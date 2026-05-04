ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಜಯಕ್ಕೆ ಆಯೋಗದ SIR ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತೇ?
ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಭಯವು ಜನರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಲು ಬೂತ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿತು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
By Sanjib Guha
Published : May 4, 2026 at 8:53 PM IST
ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ: ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ವಿಶೇಷ ತೀವ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ -SIRನಿಂದಾಗಿ ಈ ಬಾರಿಯ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ. 92 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮತದಾನವಾಗಿದೆ. ಇದುವೇ ಅಂತಿಮ ಹಣೆಬರಹವನ್ನು ಬರೆದಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಏಕೆಂದರೆ, ಪಂಚರಾಜ್ಯಗಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ 2026ರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ, ಆಡಳಿತಾರೂಢ ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗಿಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಭಯವು ಜನರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಲು ಬೂತ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿತು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಪರವಾಗಿ ಈ ಜನಾದೇಶವು ರಾಜ್ಯದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ರಾಜಕೀಯ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತಂದಿದೆ.
ಬಿಜೆಪಿ ಗೆಲುವಿಗೆ ಮೊದಲ ಕಾರಣ ಹುಡುಕುವುದಾದರೆ, ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ವಿಶೇಷ ತೀವ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ -SIR. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮತಗಳನ್ನು ಅಳಿಸಿಹಾಕಿದ ಕಾರಣ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ 27 ಲಕ್ಷ ಜನರು ಬಿಜೆಪಿಯ ಸ್ವೀಪ್ ಮತ್ತು ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಸೌಮ್ಯ ಶರಣಾಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಮಾಜಿ ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಹೇಳುವುದಿಷ್ಟು: ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ತೃಣಮೂಲ ಪಕ್ಷವು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದ ಮೃತಪಟ್ಟವರು , ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡ ಮತ್ತು ಅದೃಶ್ಯ ಮತದಾರರು ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಮತದಾರರನ್ನು ಈ ಬಾರಿ ಎಸ್ಐಆರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮೂಲಕ ಅಳಿಸಿಹಾಕಲಾಯಿತು ಎಂದು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಪೊಲೀಸ್ನ ಮಾಜಿ ಐಪಿಎಸ್ ಮತ್ತು ಎಡಿಜಿ ನಜ್ರುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಚುನಾವಣೋತ್ತರ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದ್ದವು. ಆದರೂ ಚುನಾವಣೆಯ ಹಿಂದಿನವರೆಗೂ ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವರಿಷ್ಠೆ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಇದ್ದರು. ತೃಣಮೂಲ 226 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸತತ ನಾಲ್ಕನೇ ಅವಧಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಮತ ಎಣಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ತಕ್ಷಣ, ಈ ಬಾರಿ ಬಂಗಾಳದ ಜನರು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿತು.
ಇಸಿಐನಿಂದ ಪಡೆದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 293 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ (ಫಾಲ್ಟಾಗೆ ಮರು ಮತದಾನ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ), ಬಿಜೆಪಿ 208 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದೆ ಅಥವಾ ಗೆದ್ದಿದೆ. ಆದರೆ, ತೃಣಮೂಲ ಮೂರು ಅಂಕಿಗಳಿಗಿಂತ ಕೆಳಗೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ಬಂಗಾಳ ಈಗ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಅಡ್ಡಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದೆ. 2011 ರಲ್ಲಿ ಎಡರಂಗಕ್ಕೆ ಬದಲಾವಣೆಯ ಹೊಸ ಯುಗವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಬಾಗಿಲು ತೋರಿಸಿದಾಗ ಕಂಡುಬಂದಂತೆ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಸಲ, ಉಬ್ಬರವಿಳಿತವು ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿದೆ.
ಈ ನಾಟಕೀಯ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಮೂಲ ಅಂಶಗಳ ಕುರಿತು ರಾಜಕೀಯ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ವೀಕ್ಷಕರ ಒಂದು ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಚುನಾವಣೆಯ ನಿಜವಾದ ಯುದ್ಧವು SIR ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಸುತ್ತ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿತ್ತು. ನವೆಂಬರ್ 4 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಈ ಬೃಹತ್ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಅಭಿಯಾನವು 9 ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಅಳಿಸಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಈ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ರಾಜ್ಯದ ಚುನಾವಣಾ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿರಬಹುದು ಎಂದು ಈಗ ಹಲವರು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಚಲಾಯಿಸಲು ದೂರದಿಂದ ಬಂದ ಮತದಾರ: ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳು ಸಹ ಈ ರೂಪಾಂತರದ ಸೂಚಕಗಳಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಸರಿಸುಮಾರು 92–93 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಮತದಾರರ ಮತದಾನವು ಹಿಂದಿನ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಛಿದ್ರಗೊಳಿಸಿದೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದ 152 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2.1 ಮಿಲಿಯನ್ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮತಗಳು ಚಲಾವಣೆಯಾಗಿವೆ. ಆದರೆ, ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ 142 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ 900,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮತಗಳು ಚಲಾವಣೆಯಾದವು. ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ತಮ್ಮ ತವರು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ದು, ಮತದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿನ ಈ ಏರಿಕೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ವೇಗವರ್ಧಕವಾಗಿತ್ತು. ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ದೂರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮತದಾರರು ಈ ಬಾರಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮತಗಳನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಚಲಾಯಿಸಲು ಮನೆಗೆ ಮರಳಿದರು ಎಂಬುದು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಒಮ್ಮತವಾಗಿದೆ.
ಮತ್ತೊಂದು ಗಮನಾರ್ಹ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಹಿಂಸಾಚಾರ-ಮುಕ್ತ ಮತದಾನ ನಡೆಸಿರುವುದು, ಬಂಗಾಳದ ಚುನಾವಣಾ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪ. ಎರಡು ಮತದಾನ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಘರ್ಷಣೆಗಳು ಅಥವಾ ಜೀವಹಾನಿಯ ವರದಿಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ. ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಭದ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಪಡೆಗಳ ಬೃಹತ್ ನಿಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿತ್ತು.
ರಾಜಕೀಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯು ಈ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ನಿರೂಪಣೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಆಳವಾದ ಪದರಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಬಲವು ದೃಢವಾಗಿದ್ದರೂ, ನಗರಗಳು ಮತ್ತು ಉಪನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಪ್ರಭಾವ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ.
