಅಭಿಯಾನವಾಗಿತ್ತು. ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ, ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಮತ್ತು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಮೊದಲೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡಿದ್ದವು.
5. ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಡೀಪ್ಫೇಕ್ಗಳು: ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ, ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ ಮತ್ತು ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿಯರು ತಮ್ಮ ಮುಖಗಳ ಡೀಪ್ಫೇಕ್ಗಳ ಸಂತ್ರಸ್ತರಾದರು. ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಂದನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಯಿತು. ಇವು ಸೈಬರ್ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದವು.
6. ನಿರ್ಮಾನ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಪ್ರಕರಣ: ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಭಾವಿ ನಿರ್ಮಾನ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ನಕಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವಂತಹ ಡೀಪ್ಫೇಕ್ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಡೀಪ್ಫೇಕ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ತಜ್ಞ ಅಮಿತ್ ದುಬೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯಂತೆ, ಡೀಪ್ಫೇಕ್ ಸೃಷ್ಟಿಯು ಉನ್ನತ ಕೌಶಲ್ಯದ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಯಾರಾದರೂ ಮೂಲಭೂತ ಪರಿಕರಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಹಿಂದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿಯುತ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕೋಡಿಂಗ್ ಜ್ಞಾನದ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು. ಈಗ, ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಓಪನ್-ಸೋರ್ಸ್ ಮಾಹಿತಿಗಳಿಂದ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಡೀಪ್ಫೇಕ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಮೊದಲೇ ಅದು ಅನಾಹುತ ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುತ್ತದೆ.
ಡೀಪ್ಫಕ್ ಸಂತ್ರಸ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಟಾಪ್ 5: ಸೈಬರ್ ಕಾನೂನು ತಜ್ಞ ಸಾಕ್ಷರ್ ದುಗ್ಗಲ್ ಅವರು ಹೇಳುವಂತೆ, ಡೀಪ್ಫೇಕ್ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಲಿಂಗ ಆಧಾರಿತ ನಿಂದನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಟಾಪ್ ಐದು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವೂ ಒಂದು. ಅವುಗಳ ಪತ್ತೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ನಿಯಂತ್ರಕ ಚೌಕಟ್ಟುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜಾಗೃತಿ ಇನ್ನೂ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಬೆದರಿಕೆಯಿಂದ ಹಿಂದುಳಿದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಜಾಗತಿಕವಾಗಿಯೂ ಸಹ, ಬೆದರಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಡೀಪ್ಫೇಕ್ಗಳನ್ನು ಈಗ ಏಷ್ಯಾ, ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮತವಿಲ್ಲದ ಅಶ್ಲೀಲತೆ, ವಂಚನೆ ಮತ್ತು ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 2024 ರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಪ್ರತಿ ಡೀಪ್ಫೇಕ್-ಸಂಬಂಧಿತ ಘಟನೆಗೆ ಸುಮಾರು $500,000 ಕಳೆದುಕೊಂಡಿವೆ, ಪತ್ತೆಯಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳು 2022 ರಿಂದ 2023ರ ವರೆಗೆ ಹತ್ತು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿವೆ.
ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಕೂಡ ಡೀಪ್ಫೆಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ChatGPT ತಯಾರಕರಾದ OpenAI ಜೊತೆ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು deepfakes ಅನ್ನು ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಬೆದರಿಕೆ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ.
deepfakes ನಿಂದ ಹೇಗೆ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು
- ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಷಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ. ಅಂದರೆ, ಫೋಟೋಗಳು, ಧ್ವನಿ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಅಥವಾ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ.
- ಶೇರ್ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಸತ್ಯ ಪರಿಶೀಲನೆ: Google Reverse Image Search, InVID, Hive Moderation, ಅಥವಾ Microsoft ನ Video Authenticator ನಂತಹ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ.
- ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ AI, ಡೀಪ್ಫೇಕ್ ಅಥವಾ ಕೃತಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿವೆ.
- ಯಾರಾದರೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳು.
ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಡೀಪ್ಫೇಕ್ನ ಸಂಭಾವ್ಯ ಅಪಾಯ: ಒಂದು ಅವಲೋಕನ - fake videos and audio