ಭಾರತದ ವಾಯುಯಾನದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಒತ್ತೆಯಾಳುವಾಗಿರಿಸಿರುವ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಿದೆ ಪರಿಹಾರ!
ದೇಶಿಯ ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಇಂಡಿಗೋ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಹೊರೆಯಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ವಾಯುಯಾನದ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯತೆ ಹಾಗೂ ಪರ್ಯಾಯಗಳ ಕೊರತೆಯಾಗಿದೆ.
Published : December 9, 2025 at 3:23 PM IST
ಇಂಡಿಗೋ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಕೇವಲ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಖಾಸಗಿ ವಿಮಾನವೊಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಬಳಿಕ ಅದು ಎಡವಿದಾಗ ದೇಶ ಹೇಗೆ ಬಳಲುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇಂಡಿಗೋ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಇದೀಗ ಯಾವುದೇ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಮಯ, ಹಣ ಸುರಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡದಂತೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ ಮರು ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ.
ದೇಶವನ್ನು ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಲುಕಿಸಿದ ಇಂಡಿಗೋ ವಿಮಾನ ರದ್ದು: ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮೊದಲ ದಿನದಿಂದಲೇ ಇಂಡಿಗೋದ ಕೆಲವು ವಿಮಾನಗಳ ಹಾರಾಟ ವಿಳಂಬ ಮತ್ತು ರದ್ದಾಗಲು ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಇದರಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವಂತೆ ಆಯಿತು. ಹೀಗಾಗಿ ಅನೇಕರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸಮಾರಂಭ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್, ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಯ ಮೀಟಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಆಯಿತು. ಇಂಡಿಗೋ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಹೊಸ ಪೈಲಟ್ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನಿಯಮ. ಇಂಡಿಗೋ ಕಡಿಮೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇದರ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಮಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.
ಭಾರತದ ದೇಶಿಯ ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಾರಾಟವನ್ನು ಇಂಡಿಗೋ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಇತರೆ ವಿಮಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವಿಮಾನ ರದ್ದಾದರೂ ಇಂಡಿಗೋ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಅನುಭವಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇಂಡಿಗೋ ವಿಮಾನ ರದ್ದಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಇತರೆ ವಿಮಾನ ದರಗಳು ಏರಿಕೆ ಕಂಡವು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಅವರಿಗೆ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಗೋ ಹೊರತಾಗಿ ಬೇರೆ ಪರ್ಯಾಯ ವಿಮಾನಗಳಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಅರಿವಾಯಿತು.
ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಪಾಠ ಹೇಳುವುದೇನು: ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಭಾರತದ ವಿಮಾನಯಾನದ ಕಥೆಗಳು ದೊಡ್ಡ ಕನಸು ಮತ್ತು ತಕ್ಷಣದ ಕುಸಿತಗಳಿಂದ ಕೂಡಿವೆ. ಅನೇಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ಅಥವಾ ದಿವಾಳಿಗಿದ್ದೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇದು ಉಳಿಕೆ ಕೆಲವೇ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಗೋಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಶಕ್ತಿ ಒದಗಿಸಿದೆ. ಇಂಡಿಗೋ ಸರಳವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮಾದರಿ, ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಳ, ಬಿಗಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಯೋಜನೆ ನಡುವೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ನಿಯಮ ಬದಲಾವಣೆ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಮಾದವಾದಾಗ ಯಾವುದೇ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ.
ಇದೇ ವೇಳೆ, ದೇಶ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪೈಲಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಬಲವಾದ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಮಂಜು, ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಥವಾ ಹೊಸ ಸುರಕ್ಷತಾ ನಿಯಮಗಳಂತಹ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಅಥವಾ ತಪ್ಪು ನಿರ್ಣಯವು ಇಡೀ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಳಿಸಬಹುದು.
