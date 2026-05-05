ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಕೇಸರಿ ಅಲೆ; ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ರಾಜಕೀಯವನ್ನೇ ಮರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದ ಬಿಜೆಪಿ
ದಶಕಗಳಿಂದ ವಿಭಿನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳಿಂದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಈಗ ಕೇಸರಿ ಅಲೆ ಎದ್ದಿದೆ.
Published : May 5, 2026 at 3:16 PM IST|
Updated : May 5, 2026 at 3:25 PM IST
ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ರಾಜಕೀಯ ಬದಲಾವಣೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಫಲಿತಾಂಶದ ಮೂಲಕ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಬಿರುಗಾಳಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ತನ್ನ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿದ್ದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಏರಿಕೆಯು ರಚನಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇದು ಕೇವಲ ಚುನಾವಣಾ ವಿಜಯವಲ್ಲ. ಇದು ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ರಾಜಕೀಯ ಕಲ್ಪನೆಯ ಬಲವರ್ಧನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಬಂಗಾಳ ದಶಕಗಳಿಂದ ವಿಭಿನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳಿಂದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕೇಸರಿ ಪಕ್ಷದ ಒಳ ನುಗ್ಗುವಿಕೆಯನ್ನು ಈ ಫಲಿತಾಂಶ ತೋರಿಸಿದೆ.
ಕನಿಷ್ಠ ಆಟಗಾರನಿಂದ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕನಾಗಿ ಬದಲಾದ ಕೇಸರಿ ಪಾಳೆಯ: ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾ ನಂತರದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಕನಿಷ್ಠ ಆಟಗಾರನಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿತ್ತು. ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಕೀಯವು ಎಡಪಂಥೀಯರ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಪ್ರಾಬಲ್ಯದಿಂದ ಮತ್ತು ನಂತರ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ (ಟಿಎಂಸಿ) ಯ ಜನಪ್ರಿಯ ಪ್ರಾದೇಶಿಕತೆಯಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡಿತ್ತು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಸಂಘಟನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಜೀವಾಳವಾಗಿರುವ ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ಬಂಗಾಳದ ಜನ ಇದುವರೆಗೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ.
ಕಳೆದ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಂತವಾಗಿ ದೃಢನಿಶ್ಚಯದಿಂದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಕಾಣುತ್ತಾ ಬಂದಿತು. ಸಾಂಕೇತಿಕ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮೀರಿ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಬೆನ್ನೆಲುಬನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿತು. ಬೂತ್ ಸಮಿತಿಗಳು, ತಳಮಟ್ಟದ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುವವರು ಮತ್ತು ಕೇಡರ್ ತರಹದ ರಚನೆಯು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಬೆಂಬಲ ಪಡೆದು ಚುನಾವಣಾ ನೆಲೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು.
2019ರ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ತೋರಿದ್ದ ಬಿಜೆಪಿ 2026ರ ಚುನಾವಣೆ ಘೋಷಣೆಯಾಗುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅದು ಹೊರಗಿನ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಅದು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಹಕ್ಕು ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಕಂಡುಬಂತು.
ಬಿಜೆಪಿಯ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಕ್ಕೂಟವನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದುವುದು. ಈ ಒಕ್ಕೂಟವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಆತಂಕಗಳ ವಿವಿಧ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಏಕಮುಖವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿತು.
ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಕಮಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೇಗೆ?: ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಬುಡಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಝಾರ್ಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಪುರುಲಿಯಾದಂತಹ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಭರವಸೆಗಳು ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಹುಸಿಯಾಗಿವೆ. ಪಕ್ಷವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯದ ಸುತ್ತಲಿನ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿತು. ಉತ್ತರ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ, ಅದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಗುರುತಿನ ಕಾಳಜಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿತು.