ಸರ್ಕಾರದ ಭರವಸೆ ನಡವೆಯೂ ಮುಂದುವರೆದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು: ಸದ್ಯ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಈ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರ ತಣ್ಣಗಾಗಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಕೆಲಕಡೆ ಹೊಸ ಪೈಲಟ್ಗಳ ನಿಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅವಧಿಯ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನಿಯಮವನ್ನು ವಿರಾಮಗೊಳಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಈ ಕಳಪೆ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಸಂಸ್ಥೆ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ನಡೆಸುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಏಕಾಏಕಿ ಏರಿರುವ ದರವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಮತ್ತು ವಿಮಾನ ರದ್ದಾದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಹಣ ಮರು ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ಕೂಡ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.
ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣಿದು ಪೈಲಟ್ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಪಡೆಯುವುದು ಅಥವಾ ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುವುದು ತಪ್ಪು ಸಂದೇಶವನ್ನು ರವಾನಿಸುತ್ತದೆ. ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳು ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಸುರಕ್ಷತಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಬಗ್ಗಿಸಬಹುದು. ದೀರ್ಘ ಕರ್ತವ್ಯದ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಆಯಾಸದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪೈಲಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇರುವ ಪರಿಹಾರ: ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾದರಿ ರಕ್ಷಿಸುವ ಬದಲು, ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಿದೆ.
ಸ್ಪಷ್ಟ, ತಕ್ಷಣ ಮರುಪಾವತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರ: ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟ ರದ್ದಾಗುವುದು ಅಥವಾ ವಿಳಂಬವಾಗುವುದು ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ತಪ್ಪು. ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಕೌಂಟರ್ ಅಥವಾ ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡದೇ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪರಿಹಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಮರುಪಾವತಿ ಪಡೆಯಬೇಕು.
ತ್ವರಿತ ಸಂಹಿತೆ: ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ರದ್ದತಿಗಳು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಟ್ಟವನ್ನು ದಾಟಿದಾಗ, ಪ್ರಮಾಣಿತ ತುರ್ತು ಸಂಹಿತೆ ಜಾರಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ದರ ಮಿತಿಗಳು, ಇತರ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ತ್ವರಿತ ಅನುಮೋದನೆಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಮರು ಬುಕ್ ಮಾಡಲು ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯ ಸಹಕಾರ.
ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ಜೊತೆ ಆಟವಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ: ಪೈಲಟ್ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯದ ಮಾನದಂಡಗಳಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಸಡಿಲಿಕೆಯು ಕನಿಷ್ಠವಾಗಿರಬೇಕು, ಸಂಕುಚಿತವಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರಬೇಕು. ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರಬೇಕು. ಯಾವಾಗಲೂ ಲಾಭ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು.
ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯತೆ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆ: ಮುಂದಿನ 2 ರಿಂದ 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯು ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟದ ವಿಫಲ ಎಂಬ ಅಪಾಯವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು.
ಮಾರ್ಗಾಧಾರಿತ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಪರಿಶೀಲನೆ: ದೊಡ್ಡ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಅಥವಾ ಬ್ಯುಸಿ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಬಹುದು ಎಂದು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಗಮನ ನೀಡಬೇಕಿದ್ದು, ಇದು ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಹೊಸ ವಿಮಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನಿಯಮಗಳು: ಒಂದು ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಗವಾರು ಪಾಲನ್ನು ದಾಟಿದ ನಂತರ, ಅದು ಕಠಿಣ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚು ಪೈಲಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ವಿಮಾನಗಳು, ಹೊಸ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಗಳಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಹಠಾತ್ ಆಘಾತಗಳನ್ನು ಅದು ನಿಭಾಯಿಸಬಹುದೇ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ನಿಯಮಿತ ಪರಿಶೀಲನೆಗಳು ಸಾಗಬೇಕು.
ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಹಕ್ಕುಗಳ ಕಾನೂನು: ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳಲ್ಲ, ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ, ಸರಳವಾದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಹಕ್ಕುಗಳ ಸಂಹಿತೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತಾವು ಏನನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಲುಪಿಸಲು ವಿಫಲವಾದಾಗ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಅಜೆಂಡಾ: ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚವಲ್ಲ, ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವದ ಬೆಳವಣಿಗೆ: ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ, ವಾಯುಯಾನ ನೀತಿಯು ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಭೌಗೋಳಿಕ ಗಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗಬೇಕು.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಯೋಜನೆ: ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ವಿಸ್ತರಣೆ, ವಾಯು ಸಂಚಾರ ನಿಯಂತ್ರಣ ನವೀಕರಣಗಳು, ವಿಮಾನಯಾನ ಫ್ಲೀಟ್ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಪೈಲಟ್ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ಭಾಗವು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಬದಲು, ಭವಿಷ್ಯದ ಬೇಡಿಕೆಯ ವಾಸ್ತವಿಕ ಅಂದಾಜುಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯೋಜಿಸಬೇಕು.
ಜನರಿಂದ ಹೂಡಿಕೆ: ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಪೈಲಟ್ಗಳು, ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಸುಲಭ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾಲಗಳು ಮತ್ತು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾನದಂಡಗಳು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಸುರಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಿಯಾಬಾರದು.
ಸ್ವತಂತ್ರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಸಂಸ್ಥೆ: ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯು ದೊಡ್ಡ ಅಡಚಣೆಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ದುರಂತವು ಬದಲಾಗುವ ಮೊದಲು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನವೀಕರಿಸಬೇಕು.
ಮರುಪಾವತಿ ನಿಯಮ: ಭಾರತದ ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ನಿಯಮಗಳು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 1934 ರ ವಿಮಾನ ಕಾಯ್ದೆ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಸಿಎ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ವಿಳಂಬ ಮತ್ತು ರದ್ದತಿಗೆ ಮರುಪಾವತಿ, ಪರ್ಯಾಯ ವಿಮಾನಗಳು ಅಥವಾ 20,000 ರೂ.ವರೆಗಿನ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬಲವಾದ ಕಾನೂನು ಬೆಂಬಲವಿಲ್ಲದೆ ದುರ್ಬಲ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಇಂಡಿಗೋ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಂತೆ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ 1,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಮಾನಗಳು ರದ್ದಾಗಿವೆ. ಟಿಕೆಟ್ ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ತ್ವರಿತ ಮರುಪಾವತಿ ಅಥವಾ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಡ್ಡಾಯ ದಂಡಗಳು, ತ್ವರಿತ ಆನ್ಲೈನ್ ದೂರು ಪರಿಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಇಂತಹ ಪುನರಾವರ್ತಿತ ವೈಫಲ್ಯಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ನಮಗೆ ಕಠಿಣ ಕಾನೂನುಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ.
ಈ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಒಂದು ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕೆಟ್ಟ ವಾರ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ, ಇದರಿಂದ ಏನನ್ನೂ ಕಲಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ಆಘಾತ ಬಂದಾಗ ಅದೇ ತಪ್ಪು ಮರುಗಳಿಸುತ್ತದೆ. ಬದಲಾಗಿ ಇದನ್ನು ಪಾಠ ಎಂದು ತಿಳಿದರೆ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ, ಸುರಕ್ಷತೆ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತೊಂದರೆಗೆ ಒಳಗಾಗದಂತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದು.
ಮೂರನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಾಗಲು ಬಯಸುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿನ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಅನಿವಾರ್ಯ ರಕ್ಷಕರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇಂಡಿಗೋ ವೈಫಲ್ಯವನ್ನು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಕ್ಷಣವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಅಗತ್ಯ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ವೆಚ್ಚ ದಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮಾಪನಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ, ಪುನರುಕ್ತಿ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತತೆಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ.
ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರಿತ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ವಾಯುಯಾನ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಬಳಸಿದರೆ, ಭಾರತವು ತನ್ನ ಆರ್ಥಿಕ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ವಾಯು ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದು. ಒಬ್ಬ ಪ್ರಬಲರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಅದು ಬಿರುಕನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿದರೆ, ಅದು ಮುಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲೂ ಇಂದಿನಂತೆ ಜನರು ಪರ್ಯಾಯಗಳಿಲ್ಲದೆ, ಅಥವಾ ದುಬಾರಿಯಿಂದಾಗಿ ಇಂಡಿಗೋದ ನಿಯಮದಲ್ಲೇ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು.
ಸಿಆರ್ ಸುಕುಮಾರ್ : (ಲೇಖಕರು ದಿ ಎಕಾನಾಮಿಕ್ಸ್ ಟೈಮ್ಸ್ನ ಮಾಜಿ ಹಿರಿಯ ಸಂಪಾದಕರು ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ವಕೀಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ.)