ಮತುವಾ ಸಮುದಾಯದ ಕೆಲವು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ, ಇದು ಪೌರತ್ವ ಸಂಬಂಧಿತ ಭರವಸೆಗಳ ಮೂಲಕ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಗಳಿಸಿತು. ನಗರ ಮತದಾರರಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಬಂಗಾಳಿ ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆಯ ಭರವಸೆಯಿಂದ ಆಕರ್ಷಿಸಿತು.
ಹಿಂದೂ ಗುರುತಿನ ವಿಶಾಲವಾದ ಏಕೀಕರಣ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಹರಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ, ರಾಜಕೀಯ ಧ್ರುವೀಕರಣದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗೂಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಬಿಜೆಪಿ ಈ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಅವುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿತು, ವರ್ಧಿಸಿತು ಮತ್ತು ಸಂಘಟಿಸಿತು.
ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಭೌಗೋಳಿಕತೆ ಮತ್ತು ವರ್ಗವನ್ನು ಮೀರಿದ ಒಕ್ಕೂಟವು ರೂಪುಗೊಂಡಿತು, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಾಂತದಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ರಾಜಕೀಯ ಬದಲಾವಣೆಯ ಹಂಚಿಕೆಯ ಬಯಕೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಗ್ಗೂಡಿತು.
ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದಂತೆ ನಿರೂಪಣೆ: ಚುನಾವಣೆಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯಷ್ಟೇ ಗ್ರಹಿಕೆಯ ಮೇಲೂ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಗಣನೀಯ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿತು. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಾದರಿಗಳ ನಡುವಿನ ಆಯ್ಕೆಯಿಂದ ಆಡಳಿತದ ಮೇಲಿನ ಜನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಮರುರೂಪಿಸಿತು. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ತಂದಿತು.
ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುವವರು ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಕೇವಲ ನಿರೂಪಣೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೇ ಕೂಲಂಕಷ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿತು. ಈ ಚೌಕಟ್ಟು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಕೇವಲ ಪರ್ಯಾಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರಚನಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಯ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು.
ಇದೇ ವೇಳೆ, ಪಕ್ಷವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಕೀಯ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಣೆಯಿತು. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಗುರುತು, ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಕೀಕರಣದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಿರೂಪಣೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಮತದಾರರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸುವ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸಂವಾದವನ್ನು ನಡೆಸಿತು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸ್ಥಳೀಯ ಅತೃಪ್ತಿಯ ಈ ಸಂದೇಶವು ಪ್ರಬಲ ಚುನಾವಣಾ ಸಾಧನವಾಯಿತು.
ಆಡಳಿತ ವಿರೋಧಿ ಅಲೆ: ಟಿಎಂಸಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಆಡಳಿತ ವಿರೋಧಿ ಅಲೆಯು ಗಮನಾರ್ಹ ಅಂಶವಾಗಿದ್ದರೂ, ಬಿಜೆಪಿಯ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಮತದಾರರ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ನೋಡುವುದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆಡಳಿತ ವಿರೋಧಿ ಅಲೆಯು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರೂ, ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ವಿಜೇತರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಬಿಜೆಪಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುವುದು, ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಸುಸಂಬದ್ಧ ರಾಜಕೀಯ ಚಳವಳಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ರೂಪಿಸಿತು. ಒಂದು ದಶಕಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದ ನಂತರ, ಟಿಎಂಸಿ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳಾದ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಆರೋಪಗಳು, ಬಲವಂತದ ತಂತ್ರಗಳು, ಸ್ವಜನಪಕ್ಷಪಾತ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕತೆ, ಆಡಳಿತದ ಮಿತಿಗಳು ಅಸಮಾಧಾನ ಮೂಡಿಸಿತು.
ಬಿಜೆಪಿಯ ಯಶಸ್ಸು ಈ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನೇ ದಾಳವಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಪರ್ಯಾಯವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವಲ್ಲಿತ್ತು.
ಖಾಲಿತನ ತುಂಬಿದ ಬಿಜೆಪಿ: ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಕೇಸರಿ ಪ್ರವರ್ಧಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವುದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಜಾಗದ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲ ಶಕ್ತಿಗಳಾಗಿದ್ದ ಎಡಪಂಥೀಯರು ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಹುತೇಕ ವಿಫಲರಾದರು. ಅವರ ಅವನತಿ ಕೇವಲ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ರಚನೆಯನ್ನು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿತು.
ಚುನಾವಣಾ ಹೋರಾಟವು ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಇಳಿದಾಗ, ಬಿಜೆಪಿ ಆಡಳಿತ ವಿರೋಧಿ ಭಾವನೆಯು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತು. ಬದಲಾವಣೆ ಬಯಸುವ ಮತದಾರರು ಪಕ್ಷದ ಸಂದೇಶದಿಂದಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಅದು ಏಕೈಕ ಸಮರ್ಥ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಕಾರಣದಿಂದ ಪಕ್ಷದತ್ತ ಆಕರ್ಷಿತರಾದರು. ರಾಜಕೀಯ ನಿರ್ವಾತವನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿತು.
ಬಿಜೆಪಿಯ ಈ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಏಕರೂಪದ ಅಲೆ ಎಂದು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳದೇ, ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪ್ರಗತಿಗಳ ಸರಣಿ ಎಂದು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಪಶ್ಚಿಮ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಬಲವಾದ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಕಂಡವು. ಉತ್ತರ ಬಂಗಾಳವು ಬೆಂಬಲದ ಭದ್ರಕೋಟೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತು. ಆಡಳಿತ ನಿರೂಪಣೆಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುವ ನಗರ ಮತ್ತು ಅರೆ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಪಕ್ಷದ ಕಡೆಗೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದವು.
ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ತೃಣಮೂಲ ಪಕ್ಷವು ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಪ್ರಾಬಲ್ಯದ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಕಲ್ಯಾಣ ಜಾಲಗಳು ಆಳವಾಗಿ ಬೇರೂರಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತದೆ.
2026ರ ಆಚೆಗೆ: ಬಲವರ್ಧನೆ ಅಥವಾ ಪರಿವರ್ತನೆ?
ಬಿಜೆಪಿ ಬಂಗಾಳದ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಪ್ರಾಬಲ್ಯದ ಆರಂಭವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ಕೇವಲ ಮತ್ತೊಂದು ಹಂತವಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದು ಮುಕ್ತ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ. ರಾಜ್ಯವು ಪ್ರಬಲ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಈಡೇರದಿದ್ದಾಗ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ತಿರುಗಿದೆ.
ಬಿಜೆಪಿಗೆ, ಈಗ ಸವಾಲು ವಿಸ್ತರಣೆಯಿಂದ ಆಡಳಿತದ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅತೃಪ್ತಿ, ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಬದಲಾವಣೆಯ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಯಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುವ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ. ಚುನಾವಣಾ ಆವೇಗವನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆಡಳಿತವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವಲ್ಲಿ ಅದು ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೆ, ಅದು ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಗಾಳದ ರಾಜಕೀಯ ಪಥವನ್ನು ಮರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಹಿಂದಿನಂತೆ ರೂಪಾಂತರದ ಚಕ್ರ ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು.
2026 ರ ಚುನಾವಣೆಯು ಕ್ರಮೇಣ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವಾಹವು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ರೂಪಾಂತರಗೊಂಡ ಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಸ್ಥಾನಗಳ ಏರಿಕೆ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಘಟನೆಯಲ್ಲ, ಇದು ನಿರಂತರ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ, ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ನಿರೂಪಣೆ-ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಫಲಿತಾಂಶವಾಗಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಬಂಗಾಳದ ರಾಜಕೀಯದ ಬಾಹ್ಯರೇಖೆಯನ್ನು ಮೀರಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿಯ ಕಥೆಯು ಪಕ್ಷದ ಗೆಲುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದರ ರಾಜಕೀಯ ಗುರುತನ್ನು ಮರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿದೆ.
